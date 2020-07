Erfurt. Anlässlich des Steuerzahlergedenktages am Donnerstag fordert der Steuerzahlerbund, die Belastungen zu senken. - Neben der Steuerquote steigt auch die Zahl der Einkommensmillionäre.

Steuerquote steigt seit Jahren - Zudem mehr Einkommensmillionäre

Am Donnerstag ist es wieder so weit: Alljährlich rufen der Deutsche Steuerzahlerbund (DSB) und das Deutsche Steuerzahlerinstitut (DSi) den Steuerzahlergedenktag aus. Gemeint ist der Tag im Jahr, von dem an die Bürger rein rechnerisch alle Steuern und Sozialabgaben bezahlt haben und wieder für den eigenen Geldbeutel arbeiten. Grundlage sind Daten des Statistischen Bundesamtes. Bei einer durchschnittlichen Einkommensbelastungsquote von 52,1 Prozent blieben von jedem verdienten Euro nur 47,9 Cent zur freien Verfügung.

Dass der Tag in diesem Jahr sechs Tage früher kommt, sei eine Folge der Corona-Krise und somit der zurückgegangenen Beschäftigung, sowie von weniger Einkommen und schwachem Konsum. Zudem habe die Politik auf Forderungen reagiert und sowohl den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung reduziert als auch die Inflation im Einkommensteuertarif berücksichtigt. Auch die Senkung der Mehrwertsteuersätze im zweiten Halbjahr trage zur niedrigeren Quote bei.

Nimmt man nur die Lohn- und Einkommenssteuer, so ist auch in Thüringen ein stetiger Anstieg zu beobachten. Nach den Erhebungen des Statistischen Landesamtes stieg hier die durchschnittliche Steuerquote zwischen 2007 und 2016 von 13,6 auf 14,5 Prozent. Zahlten 2007 rund 995.000 Beschäftigte noch rund 3,1 Milliarden Euro Jahreslohn- oder Einkommenssteuer, waren es 2016 eine Millionen Steuerpflichtige und 4,6 Milliarden Euro Einkommenssteuer. Allerdings stieg auch die Zahl der Einkommensmillionäre im gleichen Zeitraum von 77 auf 135. Das bisher nur Zahlen von 2016 vorliegen, ergibt sich aus den gesetzlichen Erhebungsfristen der Finanzverwaltung.

Der Steuerzahlerbund fordert, die Belastungen zu senken. Der Solidaritätszuschlag soll rückwirkend zum 1. Januar komplett abgeschafft werden. Ergebnis einer grundlegenden Einkommenssteuer-Reform müsse auch ein später greifender Spitzensteuersatz sein.

