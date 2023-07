Streit um Cannabis-Freigabe: Kiffen zwischen Suchtgefahr und Pragmatismus

Erfurt. Das Cannabis-Verbot entspricht nicht der Lebenswirklichkeit, sagen die Einen. Nach der Freigabe drohen mehr Süchtige und höhere Belastungen für das Gesundheitswesen, sagen Andere. Wie Thüringer Experten darüber denken.

Der Bundesgesundheitsminister macht Ernst. Trotz der Kritik von Medizinern hält Karl Lauterbach am Plan fest, nach der politischen Sommerpause Besitz und Konsum von Cannabis durch Erwachsene in ersten Modellregionen in begrenzten Mengen zu legalisieren. Mit dem legalen Kiffen sollen der Schwarzmarkt bekämpft und der Haschischkonsum Jugendschutz-konform gemacht werden, so zwei Begründungen. Dagegen hatte erst im Mai eine Hamburger Studie vor der Gefahr gewarnt, dass infolge einer Kommerzialisierung des Marktes mehr Jugendliche Cannabis konsumieren könnten.

Folgen um so ausgeprägter, je früher der Konsum beginn

Auch in Thüringen stoßen die Pläne auf Skepsis. Cannabis werde konsumiert, weil es auf das Befinden einen angenehm entspannenden und auch schmerzlindernden Effekt habe und auf die Psyche wirke, sagt Stefan Dammers, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Katholischen Krankenhaus in Erfurt. „Neben dieser gewünschten Wirkung können auch manchmal unangenehme Effekte wie Halluzinationen, Unruhe und das Auslösen oder die Aufrechterhaltung manifester psychischer Erkrankungen wie Psychosen beobachtet werden.

In ähnlicher Weise wie beim Rauchen kann es zu körperlichen Schäden kommen“, so Dammers, der auf eigene frühere Erfahrungen als Psychiater im deutsch-niederländischen Grenzgebiet verweist. „Wir konnten schon damals gut sehen wie sich der Cannabiskonsum langfristig auswirkt. Es stört die Konzentration, macht gedanklich fahrig und reduziert die Motivation sowie den Antrieb. Dauerkonsumenten wirken langsam, unmotiviert, es fällt ihm schwer einer Ausbildung oder einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Das ist umso ausgeprägter je früher biografisch der Konsum beginnt“, sagt der Mediziner. Im schlimmsten Fall drohe die Reduktion des Lebens auf Beschaffung und Konsum. Jungen Patienten würden den Konsum als harmlos einschätzen und seien nicht selten über die Folgen überrascht. „Einer Freigabe von Cannabis stehe ich skeptisch gegenüber. Den Konsum zu kriminalisieren ist allerdings auch keine Lösung“, sagt Dammers. Er plädiere daher für Aufklärung und Prävention sowie Hilfen für Konsumenten.

Mehr Schwerkranke auf der Suchtstation

Silvius Fehler, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Helios-Fachklinik Hildburghausen mit großer Suchtabteilung, sieht der Cannabis-Freigabe mit Sorge entgegen. „Zwar muss man sagen, dass der bisherige Weg des Verbotes nicht zudem führte, was man sich vorgestellt hat. Trotzdem tun wir uns keinen Gefallen damit, Besitz und Konsum freizugeben. Ich erwarte mehr Patienten und im Zweifelsfall auch mehr Schwerkranke auf der Suchtstation“, so Fehler.

Für Katharina Schoett, Chefärztin der Abteilung für Suchtmedizin am Ökumenischen Hainich Klinikum in Mühlhausen, geht es bei der Legalisierung um pragmatische Abwägungen. Nicht jeder, der mal Haschisch rauche, werde davon krank, sagt die Chefin der mit 80 Betten größten Thüringer Akutklinik für Suchtkranke. Nötig sei ein realistischer Umgang mit Cannabis. Die Lust auf Rausch gehöre seit jeher zum Menschen, für Genuss-Konsumenten sei die Legalisierung vernünftig. „Außer großem behördlichen Aufwand hat die Kriminalisierung von Cannabis nichts gebracht. Angesichts der Freigabe zu medizinischen Zwecken ist nicht mehr gut zu begründen, warum es die einen legal nutzen und andere dafür ins Gefängnis sollen“, sagt Schoett.

Bei Cannabis und Alkohol wird mit ungleichem Maß gemessen

Wert legt die Medizinerin, die auch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin sitzt, darauf, dass es sich um eine kontrollierte Cannabis-Abgabe handeln muss. Werbung dafür dürfe es nicht geben, vor allem junge Leute dürften nicht von einer absatzorientierten Industrie getriggert werden. Neben den medizinischen Folgen vor allem für das junge Gehirn sieht die Suchtärztin die Gefahr, dass wichtige Lebensentscheidungen Heranwachsender von Drogen beeinflusst oder verführt werden könnten. Laut Schoett wird auch im Vergleich mit frei verfügbarem Alkohol mit ungleichem Maß gemessen. „Eine wirklich gefährliche Substanz wie Alkohol wird verharmlost. Die Alkohol-Industrie verdient das meiste Geld nicht mit gelegentlichen Bier- oder Weintrinkern, sondern vor allem mit denen, die süchtig danach sind. Da wird mit Profit mit Kranken gemacht – darüber müssen wir in der Gesellschaft reden“, sagt die Suchtexpertin.

Zwingend ist ein wirksamer Jugend- und Verbraucherschutz

Beim Thüringer Gesundheitsministerium verweist man auf Studien, wonach es bei einer Legalisierung stark auf die Regulierungen sowie deren Umsetzung und Kontrolle ankomme, welche Auswirkung eine Entkriminalisierung auf die öffent­liche Gesundheit und die Gesellschaft hat. „Ich spreche mich für eine gesundheitsorientierte und selbstbestimmte Drogenpolitik und Suchtprävention aus. Zwingende Voraussetzung für eine Entkriminalisierung des Cannabis-Konsums ist allerdings ein wirksamer Jugend- und Verbraucherschutz. Unser Ziel ist und bleibt es, so viele Menschen wie möglich vor einer Abhängigkeit zu bewahren oder systematisch aus ihrer Sucht zu begleiten“, sagt Ministerin Heike Werner (Linke). Zwar sei durch eine Legalisierung ein erhöhter Konsum in der Gesamtgesellschaft – und auch bei Personen unter 18 Jahren – zu erwarten, wodurch nicht zuletzt Belastungen für Thüringer Gesundheitssystems steigen könnten. Durch die Legalisierung werde aber möglicherweise auch die Bereitschaft erhöht, Beratungs- und Hilfsangebote wahrzunehmen, da die bisherige Stigmatisierung entfällt.

Für Krankenkasse steht medizinisches Cannabis im Vordergrund

Bei der Techniker-Krankenkasse steht die Anwendung von ärztlich verordnetem Cannabis zur Heilung beziehungsweise Linderung von Krankheiten weiter im Vordergrund. „Wer über Cannabis als Medizin spricht, sollte politische Themen wie die Legalisierungsdebatte ausklammern“, ist auf der Website der Kasse zu lesen. Das seit 2017 geltende Cannabis-Gesetz betreffe lediglich schwerkranke Patienten, für die in wenigen Fällen eine Therapie mit kontrolliert angebautem, qualitativ hochwertigem Medizinal-Cannabis in Frage komme. „Über eine Legalisierung für den privaten Gebrauch wird beziehungsweise wurde auf politischer Ebene entschieden. Fest steht: Der Konsum von jeglichen Suchtmitteln darf nicht verharmlost werden. Angebote zur Suchtprävention und Suchtbehandlung sind wichtig“, so die Thüringer TK-Sprecherin Christiane-Haun Anderle.

