Streit um digitale Gäste-Registrierung

Zettelwirtschaft: Ein Anmeldungsformular in einem Café (Symbolfoto).

Erfurt. Wolfgang Tiefensee will Gäste-Daten in Restaurants flächendeckend digital erfassen lassen. Kritik kommt von Gastronomen und CDU.

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) will nach der Wiederöffnung von Gaststätten und Hotels in Thüringen Gäste-Daten flächendeckend digital erfassen lassen. Die bisherige „Zettelwirtschaft“ sei unpraktisch, zeitaufwendig, teuer und datenschutzrechtlich bedenklich, sagte er dieser Zeitung. Daher habe er schon vor zwei Monaten vorgeschlagen, in die Corona-Verordnung die digitale Gästeerfassung aufzunehmen. „Dies würde den gesamten Prozess erheblich vereinfachen und sicherer machen.“ Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.