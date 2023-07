Streit um Öffnung zur Linken: Thüringer CDU lässt Mohring auflaufen

Damals, im Februar 2020: Mike Mohring und Mario Voigt bewegen sich nach der Kemmerich-Wahl in Richtung Linke.

Erfurt. Eine Zusammenarbeit mit der Partei von Bodo Ramelow (Linke) bleibt trotz früherem Stabilitätspakt für die Thüringer CDU offiziell ausgeschlossen.

Die Thüringer CDU hat erneut jede Zusammenarbeit mit der AfD oder Linke nach der Landtagswahl 2024 ausgeschlossen. „Die Beschlusslage ist eindeutig“, sagte Generalsekretär Christian Herrgott und verwies auf ein kürzlich vom Landesvorstand verabschiedetes Papier.

Darin heißt es, dass es „keine Koalition mit den Linken oder mit der AfD geben“ könne. Über eine Duldung, Tolerierung oder andere Formen der Kooperation wurde keine Aussage getroffen. Herrgott präzisierte: „Keine Koalition heißt keine Zusammenarbeit.“

Der Generalsekretär sagte, er nehme in der Mitgliedschaft „null Bewegung“ für eine Öffnung zur Linken wahr. „Die Aussagen von Mike Mohring sind eine Einzelmeinung.“ Ähnlich hatten der Bundesverband der Jungen Union und andere ostdeutsche Landesverbände reagiert.

Keine Mehrheit jenseits von Linke und AfD

Nach den aktuellen Umfragen bleibt es dabei, dass ohne Linke und AfD keine Mehrheitskoalition gebildet werden kann. Die von der CDU angestrebte Koalition mit SPD und FDP kommt in den Umfragen auf 35 Prozent, die Liberalen wären zudem gar nicht im Landtag.

Mohring war bis zum Frühjahr 2020 Landes- und Fraktionsvorsitzender der Thüringer CDU. Er sitzt im Landtag und ist Mitglied es Bundesvorstandes.

Zuletzt wiederholte er in Interviews seine Position, die er nach der verlorenen Landtagswahl 2019 entwickelt hatte. Schon damals hatte er gemeinsam mit dem früheren CDU-Ministerpräsidenten Dieter Althaus für eine sogenannte Projekte-Regierung mit der Linke geworben, war aber damit sowohl in der Bundespartei als auch in der Landespartei aufgelaufen.

Voigt verhandelte Pakt mit der Linken

Nach der Ministerpräsidentenwahl des FDP-Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich von AfD, CDU und FDP im Februar 2020 wurde Mohring entmachtet. Sein Nachfolger Mario Voigt schloss einen Stabilitätspakt mit Rot-Rot-Grün, die CDU-Abgeordneten ließen durch Enthaltung die Wiederwahl Bodo Ramelows als Ministerpräsident zu. Auch nachdem der Pakt mit der abgesagten Neuwahl auslief, wurden mehrere Landeshaushalte und viele Gesetze dank einer Mehrheit von Rot-Rot-Grün und CDU verabschiedet.

„Wir müssen lösungsorientierte Politik anbieten und dürfen nicht alles ausschließen“, sagte Mohring. Zwar sei es „absolut richtig, inhaltlich maximal Distanz zur Linke zu halten und für eigene Mehrheiten“ zu kämpfen. „Aber wir müssen uns gleichzeitig ehrlich machen“, sagte er. Auch 2024 werde es bei der aktuellen Stimmungslage und mit dem erwartbaren Zweikampf zwischen der größten Regierungspartei und der Partei von Björn Höcke kaum eine Mehrheit jenseits von Linke oder AfD geben.

„Wir brauchen aber in Thüringen wieder eine Mehrheitsregierung, um den Stillstand aufzulösen“, sagte Mohring. „Da sind viele Modelle denkbar, und darüber muss in Thüringen und nicht in Berlin entschieden werden.“

