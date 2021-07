Streit ums Sitzenbleiben in Thüringen

„Der Verzicht auf eine Versetzungsentscheidung in den Klassenstufen 5 und 7 unterstützt die Unterrichtsentwicklung in Bezug auf die Individualisierung des Lernprozesses.“ So steht es in der Thüringer Schulordnung und davon ist Bildungsminister Helmut Holter (Linke) überzeugt. Foto: Christoph Keil