Streitfall Thüringer Verfassungsschutz

Noch sprechen Linke, SPD und Grüne darüber, wie es weitergehen kann mit ihrer Koalition in diesem Land. Wohlgemerkt: Die drei Parteien stellen nicht mehr die Mehrheit im gerade konstituierten Thüringer Landtag, eine Fortsetzung der Koalition als Minderheitsbündnis liegt derzeit aber im Bereich der realistischen Möglichkeiten.

Aber dafür gibt es Hürden – inhaltlicher Natur. Darüber zu sprechen, das fällt den Protagonisten nicht immer leicht. Das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz ist eine solche Barriere, die zwischen den drei Parteien nach wie vor untrennbar liegt. Stimmen, dass der Inlandsnachrichtendienst gänzlich abgeschafft werden sollte, klingen vor allem aus dem Wahljahr 2014 noch im Ohr – die Linkspartei formulierte diese Forderung offensiv. Leiser geworden sind diese Stimmen. Aber an der grundsätzlichen Bereitschaft dazu hat sich in der Linken nichts geändert. Auf Nachfrage stellt Parteisprecher Volker Hinck recht einsilbig auf das 2019er-Wahlprogramm der Thüringer Linken ab. Dort heißt es fast am Schluss des 123 Seiten starken Papiers: „Das Amt für Verfassungsschutz ist abzuschaffen.“ Stattdessen soll nach dem Wunsch der Linkspartei das Institut für Demokratie- und Zivilgesellschaft (IDZ) gestärkt werden, das in der vergangenen Legislaturperiode aus der Taufe gehoben wurde.

Bisher ist die strittige Frage des Verfassungsschutzes in den Sondierungsrunden aber nicht aufgerufen worden – weil inhaltlich noch gar nicht gesprochen wird. Dennoch: An ihr könnte sich der Dissens zwischen den Parteien, der kurz vor der Wahl schon einmal fast aufgebrochen ist, neu entzünden. Denn die SPD steht noch unverrückbar zu ihrer Haltung, den Verfassungsschutz nicht abzuschaffen. Landesgeschäftsführerin Anja Zachow macht dessen Fortbestand sogar zu einer Bedingung für die Weiterführung der Koalition als Minderheitsregierung: „Der Fortbestand des Verfassungsschutzes steht für die Thüringer SPD außer Frage und ist für uns auch eine Bedingung zur Fortsetzung einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung.“ Mehr noch: Sie wiederholt die Forderung ihres Landesvorsitzenden Wolfgang Tiefensee, der vor der Landtagswahl auf eine personelle Verstärkung des Landesamtes gedrungen hatte. „Wir erwarten in dieser Frage eine Vereinbarung, die nicht hinter den Status quo des bisherigen Koalitionsvertrages zurückfällt“, sagt Zachow.

Umfassende Reformen vereinbart

Was der besagt? Umfassende Reformen des Verfassungsschutzes. Der ist beim Thüringer Innenministerium angesiedelt und kein eigenständiges Amt mehr. Wichtigste Änderung in der abgelaufen Legislaturperiode: Innenminister und Ministerpräsident müssen zustimmen, wenn das Amt sogenannte V-Leute zur Gewinnung von Erkenntnissen einsetzten will. Alles, was im Hochhaus an der Haarbergstraße geschieht, soll einer noch strengeren Kontrolle unterliegen. Es sind die Rückschlüsse aus den Schlampereien der Behörde, die im Zuge des Auffliegens des rechtsextremen Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) immer wieder eingefordert wurden. Darauf stellt die Linkspartei ab. „In den Verhandlungen werden 2019 die seit 2014 gesammelten Erfahrungen mit berücksichtigt werden müssen“, sagt Volker Hinck.

Ebenfalls sehr einsilbig geht es bei den Thüringer Grünen zu. Harald Schwalbe, der Parteisprecher, sagt auf Anfrage: Es gelte der Grundsatz „der offenen Tür und des weißen Blattes“. „Das schließt auch den Themenbereich Verfassungsschutz ein“, sagt er und verweist auch ausdrücklich darauf, dass die bisherige Koalition keine eigene Mehrheit mehr hat. Ein Fingerzeig dahin, dass sich Rot-Rot-Grün in der neuen Legislatur nicht mehr alleine um den Verfassungsschutz streiten muss – und ein Vorstoß zu einer Abschaffung ungleich schwerer sein dürfte, als in den vergangenen fünf Jahren.