Michael Rudolph: „Strukturwandel in Thüringen gestalten“

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnt vor einem übertriebenen Sparkurs in Thüringen. „Wir stehen vor einem Strukturwandel, der nur dann für die Beschäftigen und Menschen in diesem Land positiv umgesetzt werden kann, wenn er politisch gestaltet wird. Ziel muss es sein, industrielle Struktur und Arbeitsplätze zu sichern und die Beschäftigen auf diesem Weg mitzunehmen. Das Ganze ist nicht verträglich mit einer restriktiven Haushaltspolitik“, sagt der Vorsitzende des DGB Bezirks Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, im Gespräch mit dieser Zeitung. Es gehe vielmehr darum, den weiteren Verfall der staatlichen Infrastruktur zu verhindern und den bestehenden Investitionsstau zu beseitigen.

Was alles auf den Freistaat zukommt, hat Rudolph als Herausgeber mit einer Vielzahl von Autoren unter dem Titel „Strukturwandel in Thüringen gestalten“ festgehalten. Entstanden ist ein gut 220 Seiten starker Sammelband über die aktuellen Herausforderungen aus gewerkschaftlicher Sicht. Neben Finanzen und Bildung spielt die Automobil- und Zulieferindustrie dabei ebenso eine Rolle wie der Stand der Gleichstellung von Mann und Frau in der Arbeitswelt, Pflege oder Tourismus.

Wer eine gute Bildungsinfrastruktur sichern wolle, brauche in den Schulen das nötige Personal, ist Rudolph überzeugt. „Wir sehen mit großer Sorge, dass bis 2030 die Hälfte aller Berufsschullehrer in Pension beziehungsweise in Rente gehen.“

Bonusförderung für tarifgebundene Firmen

„Wir haben in allen Bereichen in der Schule ein massives Personalproblem, weil die Arbeitsbedingungen in anderen Bundesländern besser sind als in Thüringen. Zum Beispiel in Bezug auf die Bezahlung von Grundschullehrern oder die Beschäftigungsumfänge der Horterzieherinnen oder gute Arbeit in den Kitas“, sagt Julia Langhammer. Die Abteilungsleiterin für den öffentlichen Dienst beim DGB hat ebenso wie ihre für Strukturpolitik zuständige Kollegin Liv Dizinger Beiträge geschrieben. „Es müssen Arbeitsplätze erhalten bleiben, wenn öffentliche Förderung erfolgt“, sagt Dizinger. Für Firmen, die tarifgebunden und mitbestimmt sind, solle es eine Bonusförderung geben.

Das Vorwort stammt von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Angesichts der gegenwärtigen Krise durch die Corona-Pandemie bestehe die Gefahr, dass die ohnehin großen Herausforderungen des Strukturwandels in den Schatten treten, mahnt er. Damit das nicht passiere, sei es wichtig, dass Konjunkturhilfen und Fördermaßnahmen nicht etwa nur auf eine Wiederherstellung des Zustandes vor der Krise abzielen, sondern gleichsam darauf ausgerichtet sind, den Wandel zu bewältigen. „Darüber hinaus müssen wir auch in und trotz der Krise dem Fachkräftemangel weiterhin entgegenwirken“, analysiert der Regierungschef. Andererseits drohe dieser zum zusätzlichen Wachstumshemmnis zu werden. Um der Krise zu trotzen und Chancen zu nutzen, sei ein gemeinsames Vorgehen von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gewerkschaften erforderlich.

Der Debattenbuch ist zeitlos und kann als eine Art Anforderungskatalog an eine künftige Regierung und den neuen Landtag verstanden werden. Doch das ist Zufall. „Als beschlossen wurde, es zu erstellen, war noch nicht klar, dass 2021 erneut Landtagswahl sein werden“, sagt Rudolph.

Liv Dizinger/Kai Eicker-Wolf/Julia Langhammer/Michael Rudolph (Hg.): Strukturwandel in Thüringen gestalten – Herausforderungen in Industrie und Dienstleistungen ISBN (Print) 978-3-96317-226-7 ISBN (ePDF) 978-3-96317-763-7