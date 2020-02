Tag fünf nach der Wahl von Kemmerich: „Die Lage ist kompliziert“

Es gibt Gewohnheiten, die kann man schwer ablegen. „Guten Tag, Herr Ministerpräsident“, begrüßt der Linke-Abgeordnete Torsten Wolf den bekanntlich abgewählten Regierungschef Bodo Ramelow bei der Fraktionssitzung am Montag. „… der Herzen“, ergänzt eine Parlamentarierin noch schnell.

Am Tag fünf nach der Wahl des inzwischen wieder zurückgetretenen FDP-Landeschefs Thomas Kemmerich zum Thüringer Regierungschef ist das mediale Interesse am Fortgang des Thüringer Fiaskos ungebrochen. Während in Berlin Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug als CDU-Bundesvorsitzende ankündigt, stehen im Landtag Dutzende Journalisten mit Kameras, Fotoapparaten und Notizbüchern bereit, um auch keine Nachricht zu verpassen. Am Morgen tagt nicht nur die Linke-Fraktion, auch die CDU-Führung ist zumindest in Teilen zusammengekommen – für eine Telefonschalte mit den Kreisgeschäftsführern, die Grünen beraten sich ebenfalls. Immer geht es um das eine Thema: Wie kann die drohende Staatskrise abgewendet und einer neuen Regierung ins Amt verholfen werden.

Expertenregierung stößt auf Ablehnung

Der Vorschlag einer Expertenregierung, den ausgerechnet der ebenfalls schwer angeschlagene FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner ins Spiel bringt, stößt im Freistaat auf fundamentale Ablehnung.

„Das ist überhaupt kein Weg“, wie Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee das Ansinnen vehement zurück. Mit Ramelow habe man bereits einen geeigneten Kandidaten, der vom Volk getragen werde - auch für eine Übergangszeit bis zu Neuwahlen. „Die SPD steht nicht bereit, über einen anderen Kandidaten zu reden“, sagt Tiefensee. Thüringens Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow sagt, die Idee von Lindner sei in Thüringen „schon lange vom Tisch“. Sie halte davon „gar nichts“.

So wie Grünen-Fraktionschef Dirk Adams. „Herrn Lindners Ansage sehe ich für uns Grüne in Thüringen vollkommen verfehlt“, betont er. Gut zwei Stunden sitzen die Linke-Fraktioniere zusammen. Dann treten Ramelow und Hennig-Wellsow vor die Presse.

„Wir wollen Bodo Ramelow in einem ersten Wahlgang mit demokratischen Mehrheiten zum neuen Ministerpräsidenten wählen“, sagt Hennig-Wellsow. Sie gehe davon aus, dass man ab nächster Woche Gespräche mit Teilen der CDU führen könne. Wer jetzt mit einem geschäftsführenden Ministerpräsidenten eine Landtagswahl vorbereite und damit 70 Tage in Kauf nehme, in denen es keine Landesregierung gebe, handele staatspolitisch verantwortungslos, „Ich bin staatspolitisch bereit, die Verantwortung zu nehmen. Und ich strecke auch die Hände aus in Richtung CDU und FDP“, so Ramelow. Abgang. Nachfragen werden nicht beantwortet.

Kurz nach 14 Uhr gibt Raymond Walk eine Stellungnahme ab. Am Fuße der Treppe nahe des dem Sitzungssaal der CDU-Fraktion drängeln Kameraleute und Fotografen um die beste Position. „Die Lage ist kompliziert“, sagt der CDU-Generalsekretär. „Wir haben den Unvereinbarkeitsbeschlüsse des Bundes, die uns so zu sagen in eine Zwangsjacke stecken.“ Darüber werde man sicherlich im Landesvorstand noch einmal reden. Und er habe auch Signale aus anderen Landesverbänden, die dieses Thema noch einmal aufgreifen wollen. Die CDU habe immer gesagt, wenn es darum gehe stabile Verhältnisse im Thüringer Landtag auf den Weg zu bringen, „sind wir dialogbereit und nehmen die Gespräche gerne an“. Es bleibe aber dabei, es werde „keine aktive Unterstützung“ für Ramelow geben.

Im Stundentakt geben sich die landespolitischen Protagonisten jetzt an gleicher Stelle die Klinge in die Hand. Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Torben Braga, bekräftigt erneut, dass die AfD-Fraktion, anders als von Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland vorgeschlagen, nicht für Ramelow stimmen wird. Ob die AfD wieder einen eigenen Kandidaten aufstelle, werde die Fraktion in der nächsten Woche beraten.

Dann kommen die Spitzen von Rot-Rot-Grün, verkünden, sich am kommenden Montag, 17. Februar, mit der CDU zu treffen, allerdings ohne deren Fraktionschef Mike Mohring, verkündet Linke-Vize Steffen Dittes. Themen: Wahl des Ministerpräsidenten, mögliche Neuwahlen und der Haushalt 2021. Auch ein Gesprächsangebot an die FDP gebe es.

Und wird nun aus Mohring? Sein Amt als Fraktionschef will er bis Ende Mai abgeben. Und wie sieht es mit dem Landesvorsitz aus? Generalsekretär Walk verweist auf die am Donnerstagabend deutlich gewonnene Vertrauensfrage im Landesvorstand. Allerdings ist die Zeit seitdem nicht stehen geblieben. Und in der Telefonschalte mit dem Kreisgeschäftsführern habe es massive Kritik am Vorsitzenden Mohring gegeben, heißt es. Ein führender Christdemokrat sagt dieser Zeitung: „Was der Mohring macht ist völlig gaga. Ein Rücktritt wäre konsequent.“

