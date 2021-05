Tage der Artenvielfalt

Elena Rauch will den Balkon bepflanzen.

Man sollte es nicht tun. Man sollte nicht auf die Buga gehen und danach seinen in postwinterlicher Depression befindlichen Balkon betreten. Das verleitet zu Selbstzweifeln und überstürzten Reaktionen, obwohl man es besser weiß. In einer WG, deren Bewohner von einem grünen Daumen so weit entfernt sind wie Thüringen von der bemannten Raumfahrt, gleicht die jährliche Pflanzoffensive dem Sieg der Hoffnung über jede Erfahrung.

Also fährt man in den Gartenmarkt, erwirbt Blumenkästen der jüngsten Generation, packt den Einkaufswagen voll mit den vielversprechendsten Errungenschaften gärtnerischer Zucht (robust, immerblühend, insektenfreundlich), investiert dabei eine Summe, mit der sich fast eine Buga-Jahreskarte gegenfinanzieren ließe, wuchtet alles ins Auto und fährt es nach Hause.

Wo einen der Mitbewohner mit einem feinen Lächeln empfängt. Schon klar, sagt das Lächeln. Tu was du tun musst, mich geht es nichts an. So ein Mann ist nicht dafür geboren, eine lächerliche Geranie einzutopfen. Ein Mann muss sich auf das Wichtige konzentrieren.

Jemand müsste die alten Blumenkästen leeren und entsorgen, sprach ich. Manchmal braucht das Wichtige einen zarten Impuls. Er murmelte etwas, was nach „mmhmachichmal“ klang, und vertiefte sich in das Studium der Weltpresse. Es verging eine Woche, dann noch eine. Eine erfahrene Frau weiß, dass jedes Drängeln nur Gegenwehr erzeugt. Man muss der Entscheidung eines Mannes Raum geben, um zu reifen.

Inzwischen zeigen die ersten Pflanzen Anzeichen von Schwäche. Ob es denn, fragte er, für die Wasserstandsröhrchen in den Kästen eine Gebrauchsanleitung gab, und ob ich die gründlich studiert hätte.

Das zeichnet analytische Problemlösung aus. Dafür regt sich in den abgestellten alten Kästen mittlerweile neues Leben. Frisches Grün, was immer es ist, sprießt mit aller Entschlossenheit aus der Vorjahreserde.

Der Nabu mag es vielleicht Artenvielfalt nennen, ich würde sagen, es ist Unkraut. Bald wird es uns überwuchern. Ich sag nichts mehr. Ich suche die Gebrauchsanleitung. Man kann als Frau nicht jeden Kampf gewinnen.