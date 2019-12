Tanna will Sporthalle verkaufen oder abgeben

Die Stadt Tanna will prüfen, ob sie ihre Sporthalle nahe der Schule verkaufen, an den Landkreis oder an den Sportverein Grün-Weiß Tanna übertragen kann. Denn tritt die neue Verordnung des Thüringer Sportfördergesetzes in Kraft, müsste die Stadt die Sporthalle ab 2020 der Grund- und Gemeinschaftsschule - und damit dem Landkreis - sowie anerkannten Sportvereinen unentgeltlich zur Verfügung stellen. Das könne sich die in der Haushaltssicherung befindliche Stadt nicht leisten, sagte Bürgermeister Marco Seidel (parteilos) am Mittwochabend zur Stadtratssitzung im Ortsteil Frankendorf.

Die Stadt Tanna hat ihre Sporthalle für 2,6 Millionen Euro grundhaft ausbauen und modernisieren lassen. Ihr Eigenanteil lag bei 1,45 Millionen Euro. Knapp 900.000 Euro betrugen die Kosten, um die Halle schulsporttauglich zu machen, so Marco Seidel. Seit dem Jahr 2014 verhandelt der Bürgermeister im Auftrag der Stadt mit der Kreisverwaltung um ein höheres Nutzungsentgelt. Der Landkreis zahle der Stadt Tanna jährlich 18.000 Euro für die Nutzung der Halle und Sportanlagen wie Kunstrasenplatz und Beachvolleyball-Anlage auf dem benachbarten Freigelände. „Obwohl wir Anspruch auf 55.000 Euro hätten“, sagte Marco Seidel.

Sollte die Verordnung in Kraft treten, müsste die Stadt die Sportanlagen unentgeltlich zur Verfügung stellen. Auch die Kosten für Wärme, Strom, Wasser, Hausmeister und Reinigung müsste sie tragen. Dafür würde sie eine Pauschale vom Land erhalten. „Doch die vorgesehenen 3000 bis 5000 Euro für die Nutzung der Sporthalle sind vollkommen lachhaft. Das geht überhaupt nicht“, findet der Bürgermeister.

Die Stadt will künftig nicht mehr für die laufenden Kosten aufkommen. Erreichen könne sie das, wenn der Landkreis die Sporthalle betreiben würde. „Wir könnten die Halle auch verkaufen, wenn wir einen Interessenten finden, oder an unseren Sportverein übertragen. Der neue Betreiber müsste die Anlage nicht mehr unentgeltlich für den Schulsport und für Sportvereine zur Verfügung stellen“, sagte Seidel, der auch stellvertretender Vorsitzender des SV Grün-Weiß Tanna ist. Auch andere Städte wären vom Sportfördergesetz betroffen, da laufende Verträge zeitnah beendet werden sollen. „Wir wollen aber keineswegs unsere Schüler und Vereinsmitglieder aussperren, denn für diese haben wir die Halle ja gebaut. Wir wollen eine angemessene Beteiligung des Schulträgers“, sagte Seidel.

Der Stadtrat hat sein gemeindliches Einvernehmen zum Umbau einer Mobilfunkanlage auf einem Schornstein des ehemaligen Bekleidungswerkes in der Bahnhofstraße 32 erteilt. Der bereits von Vodafone genutzte rund 40 Meter hohe Schornstein soll aus statischen Gründen um knapp acht Meter abgetragen und mit einem Betonfertigteil auf 34,5 Meter Gesamthöhe aufgebaut werden. Darauf soll der neue 7,50 hohe Antennenmast verankert werden.