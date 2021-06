Tegut warnt vor Missbrauch von Kundendaten

Fulda/Erfurt. Die Supermarktkette Tegut warnt Kunden vor Identitätsmissbrauch. Gehackte Kundendaten wurden nach einer Cyberattacke im Darknet veröffentlicht.

Die Supermarktkette Tegut hat in einem Schreiben betroffene Kunden vor möglichen Folgen der Cyberattacke vom April dieses Jahres gewarnt. Daten von Kunden könnten Dritten in die Hände gelangt sein, „die keinen Anspruch auf diese Informationen haben und diese zu unberechtigten Zwecken verwenden könnten“, erklärt das Unternehmen mit Sitz in Fulda in einer aktuellen Information.

Nach dem Hinweis, dass offenbar gehackte Kundendaten von Tegut im Darknet veröffentlicht wurden, heißt es an die Betroffenen weiter, „besteht für Sie das Risiko, dass unter Einsatz ihrer Daten eine missbräuchliche Verwendung Ihrer Identität erfolgen könnte und möglicherweise Verträge durch Dritte in Ihrem Namen geschlossen werden könnten“.

Tegut weist zudem in dem der Redaktion vorliegenden Schreiben darauf hin, dass die erbeuteten Kundendaten auch Erkenntnisse zum Kaufverhalten, dem Lebensstandard und sogar Rückschlüsse auf gesundheitsrelevante Umstände ermöglichen würden. Laut Tegut hatte das Landeskriminalamt Hessen und ein forensischer Dienstleister die Supermarktkette am 26. Mai darüber informiert, dass Unternehmensdaten – darunter auch Kundendaten – im Darknet veröffentlicht wurden.

Eine Unternehmenssprecherin bestätigte am Freitag dieser Zeitung die vorliegende Kundeninformation. Tegut habe eine Hotline geschaltet und im Internet eine Informationsseite eingerichtet. Zudem würden Auskünfte über derzeit gespeicherte und vom Hackerangriff betroffene Kundendaten erteilt. Durch die erbeuteten Angaben könne „in besonderer Weise Vertrauenswürdigkeit vorgetäuscht werden“, erklärt Maria Christina Rost, Sprecherin des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, der für Tegut zuständig ist. Daher sei insbesondere bei Mails, die scheinbar von Tegut kommen, besondere Vorsicht geboten. Das gelte vor allem beim Öffnen von Anhängen, warnt die Behörde. Passwörter und Bankdaten sollen nach derzeitiger Erkenntnis nicht betroffen sein.