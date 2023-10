Terrorangriffen durch Hamas: Bundesanwaltschaft ermittelt

Mehr zum Thema in Kürze.

Karlsruhe Die Bundesanwaltschaft hat Ermittlungen gegen unbekannte Mitglieder der islamistischen Hamas wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung eingeleitet. Das sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde am Dienstag in Karlsruhe. Hintergrund seien die Entführungen und mutmaßlichen Tötungen deutscher Staatsbürger nach dem Großangriff der Hamas auf Israel.

Mehr Informationen folgen in Kürze.