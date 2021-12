Testpflicht trotz Auffrischungsimpfung in Thüringen? Land präzisiert Regelung für Geboosterte

Erfurt. Sollen für Geimpfte mit Booster-Auffrischimpfung zusätzliche Testpflichten bei Corona-Zugangsregeln wegfallen - oder nicht? Das Ministerium hat seine Angaben konkretisiert.

Thüringens Gesundheitsministerium hat die Zugangsregelungen für Menschen, die bereits eine dritte Corona-Impfung haben, präzisiert. Für Bereiche mit 2G plus-Regel entfalle für Geboosterte die Testpflicht ab dem 15. Tag nach der Auffrischungsimpfung, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit.

Die Regel soll in die neue Corona-Verordnung des Landes aufgenommen werden. Die bisherigen Thüringer Ausnahmen für vollständig Immunisierte würden damit durch die bundeseinheitliche Regelung ersetzt, so das Ministerium. 2G plus gibt es derzeit beispielsweise in Fitnessstudios oder im Freizeitsport, in Spielhallen oder Wettbüros. Teil der neuen Verordnung soll wie angekündigt auch ein Feuerwerksverbot zu Silvester sein.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Nachrichten zum Thema: