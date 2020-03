Der Verwaltungsrat der Thüringer Fernwasserversorgung will am Donnerstag auch über ein Vertragsverlängerung des Geschäftsführers entscheiden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

TFW-Verwaltungsrat entscheidet über Geschäftsführer

Erfurt. Am Donnerstag will der Verwaltungsrat der Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) auch über die Verlängerung des Vertrags von Geschäftsführers Thomas Stepputat entscheiden. Das bestätigte am Dienstag Thüringens Umweltstaatssekretär Olaf Möller dieser Zeitung. Er leitet das Aufsichtsgremium der TFW, die eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist und zu zwei Dritteln dem Land Thüringen gehört.

Diese Entscheidung fällt in eine Zeit heftiger Angriffe gegen den Geschäftsführer, die unter anderem vom Kölner Verein „Work-watch“, vorgebracht werden. Dessen Mitglieder wollen nach eigenen Angaben „rechtlich und moralisch fragwürdige Personalführungsmethoden von Unternehmen“ öffentlich machen. Ob die Vorwürfe, die auch von einem schlechtem Betriebsklima und Repressalien sprechen, gerechtfertigt sind, ist bisher aber ungeklärt. Wie die Personalentscheidung am Donnerstag ausfallen wird, lässt sich vor ab schwer einschätzen. Olaf Möller weist aber erneut Behauptungen zurück, dass eine Privatisierung der Thüringer Fernwasserversorgung zu Debatte stehe. Das sei nicht geplant, erklärt er dieser Zeitung. Außerdem müsste darüber der Landtag entscheiden und dort gebe es derzeit weder entsprechende Initiativen noch seien entsprechende Mehrheiten erkennbar.