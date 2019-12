Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thomas L. Kemmerich: „Wir sollten keinen zurücklassen“

Kurz vor dem Jahresende ist gelungen, was noch vor ein paar Jahren undenkbar schien: In Thüringen liegt die Arbeitslosenquote im Landesschnitt unter fünf Prozent. Doch gefeiert wurde dieses Ergebnis kaum. Thomas L. Kemmerich, FDP-Chef, vom Bundestag gerade in den Landtag gewechselt und selbst in der Wirtschaft aktiv, sagt: „Gerade die wirtschaftlichen Leistungen, die wir – basierend auf den vergangenen 30 Jahren – aufgebaut haben, ist ein Riesenerfolg“, der es wert wäre, mehr in den Fokus gerückt zu werden. Kemmerich lenkt dabei auch den Blick auf die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die ebenfalls auf ein Allzeittief geschrumpft sei. Das alles zeige, „wie leistungsfähig die Thüringer Wirtschaft ist“, hebt Kemmerich hervor.

Was ihm Sorge macht: In Thüringen gibt es aktuell mehr als 21.000 offene Stellen. Oft fehle schlicht das Fachpersonal, sagt er. Und es fehlt an jungen Menschen, die Lehrstellen besetzen können. Zum Teil sind sie einfach nicht da. Es gibt aber auch eine nicht geringe Zahl junger Menschen in Thüringen, die keinen Schulabschluss haben: Fast zehn Prozent jedes Jahr schaffen dieses Ziel nicht. „Es ist Aufgabe der Bildungspolitik, dieses Hindernis, in den Arbeitsmarkt zu kommen, abzubauen. Und es muss Anspruch der Schulpolitik sein, dass jeder mit 16 einen vernünftigen Regelabschluss hat“, sagt er. Denn für jungen Menschen – wie für alle anderen Erwerbsfähigen – müsse gelten. „Alles ist besser als keine Arbeit“, macht er deutlich.

Kemmerich sagt ganz offen: Wohlstand und Zukunft entstehe nur aus einer leistungsbereiten Gesellschaft. Natürlich stehe jedem sein eigener Lebensentwurf zu. Aber dieser Lebensentwurf dürfe nicht darin bestehen, sich auf den „Lorbeeren der anderen“ auszuruhen. Umso wichtiger sei, dass die Gesellschaft Leistung anerkenne. „Wir müssen die Tugend der Leistung wirklich wieder betonen. Und deshalb sollten wir jeden feiern, der einen Job hat. Und wir sollten jede feiern, die Jobs geben.“

Kemmerich ist ein Freund der „positiven Motivation“ – und die sieht er auch gegeben, wenn einem Jugendlichen klar ist, dass er sitzen bleiben kann, wenn die Leistung nicht stimmt. „Ich weiß, dass mir einige politische Mitbewerber vorwerfen, das sei zu viel Druck. Sitzen bleiben muss natürlich Ultima Ratio sein. Aber gerade dieser Druck und die entsprechenden Förderangebote brauche ich doch als junger Mensch in der Schule, vor allem wenn von Haus aus die Unterstützung nur gering ist – aus welchen Gründen auch immer“, so der Liberale. Und verweist darauf, dass die Lehrerschaft für solche Schülerinnen und Schüler genügend Zeit haben muss, „um die Fehlleistungen zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen“. Allerdings zeige sich im Gespräch mit Lehrern, wie viele Stellen nicht besetzt seien und wie viel Zeit Bürokratie koste. „Wir haben auch nicht pädagogisches Personal, das etwa in den Ferien Förder- und Unterstützungsunterricht erteilen könnte für jene, die schulisch auf der Kippe sind und Nachholbedarf haben“, macht er deutlich.

Für den Liberalen gilt: „Es sollte uns Mahnung sein, dass uns aktuell jedes Jahr wegen Nicht-Erreichen eines Abschlusses zehn Prozent als Auszubildende erst mal durch die Lappen gehen.“ Daher seine Forderung: „Wir sollten keinen zurücklassen.“ Um diese Ziele erreichen zu können, müsse schon einiges im Kindergarten geleistet werden: „Besser die Qualität erhöhen, als den Besuch beitragsfrei zu stellen“, knüpft er an eine lange Debatte an. Die personelle Ausstattung müsse stimmen, damit Kinder ganz früh erfahren, wie wichtig beispielsweise gute Ernährung und regelmäßige Bewegung sind.

Er kommt zu dem Schluss: „Bildung ist die beste Medizin.“ Zurück zur Thüringer Arbeitslosenquote jüngst von 4,9 Prozent: Geht es jetzt bergab, weil die Quote womöglich bald nach oben schnellt? Kemmerich sagt, dass bei alledem mitberechnet werden müsse, dass im Jahre 2030 geschätzt 280.000 Personen altershalber nicht mehr zur Verfügung stehen auf dem Arbeitsmarkt.

„Wir müssen daher unser Hauptaugenmerk jetzt darauf legen, dass wir mit denen, die wir haben, langfristig planen.“

Deshalb sei es so wichtig, Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Unternehmen zum Thema zu machen. „Wir müssen auch über die Anwerbung von Talenten im Ausland reden.

Aber schließen werden wir die Lücke nur durch den Umbau der Volkswirtschaft“, hebt er hervor.