Thüringen hält sich bei Lockerungsplänen für Schulen und Kitas zurück

Wann Kinder endlich wieder normal in die Schule gehen können, hängt vom Infektionsgeschehen ab (Symbolbild).

Erfurt/Kiel. Anders als in Schleswig-Holstein lehnt die Thüringer Landesregierung konkrete Terminvorgaben für Lockerungen der Corona-Beschränkungen im Bildungsbereich ab.

Anders als in Schleswig-Holstein will man in Thüringen zunächst keinen konkreten Fahrplan für Lockerungen der Corona-Beschränkungen im Bildungsbereich vorlegen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„In Thüringen gibt es nach wie vor ein sehr hohes Infektionsgeschehen. Gleichzeitig ist auch die Perspektive noch sehr unsicher. Wir wissen derzeit nicht, wann die bisherigen Maßnahmen zu einer nachhaltigen Verbesserung führen oder ob uns etwa neue Virusvarianten bei der Bekämpfung der Pandemie zurückwerfen werden“, sagte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage. „Bevor hier nicht eine verlässliche und stabile Entwicklung abzusehen ist, wird die Landesregierung daher kein Öffnungsdatum bekanntgeben“, betonte er.

Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hatte am Wochenende eine längere Perspektive in den Blick genommen: Demnach können die Schließungen möglicherweise auch bis Ostern dauern, ob es aber so kommt, hänge vom Infektionsgeschehen ab.

„Öffnungstermine zu nennen, die am Ende nicht zu halten sind oder nach denen die Öffnung aufgrund der weiterhin dynamischen Lage gar wieder rückgängig gemacht werden müsste, helfen in der derzeitigen Situation in Thüringen nicht weiter“, meinte Holter.

Schleswig-Holstein könnte Vorbild für eine bundesweite Umsetzung sein

Schleswig-Holsteins Landesregierung hatte einen Lockerungsfahrplan für die Corona-Maßnahmen vorgestellt, der ein Vorbild für eine bundesweite Umsetzung sein könnte. Als Grundlage dienen die Sieben-Tage-Inzidenzwerte.

Für die Jamaika-Koalition in Kiel steht fest, dass erste Öffnungen im Bildungsbereich erfolgen sollen. Je nach Infektionsgeschehen sollen die Kitas am 15. Februar in den Regelbetrieb oder einen eingeschränkten Regelbetrieb gehen.

In Grundschulen soll es ab dann Wechsel- oder Regelunterricht geben. Die konkrete Entscheidung trifft die Regierung am 7. Februar. Bleibt der Wert weitere 14 Tage unter 50, fände auch in den Schulklassen 7 bis 13 wieder Präsenzunterricht statt.

In Thüringen wird derweil die den Stufenplan für Kindergärten und Schulen abbildende Corona-Verordnung überarbeitet. Sie läuft Mitte Februar turnusmäßig aus und muss verlängert werden.