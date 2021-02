Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte angekündigt, dass das Kabinett an diesem Dienstag über einen Stufenplan für Thüringen entscheiden will.

Erfurt. Die Landesregierung hat einen Fahrplan für den Ausstieg aus dem Lockdown entwickelt. In dem Konzept sind fünf Stufen vorgesehen.

Thüringen plant Ausstieg aus Corona-Lockdown in fünf Stufen

Thüringens rot-rot-grüne Landesregierung hat einen Fahrplan entwickelt, wie der Ausstieg aus dem Corona-Lockdown in den kommenden Wochen erfolgen soll. Vorgesehen sind nach dem Konzept, das der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt vorliegt, fünf Stufen mit einem unterschiedlichen Grad an Öffnungen abhängig vor allem vom Infektionsgeschehen. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte angekündigt, dass das Kabinett an diesem Dienstag und damit einen Tag vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über einen Stufenplan für Thüringen entscheiden will. Er solle dann dem Landtag zugeleitet werden. Kammern und Wirtschaftsverbände hatten in den vergangenen Tagen ein verbindliches Ausstiegsszenario verlangt und teils eigene Vorschläge gemacht.

Öffnungen für Friseure, Handel und Gastronomie unter strengen Auflagen

Nach dem jetzt vorliegenden Konzept, das möglicherweise in einigen Details noch Veränderungen erfahren kann, könnten Friseure und Kosmetiker in Thüringen bei strengen Infektionsschutzauflagen bereits bei einer Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern zwischen 100 und unter 200 wieder öffnen. Allerdings ist das nur möglich, wenn die Infektionszahlen keine steigende Tendenz zeigen, sondern zumindest stabil sind. Große Teile des Einzelhandels sowie Gaststätten könnten bei Werten zwischen 50 und 100 wieder mit Auflagen starten.

Thüringen wies am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 135,2 aus – nach wie vor die höchste aller 16 Bundesländer. Der Stufenplan orientiert sich nach dem Papier der Landesregierung an denen der Länder Schleswig-Holstein und Niedersachsen, setzt aber in einer Reihe von Punkten eigene Akzente.