Thüringen soll Überbrückungshilfe des Bundes vorfinanzieren: Wirtschaftskammern senden Hilferuf

Alle sechs Thüringer Wirtschaftskammern wenden sich mit einem gemeinsamen Hilferuf an die Landesregierung und die Fraktionschefs im Thüringer Landtag. Sie fordern eine schnelle Zwischenfinanzierung der in Aussicht stehenden Bundesgelder für die Wirtschaft, um die Insolvenz von Unternehmen in Thüringen zu verhindern. Entsprechende Schreiben sind am Freitag versandt worden. Aktuelle Meldungen im Corona-Ticker

Zugesagtes Geld vom Bund noch nicht in Sicht

Demnach warten vor allem der Einzelhandel, Betriebe für Gesundheits- und körpernahe Dienstleistungen und andere betroffene Handwerksunternehmen auf die Gelder aus der Überbrückungshilfe III. Anspruch auf die November- und Dezemberhilfen hatten die Firmen nicht, die nach der Corona-Verordnung ab 16. Dezember schließen mussten.

Da mit ersten Abschlagszahlungen erst in fünf bis sechs Wochen zu rechnen sei, befürchten die Kammern das Aus für viele Unternehmen. Nach deren Hochrechnungen sind 4500 Thüringer Einzelhändler durch Liquiditätsengpässe akut existenzbedroht, 30 Prozent der von Schließung betroffenen Handwerksunternehmen berichten von Liquiditätsreserven von maximal einer Woche.

Dieser Betrag soll nach Wunsch der Kammern zinslos gewährt werden

Die Kammern schlagen vor, dass die Thüringer Aufbaubank mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums Darlehen aus dem Konsolidierungsfonds bis 50.000 Euro zinslos und mit einer Bearbeitungszeit von einer Woche als Zwischenfinanzierung zur Verfügung zu stellen. Dafür müsse der Fonds vorübergehend mit 50 Millionen Euro gespeist werden, um ab 8. Februar mit der Auszahlung beginnen zu können.

CDU-Fraktionschef Mario Voigt unterstützt die Forderung, hatte er doch bereits im Landtagsplenum ein solches Modell gefordert. „Ich befürchte eine große Pleitewelle im Einzelhandel und bei körpernahen Dienstleistungen, wenn nicht sofort geholfen wird“, sagt Voigt. Im Gegensatz zu Unternehmen in Westdeutschland sei die Kapitaldecke der hiesigen Firmen geringer. „Die Landesregierung darf sich nicht länger abducken“, sagt Voigt und fordert die Vorfinanzierung der Hilfen durch das Land. „Wir müssen den Mittelständlern und Handwerksbetrieben zur Seite springen, die sonst Gefahr laufen, ihr Unternehmen zu verlieren.”