Thüringen soll Wasserstoff-Initialregionen bekommen

Fünf Regionen in Thüringen könnten besonders von einer Wasserstoffstrategie des Landes profitieren: Das Erfurter Kreuz, Nordhausen, das Schwarzatal, Sonneberg und Eisenach werden im Entwurf eines Strategiepapiers des Umweltministeriums als mögliche Gebiete benannt. Das Papier wird an diesem Donnerstag erstmals in der interministeriellen Arbeitsgruppe beraten. Ihr gehören Vertreter des Umwelt-, des Infrastruktur- und des Wirtschaftsministeriums an. Danach sollen Fachleute aus Wirtschaft und Wissenschaft eingebunden werden. Spätestens im Januar 2021 will Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne), zu derem Ressort auch die Energieversorgung gehört, eine entsprechende Kabinettsvorlage präsentieren.

In dem Entwurf werden die Standorte als ideal für den Aufbau von sogenannten Initialregionen beschrieben, „die idealerweise über eine kritische Masse an Wasserstoffnachfrage und Wasserstoffinfrastruktur verfügen“. Erzeugung, Verteilung und Nutzung von Wasserstoff zu bündeln, wird als Wesen einer solchen Region angesehen. Für das Erfurter Kreuz werden die guten infrastrukturellen Bedingungen genannt, Nordhausen besteche „durch das breite Spektrum laufender Wasserstoffaktivitäten und Kompetenzen auf diesem Gebiet“. Auf den Eisenacher Flugplatz Kindel könne ein Wasserstoffmobilitätszentrum entstehen. In der Modellregion Schwarzatal wird mit einer Machbarkeitsstudie die Erzeugung und Verwendung von Wasserstoff untersucht, Sonneberg hat ebenso erste Voraussetzungen geschaffen.