Thüringen spart nach Groko-Kompromiss 50 Millionen Euro an DDR-Sonderrenten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringen spart nach Groko-Kompromiss 50 Millionen Euro an DDR-Sonderrenten

Thüringen muss ab 2021 jährlich rund 50 Millionen Euro weniger an sogenannten DDR-Renten zahlen. Das sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) dieser Zeitung auf Anfrage. Hintergrund ist die Einigung in der Großen Koalition in Berlin, wonach der Bund künftig 50 Prozent statt bisher 40 Prozent der Kosten übernimmt. „Wir hätten uns gewünscht, dass der Bund noch mehr Solidarität zeigt“, sagte Taubert. „Dennoch honoriere ich erst einmal, dass es eine Entlastung gibt.“

Anspruch für NVA-Angehörige, Polizisten, Ärzte

Anspruch auf die DDR-Sonder- und Zusatzrenten haben unter anderem frühere Armeeangehörige, Polizisten, Wissenschaftler oder Ärzte. Pro Jahr flossen zuletzt 440 Millionen Euro, wovon bislang 60 Prozent das Land trug. Erst Ende Mai hatten die Ost-Ministerpräsidenten erneut darauf gedrängt, dass der Bund die gesamte Last tragen müsse.

Entsprechend zurückhaltend reagierte Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke). Die beschlossene Erhöhung des Bundesanteils auf 50 Prozent könne „allenfalls als ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung gewertet werden“, sagte er dieser Zeitung. Nach Auffassung der Länder liege die „alleinige Finanzierungsverantwortung“ für die Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der ehemaligen DDR beim Bund. „Das Ziel bleibt die vollständige Übernahme dieser Kosten durch den Bund“, sagte Ramelow.

Diese Milliardenhilfen sieht das Corona-Gesetz von Landesregierung und CDU vor