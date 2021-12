Thüringen-Ticker: Tödlicher Autobahn-Unfall – Intensivbetten-Belegung nähert sich Höchststand

Bei einem schweren Autobahn-Unfall ist ein Mann ums Leben gekommen. – Auf den Intensivstationen werden fast so viele Corona-Patienten behandelt wie zum Höchststand der dritten Welle.

"Restaurant des Herzens" gibt ab heute Essen aus

Personalmangel wegen Corona: In und um Jena fallen Busse aus

FC Rot-Weiß Erfurt beantragt Kurzarbeit

Tosca Kniese tritt aus AfD und Fraktion aus

Nashorn-Nachwuchs im Erfurter Zoo erwartet

Nach Wohnhausbrand: Zwei Spendenaktionen für Familie im Eichsfeld

Montag, 6. Dezember:

15.590 Uhr: Intensivbetten-Belegung nähert sich Höchststand in Pandemie

Auf den Thüringer Intensivstationen werden derzeit ähnlich viele Corona-Patienten behandelt wie zum Höchststand der dritten Welle im April. Laut Divi-Intensivregister waren heute 227 Covid-Patienten in Intensivbehandlung gemeldet. Der Höchstwert hatte demnach am 12. April dieses Jahres bei 233 gelegen. Der Thüringer Intensivkoordinator Michael Bauer hatte schon vergangene Woche darauf hingewiesen, dass die aktuellen Zahlen auch höher liegen könnten, da Kliniken aufgrund der Belastungssituation möglicherweise nicht immer aktuell ihre Bettenbelegung melden könnten. (dpa)

15.41 Uhr: Nach Wohnhausbrand: Zwei Spendenaktionen für Familie im Eichsfeld

Ermittler untersuchen am Montag Brandursache in Niederorschel. Andere Doppelhaushälfte wurde vom Feuer auch in Mitleidenschaft gezogen. Neben der Spendenaktion der Gemeinde für die betroffene Familie gibt es weitere Hilfe.

15.20 Uhr: Tödlicher Unfall auf A71

Auf der A71 hat es zwischen Arnstadt und Ilmenau einen schweren Unfall gegeben. Ein Mann erlag seinen schweren Verletzungen.

15.09 Uhr: Thüringer Ministerin: Zu wenige Ostdeutsche im künftigen Kabinett

Die Thüringer Umweltministerin und Grünen-Politikerin Anja Siegesmund bedauert, dass wohl nur zwei Ministerposten im Kabinett der geplanten Ampel-Regierung mit Ostdeutschen besetzt werden sollen. "Ja, ich finde das sind zu wenige", sagte Siegesmund heute. Umso wichtiger sei es nun, dass die besonders aus ostdeutscher Sicht wichtigen Punkte im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung schnell umgesetzt würden.

15.05 Uhr: Personalmangel wegen Corona: In und um Jena fallen Busse aus

In Jena und dem Saale-Holzland-Kreis fallen auch angesichts der angespannten Corona-Lage Dutzende Busse aus. Wegen Kinderbetreuungen, krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit und Quarantäneanordnungen sei weniger Personal verfügbar, teilte die JES Verkehrsgesellschaft mit Sitz in Eisenberg heute mit. Deswegen sei es ab heute nötig, einzelne Verbindungen einzustellen. Auf den betroffenen Routen sei aber sichergestellt, dass zu früherer oder späterer Stunde noch ein Alternativangebot zur Verfügung steht, hieß es. Betroffen sind 28 Verbindungen oder Teilverbindungen unter der Woche, sowie sechs Verbindungen am Wochenende oder an Feiertagen. Auch vereinzelte Fahrplanänderung sind vorgesehen. (dpa)

15.01 Uhr: Nach Saisonunterbrechung: FC Rot-Weiß Erfurt beantragt Kurzarbeit

Beim Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiß Erfurt wurde wieder Kurzarbeit beantragt. "Wir dürfen nicht spielen, der Ligabetrieb ist unterbrochen. Damit fällt automatisch unsere Geschäftsgrundlage weg", sagte Geschäftsführer Franz Gerber. Zum 1. Dezember hat der Klub die Spieler nach Hause geschickt. "Wir waren zuletzt ja arg gebeutelt. Nach den Coronafällen und einigen Verletzungen sollen sich alle Spieler erst einmal ausruhen", sagte Gerber.

14.48 Uhr: Bratwurst und Sauerkraut - "Restaurant des Herzens" geöffnet

Die evangelische Stadtmission gibt das Essen auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie nur zum Mitnehmen aus. Ein gemeinsames Essen vor Ort wird es nicht geben. Foto: Michael Keller

Das "Restaurant des Herzens" gibt in Erfurt wieder Essen für Bedürftige aus. Zur Eröffnung am Nikolaustag gab es traditionell auch in diesem Jahr Bratwurst mit Sauerkraut und Kartoffeln. Etwa 60 Menschen hätten sich heute eine Mahlzeit gegen einen Obolus von einem Euro abgeholt, sagte die Geschäftsführerin der Evangelischen Stadtmission in Erfurt, Petra Hegt. Als Beigabe gab es zudem einen kleinen Stollen. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Essen auch in diesem Winter nur zur Abholung ausgegeben.

14.41 Uhr: Bundesgesundheitsministerium: Auch in Thüringen genutzte Online-Selbsttest unzulässig

Online-Selbsttests sind als Nachweis zur Erfüllung der 3G-Pflicht nicht zulässig. Zu den auch in Thüringen vermehrt genutzten Zertifikaten des Hamburger Anbieters DrAnsay.com erklärte das Bundesgesundheitsministerium auf Nachfrage unserer Zeitung, Laientests, die zuhause unter einer Live-Video-Anleitung durchgeführt werden, könnten nicht als Bürgertest abgerechnet werden.

14.11 Uhr: Polizei sucht im Eichsfeld mit Hubschrauber nach geflüchteten Bankräubern

Nach einem versuchten Bankraub im Eichsfeld sucht die Polizei nach mehreren geflüchteten Tätern und einem dunklen Fahrzeug. Die Unbekannten hinterließen einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

13.11 Uhr: Kolbaer Sebastian Krenz singt sich ins Halbfinale bei "The Voice of Germany"

Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Sebastian Krenz aus Kolba überzeugt auch am Sonntagabend im Viertelfinale die Jury und das Publikum der TV-Casting-Serie „The Voice of Germany“. Mit dem weltbekannten Hit „Who Wants To Live Forever“ von Queen sicherte sich der sympathische 29-Jährige seinen Platz im Team Johannes Oerding im Halbfinale

12.12 Uhr: Nashorn-Nachwuchs im Thüringer Zoopark in Erfurt erwartet

Nashornkuh Marcita aus dem Erfurter Zoopark ist wieder trächtig. Sie erwartet den dritten gemeinsamen Nachwuchs mit dem Zuchtbullen Dino.

11.05 Uhr: Teils zehntausende Euro für Intensivbehandlung von Thüringer Corona-Patienten

Auf den Thüringer Intensivstationen liegen derzeit etwa 220 Corona-Patienten. Sie bringen nicht nur Ärzte und Pfleger an ihre Leistungsgrenzen und darüber hinaus. Ihre Behandlung ist auch besonders kostenintensiv.

10.30 Uhr: Thüringer AfD-Abgeodnete Kniese tritt aus Partei und Fraktion aus

Tosca Kniese ist aus der Partei und Fraktion ausgetreten. Mit ihrem Austritt wird die Thüringer AfD-Fraktion künftig womöglich nicht mehr die größte Oppositionsfraktion im Parlament sein. Knieses Austritt sei "menschlich eine große Enttäuschung", teilte AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke mit.

9 Uhr: Inzidenz über 1900: Saalfeld-Rudolstadt stellt neuen traurigen Rekord für Thüringen auf

Ein trauriger Rekord löst den nächsten ab. Während das Infektionsgeschehen in Deutschland insgesamt auf hohem Niveau stabil ist, steigt die Zahl der Neuinfektionen in Saalfeld-Rudolstadt am Montag den neunten Tag in Folge. Innerhalb einer Woche sind im Landkreis fast 2000 Menschen positiv per PCR-Test auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Das ergibt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1911,1 pro 100.000 Einwohner - der höchste jemals gemessene Wert in Thüringen und Platz drei auf der Liste der Corona-Hotspots in Deutschland.

8.28 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen weiter bei über 1000

Die Corona-Inzidenz in Thüringen liegt seit vier Tagen stabil über der Marke von 1000. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Montag wurden 1040,5 wöchentliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert. Am Sonntag war der Wert mit 1036,6 gemeldet worden, am Samstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1026,5. Am Freitag war im Freistaat erstmals die Schwelle von 1000 überschritten worden. Thüringen ist damit nach Sachsen das Bundesland, das am stärksten von der vierten Corona-Welle betroffen ist. (dpa)

8 Uhr: Leichter Schneefall am Montag erwartet

In Thüringen soll es am Montag schneien. Vor allem am Vormittag sei in weiten Teilen des Bundeslandes mit leichtem Schneefall zu rechnen, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In Lagen über 400 Meter seien ein bis zwei Zentimeter Neuschnee zu erwarten.

7.15 Uhr: Anstehen für den Schutz vor Corona: 1400 Menschen bei Funke-Aktion geimpft

Leichte Schneedecke, drei Grad Celsius und eine lange Warteschlange vor dem Funke-Logistikdepot: 12 Uhr begann am Samstag die Impfaktion, viele Menschen sicherten sich schon mehr als zwei Stunden vorher einen Platz in der Reihe. 1400 Menschen ließen sich bei der Sonderaktion in fünf Funke-Zeitungsdepots impfen. Das Angebot gilt auch an den kommenden beiden Samstagen, 11. und 18. Dezember 2021.

6.30 Uhr: Bei Gala im ZDF ausgezeichnet: Großer Auftritt für Kinderkrankenschwester aus Jena

Der designierte neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ die Jenaer Kinderkrankenschwester Michaela König mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Das ZDF zeigte die Übergabe live in der Samstagabendshow.

Sonntag, 5. Dezember

23.20 Uhr: Zwei Spieler nach Partie gegen FC Carl Zeiss Jena kollabiert: Kritik am Fußballverband

Kwabenaboye Schulz (BAK) wird behandelt. Foto: Tino Zippel

Zwei Spieler des Berliner AK sind nach Schlusspfiff der Partie beim FC Carl Zeiss Jena kollabiert. Beide hatten vor kurzem eine Corona-Infektion überstanden. Wir haben am Wochenende mit dem Trainer des Berliner AK, André Meyer, gesprochen. Er lobt den Rettungseinsatz in Jena, findet aber deutliche Worte der Kritik am Nordostdeutschen Fußballverband.

21 Uhr: Innenminister kündigt hartes Vorgehen gegen Corona-Proteste und Bußgelder an

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat sich angesichts großer Corona-Protestaktionen in mehreren Städten des Landes erschüttert darüber geäußert, wie sorglos sich die Teilnehmer verhielten. Viele seien bei den Demos am Wochenende ohne Abstand und Masken unterwegs gewesen. Maier kündigte empfindliche Bußgelder an. Insbesondere für die Initiatoren könne es "richtig teuer" werden. Er wiederholte zudem, dass die Polizei konsequent durchgreifen werde, um die geltenden Infektionsschutzregeln durchzusetzen. Allerdings müsse man die Verhältnismäßigkeit wahren, beispielsweise wenn Familien mit Kindern beteiligt seien. Dann könne man "nicht gleich mit Schlagstöcken hantieren". Unter anderem bei einer verbotenen Corona-Demo in Eisenach am Samstagabend hatte die Polizei erneut Schlagstöcke und Reizgas eingesetzt.

19.30 Uhr: Auch am Sonntagabend Tausende bei Protesten

An Protesten gegen Corona-Beschränkungen haben sich am Wochenende in mehreren Thüringer Städten einige Tausend Menschen beteiligt. Auch am Sonntagabend gingen viele trotz Verbots von größeren Zusammenkünften auf die Straßen. In Sonneberg versammelten sich nach Polizeiangaben am Sonntagabend etwa 1100 Menschen zu einer Kundgebung, einige hatten Fackeln dabei. Zu Protesten kam es außerdem in Gotha mit zunächst mehr als 600 Teilnehmern, in Bad Langensalza mit 350, in Jena mit 150 und in Erfurt mit 130 Teilnehmern.

19 Uhr: Polizei greift bei Corona-Protest hart durch – das sagen Beteiligte

Rund 600 Menschen haben am Samstagabend in Eisenach überwiegend friedlich, aber ohne Masken und Abstände gegen die Corona-Schutzmaßnahmen prostestiert. Erneut kam es aber auch wieder zu verbalen Angriffen auf Polizisten, Teilnehmer versuchten, Polizeiabsperrungen zu durchbrechen und warfen Flaschen. Das sagen einige der Demonstranten zu ihren Gründen für den Protest.

18 Uhr: Fast alle Corona-Intensivpatienten müssen beatmet werden

Von den 14 Covid-Patienten, die derzeit auf den Intensivstationen der Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Rudolstadt behandelt werden, müssen inzwischen zwölf invasiv beatmet werden. Die Inzidenz im Landkreis ist inzwischen über 1800 gestiegen, bei Kindern liegt sie mehr als doppelt so hoch.

17 Uhr: Seniorenheim mit 18 Toten: Was ein Angehöriger sagt

Ein Seniorenheim in Cumbach bei Rudolstadt geriet in den vergangenen Tagen nach dem Tod von 18 Bewohnern an oder mit Corona in die Schlagzeilen. Ein Drittel der Bewohner sind ungeimpft. Jetzt spricht der Angehörige einer Bewohnerin.

16 Uhr: Zu hoch für die Parkplatz-Ausfahrt

Ein Klein-Lkw brachte die Höhenbeschränkung zum Einsturz. Foto: Landespolizeiinspektion Erfurt

Ein 50-Jähriger hat am Samstag in Erfurt die Höhe seines Fahrzeugs unterschätzt und brachte die Höhenbegrenzung auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Süden Erfurts zum Einsturz.

15 Uhr: Saisoneröffnung auf Pisten und Loipen im Thüringer Wald

Wintersportler sind am Wochenende im Thüringer Wald in die Saison gestartet. In Steinach im Kreis Sonneberg öffnete die Skiarena Silbersattel mit ihrer mehrere Kilometer langen Piste, mehrere Loipen waren gespurt. In den kommenden Tagen soll es Neuschnee geben. Hier erfahren Sie, welche Corona-Regeln beim Skifahren gelten.

13.45 Uhr: Inzidenz in Thüringen stabil über der Marke von 1000

Die Corona-Inzidenz in Thüringen liegt seit drei Tagen stabil über der Marke von 1000. Das Gesundheitsministerium meldete auf Basis von Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) am Sonntag in Erfurt 1036,6 wöchentliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das ist erneut ein leichter Anstieg - am Samstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1026,5. Am Freitag war im Freistaat erstmals die Schwelle von 1000 überschritten worden. Thüringen ist damit zusammen mit Sachsen das Bundesland, das am stärksten von der vierten Corona-Welle betroffen ist. Am Sonntag kamen den Daten zufolge 2127 Neuinfektionen und 14 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hinzu. Damit starben innerhalb von sieben Tagen 200 Menschen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Besonders hoch sind die Infektionszahlen im Bezug zur Einwohnerzahl weiterhin in einigen Kreisen im Süden und Osten des Freistaats. So liegen die Landkreise Hildburghausen (1893) und Saalfeld-Rudolstadt (1813) bereits über der Marke von 1800.

13.30 Uhr: Tödlicher Tauchgang in Nordhausen

Bereits am Samstagnachmittag kam es am Sundhäuser See in Nordhausen zu einem einem tödlichen Unglück. Nach ersten Informationen der Polizei sei ein 53-jähriger Taucher aus Niedersachsen verunglückt und später im Krankenhaus verstorben.

11 Uhr: Kinderkrankenschwester aus Jena bei Gala im ZDF ausgezeichnet

Olaf Scholz übergibt die Auszeichnung an Michaela König aus Jena. Foto: Sebastian Reuter / Getty Images

Der designierte neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" die Jenaer Kinderkrankenschwester Michaela König mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Das ZDF zeigte die Übergabe live in der Samstagabendshow. Die Jenaer Kinderkrankenschwester wurde mit einer Kollegin aus Bad Oeynhausen und einem Kollegen aus Berlin stellvertretend für 48.600 Kinderkrankenschwestern und Kinderkrankenpfleger deutschlandweit geehrt.

10.30 Uhr: Thüringer nutzen Corona-Stillstand zum Entrümpeln

Die Thüringer haben im Corona-Jahr 2020 mehr Abfall produziert und Lockdown-Phasen zum Entrümpeln von Dachböden und Kellern genutzt. Das zeige das kommunale Abfallaufkommen, erklärte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) am Samstag in Erfurt. "Mehr Zeit zu Hause führte zu mehr Haus- und Sperrmüll und getrennt erfassten Wertstoffen." Nach Angaben des Umweltministeriums fielen im vergangenen Jahr pro Einwohner in Thüringen 190 Kilogramm Haus- und Sperrmüll an. Das seien rund 3,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor mit 184 Kilogramm. Nur Sperrmüll stieg sogar um fast sechs Prozent. Bei der Abfallmenge liegen die Thüringer etwa im Bundestrend, der 2019 laut Ministerium bei durchschnittlich 187 Kilogramm pro Einwohner lag.

9 Uhr: Mehrere Verletzte bei Streit unter Fußballfans

Bei einer Schlägerei zwischen Fußballfans sind in Gera mehrere Menschen verletzt worden. Die beiden Gruppen schauten am Samstagabend in einer Bar in der Innenstadt ein Fußballspiel, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei kam es zum Streit und zu Beleidigungen zwischen den rivalisierenden Fans. Nach Lokalschluss griffen sie sich demnach auf dem Puschkinplatz gegenseitig an.

Samstag, 4. Dezember

21 Uhr: Mehr als 2000 Teilnehmer bei Corona-Protesten in mehreren Thüringer Städten

In mehreren Thüringer Städten kam es am Samstagabend zu nicht genehmigten Corona-Protesten. Allein in Greiz waren 1500 Menschen auf der Straße, in Eisenach weitere 500. In Bad Liebenstein waren es etwa 230 Teilnehmer, in Sondershausen hatten sich am Nachmittag etwa 50 Protestierende versammelt. In Greiz wurden erneut Polizisten angegriffen, drei Polizeifahrzeuge wurden beschädigt.

20.30 Uhr: Corona-Protest in Eisenach

Am Samstagabend haben in Eisenach erneut Menschen unangemeldet und nicht genehmigt gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie protestiert. Viele Teilnehmer trugen dabei keine Maßnahmen. Zu Auseinandersetzungen kam es zunächst nicht.

19.30 Uhr: Hunderte bei Impfaktion von Funke Medien Thüringen in Schleiz

Bei der Impfaktion von Funke Medien Thüringen und der Kassenärztlichen Vereinigung im Schleizer Logistikzentrum der Mediengruppe haben am Samstagnachmittag 300 Menschen ihre Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung erhalten. Die Schlange war zeitweise über 100 Meter lang, mancher musste Stunden auf seine Impfung ohne Anmeldung warten.

19 Uhr: Explosion in Bushaltestelle in Heiligenstadt

Am späten Samstagnachmittag kam es in einer Bushaltestelle zu einer Explosion. Laut der Heiligenstädter Polizeiinspektion soll ein Koffer in der Haltestelle an der Kreuzung Holzweg/Liboriusstraße gesprengt worden sein. Die Polizei sperrte die Gefahrenstelle weiträumig ab.

18.30 Uhr: 50 Menschen protestieren in Sondershausen

Bei einer unangemeldeten Protestveranstaltung haben am Samstagnachmittag in Sondershausen rund 50 Menschen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstriert. Laut MDR trugen die Teilnehmer Masken und wahrten den Sicherheitsabstand, so dass die Polizei die Veranstaltung nicht auflöste.

18 Uhr: In einem Monat 253 Corona-Todesfälle in Pflegeheimen

In Thüringer Pflegeheimen sind binnen vier Wochen 253 Senioren an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Nach einem Ausbruch mit 18 Toten in der K&S Seniorenresidenz in Rudolstadt-Cumbach wurde bekannt, dass gerade mal ein Drittel der Bewohner geimpft waren – offenbar eine bewusste Entscheidung.

17.30 Uhr: Zwei genesene Spieler kollabieren nach Regionalliga-Spiel in Jena

Rettungskräfte kümmern sich um Kwabenaboye Schulz. Foto: Tino Zippel

Zwei Spieler des Berliner AK sind nach Schlusspfiff des Spiels gestern Abend beim FC Carl Zeiss Jena kollabiert. Beide waren erst kürzlich von einer Covid-19-Erkrankung genesen.

17.15 Uhr: Trauriger Rekord: Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt steigt auf über 1700

Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ist die Sieben-Tage-Inzidenz heute den siebten Tag in Folge gestiegen und hat den traurigen Rekordwert von 1737,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erreicht. Das ist der höchste jemals gemessene Wert in Thüringen und aktuell der vierthöchste in Deutschland.

17 Uhr: 20.000 Besucher beim Winterleuchten im Egapark

Etwa 20.000 Besucher haben seit Anfang November den winterlich illuminierten Egapark in Erfurt besucht. Das "Winterleuchten" in dem weitläufigen Parkgelände hat eine mehrjährige Tradition in Thüringens Landeshauptstadt. Nun müssten die Öffnungszeiten allerdings eingeschränkt werden, teilten die Veranstalter am Samstag mit. "Wir freuen uns sehr über den großen Besucherzuspruch. Dennoch werden wir vom 6. Dezember bis zum Ferienbeginn die Veranstaltung auf Donnerstag bis Sonntag begrenzen", sagte Egapark-Geschäftsführerin Kathrin Weiß. Grund seien personelle Engpässe vor allem als Folge einer Erkältungswelle unter den Mitarbeitern. Es gelte weiterhin die 2G-Regel und eine Maskenpflicht auch im Freigelände.

9.52 Uhr: Nachfrage nach Kfz-Online-Zulassungen weiter verhalten

Trotz teils langer Wartezeiten in den Kfz-Stellen während des Corona-Lockdowns werden Online-Zulassungen bisher nur selten genutzt. "Bei vielen Kunden scheitert es im Wesentlichen am neuen Personalausweis und der nötigen Freischaltung der Online-Ausweisfunktion", erklärt die Fachbereichsleiterin des Bürgerservicezentrums Nordhausen, Sandra Hesse, im Rahmen einer Umfrage. Nordhausen führte als einer der ersten Kreise in Thüringen die digitalen Angebote bereits ab 2015 ein.

9.33 Uhr: Schneeregen und Glätte in Thüringen erwartet

Eine Tiefdruckzone sorgt heute für wechselhaftes und nasskaltes Wetter in Thüringen. Am Vormittag sei gebietsweise mit Schneeregen und Schnee und streckenweise mit Glätte zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Während der Mittag voraussichtlich trocken bleibe, setze zum Nachmittag Regen und ab einer Höhe von 400 bis 800 Metern Schneefall ein. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 5 Grad. In den höheren Lagen sowie im Werratal ist mit 0 bis 3 Grad zu rechnen.

