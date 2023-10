Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 1. bis 15. Oktober 2023

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 01. bis 15.10.2023.

(Hier geht es zum aktuellen Thüringen-Ticker)

Sonntag, 15. Oktober

20 Uhr: Gothaer Hochseilartist Rudi Weisheit wird Ehrenbürger

Der Gothaer Hochseilartist Rudi Weisheit ist neuer Ehrenbürger seiner Heimatstadt. Mit einem Festakt ehrte die Stadt den 81-Jährigen.

19.25 Uhr: Etwa 250.000 Besucher beim Weimarer Zwiebelmarkt

Die Besucherzahl 2023 übertrifft das Vorjahr. Die Stadt Weimar, die Händler und Einsatzkräfte ziehen eine positive Zwiebelmarkt-Bilanz.

18.18 Uhr: Tumulte beim Landespokalspiel des FCC

Der FC Carl Zeiss Jena überspringt die Pokalhürde in Dachwig souverän mit 3:0. Fan-Tumulte überschatten das Spiel und sorgen für Kritik des Gästetrainers.

17.44 Uhr: Ministerin: Online-Handel erschwert Arbeit für Verbraucherschützer

Sozialministerin Heike Werner sieht durch Produktverkäufe übers Internet auch erschwerte Aufgaben für Thüringens Verbraucherschützer. "Ob Kinderspielzeug, Maschinen oder Werkzeuge: Produkte müssen sicher sein! Eine immer größere Herausforderung ist der Online-Handel – insbesondere der Direktimport aus Drittstaaten", sagte die Linken-Politikerin zur Veröffentlichung des Jahresberichts 2022 zum Technischen Verbraucherschutz.

16.50 Uhr: RWE gewinnt Landespokalspiel gegen FC Eichsfeld

Beim 6:0 (2:0) waren die Rot-Weißen zwar nie gefährdet, versprühten aber auch nur wenig Glanz. Zum Spielbericht:

16.32 Uhr: Warum Erfurt keine Lizenz-Gebühr für sein Oktoberfest zahlt

Obwohl sich München den Namen markenrechtlich schützen lassen hat, bezahlt Erfurt keine Lizenz-Gebühr für sein "Oktoberfest". Die Thüringer Landeshauptstadt beruft sich auf einen Passus im Markenschutzrecht.

15.21 Uhr: Mehrere Fahrzeuge in Erfurt in Flammen

Am Sonntag kam es in Erfurt auf einem Gelände eines Autohauses in der Justus-Liebig-Strasse zu einem Brand von mehreren Autos. Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei nicht verletzt.

13.15 Uhr: So viel nehmen Thüringer Erholungsorte durch die Kurtaxe ein

Durch die sogenannte Kurtaxe nehmen Erholungsorte in Thüringen Millionen ein. Bis 2025 sind insgesamt 220 Millionen Euro in den 18 Kurorten des Freistaats geplant. Was mit dem Geld gemacht wird und wo am meisten gezahlt werden muss.

12.30 Uhr: Restauratoren fürchten Fachkräftemangel

Thüringens Restauratoren plagen Nachwuchssorgen. "In den nächsten Jahren werden viele, der jetzt langzeit-aktiven Restauratoren in den Ruhestand gehen und das wird vermutlich nicht aufgefangen werden können - wir brauchen Nachwuchs um diese Lücke zu schließen", sagte die Vorsitzende der Landesgruppe im Verband der Restauratoren (VDR), Karin Kosicki. Vor diesem Hintergrund kritisierte sie auch das geplante Aus für die Studienmöglichkeit Konservierung und Restaurierung an der Fachhochschule Erfurt bis Herbst 2024. (dpa)

9.30 Uhr: Trickbetrüger erbeuten in diesem Jahr in Thüringen mehr als zwei Millionen Euro

Schon in vielen hunderten Fällen haben Kriminelle in diesem Jahr versucht, per Telefon Menschen in Thüringen um ihr Geld zu bringen. Von Januar bis einschließlich August hat das Landeskriminalamt (LKA) 2805 Fällen von Telefontrickbetrug erfasst. In mindestens 400 dieser Fälle seien die Betrüger auch erfolgreich gewesen: Sie machten Beute im Wert von mehr als zwei Millionen Euro.

Samstag, 14. Oktober

20.32 Uhr: Mit diesem Kandidaten will die Erfurter Linkspartei die OB-Wahl gewinnen

Die Zahl derer, die Andreas Bausewein (SPD) das Amt des Oberbürgermeisters streitig machen wollen, ist um eine weitere Person gewachsen: Die Erfurter Linkspartei hat bei ihrer Gesamtmitgliederversammlung am Samstag Matthias Bärwolff als Kandidaten für die OB-Wahlen 2024 nominiert.

19.54 Uhr: Thüringer fahren in Österreich mit Oldtimer-Traktoren auf 2500 Meter Höhe

Neun Fahrzeuge aus der Region Sömmerda gingen bei der Weltmeisterschaft am Großglockner an den Start. Die Traktorfreunde erlebten viel und entdeckten Raritäten.

18.42 Uhr: Fünf Verletzte bei Unfall in Erfurt

Am Samstagnachmittag ereignete sich in der Salinenstraße in Erfurt ein Verkehrsunfall. Laut ersten Informationen stießen zwei Autos zusammen, fünf Personen wurden verletzt.

18 Uhr: Stadtlauf in Weimar

Beim 32. Weimarer Stadtlauf im Rahmen des 370. Zwiebelmarktes gingen mehr als 1600 Läuferinnen und Läufer am Samstag an den Start.

Die Bilder vom 32. Stadtlauf in Weimar Bereits am Vormittag hatten sich die Kinder und Jugendlichen vor dem Weimarer Goetheplatz gemessen. Foto: Peter Hansen

Die Bilder vom 32. Stadtlauf in Weimar Den Sieg im Hauptlauf über elf Kilometer sicherten sich schließlich Samsom Tesfazghi Hayalu vom SV Sömmerda und Clara Kintzel vom ESC Erfurt. Foto: Christian Albrecht

Die Bilder vom 32. Stadtlauf in Weimar Stadtlauf zum 370. Zwiebelmarkt. Foto: Maik Schuck

Die Bilder vom 32. Stadtlauf in Weimar Beim 32. Weimarer Stadtlauf im Rahmen des 370. Zwiebelmarktes gingen mehr als 1600 Läuferinnen und Läufer am Samstag an den Start. Bereits am Vormittag hatten sich die Kinder und Jugendlichen vor dem Weimarer Goetheplatz gemessen. Den Sieg im Hauptlauf über elf Kilometer sicherten sich schließlich Samsom Tesfazghi Hayalu vom SV Sömmerda und Clara Kintzel vom ESC Erfurt. Foto: Christian Albrecht

Die Bilder vom 32. Stadtlauf in Weimar Stadtlauf zum 370. Zwiebelmarkt Foto: Maik Schuck

Die Bilder vom 32. Stadtlauf in Weimar Stadtlauf zum 370. Zwiebelmarkt Foto: Maik Schuck

Die Bilder vom 32. Stadtlauf in Weimar Stadtlauf zum 370. Zwiebelmarkt Foto: Maik Schuck

17.41 Uhr: Demo für Vielfalt und Akzeptanz - Christopher Street Day in Jena

Sie fordern mehr Toleranz, Akzeptanz und politische Gleichstellung etwa von gleichgeschlechtlichen Paaren. Dafür ziehen die CSD-Teilnehmer in einem bunten Demozug durch Jena.

Fotos vom Christopher-Street-Day in Jena Der Christopher-Street-Day (CSD) brachte in Jena am Sonnabend, 14. Oktober 2023, gut 1000 Menschen für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Intersexuellen und Queeren Personen auf die Straße. Foto: Katja Dörn

Fotos vom Christopher-Street-Day in Jena Bunt und präsent zeigten sich die Teilnehmer des CSD in Jena. Foto: Katja Dörn

Fotos vom Christopher-Street-Day in Jena "Du, ich, wir, Pride" war das Motto des CSD in Jena. Foto: Katja Dörn

16.06 Uhr: Technik aus Jena in den Weltraum gestartet

Die Raumsonde Psyche ist am Freitag mit Technik aus Jena an Bord ins All gestartet. Zwei Sternsensoren vom Typ Astro APS der Jena-Optronik GmbH werden an Bord der von Maxar Technologies gebauten Sonde den Weg zum Metall-Asteroiden Psyche zwischen Mars und Jupiter leiten. Die spektakuläre Erkundungsmission soll Rückschlüsse auf die Entwicklungen unseres Sonnensystems und so auch die Entstehung der Erde geben, teilte Jena-Optronik mit.

15.16 Uhr: Hunderte Schlittenhunde bei Weltmeisterschaft im Dezember erwartet

Ohne Schnee, dafür auf einem Golfplatz: Zur Schlittenhunde-Weltmeisterschaft in Mühlberg im Dezember rechnen die Veranstalter mit mehr als 700 Hunden und rund 200 Teilnehmern. "Das Rennen findet nicht auf Schnee, sondern - wie wir sagen - auf "Dreck" statt", sagte Sascha Mönch vom Schlittenhundesportclub Thüringen (SSCT) am Samstag. (dpa)

12 Uhr: "Problemwölfin" von Ohrdruf ist tot

Die Pläne für vereinfachte Abschüsse von Weidetiere attackierenden Wölfen haben in Thüringen gemischte Reaktionen hervorgerufen. Das Umweltministerium begrüßte die Vorschläge von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) grundsätzlich. Im Einzelnen müssten diese aber noch geprüft werden, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Das Ministerium bestätigte auch eine Vermutung von Experten, wonach die Wölfin von Ohrdruf schon allein wegen höheren Alters inzwischen gestorben sei. Die Wölfin hatte gelernt, auch hohe Zäune zu überwinden, um Herdentiere zu reißen.

11 Uhr: Thüringer Verfassungsschutzchef sieht verschärfte Lage in Deutschland

Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer hat wegen des blutigen Konflikts zwischen Israel und der islamistischen Hamas vor zunehmenden Gefahren in Deutschland gewarnt. Radikalisierte Hamas-Sympathisanten könnten es "nicht mehr nur beim Demonstrieren und bei Hasstiraden und einzelnen körperlichen Angriffen belassen, sondern möglicherweise konkrete Anschläge gegen jüdische und israelische Einrichtungen und Personen verüben", sagte Kramer dem "Handelsblatt".

9 Uhr: 1000 Beamte klagen wegen ihrer Besoldung gegen das Land Thüringen

Mehr als 1000 Beamtinnen und Beamte des Landes gehen derzeit juristisch wegen nicht verfassungskonformer Besoldung gegen ihren Dienstherrn vor. Allein im vergangenen Jahr haben 978 Beamte geklagt. Das geht aus der Antwort des Finanzministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des Linke-Landtagsabgeordneten Sascha Bilay hervor.

Freitag, 13. Oktober

19 Uhr: Vorübergehende Sperrung: Fälle von Krätze in Flüchtlingsunterkunft Hermsdorf

In Thüringen werden seit Anfang Oktober keine Flüchtlinge im Suhler Erstaufnahmeheim mehr aufgenommen, da die Einrichtung überbelegt war. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist auch die Alternativunterkunft in Hermsdorf wegen einer „Sonderlage mit einer ansteckenden Krankheit“ seit dem 6. Oktober gesperrt. Das bestätigte ein Sprecher des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge dieser Zeitung. Es handele sich um Krätze.

16.30 Uhr: Tausende Anträge auf Härtefallhilfe für Heizöl und Pellets

Anträge auf Härtefallhilfen wegen hoher Preise für Heizöl, Flüssiggas oder Holzpellets sind in Thüringen von Tausenden privaten Haushalten gestellt worden. Seit Mai seien rund 11.600 Anträge auf einen finanziellen Ausgleich eingegangen, teilte das Energieministerium am Freitag in Erfurt mit. 89 Prozent davon seien bewilligt worden. Noch bis zum 20. Oktober könnten Anträge auf eine rückwirkende Entlastung für das Jahr 2022 gestellt werden. Der Großteil der bisher eingereichten Anträge betraf nach Ministeriumsangaben mit fast 10.000 Hilfen für Heizöl - nur zwei gab es für Holzhackschnitzel. Insgesamt seien rund 3,4 Millionen Euro an Härtefallhilfen bis Mitte Oktober ausgezahlt worden. (dpa)

14 Uhr: Anklage gegen Jenaer Fußball-Fan nach Angriff auf Bundespolizisten

Rund sechs Monate nach einer Auseinandersetzung zwischen knapp 150 Fans des Fußballvereins FC Carl Zeiss Jena und Bundespolizisten hat die Berliner Staatsanwaltschaft einen 22-Jährigen angeklagt. Sie wirft ihm unter anderem Landfriedensbruch, und versuchte gefährliche Körperverletzung vor, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte.

13.30 Uhr: Ziege von Unbekannten in Sondershausen getötet

In Sondershausen ist eine tote Ziege gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, wie sie am Freitag mitteilte. Die Beamten waren am Donnerstagmorgen von dem Besitzer einer Ziegenherde gerufen worden. Er hatte eine seiner Ziegen verendet aufgefunden. Dem Tier sei unter anderem ein Euter abgetrennt worden.

12.05 Uhr: Zahl der totgeborenen Kinder in Thüringen seit 2015 gestiegen

Die Zahl der totgeborenen Kinder in Thüringen ist seit 2015 gestiegen. Das teilte das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag mit. Demnach gab es im Jahr 2022 insgesamt 70 Totgeburten, 2015 waren es noch 49. Damit stieg auch die relative Zahl der Totgeburten je 1000 Lebendgeborene (Totgeburtenquote) in Thüringen von 2,7 im Jahr 2015 auf 5,0 im Jahr 2022. Im Vergleich zum Jahr 2021 sank die Zahl der totgeborenen Kinder um fünf. Diese Entwicklung bei der Zahl der Totgeborenen zeigt sich auch bundesweit.

11.32 Uhr: Transporter prallt auf Lkw: Fahrer stirbt bei Unfall auf A4

Auf der A4 bei Eisenach hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 27-Jähriger wurde in seinem Transporter eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Foto: Autobahnpolizei

10.25 Uhr: Stellwerke nicht besetzt - Zugausfälle zwischen Halle und Kassel

Wegen nicht besetzter Stellwerke fallen an diesem Wochenende Züge auf der Strecke Halle-Kassel aus. In den Abend- und Nachtstunden von 18 bis 6 Uhr zum Samstag sowie von Samstag auf Sonntag verkehrten zwischen Halle und Wolkramshausen im Landkreis Nordhausen in Thüringen keine Züge, wie Abellio am Freitag mitteilte. Zwischen Halle Hauptbahnhof und Sangerhausen sowie nach Wolkramshausen über Nordhausen würden Busse als Ersatzverkehr eingerichtet. (dpa)

9.54 Uhr: Gefahr für Gesundheit: Amt warnt vor Blaualgen im Hohenwartestausee

"Die Hohenwarte-Talsperre führt derzeit sehr wenig Wasser und daraus ergibt sich eine hohe Konzentration an Bakterien", heißt es in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung des Landratsamtes in Saalfeld. Direkter Wasserkontakt soll möglichst vermieden werden - Bakterien können Probleme bei Mensch und Tier auslösen.

8.42 Uhr: Insolvenzverfahren gegen zwei Könitzer Firmen eröffnet

Die schon im Juni beim Amtsgericht Gera eingegangenen Insolvenzverfahren über das Vermögen der Könitz International GmbH und der Waechtersbacher Keramik Outlet UG sind in dieser Woche wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eröffnet worden. Was bisher bekannt ist.

8.02 Uhr: Regnerisches Wochenende in Thüringen

Deutlich kühler als bisher und regnerisch wird es am Wochenende in Thüringen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, wird der Freitag bei noch einmal 21 bis 26 Grad stark bewölkt. Vor allem im Westen regnet es etwas. Ab dem Mittag reißt die Wolkendecke auf. Es weht ein mäßiger Südwestwind, mit stürmischen Böen in den Kammlagen der Gebirge.

Der Samstag beginnt bedeckt und schauerartigem Regen, der am Nachmittag nachlässt. Bei bis zu 17 bis 19 Grad zeigen sich Wolkenlücken. Der Wind mit starken Windböen im Tiefland und Sturmböen im oberen Bergland lässt während des Tages nach. Bei einem Wechsel zwischen starker und aufgelockerter Bewölkung werden am Sonntag nur noch 10 bis 13 Grad erreicht. (dpa)

7.20 Uhr: Alle Infos zum Zwiebelmarkt in Weimar

Kunstvoll geflochtene Zöpfe, würziger Kuchen, lustige Püppchen: Heute beginnt der 370. Weimarer Zwiebelmarkt. Öffnungszeiten, Attraktionen, Parken: Alles Infos im Überblick.

7 Uhr: Studierende erhalten rund 22 Millionen Euro an Energiepauschale

Einmalig 200 Euro für gestiegene Heiz- und Stromkosten: Thüringen hat nach Ende der Antragsfrist mehr als 109.300 Anträge für die bundesweite Energiepauschale von Studierenden bewilligt. Damit würden insgesamt rund 22 Millionen Euro ausgezahlt werden, teilte das Wissenschaftsministerium mit. (dpa)

6.40 Uhr: Ramelow wirbt für einheitliche europäische Standards für Flüchtlinge

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Frankfurt war die Zuwanderung das dominierende Thema. Im Vorfeld des Flüchtlingsgipfels hat Thüringens Regierungschef eine klare Forderung.

6.10 Uhr: Großbrand in Gießerei: Zwei Schwerverletzte

In der Nacht zum Freitag ist es "Silbitz Guss"-Gießerei zu einem Großbrand gekommen. Zwei Personen erlitten schwere Verletzungen. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung. Anwohner sollen Fenster und Türen schließen.

Brand in Gießerei im Saale-Holzland-Kreis Großbrand in der "Silbitz Guss"-Gießerei in der Nacht zum Freitag: Foto: Bodo Schackow

Donnerstag, 12. Oktober

20 Uhr: Nordhäuser kehren sicher aus Israel zurück

Eine 33-köpfige Reisegruppe aus Nordhausen landet am frühen Donnerstagabend in Frankfurt am Main. Sie befanden sich auf einer Pilgerreise in Israel, als das Land von der Hamas angegriffen wurden. Was sie erlebt haben und warum die Reise nachhallen könnte.

19 Uhr: Thüringen will vier kommunale Flüchtlingsheime finanzieren

Der Streit, um die Unterbringung von Flüchtlingen in Thüringen geht weiter. Das Land will jetzt zusätzlich zu seinen Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) vier große kommunale Flüchtlingsheime finanzieren. SPD-Kommunalpolitiker werfen derweil der Landesregierung Versagen vor.

16.45 Uhr: Erfurts Oberbürgermeister Bausewein setzt Limit für Flüchtlingsaufnahme

Die Kapazität zur Aufnahme von Geflüchteten in Erfurt geht nach Aussagen von Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) endgültig dem Ende entgegen. Den aktuell noch 50 auf die Stadt verteilten freien Plätzen stehe eine vom Land für Freitag angekündigte Zuweisung von 56 Geflüchteten gegenüber. „Noch 200 und keiner mehr“, benennt Bausewein das Erfurter Aufnahmelimit.

16.15 Uhr: Verfassungsschutz: Rechtsextremismus anhaltende Gefahr für Thüringen

Der Thüringer Verfassungsschutz warnt vor einem weiter hohen Gewaltpotential in der rechtsextremen Szene im Freistaat. Im Jahr 2022 wurden rund 2400 Menschen zu den Mitgliedern und Anhängern der Szene gezählt, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Verfassungsschutzbericht hervorgeht. Rund 350 davon seien gewaltorientiert. Die Hemmschwelle zur Gewaltanwendung sei gesunken, was unter anderem bei Protesten öffentlich zutage getreten sei. Dabei hätten Rechtsextremisten immer wieder Anschluss an bürgerliche Protestanliegen gesucht. (dpa)

16 Uhr: Jäger erschießt aus Versehen ein Pferd

Ein Jäger erschoss Mittwochabend bei Oberschönau im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ein Pferd, welches dort auf einer Koppel stand. Der 39-jährige Schütze habe laut Polizei nach eigenen Angaben das Tier mit Wild verwechselt. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

15 Uhr: Fünfjähriger reist mutmaßlich mit dem Zug ins Nachbarbundesland

Ein fünf Jahre alter Junge aus Niedersachsen, der vermisst worden war, ist in Thüringen aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Junge eigenständig mit dem Zug in das Nachbarbundesland gereist ist, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heißt. Das Kind sei gesund angetroffen worden. Seine Identität konnte die Polizei erst über ein soziales Netzwerk aufklären.

14.15 Uhr: Reisegruppe aus Nordhausen wird mit Sonderflug nach Deutschlang gebracht

Eine Israel-Reisegruppe der evangelischen Kirche aus Nordhausen soll mit Sonderflügen der Lufthansa zurück nach Deutschland gebracht werden. Die Gruppe befinde sich bereits am Flughafen in Tel Aviv und werde mit zwei Flügen nach Frankfurt am Main gebracht, sagte der Superintendent des Kirchenkreises Südharz, Andreas Schwarze, am Donnerstag.

13.35 Uhr: Bettwanzen in Erfurt: Insekten ärgern Mieter

In einer Wohnung in Erfurt sind Bettwanzen entdeckt worden. Auch Polizisten und Feuerwehrmänner ärgern die lästigen Insekten zuweilen. Die Tendenz steigt aber nicht.

12.26 Uhr: Deutlich mehr Frauen gründen Unternehmen

In Thüringen haben zuletzt deutlich mehr Frauen ein Unternehmen gegründet. Von Januar bis August lag die Zahl der Gründerinnen im Freistaat bei rund 2300 und damit 10,5 Prozent über dem Wert im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Damit war rund ein Drittel der Gründer in Thüringen weiblich.

Insgesamt stieg die Zahl der Gewerbeanmeldungen in den ersten acht Monaten das Jahres um 6 Prozent auf 7842. Dem standen 7350 Abmeldungen gegenüber. Neugegründet wurden demnach 6441 Unternehmen. (dpa)

11.40 Uhr: 400 Millionen Euro für Thüringer Kliniken

Während bundesweit weiter über die Krankenhausreform diskutiert wird, investiert Thüringen einen dreistelligen Millionenbetrag in die Thüringer Kliniken. Im Rahmen des Thüringer Krankenhausinvestitionsprogramms 2023 seien allein in diesem Jahr bereits mehr als 364 Millionen Euro bewilligt worden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit.

11.12 Uhr: Hoff begrüßt Betätigungsverbot für Hamas in Deutschland

Thüringens Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff begrüßt ein Betätigungsverbot für die islamistische Hamas in Deutschland. Auf der Plattform X (früher Twitter) bezeichnete der Linke-Politiker am Donnerstag die entsprechende Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als "richtige und notwendige Entscheidung". Hoff ist auch Beauftragter für jüdisches Leben und die Bekämpfung von Antisemitismus in Thüringen. Er unterstützte auch das von Scholz am Donnerstag angekündigte Verbot des palästinensischen Netzwerks Samidoun. (dpa)

Richtige und notwendige Entscheidung @Bundeskanzler: Betätigungsverbot für die Terrororganisation Hamas und Verbot des palästinensischen Netzwerks Samidoun, das die Terroranschläge der Hamas auf Israel feierte und unterstützte. #WeStandWithIsrael — Benjamin-Immanuel Hoff 🇺🇦🕊 (@BenjaminHoff) October 12, 2023

10.17 Uhr: Polizei sucht mutmaßlichen Schläger: Wer kennt diesen Mann?

Nach einem Angriff auf einem Supermarktparkplatz fahndet die Polizei mit einem Foto nach einem der mutmaßlichen Täter. Wer kennt die Person mit den auffälligen Tattoos im Gesicht?

10 Uhr: Wasserbombe beschädigt Taxischeibe

Eine Wasserbombe hat einem Taxifahrer in Gera kein nasses Vergnügen, sondern einen Schreck beschert: Das mit Wasser gefüllte Wurfgeschoss landete auf der Scheibe des vorbeifahrenden Taxis und beschädigte diese. Die Polizei ermittelt.

9.15 Uhr: Wenig neue Windräder in Thüringen

Während die Installation von Solaranlagen in Thüringen boomt, sind die Fortschritte beim Windkraftausbau übersichtlich. Gestiegen ist nur die Zahl der genehmigten Anlagen.

8.25 Uhr: Nachtlicht an Uni-Baustelle verärgert Anwohner

Anwohner am Erweiterungsbau Lessingstraße in Jena beschweren sich über Lichtverschmutzung. Wie die Beleuchtung nach der Inbetriebnahme Ende November geregelt ist.

7.53 Uhr: Veterinäramt sucht Hinweise auf Tierquäler

Für Empörung nicht nur bei den Tierschützern der Region hat der Fall einer Sphynx-Nacktkatze gesorgt, die bei Ettersburg gefunden wurde und ihren schlechten Zustand trotz sofortiger und intensiver Pflege nicht überlebte. Nun werden Hinweise gesucht, die zum Halter des Tieres führen.

7 Uhr: Stellenanzeigen-Auswertung: Das sind die gefragtesten Berufe in Thüringen

Thüringen mitten in Deutschland ist ein Drehkreuz für viele Internethändler. Das macht sich auch bei Stellenangeboten bemerkbar – die allerdings regional sehr unterschiedlich ausfallen. Das sind die zehn gefragtesten Berufe:

6.12 Uhr: Bürgerbeauftragter beklagt im Interview: Das frustriert Thüringer immer mehr

Thüringens Bürgerbeauftragter im Gespräch über den Bearbeitungsstau in den Behörden und die daraus resultierende Gefahr für den Rechtsstaat.

Mittwoch, 11. Oktober

22.40 Uhr: Thüringer Touristen zurück aus Israel

Am Erfurter Flughafen landete Mittwochabend ein Flieger, der Thüringer Touristen aus Israel zurückbrachte. An Bord 180 Thüringer, unter Ihnen auch eine Reisegruppe, die sich am Samstag zu Beginn des Angriffs der Hamas auf Israel, in Jerusalem aufgehalten hatte. Wieder auf heimischem Boden berichten sie, dass sie Glück im Unglück hatten.

20 Uhr: Keine Anzeichen für eine Haushaltsnotlage – Finanzministerin warnt aber vor Unsicherheiten

In Thüringen gibt es aktuell keine Anhaltspunkte für eine drohende Haushaltsnotlage. Die finanzielle Lage des Freistaats bleibt indes angespannt. Wovor Finanzministerin Heike Taubert (SPD) warnt.

19 Uhr: Mehr als 200 Menschen bei Solidaritätskundgebung für Israel

Mit Fahnen und Transparenten haben Menschen in Erfurt ihre Solidarität mit Israel nach dem Terror-Angriff der islamistischen Hamas ausgedrückt. Zu einer Kundgebung in der Thüringer Landeshauptstadt kamen am Mittwochabend nach Angaben der Polizei mehr als 200 Menschen.

18 Uhr: Ramelow für vereinfachten Zugang von Geflüchteten zu Arbeit

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) plädiert dafür, die Hürden für Geflüchtete bei der Arbeitsaufnahme zu senken. Ihr Zugang zu einer Erwerbstätigkeit müsste vereinfacht werden - mit dieser Position gehe Ramelow in die Ministerpräsidentenkonferenz der Länder in Frankfurt am Main, sagte seine Sprecherin am Mittwoch in Erfurt. Ramelow hatte unter anderem auf Wartezeiten bei Integrations- und Sprachkursen verwiesen und vorgeschlagen, es den Arbeitgebern zu überlassen, ob sie Geflüchtete auch ohne diese Kurse einstellten. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag soll die Migrationspolitik einer der Schwerpunkte sein. (dpa)

16.30 Uhr: Thüringer Bibliothekspreis 2023 für Bücherei in Bad Salzungen

Die Stadt- und Kreisbibliothek Bad Salzungen im Wartburgkreis erhält in diesem Jahr den Thüringer Bibliothekspreis. Mit ihren vielfältigen Angeboten und Ideen für alle Generationen sei sie zentrale Akteurin einer freien, demokratischen und offenen Gesellschaft, teilte der Thüringer Bibliotheksverband am Mittwoch mit. Über Kooperationen etwa mit dem Mehrgenerationenhaus und der Demokratiewerkstatt entwickle die Einrichtung zukunftsfähige Bildungskonzepte und eine große Strahlkraft in die Region. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und soll am 25. Oktober in Rudolstadt verliehen werden. Die Auszeichnung gibt es seit 20 Jahren. (dpa)

15.30 Uhr: Hoher Anstieg bei psychischen Erkrankungen in Thüringen

Immer mehr Thüringer werden wegen psychischer Beschwerden krank geschrieben. Demnach stieg die Zahl der wegen psychischer Diagnosen Krankgeschriebenen in diesem Zeitraum von 71.000 auf 85.000, das sind mittlerweile rund acht Prozent der Berufstätigen. Mediziner machen mehrere Gründe dafür verantwortlich.

13.44 Uhr: Erfurter Wohnungsbauprojekt liegt auf Eis

Schon lange fragt man sich am Johannesplatz, wann endlich der Abriss des alten Wohngebietszentrums kommt. Nun gibt es Neuigkeiten vom Investor. Warum dort auch Verletzungsgefahr droht.

13 Uhr: Landtagsabgeordneter verklagt Thüringen und Stadt Gotha

Der Abgeordnete Birger Gröning verklagt das Land und die Stadt Gotha auf Schadenersatz. Dabei will er auch klären lassen, ob bei einem Bauvorhaben im Westen Gothas Subventionsbetrug begangen wurde.

12.10 Uhr: Mehr Schwangerschaftsabbrüche im zweiten Quartal in Thüringen

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche ist in Thüringen im zweiten Kalendervierteljahr gestiegen. Zwischen April und Ende Juni ließen 787 Thüringer Frauen eine Schwangerschaft beenden, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Dies waren 1,5 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2022. In Thüringen fiel der Anstieg geringer aus als bundesweit, hier erhöhte sich die Zahl der Abtreibungen im zweiten Quartal um 4,5 Prozent. (dpa)

10.42 Uhr: Wie eine Frau dank Reittherapie ihre Magersucht überwand

26 Jahre hat Sabina Fries* mit der Magersucht gekämpft. Eine der vielen körperlichen und psychischen Folgen dieser Erkrankung sind auch starke Depressionen. Herkömmliche Therapie habe wenig geholfen: „Es gab keinen Fortschritt. Reden ist nicht das Gleiche, wie selbst aktiv zu werden. Ich kann spazieren denken oder spazieren gehen“, erklärt sie. Mehr durch Zufall hat Fries eine Hilfe für sich gefunden.

9.21 Uhr: Nach SEK-Einsatz in Schwarzburg: Das haben Ermittlungen ergeben

Als Nachbildungen haben sich die vermeintlichen Waffen entpuppt, die in der Nacht zum Montag das Eingreifen des in Erfurt stationierten Sondereinsatzkommandos (SEK) der Thüringer Polizei auslösten. Das bestätigte die Saalfelder Polizei am Mittwoch.

8.50 Uhr: Schwerer Unfall bei Waldarbeiten

Schwer verletzt wurde ein 32-jähriger Mann bei Waldarbeiten am späten Dienstagnachmittag im Schwarzatal. Der Arbeitsunfall mit einem Schlepper habe sich gegen 17.30 Uhr an einem Hang im Ortsteil Glasbach der Stadt Schwarzatal ereignet, bestätigte ein Sprecher der Saalfelder Polizei dieser Zeitung.

8.18 Uhr: Security gekündigt: So bewältigt Nordhäuser Tafel Flüchtlingsstrom

Zu der Kundschaft der Nordhäuser Tafel gehören vermehrt Flüchtlinge. Für einen besseren Ablauf sollten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sorgen. Warum das nicht geklappt hat.

7.30 Uhr: Mutter einer schwer kranken Tochter kämpft für Schulbegleitung

Jennifer Haun ist verzweifelt. Seit Mai 2023 versucht sie für ihre Tochter Helene eine Schulbegleitung zu bekommen. Denn die lebensfrohe Siebenjährige ist schwer krank.

7.15 Uhr: Streik in Erfurter Unternehmen

Die Beschäftigten des Deutschen Milchkontors (DMK) in Erfurt legen am Mittwoch von 12 Uhr bis 16 Uhr die Arbeit nieder. Aufgerufen hat dazu die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Auch in weiteren Milchbetrieben in Ostdeutschland finden erste Warnstreiks statt.

6.49 Uhr: Gutachten weist nach Tod von Häftling Drogen nach

Ein im Februar gestorbener 24 Jahre alter Häftling der Justizvollzugsanstalt in Tonna hat vor seinem Tod Drogen konsumiert. In einem toxikologischen Gutachten sei eine potenziell tödliche Dosis des Opioids Fentanyl bei dem jungen Mann nachgewiesen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt.

6.20 Uhr: Ausweg aus politischer Selbstblockade von Landtag und Landesregierung

Das ist selbst für Thüringen eine Premiere: Eine potenzielle Lösung der Selbstblockade, in der sich Landtag und Landesregierung seit 2019 befinden, kommt nicht von Politikern, sondern von Juristen. Der gerade neu erschienene Kommentar der Landesverfassung deutet die Vertrauensfrage des Ministerpräsidenten teilweise neu – und weist damit einen vergleichsweise sicheren Weg zur Neuwahl des Parlaments. Was genau dahinter steckt:

Dienstag, 10. Oktober

20 Uhr: Plötzlich ist Krieg: Was eine Nordhäuser Reisegruppe derzeit in Israel erlebt

Eine Reisegruppe aus Nordhausen war seit Freitag in Israel auf Pilgerreise als das Land von der Hamas mit einem Terrorangriff überzogen wurde. Was die 33-köpfige Reisegruppe bisher in Israel erlebt hat und warum eine vorzeitige Rückkehr nicht so einfach ist.

17.30 Uhr: Thüringer Busfirmen: Gerangel um Deutschlandticket zerstört Vertrauen

Geht es nach dem Willen der Verkehrsminister der sechszehn deutschen Bundesländer soll das bundeseinheitliche Ticket für den öffentlichen Nahverkehr in seiner derzeitigen Form fortgesetzt werden. Der anhaltende Streit zwischen Bund und Ländern um mögliche Mehrkosten für das Deutschlandticket stößt jedoch bei den Busfirmen auf Unverständnis.

17 Uhr: Landesregierung: Keine Thüringer von Angriff auf Israel betroffen

Von den Kämpfen zwischen der islamistischen Hamas und Israel sind nach bisherigen Erkenntnissen der Landesregierung keine Thüringer in Mitleidenschaft gezogen. Keine der von der Hamas bei ihrem Angriff auf Israel verschleppten Geiseln stamme aus Thüringen, sagte Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Dienstag in Erfurt. Auch gibt es nach Angaben von Innen- und Bildungsministerium keine Erkenntnisse zu gestrandeten Touristen oder Schülergruppen. Der Jüdischen Landesgemeinde sind laut ihrem Vorsitzenden Reinhard Schramm ebenso keine Fälle von Gemeindemitgliedern bekannt, die sich derzeit in Israel aufhalten. (dpa)

16.30 Uhr: Landrat droht Flüchtlingsunterkunft Hermsdorf wegen "unhaltbaren Zuständen" zu schließen

Der Landrat des Saale-Holzland-Kreises, Andreas Heller, droht dem Land, die Flüchtlingsunterkunft in Hermsdorf wegen unhaltbarer Zustände dicht zu machen. Eine fehlende Baugenehmigung und schlechte hygienische Bedingungen sollen in der Flüchtlingsunterkunft vorherrschen.

15.57 Uhr: Drei Jahre und elf Monate Haft für Erfurter Straßenbahn-Schläger

Die Revision im Prozess um einen rassistischen Angriff in einer Erfurter Straßenbahn bleibt unter dem ursprünglichen Richterspruch, aber auch unter den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. So wird das geringere Strafmaß begründet.

13.27 Uhr: Weniger Hausabfälle in Thüringen als im Bundesdurchschnitt

In Thüringer Haushalten wurden 2021 weniger Hausabfälle eingesammelt als im Bundesdurchschnitt. Die Abfallmenge war mit 459 Kilogramm pro Einwohner 25 Kilogramm niedriger als die des durchschnittlichen Bundesbürgers, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte. Bundesweit fielen demnach pro Kopf durchschnittlich 484 Kilogramm Hausmüll an. (dpa)

12.50 Uhr: Gasleitung bei Arbeiten beschädigt: Gebiet in Gera abgesperrt, Menschen müssen Wohnungen verlassen

Aktuell kommt es zu einem Einsatz von Feuerwehr, THW, Katastrophenschutz und Polizei in Gera. Bei Arbeiten ist eine Gasleitung beschädigt worden. Der Gefahrenort wurde großräumig abgesperrt und der Verkehr umgeleitet.

12.23 Uhr: Skilanglauf-Weltmeister Gerhard Grimmer verstorben

Der erste deutsche Skilanglauf-Weltmeister Gerhard Grimmer ist am Montag mit 80 Jahren in Seligenthal verstorben. Zuletzt kämpfte er gegen den Krebs.

10.58 Uhr: Razzien gegen "Reichsbürger" - Verhaftungen in mehreren Bundesländern

Die Polizei hat in mehreren Bundesländern Wohnungen sogenannter Reichsbürger durchsucht und Verdächtige verhaftet. Auch eine Wohnung in Meiningen wurde durchsucht.

9 Uhr: Altenburger Kulturspäti mit Nachbarschaftspreis ausgezeichnet

Der Kulturspäti in Altenburg ist Landessieger des Deutschen Nachbarschaftspreises 2023. "Der Kulturspäti ist nicht nur ein Bio-Lebensmittelladen, sondern zentraler Treffpunkt für die Nachbarschaft und belebender Faktor für den Roßplan in Altenburg", teilte die Staatskanzlei vor der Preisverleihung am Dienstag mit.

8.04 Uhr: Nach Tod eines Babys in Pößneck: Der Stand der Ermittlungen

Im Oktober 2022 ist in Pößneck ein Baby großflächigen Verbrühungen erlegen. Im Fokus der Ermittlungen stehen die Eltern. Die Staatsanwaltschaft Gera steht kurz vor dem Abschluss der Ermittlungen.

7.15 Uhr: Nur spärliche Angaben über Spezialfahrzeuge der Thüringer Polizei

Warum sich das Innenministerium über den Einsatz von Spezialfahrzeugen der Thüringer Polizei in Schweigen hüllt und was darüber bekannt ist.

6.35 Uhr: Fernwärme kann deutlich teurer werden

Um ihre Fernwärmenetze klimaneutral umzurüsten, müssen Thüringer Versorgungsunternehmen in den kommenden Jahren Investitionen von rund einer Milliarde Euro stemmen. Das könnte massive Belastungen für Verbraucher zur Folge haben.

6.11 Uhr: Thüringen bei Digitalisierung der Verwaltung in Spitzengruppe

Für viele Verwaltungsdienstleistungen ist für Menschen in Thüringen noch immer der Weg zum Amt nötig. Der Freistaat ist bei der Digitalisierung der Verwaltung aber bundesweit in der Spitzengruppe, wie aus einer Übersicht des Bundesinnenministeriums hervorgeht. (dpa)

5 Uhr: Rund 100 Menschen in Jena zeigen Solidarität mit Israel

Nach dem Großangriff der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in Israel haben nach Angaben der Polizei rund 100 Menschen in Jena ihre Solidarität mit dem angegriffenen Land gezeigt. Die Kundgebung auf dem Holzmarkt am Montag sei friedlich verlaufen, teilte eine Polizeisprecherin am Abend mit. Sie habe etwas mehr als zwei Stunden gedauert. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es keine Gegendemonstrationen.

Montag, 9. Oktober

19.30 Uhr: Auch Thüringer Linke unterzeichnen Ausschlussantrag gegen Wagenknecht

Mehr als 50 Linke-Mitglieder wollen die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht aus der Partei ausschließen. Ein entsprechender Antrag sei bei der Landesschiedskommission eingereicht worden, sagte die Thüringer Bundestagsabgeordnete Martina Renner, einer der Mitunterzeichnerinnen, dieser Zeitung. Auch die Linke-Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss hat den Ausschlussantrag mit unterzeichnet.

16.30 Uhr: Flüchtlinge können in Hermsdorf und Eisenberg registriert werden

In Thüringen ankommende Flüchtlinge können seit Montagnachmittag in den Landesaufnahmestellen in Hermsdorf und Eisenberg registriert werden. Das teilte ein Sprecher des Migrationsministeriums am Montag mit. Das Land will damit die überbelegte Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl entlasten. Derzeit schicke der Bund keine Flüchtlinge nach Thüringen, das könne sich aber auch bald wieder ändern, sagte der Sprecher. (dpa)

15.31 Uhr: Feuer auf Rittergut Endschütz: Das sagt die Polizei zur Ursache

Ein Großeinsatz von vier Wehren am Samstagnachmittag brachte den Brand unter Kontrolle. Die Polizei hat jetzt die Brandursache ermittelt.

14.41 Uhr: Erfolgreich durch "Höhle der Löwen" gegangen: Thüringerinnen überzeugen mit innovativer Idee

Zwei Frauen aus dem Wartburgkreis haben eine bekannte Investorin von ihrem Projekt überzeugt – und auch beim Innovationspreis haben sie Chancen.

14 Uhr: Ramelow hisst israelische Flagge vor Staatskanzlei

Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Montag die Flagge Israels vor der Staatskanzlei in Erfurt gehisst. Damit wolle er sein Mitgefühl und seine Solidarität mit den Menschen Israels zum Ausdruck bringen, hieß es von seinem Büro. Ramelow hatte sich in den vergangenen Tagen erschüttert über die Angriffe gezeigt.

Foto: Sascha Fromm

13.46 Uhr: Hermsdorf noch nicht für Flüchtlings-Registrierung angemeldet

In Thüringen ankommende Flüchtlinge können vorerst noch nicht in den Landesaufnahmestellen in Hermsdorf und Eisenberg registriert werden. Die beiden Unterkünfte seien noch nicht für die Verteilung innerhalb des bundesweiten Erstverteilungssystems angemeldet worden, sagte ein Sprecher des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) am Montag. Einem Sprecher des Thüringer Migrationsministeriums zufolge soll das aber zeitnah passieren. (dpa)

12 Uhr: Mopedfahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Ein 25-Jähriger wollte sich im Kreis Gotha einer Kontrolle entziehen. Die Polizei fahndete auch aus der Luft nach dem Mann.

11.42 Uhr: Jeder zehnte Thüringer Finanzbeamte wird befördert

Im Kampf um Steuer- und Finanzexperten setzt das Thüringer Finanzministerium auf mehr Beförderungen. Jeder zehnte Thüringer Finanzbeamte wird zum Stichtag 1. Oktober 2023 befördert, wie das Finanzministerium in Erfurt am Montag mitteilte. (dpa)

11.20 Uhr: Betrunkener Mann mit vier Kindern im Auto unterwegs

Mit vier Kindern im Wagen ist ein betrunkener Mann in Schmalkalden von der Polizei gestoppt worden. Ein Atemalkoholtest habe bei dem Mann einen Wert von 1,87 Promille ergeben.

10.56 Uhr. Tödlicher Unfall: Lkw erfasst Radfahrerin in Erfurt

Eine Radfahrerin ist am Montagmorgen in der Trommsdorffstraße am Fuß des Erfurter Promenadendecks tödlich verunglückt. Gegen 9.30 Uhr stieß sie mit einem Lkw zusammen.Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.

9 Uhr: Hinweis auf Waffen: SEK-Einsatz in Schwarzburg

In der Nacht zum Montag stürmen Spezialeinsatzkräfte nach einem Zeugenhinweis ein Objekt im Schwarzatal. Das ist bisher bekannt.

8.44 Uhr: Rente unbegrenzt aufstocken: Experten geben wichtige Antworten

Im vergangenen Jahr erhielten rund 20.000 Thüringer erstmalig ihre Altersrente. Dabei ergeben sich viele Fragen – hier einige Antworten.

8 Uhr: Energiesparen: In Kommunen keine Einschränkungen bei Festen im Winter

In Thüringen sind nach Einschätzung von Kommunen in diesem Winter voraussichtlich keine großen Auswirkungen auf Feste und Veranstaltungen durch Energiesparmaßnahmen absehbar.

7.15 Uhr: Nahverkehrsplan: So sollen Züge durch Thüringen rollen

Mehr Zug, weniger Auto: Die Verkehrswende soll auch mit einem Ausbau des Nahverkehrs gelingen. In Thüringen gibt ein neuer Plan bis zum Jahr 2027 die Marschrichtung vor. Auf einigen Strecken sind Änderungen geplant. Manches bleibt noch unkonkret. Das sind die Pläne.

6.44 Uhr: Jugendlicher fährt in Erfurt Frau an und flüchtet

Mit einem Auto hat ein 15-Jähriger in Erfurt eine Frau angefahren und schwer verletzt. Der Jugendliche flüchtete. Die Polizei startete eine groß angelegte Suchaktion.

6.17 Uhr: Klatsche für Ampel bei Landtagswahlen

Die Unionsparteien bleiben in Bayern und Hessen stärkste Kraft – Zuwächse bei der AfD. Das sagen Thüringer Politiker zu den Ergebnissen der Landtagswahlen:

Sonntag, 8. Oktober

18.15 Uhr: Ramelow zu Flüchtlingslage in Thüringen: „Macht erstmal zu“

Der Linke-Ministerpräsident redet im Interview über die Probleme bei der Unterbringung der Migranten – und mögliche personelle Konsequenzen in der Landesverwaltung.

17.30 Uhr: Verhandlung großer Strafverfahren verzögert: Stau am Landgericht Gera hat nun Folgen

Die Strafkammern am Landgericht schaffen es nicht, die Vielzahl von Strafverfahren abzuarbeiten: Das Gerichtspräsidium hat nun Konsequenzen gezogen.

16.20 Uhr: Tankbetrug, 16-Jähriger am Steuer und ein übervolles Auto in Sondershausen

In Sondershausen brachte ein mutmaßlicher Tankbetrug die Polizei auf die Fährte einer außergewöhnlichen Reisegemeinschaft. Mit dabei war auch ein 16 Jahre alter Fahrzeugführer.

15 Uhr: Thüringer Politiker verurteilen Angriff auf Israel scharf

Hunderte Tote nach dem Hamas-Angriff gegen Israel, viele Verletzte, Dutzende verschleppte Israelis - die Lage dort ist so dramatisch wie lange nicht. Auch Thüringen blickt mit Sorge in den Nahen Osten.

13.30 Uhr: Polizei entdeckt 91 frisch geerntete Cannabis-Pflanzen

Eigentlich waren die Beamten zu einem Streit gerufen worden. Doch der kräftige Geruch einer Cannabisernte brachte die Ordnungshüter auf die Spur frisch geernteter Cannabis-Pflanzen.

12.23 Uhr: Feuer im Rittergut Endschütz: Großer Sachschaden und aufwendige Nachlöscharbeiten

Ein Großeinsatz von vier Wehren am Samstagnachmittag brachte den Brand im historischen Rittergut Endschütz unter Kontrolle. Warum der Einsatz herausfordernd war.

Großeinsatz: Dachstuhlbrand auf historischem Rittergut in Endschütz ausgebrochen Am Samstagnachmittag ist auf dem Rittergut in der Gemeinde Endschütz (Landkreis Greiz) ein Feuer ausgebrochen. Foto: News5/Breidert

11.35 Uhr: Herrenloser Koffer sorgt für Großeinsatz in Greiz

Am Samstagabend sorgte ein herrenloser Koffer in der Reichenbacher Straße in Greiz für einen größeren Einsatz der Polizei. Eine Anwohnerin entdeckte das Gepäckstück auf Höhe des Spectrum-Centers und alarmierte die Einsatzkräfte.

11 Uhr: Aggressive und alkoholisierte Männer beschäftigen Polizei im Landkreis Gotha

In Dachwig und Waltershausen musste die Polizei am Wochenende ausrücken, um zwei aggressive und betrunkene Männer von weiteren Straftaten abzuhalten. Eine Person wure mit einem Messer verletzt.

9.16 Uhr: Die Prinzen begeistern in der Messehalle

Unter dem Motto „30 Jahre – 30 Hits – 30 Städte“ präsentieren Die Prinzen am Samstagabend ihre Songs in der Messehalle Erfurt.