Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 17. bis 23. Dezember 2023

Für Überflutungen vorgesehene Flächen wie Felder stehen an vielen Stellen im Landkreis Nordhausen bereits unter Wasser, wie beispielsweise an der Aumühle.

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 17. bis 23. Dezember 2023.

(Hier geht es zum aktuellen Thüringen-Ticker.)

Samstag, 23. Dezember

19 Uhr: Höchste Meldetsufe 3 an mehreren Thüringer Flüssen

Die Pegelstände an Thüringens Flüssen sind im Laufe des Samstags deutlich gestiegen. Vor allem im Norden und Süden des Freistaats sind manchenorts höchste Meldestufen erreicht worden. In einigen Regionen war die Feuerwehr am Nachmittag wegen überfluteter Straßen und vollgelaufener Keller im Dauereinsatz. Dabei ist der Höchststand vermutlich noch nicht erreicht.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

17 Uhr: Dauerregen lässt Natursteinmauer einstürzen

Die anhaltenden Regenfälle der vergangenen Tage haben in Weimar einen Teil einer Natursteinmauer einstürzen lassen. Die großen Steine dienten der Befestigung eines Hangs und fielen auf die Straße. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr sperrte den

Bereich weiträumig ab Bereich weiträumig ab In Weimar ist am Samstagnachmittag im Rothäuserbergweg ein Teil einer Natursteinmauer infolge der anhaltenden Regenfälle eingestürzt. Foto: Johannes Krey | JKFotografie&TV / Johannes Krey

Bereich weiträumig ab Die Feuerwehr sperrte den betroffenen Abschnitt ab. Foto: Johannes Krey / JKFotografie&TV

Bereich weiträumig ab Da ein weiterer Einsturz der Mauer aufgrund ihrer Wölbung nicht ausgeschlossen werden konnte, muss in den kommenden Tagen ein Statiker das Bauwerk untersuchen. Foto: Johannes Krey | JKFotografie&TV / Johannes Krey

Bereich weiträumig ab Die Mauer stützt einen darüber befindlichen Hang, welcher mit Bäumen bewachsen ist. Sollten weitere Teile der Mauer einstürzen, könnte der Hang abrutschen. Foto: Johannes Krey | JKFotografie&TV / Johannes Krey

Bereich weiträumig ab Laut Aussage der Klassikstiftung Weimar könnten sich im Erdreich des Hanges noch Überreste von Bauwerken befinden. Foto: Johannes Krey | JKFotografie&TV / Johannes Krey

Bereich weiträumig ab In Weimar gibt es seit mehreren Tagen Dauerregen. Diesee weicht die Böden auf. Foto: Johannes Krey | JKFotografie&TV / Johannes Krey

Bereich weiträumig ab Aktuell gibt es auch eine Warnung der Hochwasser Nachrichten Zentrale Thüringen vor Hochwasser entlang der Ilm und weiterer Gewässer in Thüringen. Foto: Johannes Krey | JKFotografie&TV / Johannes Krey

Bereich weiträumig ab In Weimar ist am Samstag infolge des Dauerregens ein Teil einer Natursteinmauer eingestürzt. Die Feuerwehr hat den Bereich weiträumig abgesperrt, da weitere Teile einstürzen könnten. Foto: Johannes Krey | JKFotografie&TV / Johannes Krey

.

16 Uhr: Erfurter Weihnachtsmarkt wird abgebaut

Insgesamt 1.088.131 Menschen haben in diesem Jahr den Erfurter Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz besucht, der am Freitagabend zu Ende ging – ein neuer Rekord. Vor allem das Weihnachtssingen auf den Domstufen, zu dem übrigens etwa 5000 Gäste kamen, und die Tatsache, dass es der letzte Abend war, lockten noch einmal viele Besucher. Dabei dauerte der Markt diesmal nur 25 Tage, der kürzeste überhaupt. Dieses Fazit ziehen Organisatoren und Händler.

14.40 Uhr: Feuerwehr verhindert im Landkreis Gotha Tragödie

Im Landkreis Gotha hat die Feuerwehr am Freitag vermutlich eine Tragödie verhindert. In einem Einfamilienhaus in Cobstädt war ein 37-Jähriger nach einem Gasaustritt bewusstlos geworden. Der Mann konnte von den Einsatzkräften gerettet werden.

14 Uhr: Thüringen will mehr Geld für Kliniken

Kein Transparenzgesetz, keine Krankenhausreform. Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Liste, in der Leistungen und Qualitätsparameter von Kliniken öffentlich gemacht werden sollen, wurden vor Weihnachten ausgesetzt. Thüringen macht sich zum Zünglein an der Waage bei der Zustimmung und stellt Forderungen.

13 Uhr: Bislang „enttäuschendes Weihnachtsgeschäft“ für Thüringer Einzelhandel

Nach einem eher unbefriedigenden Adventsgeschäft hoffen Thüringens Einzelhändler am Samstag auf Last-Minute-Käufe. „Bis Ende vergangener Woche war das Weihnachtsgeschäft enttäuschend“, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Knut Bernsen am Samstag. Der Verband rechne zwar mit einem nominalen Umsatzplus von 1,5 Prozent. Doch durch die Inflation bleibe real ein negatives Ergebnis.

11 Uhr: Justizministerin will Integrationsgesetz für Thüringen auf den Weg bringen

Justizministerin Doreen Denstädt (Grüne) will ein Integrations- und Teilhabegesetz für Flüchtlinge erarbeiten. In Thüringen gibt es seit 2017 bisher nur ein Integrationskonzept, das laut der Ministerin stetig fortentwickelt wird. Mit einem Gesetz könnten Projekte wie das Landesprogramm Dolmetschen, Deutschkurse für Geflüchtete oder Hilfen für den Einstieg in die Arbeitswelt verstetigt und finanziell auf sichere Füße gestellt werden.

10 Uhr: LKA zählt 2023 mehr Umweltdelikte als im Vorjahr

Altreifen im Wald und fragwürdige Flüssigkeiten, die in Bächen landen: Das Landeskriminalamt (LKA) hat 2023 mehr Umweltdelikte erfasst als im Jahr davor. 116 solcher Fälle zählten die Kriminalbeamten 2022. Bis Mitte November 2023 hatten sie dagegen schon 132 Fälle erfasst, wie das LKA auf Anfrage mitteilte. 2021 wiederum waren es 150 Umweltdelikte gewesen. (dpa)

9 Uhr: Viel Regen am Samstag - Heiligabend mit milden Temperaturen

Der Samstag wird regnerisch in Thüringen. Am Vormittag schneit es noch oberhalb von 800 Metern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Später geht der Schnee aber in Regen über. Im oberen Bergland kommt es laut DWD zu Sturmböen. Die Temperaturen erreichen fünf bis acht, im Bergland zwei bis fünf Grad. Nachts geht es regnerisch und bedeckt weiter bei fünf bis zwei, in Kammlagen null Grad. Zum Morgen hin steigen die Temperaturen deutlich bis auf maximal neun Grad. Am Sonntag (Heiligabend) wird das Wetter bedeckt und regnerisch bei milden Temperaturen von zehn bis zwölf, im Bergland fünf bis neun Grad. Vereinzelt wird es stürmisch. (dpa)

Freitag, 22. Dezember

22 Uhr: 8700 singen Weihnachtslieder im Ernst-Abbe-Sportfeld

Das Große Weihnachtssingen im Jenaer Stadion hat eine große Spendensumme für soziale Projekte eingespielt. Mit 8700 Besuchern war die Veranstaltung auf der Stadionbaustelle ausverkauft. Am Ende konnte die Stadionbetreibergesellschaft Elf5, die Sparkasse Jena-Saale-Holzland und der Arena-Namensgeber, das Ostthüringer Unternehmen „ad hoc“ eine stattliche Summe für soziale Projekte überreichen.

20.30 Uhr: Geraer Demo-Organisator steht im Fokus der Justiz

Ein im Juli 2022 am Landgericht Gera gesprochenes Urteil ist teilweise rechtskräftig geworden. Ein Sprecher des Landgerichts bestätigte auf Anfrage dieser Zeitung, dass der Schuldspruch gegen den Rechtsextremisten Christian Klar vom Oberlandesgericht teilweise bestätigt wurde. Der 43-Jährige ist seit Beginn der Corona-Pandemie immer wieder öffentlich als Organisator von Demonstrationen in Erscheinung getreten. Aktuell laufen 20 Verfahren gegen ihn.

17.10 Uhr: EU-Agrarmittel sollen noch vor Jahresende ausgezahlt werden

Landwirte in Thüringen werden noch vor Ende des Jahres EU-Gelder erhalten. Das kündigte Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Freitag an. Dabei gehe es um insgesamt 200 Millionen Euro für etwa 3800 Agrarbetriebe. Die Betriebe müssen allerdings Auflagen erfüllen. (dpa)

16.15 Uhr: Zahl der Unfalltoten in Thüringen soll sinken

Thüringen will bis zum Ende des Jahrzehnts die Anzahl der im Straßenverkehr getöteten Personen im Freistaat um weitere 40 Prozent reduzieren. Neben unfallverhütenden Techniksystemen und der Entschärfung von Unfallschwerpunkten solle das vor allem über Aufklärung und Schulungen von Verkehrsteilnehmern und -teilnehmerinnen erreicht werden, sagte Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Freitag in Erfurt anlässlich der Vorstellung des „Thüringer Verkehrssicherheitsprogramms 2030“. Ein besonderes Augenmerk liege dabei auch auf den älteren Verkehrsteilnehmenden. So werbe der Freistaat etwa dafür, dass Senioren und Seniorinnen Fahrschulen zur Auffrischung ihrer Kenntnisse aufsuchen. (epd)

13.40 Uhr: Etwa jeder zehnte Arbeitnehmer muss an den Feiertagen arbeiten

Die meisten Menschen haben über Weihnachten frei. Doch jeder zehnte Arbeitnehmer ist auch an den Feiertagen gefragt. In diesem Bereich ist Heiligabend die Quote besonders hoch.

12.30 Uhr: „Zoltan“ fegt über Thüringen – Feuerwehren rücken häufig aus

Kurz vor Weihnachten lässt Sturmtief „Zoltan“ vielerorts in Deutschland Bäume auf Straßen stürzen - auch in Thüringen. Auch im Bahnverkehr macht sich das Wetter bemerkbar. Eine Bilanz.

10.11 Uhr: Wasserstände überschreiten Meldestufen

An fünf Pegeln an drei Flüssen herrscht aktuell Meldestufe 3. Was das bedeutet, lesen Sie hier:

9.35 Uhr: Zwei Schwerverletzte bei Unfall im Kreis Gotha

Mit seinem Auto ist ein Fahrer im Kreis Gotha in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Pkw zusammengestoßen. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

08.55 Uhr: Einsamkeit und Depression fordern Thüringer Telefonseelsorger

Die Thüringer Telefonseelsorgen kommen mit der Arbeit nicht mehr hinterher. Im Schnitt brauchten Anrufer zehn bis zwölf Versuche, um die Seelsorge zu erreichen und damit rund doppelt so viele wie vor der Corona-Pandemie, sagte etwa die Leiterin der Telefonseelsorge Erfurt, Uta Milosevic. Sobald die Ehrenamtlichen auflegten, klingele das Telefon erneut. Ähnliches berichtete die Leiterin der Telefonseelsorge Ostthüringen, Christiane Sachse.

8 Uhr: Freitag mit Regen und Schneeregen in Thüringen

Der Freitag wird in Thüringen regnerisch und stürmisch. Wiederholt fallen Regen- und Schneeschauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Im Freistaat weht böiger Westwind mit Sturmböen von bis zu 85 Stundenkilometern. Die Temperaturen erreichen vier bis sechs, im Bergland null bis vier Grad . In der Nacht zu Samstag breitet sich von Westen nach Osten Regen aus, in höheren Lagen fällt Schnee. Es bleibt windig bei vier bis zwei, im oberen Bergland bis null Grad. (dpa)

7.35 Uhr: Verdi setzt Streiks im Weihnachtsgeschäft fort

Schon seit Montag streiken Beschäftigte aus mehr als einem Dutzend Einzelhandelsbetrieben in Thüringen. Auch heute hat die Gewerkschaft zu Streiks aufgerufen. Beschäftigte der Einzelhandelsunternehmen IKEA, Kaufland und H&M wurden zum Arbeitskampf aufgerufen, heißt es in einer Mitteilung. Betroffen seien Standorte in Gera und Erfurt.

7 Uhr: Unfall bei Hochwasser: Freiwilliger Helfer ertrinkt bei Arbeiten an Wehr

Zu einem tragischen Unfall ist es in der Nacht zum Freitag in Häselrieth, einem Stadtteil der Stadt Hildburghausen, gekommen. Nach ersten Informationen wollte hier ein freiwilliger Helfer eine Schleuse an einem Nebenfluss der „Werra“ regulieren. Hierbei ist der Mann offenbar in den Fluss geraten und ertrunken.

6.25 Uhr: Größere Städte verzeichnen weiter Kirchenaustritte

Die großen christlichen Kirchen verlieren auch in Thüringens größeren Städten weiter Mitglieder. Doch im noch laufenden Jahr scheint die Entwicklung an Dynamik zu verlieren. (dpa)

6 Uhr: Wohnungsknappheit in Thüringen: Leerstand sinkt deutlich

In Thüringen stehen immer weniger Wohnungen leer. Das geht aus einer Analyse von Empirica und CBRE hervor. Der sinkende Leerstand hat Auswirkungen auf die Mieten.

Donnerstag, 21. Dezember

19.20 Uhr: Weimar schließt Weihnachtsmarkt

Die Stadt Weimar hat mit sofortiger Wirkung ihren Weihnachtsmarkt geschlossen: „Dies hat Oberbürgermeister Peter Kleine in Absprache mit der Feuerwehr und dem Amt für Wirtschaft und Märkte entschieden“, hieß es in einer Mitteilung.

17.30 Uhr: Wirtschaft reagiert positiv auf beschlossenen Thüringen Haushalt 2024

Mit Erleichterung hat die Wirtschaft auf den beschlossenen Landeshaushalt für 2024 reagiert. Auch wenn der Etat erneut Rekordausgaben vorsehe, schaffe er „Planungssicherheit bei den Unternehmen“ und sorge „für ein Mindestmaß an politischer Stabilität in Thüringen“, sagte die Hauptgeschäftsführerin der Erfurter Industrie- und Handelskammer, Cornelia Haase-Lerch. Dass damit neue Investitionen möglich würden, sei „ein positives Signal“. Weitere Reaktionen.

15.50 Uhr: Statistikamt: Rinderbestand in Thüringen seit Mai leicht gestiegen

Der Bestand an Rindern in Thüringen ist zuletzt leicht gestiegen. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte, waren im November dieses Jahres 275.181 Tiere registriert - ein Zuwachs von 2173 Rindern (plus 0,8 Prozent) im Vergleich zum Mai 2023. Verglichen mit der Vorjahreserhebung im November 2022 bedeutete die Zahl einen leichten Rückgang um rund ein Prozent. (dpa)

15 Uhr: Thüringer Grüne gehen mit Doppelspitze ins Wahljahr

Die Landtagsvizepräsidentin Madeleine Henfling und der Umweltminister Bernhard Stengele repräsentieren die Flügel der Grünen in Thüringen. Die Hintergründe der erwarteten Bewebungen.

14 Uhr: Sturm: Muss der Weihnachtsmarkt in Erfurt schließen?

Aktuell flaut der Wind ab, soll aber wieder Fahrt aufnehmen, auch in den kommenden Tagen. Der Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz hat bis Freitag 22 Uhr geöffnet. Eigentlich.

13.28 Uhr: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

In Gera starb ein 42-Jähriger, der mit einem Motorrad stürzte. Die Maschine wurde vorher als gestohlen gemeldet.

12 Uhr: Warnung vor Sturmböen

Laut dem Deutschen Wetterdienst ziehen heute teilweise kräftige Schauer und Gewitter durch den Freistaat. Dabei wehen Sturmböen, die im Bergland Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreichen können. Einige Städte haben bereits Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

11.50 Uhr: Deutsche Agentur für Transfer und Innovation kommt nach Erfurt

Thüringens Landeshauptstadt Erfurt wird Sitz der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (DATI). Das hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) am Donnerstag in Berlin bekanntgegeben. Die DATI wird als zentrale Innovations- und Förderagentur des Bundes dazu beitragen, technologische und soziale Forschungsergebnisse schnell in wirtschaftliche und gesellschaftliche Anwendungen zu überführen. Damit wird sie Impulsgeberin und wichtige Anlaufstelle für forschungsbasierten Transfer und Innovation in Deutschland.

11.12 Uhr: Nach Entführung eines 33-Jährigen: Mann aus Thüringen festgenommen

Nach der Entführung eines 33 Jahre alten Mannes im November in Unterfranken hat die Polizei zwei Tatverdächtige in Thüringen und Hessen festgenommen. Die beiden 30 und 32 Jahre alten Männer sitzen seit Donnerstag in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie seien in der vergangenen Woche nach Durchsuchungen in Kassel und Sömmerda von Spezialeinheiten gefasst worden.

10.30 Uhr: Thüringen bei internationalem Einsatz gegen Trickbetrug dabei

Ermittlern gelingt ein Schlag gegen Enkeltrickbetrüger, die mit Schockanrufen Menschen um deren Geld bringen wollen. Auch Thüringen ist beteiligt. Zudem gibt es eine neue perfide Betrugsvariante.

10.19 Uhr: Tödlicher Unfall im Unstrut-Hainich-Kreis

Ein Fußgänger ist am Mittwochabend auf einer Landstraße bei Bad Tennstedt von einem Auto erfasst worden. Der 57-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

10 Uhr: Egapark Erfurt bleibt heute geschlossen

Der DWD warnt für heute und bis zum 22.12. 2023, 2 Uhr, vor zum Teil schweren Sturmböen. Der egapark bleibt aus diesem Grund heute geschlossen. Die Veranstaltungen Winterleuchten und GenussPark finden nicht statt. Die Sicherheit der Besucher geht vor, so die Stadtwerke Erfurt in einer Mitteilung.

8.37 Uhr: Magische Zahl erreicht: Eine Million Besucher beim 173. Erfurter Weihnachtsmarkt

Eine Million Menschen haben den Erfurter Weihnachtsmarkt besucht. Die „magische Grenze“ wurde am 20. Dezember um 17.01 Uhr überschritten.

7.55 Uhr: Landwirte blockieren Autobahnauffahrt bei Gera

Aus Protest gegen die Regierung haben Landwirte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Donnerstagmorgen mehrere Autobahnauffahrten blockiert. Auch in Gera wurde die Auf- und Abfahrt blockiert. Die Polizei ist zur Absicherung im Einsatz.

7 Uhr: Sturmböen und Gewitter erwartet

Sturmböen, Gewitter und Regen kommen am Donnerstag auf die Menschen in Thüringen zu. Der Tag beginnt bedeckt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Später ziehen teilweise kräftige Schauer oder Gewitter mit Graupel durch den Freistaat. Dabei wehen Sturmböen.

6.30 Uhr: Wieder mehr jugendliche Rauschtrinker

Wegen Alkoholvergiftung sind wieder mehr Kinder und Jugendliche aus Thüringen in Krankenhäusern gelandet. 505 Mädchen und Jungen mit Wohnort in Thüringen im Alter von unter 20 Jahren wurden 2022 infolge eines Alkoholrausches in Kliniken behandelt - im Vorjahr waren es 457.

6.11 Uhr: Infektionswelle noch nicht so schwer wie im Vorjahr

Kurz vor Weihnachten machen Corona und von anderen Erregern verursachte Atemwegsinfekte vielen Menschen zu schaffen. Trotzdem fällt die derzeitige Infektionswelle nach Einschätzung des Jenaer Mediziners Mathias Pletz bislang nicht so schwer aus wie die vor einem Jahr. „Voriges Jahr um diese Zeit hatten wir eine sehr starke Grippewelle, die in diesem Jahr noch nicht eingetreten ist“, sagte der Professor und Leiter des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Jena, der Deutschen Presse-Agentur. Bisher sei noch nicht absehbar, ob und wann sie komme.

Mittwoch, 20. Dezember:

20.45 Uhr: Thüringen hat gültigen Haushalt für 2024

Thüringens Haushalt für das kommende Jahr mit Ausgaben von mehr als 13,5 Milliarden Euro ist vom Landtag beschlossen worden. Möglich wurde das durch einen Kompromiss zwischen der rot-rot-grünen Minderheitskoalition von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und der oppositionellen CDU-Fraktion.

16 Uhr: Hochwasserwarnungen zu Weihnachten für Thüringen

Einigen Regionen in Thüringen droht vor und während der Weihnachtsfeiertage Hochwasser. Ab Donnerstag werden besonders für die Flussgebiete der Werra, der Unstrut, der Ilm sowie der Saale steigende Pegelstände erwartet, informierte die Hochwasser-Nachrichtenzentrale Thüringen.

14.10 Uhr: Versorgung auf dem Land: Stiftung schafft neue Arztpraxen

Die Stiftung zur Förderung der ambulanten ärztlichen Versorgung will im nächsten Jahr in Thüringen neue Arztpraxen errichten. Vor allem in West- und Südthüringen soll die Versorgung auf dem Land verbessert werden.

14.03 Uhr: 77-Jähriger in Erfurt von Jugendlichen mit Steinen und Feuerwerkskörper beworfen

In Erfurt wurde ein 77-Jähriger gleich zweimal von Jugendlichen angegriffen. Die Fandung der Polizei blieb bisher erfolglos.

13.15 Uhr: Rückzahlung von Corona-Krediten wird in Thüringen gestreckt

Thüringen nimmt sich mehr Zeit als bisher vorgesehen für die Tilgung der während der Corona-Pandemie aufgenommenen Schulden. Der Landtag beschloss am Mittwoch, die Kredite innerhalb von 15 Jahren zurückzuzahlen. Bisher waren dafür 8 Jahre vorgesehen. Mit dem Landtagsbeschluss verschafft sich das Land mehr finanziellen Spielraum, weil die jährlichen Rückzahlungsbeträge damit geringer ausfallen. (dpa)

11.30 Uhr: Mehr Schweine in Landwirtschaftsbetrieben in Thüringen

Die Zahl der Schweine in landwirtschaftlichen Betrieben in Thüringen ist weiter gestiegen. Wie das Statistische Landesamt in Erfurt am Mittwoch mitteilte, gab es in den Betrieben Anfang November 644.900 Schweine. Das waren verglichen mit Anfang Mai 29.700 Schweine oder fünf Prozent mehr und gemessen am gleichen Zeitpunkt des Vorjahres vier Prozent mehr. (dpa)

10.50 Uhr: Warnung vor Hochwasser an Saale und Schwarza

Ausgerechnet zu Weihnachten wird vor einem Hochwasser an Saale und Nebenflüssen gewarnt. Nach den jetzt bekannten Szenarien werden die Pegelstände an der Saale in Blankenstein und der Schwarza in Katzhütte schon ab der Nacht zum Freitag den Hochwasser-Meldebeginn erreichen. Unterhalb des Hohenwarte-Stausees soll die Talsperre regulierend wirken .Grund sind ergiebige Niederschläge, die in den nächsten Tagen erwartet werden.

9.32 Uhr: Wieder Neuschnee im Thüringer Wald

Im Thüringer Wald hat es Neuschnee gegeben - für ausgiebigen Wintersport reicht es derzeit allerdings vielerorts nicht. Lediglich die Loipe Schützenberg in Oberhof sei präpariert und eingeschränkt befahrbar, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald am Mittwoch mit.

9 Uhr: Gunther Emmerlich gestorben

Der in Eisenberg geborene Entertainer Gunther Emmerlich ist tot. Er wurde 79 Jahre alt.

8.15 Uhr: Windig-böiges Wetter in Thüringen - in Gipfellage Schnee

Auf windiges und böiges Wetter müssen sich die Menschen am Mittwoch in Thüringen einstellen. In den Gipfellagen gibt es teilweise Schneefall, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Sonst regnet es zeitweise und die Temperaturen klettern auf bis zu acht Grad, im Bergland bis zu fünf Grad. In der Kammlage gibt es Sturmböen.

Die Nacht zu Donnerstag ist bedeckt und regnerisch bei Tiefstwerten von drei Grad. Es bleibt windig bis böig. Für Donnerstag sagen die Meteorologen einen starken Wind mit Sturmböen und zeitweise Regen voraus. Die Temperaturen liegen bei maximal zehn Grad, im Bergland bei bis zu sieben Grad. (dpa)

6.26 Uhr: Letzte Entscheidung im Thüringer Haushaltsstreit

Der umstrittene Thüringer Landeshaushalt für 2024 soll die letzte Hürde nehmen. Der Etat wird am Mittwoch (9 Uhr) im Landtag abschließend beraten. Danach steht ein Abstimmungsmarathon über eine Vielzahl von Korrekturen zum Entwurf der Landesregierung an. Die rot-rot-grüne Minderheitskoalition hatte mit der oppositionellen CDU-Fraktion eine Reihe von Kompromissen geschlossen, damit Thüringen einen beschlossenen Haushalt im Wahljahr 2024 bekommt.

6.05 Uhr: Gefährliche Verfolgungsfahrten

In den vergangenen Tagen hat die Polizei mehrfach Fluchtfahrzeugen nachsetzen müssen. Dabei tragen die Fahrer der Polizeiautos besondere Verantwortung für unbeteiligte Dritte.

Dienstag, 19. Dezember

21.07 Uhr: FC Carl Zeiss Jena geht mit Tiefschlag in die Winterpause

Der FC Carl Zeiss Jena verabschiedet sich aus dem Jahr 2023 so wie er es begonnen hat: mit einer Niederlage in der Fußball-Regionalliga. Am Dienstagabend verloren die Saalestädter das Nachholspiel gegen den FSV Zwickau verdient mit 2:5 (1:1). Damit ist auch klar: Der FCC überwintert hinter dem FC Rot-Weiß Erfurt in der Tabelle.

18.39 Uhr: Ministerin will Verdopplung der Thüringer Fahrgastzahlen im Personennahverkehr

Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Linke) will attraktive Preise im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) Thüringens und eine Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030. Das sagte die Ministerin am Dienstag in Erfurt bei der Vorstellung eines Konzepts für den Ausbau des Schienennahverkehrs. Es gehe um «Klimaschutz mit sozialer Verantwortung». Derzeit klagen viele Menschen darüber, dass ihre Wohnorte nicht gut genug mit Bussen und Bahnen erreichbar sind.

18.33 Uhr: Angeklagte schweigen zum Mord vor 20 Jahren

Sieben Schüsse hallten am zeitigen Morgen des 16. Januar 2004 durch Schöten bei Apolda. Die 35-jährige Doreen Sch. wird in ihrem VW Beetle von einem Projektil tödlich am Kopf getroffen. Kurz darauf stirbt sie an ihrer schweren Verletzung im Krankenhaus. Die drei Täter können vor knapp 20 Jahren in der Dunkelheit mit einem Auto entkommen. Erst im März und Mai dieses Jahres werden vier Verdächtige nach erneuten Ermittlungen der Mordkommission beim Landeskriminalamt festgenommen. Seit Montag müssen sie sich vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Erfurt für den Mord verantworten.

17.31 Uhr: Frohe Botschaft für den FC Rot-Weiß Erfurt

Vorfristiges Weihnachtsgeschenk für den FC Rot-Weiß Erfurt: Vom 1. Januar an hat der Regionalligist wieder ein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ). Jenes Gütesiegel des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat der Klub nun zurückbekommen. Es bestätigt dem Verein eine qualitativ hochwertige Nachwuchsarbeit, die mit einer jährlichen Förderung in fünfstelliger Höhe verbunden ist.

16.40 Uhr: Krankenkasse erhöht Beiträge für Versicherte in Thüringen

Auf Versicherte der Krankenkasse AOK Plus in Sachsen und Thüringen kommen höhere Beiträge zu. Das teilte die Krankenkasse am Dienstag mit. Demnach sprach sich der Verwaltungsrat der größten gesetzlichen Kasse in beiden Bundesländern auf einen Zusatzbeitragssatz in Höhe von 1,8 Prozent ab dem 1. Januar 2024 aus.

15.46 Uhr: Thüringen will den Schienennahverkehr besser machen

Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Linke) will attraktive Preise im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) Thüringens und eine Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030. Das kündigte die Ministerin am Dienstag in Erfurt bei der Vorstellung eines Konzepts für den Ausbau des Schienennahverkehrs an. Es gehe um «Klimaschutz mit sozialer Verantwortung». Derzeit klagen viele Menschen darüber, dass ihre Wohnorte nicht gut mit Bussen und Bahnen erreichbar sind. Der «Masterplan Schieneninfrastruktur» solle den Rahmen für Verbesserungen geben. Allerdings müsste dafür in den kommenden Jahren mehr Geld im Landeshaushalt eingeplant werde, so die Ministerin. Der Verkehr sei für ein Viertel aller CO2-Emissionen verantwortlich. (dpa)

15.11 Uhr: EKM erwartet zu Heiligabend halbe Million Besucher

Etwa eine halbe Million Besucher erwarten die Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland an Heiligabend. Es seien rund 4000 Christvespern, Konzerte und Krippenspiele geplant, teilte die EKM am Dienstag mit. An den folgenden Weihnachtstagen fänden besondere Gottesdienste, Veranstaltungen und Konzerte statt. Unter anderem gibt es Krippenspiele in Altersheimen in Eisenach und ein Krippenspiel als Pop-Musical in Zeulenroda. In einigen Städten sind Angebote für Menschen angekündigt, die Heiligabend einsam verbringen müssten. Im Hauptbahnhof in Halle feiert am 24. Dezember die Evangelische Bahnhofsmission einen Gottesdienst. (dpa)

15.07 Uhr: Thüringen verfolgt Welterbe-Antrag für seine Residenzen weiter

Thüringen will sich für seine kleinteilige Schlösserlandschaft weiter um den Unesco-Welterbestatus bemühen. Der Antrag, die Thüringische Residenzlandschaft auf die neue deutsche Welterbe-Kandidatenliste zu setzen, war abgelehnt worden. Neben einer erneuten Vorlage bei der nächsten Kandidatenrunde werde für die ausgewählten neun Residenzanlagen auch eine Bewerbung um das Europäische Kulturerbe-Siegel erwogen, teilte Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Dienstag mit. (dpa)

14.46 Uhr: Trotz Karenzzeit: Siegesmund nahm an Sitzungen von Lobbyverband teil

Die frühere Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) hat bereits vor Ablauf der von der Landesregierung verfügten Karenzzeit an mehreren Präsidiumssitzungen sowie anderen Veranstaltungen des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) teilgenommen. Offiziell darf ihre Amtszeit erst im Juni 2024 beginnen.

14.32 Uhr: Mann rettet Thüringer aus Gleisen am Bahnhof

In Göttingen kam es in der Nacht zu Dienstag fast zu einer Tragödie. Ein junger Mann handelte jedoch geistesgegenwärtig und rettete einem 55-Jährigen das Leben.

14.23 Uhr: Thüringen bereitet Einführung von Bezahlkarte vor

Thüringen beginnt nach Angaben der Staatskanzlei mit den Vorbereitungen, um für Asylbewerber eine landesweit einheitliche Bezahlkarte einzuführen. Das solle in Zusammenarbeit zwischen Innenministerium und Kommunen erfolgen, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Erfurt mit.

13.17 Uhr: Anbaufläche für Wintergetreide in Thüringen gesunken

Thüringens Bauern haben in diesem Jahr weniger Wintergetreide ausgesät. Insgesamt seien nach einer ersten Prognose rund 370.000 Hektar Ackerland mit Winterfeldfrüchten bestellt, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Erfurt mit. Das sei ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 19.900 Hektar oder fünf Prozent. Den deutlichsten Rückgang gab es bei Winterweizen, der nur noch auf rund 170.300 Hektar wächst. Die Fläche sei damit um etwa 17.900 Hektar oder zehn Prozent reduziert worden. (dpa)

12.30 Uhr: Nach Unfallflucht mit verletztem Fußgänger - Polizei sucht Zeugen

Bereits in den frühen Morgenstunden des 3. Dezember kam es in Wildeck-Obersuhl (Landkreis Hersfeld -Rotenburg) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde, teilt die Landespolizeiinspektion Gotha am Dienstag mit und veröffentlicht ein Hilfsgesuch der hessischen Kollegen.

12.10 Uhr: NABU Thüringen ruft erneut zum Vögelzählen auf

Der Naturschutzbund (NABU) in Thüringen ruft kurz nach Neujahr erneut zur „Stunde der Wintervögel“ auf. Bei der Mitmachaktion sollen Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park gezählt und der Organisation gemeldet werden.

11.45 Uhr: Unbekannte brechen in Tankstelle in Kölleda ein: Suche mit Hubschrauber

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in eine Tankstelle in Kölleda eingebrochen. Mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber suchte die Polizei nach den Tätern.

10.40 Uhr: Thüringenforst saniert Forstwege für acht Millionen Euro

Thüringens Landesforstanstalt investiert in diesem Jahr rund acht Millionen Euro in die Pflege und Instandsetzung der Wege im Staatswald. „Damit werden etwa 5 Prozent der Holzerlöse der Landesforstanstalt allein in die Wegeinfrastruktur reinvestiert“, erklärte Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt am Dienstag. Insgesamt gebe es rund 5000 Kilometer Forstwege im Staatswald. (dpa)

7.19 Uhr: Erfurter Weihnachtsmarkt auf Rekordkurs

Im Vorjahr kamen 831.000 Besucher. Der diesjährige Erfurter Weihnachtsmarkt ist kürzer, hat aber schon mehr Besucher. Jetzt ist sogar die Traummarke greifbar.

6.35 Uhr: Feuer zerstört Einfamilienhaus in Schmalkalden

In Schmalkalden brennt ein Einfamilienhaus (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). Das erste Obergeschoss ist eingestürzt. Fünf Personen wurden verletzt.

6.20 Uhr: Einbürgerungen dauern in Thüringen oft Jahre

Wer in Deutschland eingebürgert werden möchte, braucht oftmals viel Geduld. In Thüringen dauern die Verfahren nicht selten Jahre. Insbesondere in einer Stadt müssen Antragsteller lange warten.

5.50 Uhr: Nach Tragödie im Schweinemastbetrieb in Nordhausen: Amtsgericht verurteilt ehemaligen Van-Asten-Mitarbeiter

Durch den Ausfall einer Lüftungsanlage sterben im August 2022 mehr als 2000 Schweine auf der Nordhäuser Darre. Ein 28-Jähriger aus Heringen kommt mit einer Verwarnung davon.

Montag, 18. Dezember

20.34 Uhr: Ungebremst auf Lkw aufgefahren - 55-Jährige auf A4 schwer verletzt

Eine 55-jährige Autofahrerin ist auf der A4 bei Gera ungebremst auf einen Lkw aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Autofahrerin den stehenden Lkw übersehen, wie die Polizei am Montagabend mitteilte.

19.10 Uhr: Nachwuchssorgen im Thüringer Landesdienst

Die Landesverwaltung hat immer mehr mit Nachwuchssorgen zu kämpfen. Der Beamtenbund sieht als Ursache auch verschleppte Reformen der Landesregierung. Insgesamt habe die aktuelle statistische Erhebung zum 20. Oktober 2023 ergeben, dass die Landesverwaltung in diesem Jahr 1432 Ausbildungsplätze für junge Menschen im ersten Ausbildungsjahr zur Verfügung gestellt hat, schreibt Innenstaatssekretär Udo Götze in einer Kabinettsvorlage.

16.26 Uhr: Thüringer Polizei wartet wegen Lieferengpässen weiter auf moderne Waffen zur Terrorabwehr

Die Thüringer Polizei muss weiter auf eine moderne Bewaffnung zur Terrorabwehr warten. In diesem Jahr werde der belgische Hersteller die bestellten Mitteldistanzwaffen nicht mehr liefern, sagte ein Sprecher des Innenministeriums dieser Zeitung. Die Rede ist von Lieferengpässen.

16.01 Uhr: Landkreis Greiz legt sich bei Bezahlkarten fest

Als erster Thüringer Landkreis macht Greiz Ernst mit Bezahlkarten für Migranten. Auf Nachfrage bestätigte eine Sprecherin, man habe sich für das Bezahlsystem des Unternehmens UP Givve entschieden. Seit Anfang Dezember lief eine Pilotphase mit zunächst 30 Asylsuchenden. Im Januar sollen alle 750 Flüchtlinge im Kreis mit der Karte ausgestattet sein. Fragen zu Erfahrungen und zum weiteren Verlauf des Pilotprojektes wird Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) Anfang Januar 2024 beantworten.

14.15 Uhr: Entwarnung nach verdächtiger Briefsendung in Erfurt

Mysteriöse metallische Gegenstände lösten am Montagmorgen einen Gefahrguteinsatz in der Commerzbank am Erfurter Juri-Gagarin-Ring aus. Am Mittag folgte die Entwarnung.

13.50 Uhr: Zwei tote Minihängebauchschweine in Waldstück gefunden

Eine Spaziergängerin hat in einem Waldstück im Landkreis Eichsfeld zwei tote Minihängebauchschweine gefunden. Ob die Tiere illegal entsorgt wurden beziehungsweise die genaue Todesursache seien zunächst unklar, wie die Polizei am Montag mitteilte.

13.20 Uhr: Umweltminister kritisiert Aus für E-Auto-Förderung

Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele hat zentrale Punkte der Einigung zum Bundeshaushalt für das nächste Jahr mit deutlichen Worten kritisiert. Vor allem auch das abrupte Ende der staatlichen Förderung von Elektroautos sei falsch, sagte der Grünen-Politiker am Montag in Erfurt. „Das kann man nicht so machen.“ Wenn er sich gerade ein Elektroauto gekauft und dabei mit der Förderung kalkuliert hätte, „dann wäre ich jetzt sauer“. Wie auch bei anderen Punkten der Etateinigung für 2024 gehe es ihm dabei weniger um den Inhalt der Beschlüsse, als vielmehr darum, dass diese für Verbraucher und Unternehmen kaum vorhersehbar gewesen seien. (dpa)

13 Uhr: Viel Verkehr vor Weihnachten - ADAC warnt vor Staus in Thüringen

Autofahrer in Thüringen müssen sich vor Weihnachten auf viel Verkehr und Staus einstellen. Wo die Staugefahr besonders hoch ist.

12.25 Uhr: Bankgebäude in Erfurt evakuiert

Ein Karton mit einer bisher unbekannten Substanz hat kurz vor neun Uhr am Montagmorgen einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr am Juri-Gagarin-Ring ausgelöst. Laut Polizeisprecherin Julia Neumann handelte es sich um eine Briefsendung. 67 Personen wurden evakuiert.

11.38 Uhr: Forstanstalt warnt vor Betreten zugefrorener Waldteiche

Die Landesforstanstalt hat vor den anstehenden Kältemonaten vor dem Betreten von zugefroren Waldteichen gewarnt. Schlittschuhfans sollten ausschließlich bewachte Gewässer zum Eislaufen nutzen, teilte ThüringenForst am Montag mit. Auch wenn Waldteiche oft äußerst idyllisch liegen und zum Wintersport förmlich einladen: Gewässer sind den Angaben nach erst ab einer Eisdicke von mehr als 15 Zentimetern gefahrlos zu betreten, fließende Gewässer gar erst ab 20 Zentimetern. (dpa)

11.20 Uhr: Viele Scharlach-Erkrankungen in Thüringen

In Thüringen häufen sich die Scharlach-Fälle. Von Anfang Oktober bis Mitte Dezember seien 453 dieser hochansteckenden Halserkrankungen aus Thüringen an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet worden, teilte die Techniker Krankenkasse am Montag mit. Das seien mehr als doppelt so viele wie im selben Vorjahreszeitraum (185 Meldungen).

10.47 Uhr: Verfolgungsjagd endet an Hauswand

Am Montagmorgen kam es zu einer filmreifen Verfolgungsjagd zwischen einem Auto, der Autobahnpolizei und der Polizei Gera.

9.10 Uhr: Vertrauliche Spurensicherung: Start 2024 wahrscheinlich

In Thüringen soll für Opfer von Sexualstraftaten wie Vergewaltigung voraussichtlich ab Anfang 2024 die sogenannte vertrauliche Spurensicherung zur späteren Strafverfolgung zur Verfügung stehen. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem Land, den Krankenkassen und dem Universitätsklinikum Jena sei inhaltlich nun ausverhandelt, teilten die Landesgleichstellungsbeauftragte Gabi Ohler und die Krankenkasse Barmer übereinstimmend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

8 Uhr: Viel Sonnenschein in Thüringen - in Kammlage Windböen

Auf viel Sonnenschein und lockere Wolkenfelder können sich die Menschen in Thüringen am Montag einstellen. Nur im Werratal ist es bis in den Mittag nebelig. Die Temperaturen kletterten auf bis zu neun Grad, im Bergland bis zu sieben Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. In den Kammlagen weht ein teils stark böiger Wind.

In Nacht zu Dienstag nehmen die Wolken zu und es regnet kaum, bei Tiefsttemperaturen von zwei Grad. Im oberen Bergland und im Werratal fallen die Temperaturen auf bis zu minus zwei Grad und es kommt örtlich zu leichtem Frost. In der Kammlage bleibt es böig. Der Dienstag bringt viele Wolken und etwas Regen, die Temperaturen bleiben bei bis zu zehn Grad, im Bergland bis zu acht Grad. Es weht ein teils stark böiger, in Kammlage stürmisch-böiger Wind. (dpa)

7.18 Uhr: Bürgergeld-Empfänger werden überprüft

Für Bürgergeld-Empfänger, die bald ein volles Jahr lang diese Leistung beziehen, endet nach dem Jahr die Schonfrist in Bezug auf verwertbares Vermögen und Unterkunftskosten. Wie die für Thüringen zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilt, müssen die Jobcenter deshalb nach Ablauf der Karenzzeit jede Bedarfsgemeinschaft prüfen, in der Leistungsempfänger ein Vermögen von mehr als 15.000 Euro besitzen oder die Kosten für Unterkunft und Heizung unangemessen hoch sind.

6.30 Uhr: Streitfall Verfassungsschutzkontrolle

Der Verfassungsschutz wird von einer Kommission kontrolliert, die der Landtag bestimmen muss. Das gelingt in Thüringen nicht.

6.09 Uhr: Bestürzung über Ende der E-Auto-Prämie

Das Bundeswirtschaftsministerium hat über Nacht die Förderung von Elektroautos gekappt und lässt Bürger mit einem 4500-Euro-Loch allein. Erste Hersteller stellen Hilfe in Aussicht.

5.45 Uhr: Prozess nach Mord vor rund 20 Jahren beginnt

Der Fall schockierte viele Menschen in Thüringen: Eine Frau wird bei Apolda in ihrem Auto durch mehrere Schüsse getötet. Nun stehen ihr damaliger Ehemann und drei weitere Männer vor Gericht.

Sonntag, 17. Dezember

18 Uhr: Leiche bei Löscharbeiten nach Wohnungsbrand entdeckt

Ein Todesopfer ist bei einem Brand in der Rudolfstraße in Erfurt am Sonntagnachmittag zu beklagen. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilt, gab es kurz nach 15 Uhr die Meldung von der Besatzung eines Rettungswagens, dass es in der Rudolfstraße brennt. Der Kleinbrand konnte durch Feuerwehrleute schnell gelöscht werden. Im Zuge des Einsatzes fanden die Einsatzkräfte jedoch eine tote Person in der Wohnung.

17 Uhr: Verein zur Unterstützung von Sahra Wagenknecht gegründet

Im südthüringischen Sonneberg hat sich ein Verein zur Unterstützung des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) gegründet. Unter den 18 Gründungsmitgliedern seien frühere SPD- und Linke-Mitglieder, sagte ein Sprecher des Vereins. Man wolle nach der geplanten Parteigründung im Januar zeitnah einen Kreisverband bilden. Außerdem sei geplant, bereits zur Kommunalwahl in Thüringen kommendes Jahr anzutreten.

15 Uhr: Rot-Weiß Erfurt verspielt Führung und verliert bei Hansa Rostock II

Bitterer Jahresabschluss für den FC Rot-Weiß Erfurt. Zweimal lag die Mannschaft im Regionalliga-Duell beim FC Hansa Rostock II in Führung, stand beim 2:3 (1:1) aber letztlich mit leeren Händen da. So verabschiedet sich die Elf um Trainer Fabian Gerber mit einer Enttäuschung in die Winterpause.

13.45 Uhr: 14-Jährige muss aus Fluss gerettet werden

Das Mädchen stürzte in der Nacht zu Samstag in Föritztal (Landkreis Sonneberg) eine Böschung hinab und fiel anschließend in das Gewässer. Die Polizei sprach von einer lebensgefährlichen Strömung im Fluss.

13 Uhr: Mehr als 750.000 Euro bei Spenden-Gala von Böhmermann und Schulz

Moderator Jan Böhmermann und Musiker Olli Schulz haben mit ihrer gemeinsamen Spenden-Gala bereits über 750.000 Euro eingenommen. Der Erlös soll Projekten in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg zugutekommen.

11 Uhr: Frau geht in Greiz mit Samurai-Schwert einkaufen

Am Samstagabend betrat eine Frau mit einem 70 cm langen Samurai-Schwert einen Einkaufsmarkt in Greiz. Kunden und Verkaufspersonal waren verunsichert und informierten die Polizei. Die Waffe wurde schließlich sichergestellt.

10.30 Uhr: Polizeieinsatz in Erstaufnahmeeinrichtung Suhl - Mann in Gewahrsam

Die Polizei musste mit mehreren Einsatzkräften in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl anrücken. Ein Mann steht unter dem Verdacht der versuchten Erpressung.

10 Uhr: Paketzusteller hortet Pakete in Gera

Am Freitagmorgen durchsuchte die Polizei in Gera die Wohnung eines Paketzustellers. Dort stellten sie bei insgesamt 90 Artikel fest, die durch den Zusteller nicht ausgeliefert wurden. Der vorläufig geschätzte Schadenswert beläuft sich auf 4000 Euro. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. (red)

9.15 Uhr: Polizei verhindert rechten Liederabend in Nordhausen

Durch umfangreiche polizeiliche Maßnahmen konnte am Samstagabend in Nordthüringen ein rechtes Konzert verhindert werden. Ein amtsbekannter Angehöriger der rechten Szene hatte unter dem Vorwand einer Weihnachtsfeier zu einer Musikveranstaltung eingeladen.

9 Uhr: Maier will neue Erstaufnahmeeinrichtung in nächster Legislatur bauen lassen

Thüringens Flüchtlingsunterkünfte sind seit Monaten voll. Inzwischen werden Rufe nach einem Neubau einer Unterkunft immer lauter. Auch Innenminister Maier ist dafür - jedoch nicht mehr vor der Landtagswahl.

8.45 Uhr: Betrunkener Fahrer fährt gegen Hauswände - zwei Schwerverletzte

Gegen mehrere Hauswände fuhr am Sonntagmorgen in Waltershausen ein betrunkener 33-Jähriger mit seinem Auto. Er und sein Beifahrer wurden dabei schwer verletzt und mussten anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Die komplette Chronologie