Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 18. bis 29. August 2023

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 18. bis 29. August 2023.

Dienstag, 29. August

19.29 Uhr: Liebesfalle führt eine Frau aus Gera in Handschellen auf die Anklagebank

Die Opfer glaubten an das große Liebesglück. Doch der Schwindel war über 650.000 Euro groß. Das wird einer Frau aus Gera zur Last gelegt.

18.44 Uhr: Polizei suchte mit falschem Foto nach mutmaßlichem Gewalttäter aus Berg

Nachdem er seine Mutter umgebracht haben soll, lief die Großfahndung nach einem 23-Jährigen. Ein angeblich aktuelleres Bild vom Gesuchten war ohne intensive Prüfung aus dem Internet beschafft worden. Dabei kam es zu einem schwerwiegenden Fehler.

18.10 Uhr: Turonen-Prozess gegen rechtsextreme Dealerbande auf der Zielgeraden

Die Staatsanwaltschaft Gera hat im Turonen-Verfahren mit ihrem Plädoyer begonnen. Der Prozess gegen eine rechtsextreme Dealerbande ist auf der Zielgeraden. Doch die Zeit drängt.

17.51 Uhr: Vollsperrung geplant: Das erwartet Autofahrer auf der Bundesstraße 88 bei Jena

Die Bundesstraße 88 soll bei Jena ausgebaut werden. Autofahrer müssen sich auf eine Vollsperrung einstellen. Das ist geplant.

16.45 Uhr: "Uber Eats" startet in Jena

„Uber Eats“ weitet sein Angebot erstmals auf die Stadt Jena aus. Denn innerhalb Thüringens war die Bestellmöglichkeit bisher lediglich in Erfurt verfügbar. Seit der vergangenen Woche können sich Jenas Bürgerinnen und Bürger über die kostenfreie App verschiedene Gerichte nach Hause liefern lassen. So viele Restaurants stehen zur Auswahl.

16.04 Uhr: Länderfinanzausgleich: Thüringen geht mit anderen Ländern gegen bayerische Klage vor

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kritisiert Bayerns Klage gegen den Länderfinanzausgleich als „fatale Fehlentscheidung“. Auch Finanzministerin Heike Taubert (SPD) findet klare Worte.

15.16 Uhr: Starke Hinweise, aber keine Beweise: Ehemaliger Ermittler sagt vor Thüringer Mafia-Untersuchungsausschuss aus

Ermittler beim Landeskriminalamt (LKA) hatten 2002 „starke Hinweise, aber keine Indizien für gerichtsfeste Beweise“ zu kriminellen Aktivitäten der Ndrangheta in Thüringen. Das erklärte am Dienstag im Mafia-Untersuchungsausschuss des Landtags ein früherer LKA-Dezernatsleiter. Nach Angaben des Zeugen hatten die Beamten 2002 einen Informanten im Bereich der Verdächtigen. Kriminalisten sollen bedroht worden sein.

14.58 Uhr: Jenaer Comic-“Dude“ erhält Deutschen Buchhandlungspreis

Als eine von fünf Buchhandlungen in Thüringen ist Stefan Kiels Comic- und Mangaladen „Dude’s Comic Corner“ im Jenaer Damenviertel Kandidat für ein hohes Preisgeld. Das Ladenkonzept des Jenensers wird in diesem Jahr mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet.

14.23 Uhr: Feenweltchen empfangen millionsten Besucher seit Eröffnung

Eine Millionen Besucher haben das Feenweltchen in den Saalfelder Feengrotten bereits seit der Eröffnung besucht. Kurz nach 10 Uhr wollte eine Familie aus Schwäbisch-Hall gerade ihre online gebuchten Tickets abholen, da wurde sie von Geschäftsführerin Yvonne Wagner, „Fee“ Natalie Forbrigger und einem Medienpulk überrascht. So kam es zu ihrem Besuch in Saalfeld.

14 Uhr: Ramelow: Thüringen braucht gültigen Haushalt für 2024

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat an den Landtag und vor allem die Opposition appelliert, Thüringen 2024 mit einem gültigen Haushalt Planungssicherheit zu geben. Die Regierung habe mit dem Etatentwurf ihre Hausaufgaben gemacht. Jetzt sei das Parlament am Zug, dessen Königsrecht es sei, das Zahlenwerk zu prüfen und zu gestalten, sagte Ramelow am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Apolda.

13.30 Uhr: Mehr Tote im Straßenverkehr im ersten Halbjahr 2023

Auf Thüringens Straßen sind von Januar bis Juni dieses Jahres 51 Menschen bei Unfällen gestorben. Das sind nach vorläufigen Ergebnissen des Landesamts für Statistik 15 Tote mehr als im Vergleichszeitraum vor einem Jahr. Das teilte das Landesamt am Dienstag mit. Sieben Menschen starben allein bei einem Unfall Anfang April nahe Bad Langensalza. Zudem stieg demnach im gleichen Zeitraum die Zahl der Verkehrsunfälle insgesamt von 23.541 auf 23.841. Bei Verkehrsunfällen verletzt wurden 3121 Menschen, im ersten Halbjahr 2022 waren es 3237 gewesen. (dpa)

13 Uhr: Zentralspieltisch im Erfurter Dom

Notre Dame und Stephansdom haben es schon, nun steigt auch der Erfurter Dom in diese Technikliga auf. Am Dienstag ist der Zentralspieltisch angekommen.

12.28 Uhr: CDU nominiert Mike Mohring für die Landtagswahl

Die CDU-Mitglieder im Landtagswahlkreis 30 (Weimarer Land I/Saalfeld-Rudolstadt III) haben am vergangenen Freitag bei einer Mitgliederversammlung in Bad Berka den Landtagsabgeordneten Mike Mohring mit 100 Prozent der abgegebenen Stimmen zum Wahlkreiskandidaten für die bevorstehende Landtagswahl 2024 gewählt. Mohring habe sein Angebot erneuert, im Landesverband Verantwortung zu übernehmen.

11.43 Uhr: Überreste einer Kapelle vom 11. Jahrhundert auf Kyffhäuser entdeckt

Archäologen haben in der Vorbereitung von Umbaumaßnahmen auf dem Kyffhäuser (Kyffhäuserkreis) die Überreste einer Jahrhunderte alten Burgkapelle entdeckt. "Das ist tatsächlich mal eine Sensation und grenzt fast an ein Wunder, zumal der Denkmalbau und Grabungen der Nazizeit 1937/38 große Teile der Substanz zerstörten", sagte Grabungsleiter Holger Grönwald vom Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie/Gebietsreferat Nord.

11.12 Uhr: Auf Pilzsuche mit Experten in Thüringen

Feuchtigkeit und Wärme sind die ideale Kombination für üppiges Pilzwachstum. Aktuell bleiben die Körbe vieler Sammler dennoch recht leer. Was heißt das für die Pilzsaison? Was Sammler in den kommenden Wochen erwarten dürfen.

9.56 Uhr: Mann erleidet schwere Stichverletzungen im Eichsfeld

Am Montagabend kam es zu einem Streit zwischen drei jungen Männern, bei dem ein 18-Jähriger durch Stiche schwer verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und folgende Beschreibung der mutmaßlichen Täter veröffentlicht.

9.30 Uhr: 100-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Am Montagnachmittag hat sich in Günstedt im Landkreis Sömmerda ein Auffahrunfall ereignet. Eine 100-jährige Frau wurde schwer verletzt.

8.42 Uhr: Unterhaltsvorschuss für mehr als 20.000 Kinder

In Thüringen waren nach Angaben des Sozialministeriums im vergangenen Jahr rund 24.700 Kinder Alleinerziehender auf staatlichen Unterhaltsvorschuss angewiesen. Die dafür gezahlten Beträge summierten sich auf knapp 71,2 Millionen Euro, wie das Ministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

8.11 Uhr: Morddrohung auf Erfurter Anger

Einem Abgeordneten der Erfurter Grünen wird auf dem Anger mit dem Tode gedroht. Auch andere politisch Engagierte berichten von Einschüchterungen und Aggressionen.

7.06 Uhr: Franz Gerber hat Image des RWE verändert

Lust auf Thüringen: Rot-Weiß-Sportdirektor Franz Gerber liebt Fußball, mag Erfurt und isst immer noch gern bayerische Schweinshaxe.

6.31 Uhr: CDU-Fraktionschef Voigt: Haushaltsentwurf 2024 zeigt rot-rot-grünen Kontrollverlust

Die CDU-Fraktion erwartet, dass der Haushaltsentwurf nachgebessert wird, bevor er den Landtag erreicht. „Ich bin wirklich erschüttert, was die Ramelow-Regierung plant vorzulegen“, sagte Fraktionschef Mario Voigt am Montagabend. Die Details.

6.12 Uhr: Zunahme von E-Bike-Diebstählen

In Thüringen werden immer häufiger E-Bikes gestohlen. Allein im Raum Jena-Weimar wurden bis August schon rund 160 Pedelecs entwendet. Die Polizei nennt die Gründe für den hohen Anstieg.

Montag, 28. August

20.14 Uhr: "Knockout 51"-Prozess in Jena: Ärger um Zulassung zum Gerichtssaal

In Jena wurde am Montag der Prozess gegen Thüringer Rechtsextremisten der Gruppe "Knockout 51" fortgesetzt. Zuschauer des Prozesses sorgen für Ärger.

19.46 Uhr: Finanzministerin Taubert: "Ärgert mich, dass ich meine Pläne nicht umsetzen konnte"

Seit 2014 ist Heike Taubert (SPD) Finanzministerin in der rot-rot-grünen Koalition von Regierungschef Bodo Ramelow (Linke), die seit 2020 über keine Mehrheit mehr verfügt. Im Interview spricht sie über das zähe Ringen mit ihren Kabinettskollegen beim Landeshaushalt 2024 und den Zustand der Thüringer SPD.

18.58 Uhr: Statt todkrank plötzlich obdachlos: Weimarer nach Fehleinschätzung von Ärzten im Gefühlstaumel

Ein Weimarer bekommt die Diagnose, dass er nicht mehr lange zu leben hat und verschenkt all sein Hab und Gut. Doch dann kam alles anders. Wie ihm geholfen werden kann.

18.29 Uhr: Mann mit fünf Decknamen in Gera: "Ihr Aufenthalt in Deutschland beruht auf Lug und Trug"

Das Amtsgericht Gera hat gegen einen 30-Jährigen verhandelt, der kriminell in Gera, Greiz und Jena aktiv war. Nicht nicht nur bei seinem Namen hat er getäuscht.

17.53 Uhr: Freilebendes Wolfsjunges in Thüringen ist erkrankt

Aktuelle Fotofallenaufnahmen aus dem Raum Ohrdruf haben belegt, dass es in Thüringen Wolfsnachwuchs gibt. Ein Welpe ist aber offenbar erkrankt.

17.20 Uhr: Land stockt Fördersätze bei Wiederaufforstung von Wäldern auf

Wiederaufforstung und naturnahe Waldbewirtschaftung werden in Thüringen stärker gefördert. Unter anderem würden die Zuschüsse für den Kauf von Jungpflanzen um 50 Prozent aufgestockt, teilte das Forstministerium am Montag mit. Für Bodenarbeiten und andere Arbeitsleistungen, die die Wiederbewaldung geschädigter Flächen auf natürlichem Weg unterstützen, steigt die Förderung von 1000 auf 1250 Euro je Hektar. Eine entsprechende Richtlinie tritt laut Ministerium am Dienstag in Kraft. (dpa)

16 Uhr: Abnehm-Hype auf Kosten von Diabetikern: Chef des Thüringer Apothekerverbandes warnt

Wichtige Medikamente für Diabetiker sind in Thüringer Apotheken kaum noch oder nur sporadisch lieferbar. Diese werden offenbar vermehrt von Menschen ohne entsprechende Indikation zum Abnehmen verwendet. Stefan Fink, Chef des Thüringer Apothekerverbandes warnt vor dieser Entwicklung.

14 Uhr: Sozialverband: Rasch Schulungen für Pflege-Nachbarschaftshilfe anbieten

Der Sozialverband VdK drängt auf rasche Schulungsangebote in Thüringen für die Nachbarschaftshilfe in der Altenpflege. Fünf Monate nach der Einführung der Möglichkeit, ehrenamtlichen Pflegehelfern eine Aufwandsentschädigung zu zahlen, gebe es noch immer keine Angebote, kritisierte der VdK am Montag.

13.34 Uhr: Mehr als 50 Kilogramm tote Fische im Weimarhallenteich abgeschöpft

Mehr als 50 Kilogramm toter Fische haben die Weimarer Berufsfeuerwehr und der Kommunalservice seit Sonntagnachmittag aus dem Weimarhallenteich abgeschöpft. Zum wiederholten Mal wurden dort tote und nach Luft schnappende Fische festgestellt. Mit zwei Umwälzpumpen sowie einer Frischwasserzufuhr sollte die vermutete Sauerstoffknappheit im Wasser behoben werden. Trotz der erhöhten Sauerstoffzufuhr verendeten weiterhin Fische. Sowohl von toten als auch von lebenden Fischen wurden Proben entnommen. Eine Erkrankung sei nicht auszuschließen. Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt der Stadt und der Kommunalservice war vor Ort zur Ursachenklärung. Die vollständigen Ergebnisse der Untersuchung der Fische und der Wasserprobe stehen noch aus. Die Ursache für das Sterben ist noch nicht abschließend bekannt.

13.26 Uhr: Quads beschädigen Aussaat auf frisch bestelltem Feld

Unbekannte sind mit Quads auf einem Feld nahe Mühlhausen unterwegs gewesen und haben dadurch die Saat beschädigt. Der Schaden beträgt den Angaben zufolge mehrere Tausend Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

12.39 Uhr: Thüringens Bildungsminister unzufrieden mit Kindergrundsicherung

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter hat sich enttäuscht über die Einigung der Ampel zur Kindergrundsicherung gezeigt. "Das Verhandlungsergebnis innerhalb der Bundesregierung zur Kindergrundsicherung ist deutlich weniger, als gebraucht wird", sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Seine Befürchtung einer "Kindergrundsicherung light" sei damit eingetreten.

12 Uhr: 33 Tote bei Bränden im vergangenen Jahr

Bei Bränden in Thüringen sind im vergangenen Jahr 33 Menschen laut einer Statistik ums Leben gekommen. Damit wurden mehr als doppelt so viele Brandtote registriert wie im Jahr 2021 - das geht aus dem Brand- und Katastrophenschutzbericht hervor.

11.39 Uhr: Von der Fahne zum Finanz-Fan: Ein Thüringer will mehr vom Leben

Eigentlich hat Martin Geißler alles: ein eigenes Haus, ein Auto, festes Einkommen. Doch der 34-Jährige wünscht sich mehr. „Ich möchte ein selbstbestimmtes Leben“, sagt Geißler. Und um das zu bekommen, beschäftigt er sich mit einer Branche, die ihm lange Zeit völlig fremd war und ihn beruflich in eine ganz neue Richtung treibt.

11.14 Uhr: "Knockout 51-Prozess": Verteidiger erhebt schwere Vorwürfe gegen Ermittlungsbehörden

Im Prozess vor dem Oberlandesgericht Thüringen in Jena gegen vier mutmaßliche Rechtsextremisten hat der Verteidiger des Hauptangeklagten Leon R. die Einstellung des Verfahrens beantragt. Am zweiten Verhandlungstag erklärte Rechtsanwalt Steffen Hammer, dass bei den Ermittlungen gegen R. die Grundsätze eines „fairen Verfahrens“ verletzt worden seien.

10.50 Uhr: Kuchenrezept von „Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch

Günter Jauch ist nicht Günther Jauch, aber ein netter Rentner aus Daumitsch. „Sie wollen mich wohl verarschen“, fragte mal eine Frau am Telefon, als der Günter ohne H seinen Namen nannte. Den prominenten TV-Star – Günther mit H –, der die RTL-Quiz-Sendung „Wer wird Millionär?“ seit 1999 moderiert, hat er noch nie getroffen, aber guckt ihm freilich ab und an mal im Fernsehen zu. Hier berichtet er von kuriosen Episoden.

10.12 Uhr: Toter Mann in Gera gefunden

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Samstagmorgen gegen 6.45 Uhr in Gera-Langenberg. Die Polizei bestätigte am Montagmorgen auf unsere Nachfrage Hinweise in den sozialen Netzwerken im Internet, dass eine aufgefundene leblose Person Grund für den Einsatz war.

9.37 Uhr: Erfurt-Ost: Sperrung und Umleitung in Richtung Zentrum

Bauarbeiten an einer Trinkwasserleitung zwingen Autofahrer Richtung Erfurter Innenstadt zu einem Umweg. Die Leipziger Straße ist teils gesperrt.

8.37 Uhr: Rappelvolle Erfurter Schulen

Enge Platzverhältnisse verlangen Schülern und Lehrern in Erfurt einiges ab. Ein Besuch der Schillerschule zeigt, was das im Schulalltag bedeutet.

8.25 Uhr: Saalemaxx Rudolstadt steckt in tiefroten Zahlen fest

Das Rudolstädter Freizeit- und Erlebnisbad steckt weiter in tiefroten Zahlen fest. Gerechnet hat sich das nach einer Investition von rund 40 Millionen Euro im Dezember 2001 eröffnete Bad noch nie. Nach der Corona-Schließung braucht das Saalemaxx allerdings einen gewaltigen Zuschuss von der Stadt.

8 Uhr: Wechselhafte Tage in Thüringen erwartet

Mit kühlen und wechselhaften Tagen kündigt sich in der ersten Wochenhälfte in Thüringen der Herbst an. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, steigen die Temperaturen am Montag nur noch auf 16 bis 19 Grad. Im Bergland werden sogar nur noch 14 bis 16 Grad vorhergesagt. Gegen Abend soll zwischen Vogtland und Altenburger Land Regen einsetzen.

Mit Regen und kühlen 14 bis 17 Grad geht es am Dienstag weiter. In der Nacht klingen die Niederschläge ab und am Mittwoch wird es bei 18 bis 21 Grad wieder etwas wärmer. Es wird stark bewölkt oder wolkig und regnet nur noch gelegentlich. (dpa)

7.04 Uhr: Thüringer Polizeischule: Viele Bewerber aber wenig Personal

In Thüringen wurden jüngst wieder deutlich mehr Nachwuchspolizisten eingestellt. Auch für das kommende Jahr gibt es schon Hunderte Bewerbungen. Doch die Ausbildungsstätte für die Landespolizisten hat Personalsorgen.

6.15 Uhr: Untersuchungsausschuss „Postenaffäre“: Richterkommission entscheidet erneut nicht

Die Aufklärung zur Einstellungspraxis der Thüringer Landesregierung geht in die nächste Runde. Der Versuch, eine Richterkommission zu bilden, ist erneut gescheitert.

Sonntag, 27. August

19 Uhr: Holocaust-Überlebender Nussbaum im Alter von 95 Jahren gestorben

Der Holocaust-Überlebende László Nussbaum ist nach Angaben der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora tot. Nussbaum sei am Samstag im Alter von 95 Jahren in seiner rumänischen Heimat gestorben, sagte Stiftungsdirektor Jens-Christian Wagner am Sonntag auf Anfrage. «Wir haben einen engen Freund verloren», hieß es in einer Mitteilung der Stiftung im Kurznachrichtendienst X (früher Twitter). Nussbaum, Vizepräsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora, war erst vor zwei Monaten zum Ehrenbürger der Stadt Weimar ernannt worden. Seine Ehrenbürgerurkunde hätte er am 22. Oktober erhalten sollen. (dpa)

18.20 Uhr: Zehntausende beim großen Festumzug der Mühlhäuser Stadtkirmes

Den traditionellen Umzug der Stadtkirmes in Mühlhausen verfolgten am Sonntag Zehntausende Schaulustige. Das waren die Höhepunkte.

17 Uhr: Thüringer CDU lehnt Entwurf für Landeshaushalt ab

Die CDU-Landtagsfraktion lehnt den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr in seiner jetzigen Form ab. „Was bislang bekannt wurde, ist ein Zeichen des Stillstands einer erstarrten Regierung. Rot-Rot-Grün schafft zusätzliche Bürokratie, plündert das Sparschwein vollends und gibt in unsinnigen Bereichen viel Geld aus“, sagte Fraktionschef Mario Voigt dieser Zeitung. Das sind die Forderungen der CDU.

14.30 Uhr: Erfurter Fußball-Fans ziehen durch die Stadt

Mit einem Sternmarsch sind mehrere Hundert Fans des FC Rot-Weiß Erfurt am Sonntagnachmittag durch die Stadt zum Stadion gezogen. Die Anhänger machten mit Pyro und Donnerschlägen auf sich aufmerksam.

Video: Sternmarsch der Fans von Rot-Weiß Erfurt durch die Stadt

14 Uhr: Müllfahrzeuge geraten wiederholt wegen Lithium-Batterien in Brand

Thüringer Entsorgungsbetriebe registrieren eine steigende Zahl von Bränden durch beschädigte Lithium-Ionen-Batterien. "In der Vergangenheit hatten wir schon drei bis vier Brände in Müllfahrzeugen, die zum Glück alle relativ glimpflich ausgegangen sind", sagte Holger Kachel, Geschäftsleiter des Abfallwirtschaftszweckverbands Wartburgkreis/Stadt Eisenach. Auch bei der GUD Geraer Umweltdienste, dem Abfallwirtschaftsverband (AWV) Ostthüringen und den Stadtwerken Erfurt gab es den Sprechern zufolge schon Brände. Diese entstünden vor allem, wenn die Batterien durch den Pressvorgang auf Müllfahrzeugen beschädigt würden. Lithim-Ionen-Akkus sind nicht nur in E-Bikes oder Smartphones verbaut, auch in leuchtenden Kinderschuhen, "singenden" Grußkarten, elektrischen Zahnbürsten, Fernbedienungen oder E-Zigaretten. Beschädigte Lithium-Ionen-Batterien sind hochentzündlich, brennen extrem heiß und sind nur schwer zu löschen.

13 Uhr: Hochsommer vorbei – kühler und regnerischer Wochenbeginn erwartet

Die Menschen in Thüringen müssen sich vom Hochsommer verabschieden und sich auf einige kühlere und regnerische Tage einstellen. "Der Hochsommer ist vorbei, aber es ist auch noch nicht so richtig Herbst", sagte der Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). In der ersten Wochenhälfte soll es nass werden. "Vor allem am Dienstag wird länger anhaltender Landregen fallen", so der Meteorologe. Mit etwa 10 Liter je Quadratmeter sei im Tagesverlauf zu rechnen. Auch die Temperaturen seien mit 16 bis 18 Grad Celsius im Tiefland dann "nicht mehr so toll". Von Mittwoch an sei aber wieder Besserung in Sicht.

11.30 Uhr: Ab morgen Behinderungen auf Autobahnen

Auf Abschnitten der Autobahnen 38 und 71 in Thüringen müssen sich Autofahrer von Montag an wegen Bauarbeiten auf Behinderungen einstellen. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, betrifft das bis Ende September die Fahrbahn der A 38 in Richtung Göttingen zwischen Nordhausen und Großwechsungen. Dort wird der linke Fahrstreifen gesperrt, die Auffahrt auf die Autobahn an der Anschlussstelle Nordhausen-West ist nicht möglich. Der Verkehr wird umgeleitet. Auf der A71 wird von Montag bis zum 12. September der linke Fahrstreifen zwischen Sömmerda-Süd und Erfurt-Nord in Richtung Schweinfurt gesperrt. Der Verkehr wird über die Stand- und Lastspur an der Baustelle vorbeigeführt.

11 Uhr: Vierjähriger macht sich selbstständig

Ein abenteuerlustiger Vierjähriger hat sich bei einem Spaziergang mit seiner Familie in Gotha selbständig. Nachdem er sich in einem unbemerkten Moment von seinen Eltern abgesetzt hatte, lief der Junge zielgerichtet auf das Betriebsgelände der Thüringerwaldbahn in der Waltershäuser Straße. Was er sich dort anschauen wollte.

10 Uhr: Clueso bringt Domplatz zum Beben

Es bleibt für ihn ein Heimspiel in seinem Wohnzimmer: Sänger Clueso hat am Samstagabend 14.000 Fans auf dem ausverkauften Domplatz und viele Hundert auf dem Petersberg begeistert. Dabei hat er sich tatkräftige Hilfe von befreundeten Gastmusikern geholt.

9 Uhr: Radfahrer stirbt nach Unfall - Polizei sucht dringend Zeugen

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Saale-Orla-Kreis lebensbedrohlich verletzt worden und verstorben. Die Polizei sucht dringend nach den Ersthelfern, zwei Männern mit einem Pkw Mazda und einer Frau mit Auto, und weiteren Zeugen.

8 Uhr: Thüringer Reparaturbonus kommt gut an

Thüringens staatliche Zuschüsse zu den Reparaturkosten von Elektrogeräten kommen bei den Verbrauchern gut an. Innerhalb von zwei Monaten sind nach Angaben der Verbraucherzentrale rund 4800 Anträge auf Auszahlung des Reparaturbonus beispielsweise für Geschirrspüler, Waschmaschinen, Kaffeemaschinen oder Handys eingegangen. Wer den Antrag stellen kann, wie viel Geld man bekommt und wie lange die Bearbeitung derzeit dauert.

Samstag, 26. August

21 Uhr: ThSV Eisenach siegt bei Bundesligarückkehr

Die Handballer des ThSV Eisenach haben ihre Rückkehr in die Handball-Bundesliga nach achtjähriger Pause mit einem Sieg gekrönt. Der Aufsteiger gewann am Samstagabend gegen den Bergischen HC mit 31:30 (13:13). Beste Werfer bei Eisenach vor 2328 Zuschauern waren Manuel Zehnder (10/3 Tore) und Alexander Saul (8). (dpa)

18.30 Uhr: Schlammlawine im Eichsfeld beschäftigt Feuerwehr die ganze Nacht

Wieder einmal hat es eine Ortschaft am Sonnenstein bei einem Starkregenereignis erwischt. Im vergangenen Jahr wurden die Einwohner von Jützenbach von Schlammlawinen überrascht, und am Freitag traf es Brehme.

Schlammlawine sorgt für mehrstündigen Einsatz in Brehme Schlammlawine sorgt für mehrstündigen Einsatz in Brehme Nach einem Starkregenereignis wurden am Freitag die Feuerwehren aus Brehme, Wehnde und Ecklingerode alarmiert. Der Einsatz dauerte von 17.11 Uhr bis circa 1.30 Uhr. Auch der Forstbetrieb Mario Nolte, die Firma Vollmer Bau und der Bauhof der Gemeinde waren mit im Einsatz. Die Ortslage blieb weitestgehend verschont. Schlimm erwischt hat es vor allem den Bereich der sogenannten Buttermühle. Foto: David Dransfeld / Feuerwehr Brehme

Schlammlawine sorgt für mehrstündigen Einsatz in Brehme Nach einem Starkregenereignis wurden am Freitag die Feuerwehren aus Brehme, Wehnde und Ecklingerode alarmiert. Der Einsatz dauerte von 17.11 Uhr bis circa 1.30 Uhr. Auch der Forstbetrieb Mario Nolte, die Firma Vollmer Bau und der Bauhof der Gemeinde waren mit im Einsatz. Die Ortslage blieb weitestgehend verschont. Schlimm erwischt hat es vor allem den Bereich der sogenannten Buttermühle. Foto: David Dransfeld / Feuerwehr Brehme

Schlammlawine sorgt für mehrstündigen Einsatz in Brehme Nach einem Starkregenereignis wurden am Freitag die Feuerwehren aus Brehme, Wehnde und Ecklingerode alarmiert. Der Einsatz dauerte von 17.11 Uhr bis circa 1.30 Uhr. Auch der Forstbetrieb Mario Nolte, die Firma Vollmer Bau und der Bauhof der Gemeinde waren mit im Einsatz. Die Ortslage blieb weitestgehend verschont. Schlimm erwischt hat es vor allem den Bereich der sogenannten Buttermühle. Foto: David Dransfeld / Feuerwehr Brehme

Schlammlawine sorgt für mehrstündigen Einsatz in Brehme Nach einem Starkregenereignis wurden am Freitag die Feuerwehren aus Brehme, Wehnde und Ecklingerode alarmiert. Der Einsatz dauerte von 17.11 Uhr bis circa 1.30 Uhr. Auch der Forstbetrieb Mario Nolte, die Firma Vollmer Bau und der Bauhof der Gemeinde waren mit im Einsatz. Die Ortslage blieb weitestgehend verschont. Schlimm erwischt hat es vor allem den Bereich der sogenannten Buttermühle. Foto: Noah Martin / Feuerwehr Brehme

Schlammlawine sorgt für mehrstündigen Einsatz in Brehme Nach einem Starkregenereignis wurden am Freitag die Feuerwehren aus Brehme, Wehnde und Ecklingerode alarmiert. Der Einsatz dauerte von 17.11 Uhr bis circa 1.30 Uhr. Auch der Forstbetrieb Mario Nolte, die Firma Vollmer Bau und der Bauhof der Gemeinde waren mit im Einsatz. Die Ortslage blieb weitestgehend verschont. Schlimm erwischt hat es vor allem den Bereich der sogenannten Buttermühle. Foto: Noah Martin / Feuerwehr Brehme

Schlammlawine sorgt für mehrstündigen Einsatz in Brehme Nach einem Starkregenereignis wurden am Freitag die Feuerwehren aus Brehme, Wehnde und Ecklingerode alarmiert. Der Einsatz dauerte von 17.11 Uhr bis circa 1.30 Uhr. Auch der Forstbetrieb Mario Nolte, die Firma Vollmer Bau und der Bauhof der Gemeinde waren mit im Einsatz. Die Ortslage blieb weitestgehend verschont. Schlimm erwischt hat es vor allem den Bereich der sogenannten Buttermühle. Foto: David Dransfeld / Feuerwehr Brehme

Schlammlawine sorgt für mehrstündigen Einsatz in Brehme Nach einem Starkregenereignis wurden am Freitag die Feuerwehren aus Brehme, Wehnde und Ecklingerode alarmiert. Der Einsatz dauerte von 17.11 Uhr bis circa 1.30 Uhr. Auch der Forstbetrieb Mario Nolte, die Firma Vollmer Bau und der Bauhof der Gemeinde waren mit im Einsatz. Die Ortslage blieb weitestgehend verschont. Schlimm erwischt hat es vor allem den Bereich der sogenannten Buttermühle. Foto: David Dransfeld / Feuerwehr Brehme

Schlammlawine sorgt für mehrstündigen Einsatz in Brehme Nach einem Starkregenereignis wurden am Freitag die Feuerwehren aus Brehme, Wehnde und Ecklingerode alarmiert. Der Einsatz dauerte von 17.11 Uhr bis circa 1.30 Uhr. Auch der Forstbetrieb Mario Nolte, die Firma Vollmer Bau und der Bauhof der Gemeinde waren mit im Einsatz. Die Ortslage blieb weitestgehend verschont. Schlimm erwischt hat es vor allem den Bereich der sogenannten Buttermühle. Foto: David Dransfeld / Feuerwehr Brehme

Schlammlawine sorgt für mehrstündigen Einsatz in Brehme Nach einem Starkregenereignis wurden am Freitag die Feuerwehren aus Brehme, Wehnde und Ecklingerode alarmiert. Der Einsatz dauerte von 17.11 Uhr bis circa 1.30 Uhr. Auch der Forstbetrieb Mario Nolte, die Firma Vollmer Bau und der Bauhof der Gemeinde waren mit im Einsatz. Die Ortslage blieb weitestgehend verschont. Schlimm erwischt hat es vor allem den Bereich der sogenannten Buttermühle. Foto: David Dransfeld / Feuerwehr Brehme

17.50: Heftige Niederschlage überschwemmen Kyffhäuserkreis

17.30 Uhr: Pilotprojekt an drei freien Schulen zur Arbeitszeiterfassung: Wie lang ist ein Lehrertag?

Ein Lehrer hat vormittags recht und nachmittags frei: Dass an diesem Klischee nicht viel dran ist, dürfte sich herumgesprochen haben. Aber wie lange ein Lehrer tatsächlich für Vor- und Nachbereitung von Unterricht, Elterngespräche, Arbeitskontrollen, Dokumentationen und dergleichen braucht, wie und ob er das in seiner Arbeitszeit schafft, wird nicht erfasst. In einem Pilotprojekt soll nun festgestellt werden, wie lange die Arbeitszeit von Lehrern tatsächlich ist.

17.10 Uhr: Tausende Menschen bei Thüringer Gartentagen im egapark

Die traditionellen Thüringer Gartentage haben am Samstag mehrere Tausend Menschen in den Erfurter egapark gelockt. Bis zum Mittag seien 6000 Besucher gezählt worden, sagte eine Sprecherin der Erfurter Stadtwerke. Sie sprach von einem „sehr gelungenen Auftakt“ der Gartentage, bei denen sich Hobbygärtner und Pflanzenliebhaber mit Stauden, Gehölzen und Blumenzwiebeln für die Herbstpflanzung eindecken können. Darunter seien mitunter nur schwer erhältliche Raritäten. Die Gartentage dauern noch bis Sonntag, sie bilden den Auftakt der Herbstsaison im egapark. (dpa)

15.50 Uhr: Ausstellung am Schleizer Dreieck eröffnet

Am Schleizer Dreieck zeichnet eine neue Ausstellung die wechselhafte Geschichte der legendären Motorsport-Rennstrecke nach. Am Samstag wurde dort die Motorwelt Schleizer Dreieck mit historischen Rennautos und Motorrädern aus der 100-jährigen Geschichte der noch heute für Rennen genutzten Strecke eröffnet. Gezeigt werden Fahrzeuge, die jeweils für ein Jahrzehnt Rennsportgeschichte stehen, wie ein Sprecher des Motorsportvereins Schleiz sagte. Das Schleizer Dreieck unweit der Thüringer Landesgrenzen zu Sachsen und Bayern gilt als der älteste Straßenrundkurs in Deutschland. (dpa)

14 Uhr: Weimarer Masken-Fall: Revision nach Urteil gegen Familienrichter

Das Gerichtsverfahren um die Corona-Maskenentscheidung eines Weimarer Familienrichters geht in die nächste Instanz. Die Staatsanwaltschaft hat gegen das Urteil des Landgerichts Erfurt Revision eingelegt, wie ein Sprecher am Samstag auf Anfrage sagte. Das Landgericht hatte den 60-jährigen Richter am vergangenen Mittwoch zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Dieser wollte mit seiner Entscheidung die Corona-Maskenpflicht an zwei Weimarer Schulen kippen.

12 Uhr: Auto schiebt Mercedes-SUV auf Leitplanke

Bei einem Unfall am Samstagmorgen auf der A 71 bei Heldrungen ist ein Mercedes-SUV von einem Pkw Kombi abgedrängt und auf die Leitplanke geschoben worden. Der Mercedes riss unter anderem eine Notrufsäule um.

11.30 Uhr: Fahrer überholt trotz Gegenverkehrs: Acht Verletzte bei Unfall

Bei einem Unfall auf der B4 zwischen Straußfurt und Greußen im Kyffhäuserkreis sind am Freitagabend acht Personen verletzt worden, eine davon so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Bei Gegenverkehr überholt: Schwerer Unfall mit acht Verletzten Bei Gegenverkehr überholt: Schwerer Unfall mit acht Verletzten Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagabend auf der B4 zwischen Straußfurt und Greußen im Kyffhäuserkreis gekommen. Foto: Silvio Dietzel

Bei Gegenverkehr überholt: Schwerer Unfall mit acht Verletzten Ein 20-jähriger Fahrer eines Vans befuhr die B4 in Fahrtrichtung Greußen. Er überholte einen vor ihm fahrenden Pkw trotz Gegenverkehrs. Foto: Silvio Dietzel

Bei Gegenverkehr überholt: Schwerer Unfall mit acht Verletzten Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge. Foto: Silvio Dietzel

Bei Gegenverkehr überholt: Schwerer Unfall mit acht Verletzten Der Van, der mit 6 Personen besetzt war, kam von der Straße ab, prallte in eine Überfahrt und kam anschließend in einem Gebüsch zum Stehen. Foto: Silvio Dietzel

Bei Gegenverkehr überholt: Schwerer Unfall mit acht Verletzten Der zweite Pkw wurde von der Straße geschleudert und landete im Straßengraben. In diesem befanden sich zwei Personen. Foto: Silvio Dietzel

Bei Gegenverkehr überholt: Schwerer Unfall mit acht Verletzten Insgesamt wurden bei dem Verkehrsunfall acht Personen verletzt, eine davon schwer. Foto: Silvio Dietzel

Bei Gegenverkehr überholt: Schwerer Unfall mit acht Verletzten Diese wurde mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen. Foto: Silvio Dietzel

Bei Gegenverkehr überholt: Schwerer Unfall mit acht Verletzten Die Bundesstraße war für knapp drei Stunden voll gesperrt. Foto: Silvio Dietzel

Bei Gegenverkehr überholt: Schwerer Unfall mit acht Verletzten Es entstand Sachschaden von etwa 40.000,- Euro. Foto: Silvio Dietzel

Bei Gegenverkehr überholt: Schwerer Unfall mit acht Verletzten Bei einem Unfall auf der B4 zwischen Straußfurt und Greußen wurden am Freitagabend acht Personen verletzt, eine davon so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Foto: Silvio Dietzel

Bei Gegenverkehr überholt: Schwerer Unfall mit acht Verletzten Bei einem Unfall auf der B4 zwischen Straußfurt und Greußen wurden am Freitagabend acht Personen verletzt, eine davon so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Foto: Silvio Dietzel

Bei Gegenverkehr überholt: Schwerer Unfall mit acht Verletzten Bei einem Unfall auf der B4 zwischen Straußfurt und Greußen wurden am Freitagabend acht Personen verletzt, eine davon so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Foto: Silvio Dietzel

Bei Gegenverkehr überholt: Schwerer Unfall mit acht Verletzten Bei einem Unfall auf der B4 zwischen Straußfurt und Greußen wurden am Freitagabend acht Personen verletzt, eine davon so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Foto: Silvio Dietzel

11 Uhr: Gewitter hinterlassen erneut Spuren

Gewitter und Starkregen haben am Freitagabend und Samstagmorgen erneut Spuren in Thüringen hinterlassen. Mehrere Straßen wurden überflutet, teilweise stand das Wasser einen halben Meter hoch. Auch ein Baum stürzte am Morgen um.

10 Uhr: Hulapalu – Andreas Gabalier bewegt die Massen

Mit seinen größten Hits, Partystimmung, aber auch ruhigen Momenten, hat Andreas Gabalier am Freitagabend mehr als 14.000 Fans auf dem Domplatz und rund herum begeistert. Auch zur aktuellen politischen Lage äußerte sich der Sänger.

9 Uhr: Sozialverbände in Sorge vor Mittelkürzungen bei Freiwilligendiensten

Thüringer Sozialverbände sehen angesichts möglicher Kürzungen von Bundesgeldern für Freiwilligendienste mit Sorgen in die Zukunft. Zwar sei noch nicht in vollem Umfang absehbar, wie gravierend sich mögliche Einschnitte bei den sogenannten Bufdis auswirken könnten, hieß es vom Landesjugendring auf Anfrage. Es sei jedoch zu erwarten, dass sich beim Thüringen-Jahr das Platzangebot verringern dürfte. Dies könne vor allem zu Lasten kleinerer Verbände mit nur wenigen Stellen gehen.

Freitag, 25. August

21.17 Uhr: FC Carl Zeiss Jena macht den Fehlstart in die Fußball-Regionalliga perfekt

Der FC Carl Zeis Jena hat den Fehlstart in die Fußball-Regionalliga perfekt gemacht und steht nach fünf Spielen mit nur zwei Punkten weiter im Tabellenkeller. Im Traditionsduell beim BFC Dynamo kassierten die Saalestädter am Freitagabend eine 1:2-Niederlage, es war die dritte in der Liga in Folge. Die Spielzusammenfassung im Video:

20.50 Uhr: Kevin Kühnert und Elisabeth Kaiser in Gera: Tour durch die Platten

SPD-General Kevin Kühnert hat am Freitag Gera besucht – und dabei auf die strukturschwachen Teile der Stadt besonders geschaut. Das ist ihm bei seinem Besuch begegnet.

19 Uhr: Gehörlose Luisa will per Gebärdensprache mitreden – kann sie aber nicht lernen

Die kleine Luisa ist ohne Gehör zur Welt gekommen. Seit ihrem zweiten Lebensjahr ermöglicht ihr ein Cochlea Implantat das Hören. Auch wenn die mittlerweile Fünfjährige sich im Alltag gut zurechtfindet, kommt es immer wieder zu Situationen, in denen die Kommunikation scheitert. „Vor allem im Straßenverkehr oder in einer lauten Umgebung können wir uns nur schwer verständigen“, sagt Vater Florian Holland, der seit über zwei Jahren darum kämpft, dass seiner Tochter neben der Hörfrühförderung vom zuständigen Sozialamt auch ein Hausgebärdensprachkurs zugestanden wird. Die Übernahme der Kosten wurde dem Mädchen bisher versagt.

17.20 Uhr: Dirndl-Wahnsinn auf dem Erfurter Domplatz: Vorfreude auf Andreas Gabalier steigt

Das Konzert von Alpenrocker Andreas Gabalier wird nicht erst am Freitagabend alpine Stimmung auf den Domplatz zaubern. Bereits am späten Vormittag hatten sich die ersten Fans am Einlass eingefunden. Die Damen, natürlich im Dirndl, saßen teils auf Picknickdecken vor dem Zaun, der fast gänzlich die Sicht auf die Bühne versperrte. Die Fans sind gespannt und aufgeregt.

16.29 Uhr: Zahl gesprengter Fahrkartenautomaten steigt

Die Bundespolizei registriert in den vergangenen Jahren immer mehr gesprengte Fahrkartenautomaten. Der Schaden ist immens.

16.12 Uhr: Kind stirbt bei tragischem Badeunfall in Sondershausen

Ein achtjähriges Mädchen ist in einem heimischen Pool in Sondershausen ertrunken. Wie die Polizei am Freitagnachmittag auf Nachfrage mitteilt, ist momentan von einem tragischen Badeunfall auszugehen. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.

15.30 Uhr: Mutmaßlicher Muttermörder von Berg festgenommen

Der mutmaßliche Muttermörder von Berg ist gefasst. Der 23-jährige Tatverdächtige wurde am Freitagvormittag von Einsatzkräften der Polizei im Zuge der Fahndung im Bereich Berg (Landkreis Hof) festgenommen. Während der dreitägigen intensiven Suche haben Einsatzkräfte der bayerischen und thüringischen Polizei das Musikkino im Nachbarort Blankenberg im Saale-Orla-Kreis durchsucht, ebenso mit Spürhunden in der Ortslage und entlang des Flusses Saale, der Thüringen und Bayern trennt.

14.56 Uhr: Thüringer Regierung plant zusätzliche Stellen im Landesdienst

Bei den Etatverhandlungen haben die Ministerien Bedarf an weit mehr als 1000 zusätzlichen Mitarbeitern angemeldet. So viele sollen es jedoch nicht werden. Das ist im Haushaltsentwurf der Regierung für 2024 vorgesehen.

13.50 Uhr: Thüringer Ministerien sollen Stellen für Migrationsamt abgeben

Jetzt sollen alle Ministerinnen und Minister der Thüringer Landesregierung einen Beitrag leisten, damit das rot-rot-grüne Prestigeprojekt nicht am Personal scheitert. Für das neue Amt für Migration und Integration fordert Staatskanzleichef Benjamin Hoff (Linke) seine Kolleginnen und Kollegen auf, Stellen aus ihren jeweiligen Häusern zu benennen, die langfristig für den Aufbau des Amtes dem Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz übertragen werden. So will die Landesregierung das Management von Migration in Thüringen zukünftig strukturieren.

13.02 Uhr: FDP startet Initiative für Mountainbike-Strategie in Thüringen

Das Fahren mit dem Mountainbike wird auch in Thüringen immer beliebter. Bei Angeboten und Strecken gibt es noch Nachholbedarf. Die Entwicklung einer „Mountainbike-Strategie 2030“ für Thüringen steht im Mittelpunkt einer Initiative, die die FDP im Landtag startet.

12.21 Uhr: Die zweite Nacht in Folge: Erneut Auto im Erfurter Norden angezündet

Knapp 24 Stunden nach einer Brandstiftung lodert es erneut auf dem Parkplatz an der Apoldaer Straße in Erfurt. Was zu den Fällen bekannt ist.

11.16 Uhr: 44-Jährige attackiert Einsatzkräfte und verletzt gezielt Polizistin

Dass Polizeiarbeit keine Routine zulässt, zeigte sich in Sonneberg. Eine Frau ist bei ihrer Verhaftung komplett ausgerastet und hat wiederholt Polizisten attackiert. Genützt hat ihr der Gewaltausbruch gar nichts. Das ist die traurige Bilanz des Einsatzes.

10.50 Uhr: Autobahnpolizei zieht überladenen Transporter und uneinsichtigen Raser aus dem Verkehr

Einem Videowagen der Autobahnpolizei ging am Donnerstagnachmittag ein Wiederholungstäter ins Netz. Der Raser war bereits mehrfach in Thüringen geblitzt worden. Auf zwei dieser Fotos telefonierte er zudem während der Fahrt. Das blüht ihm nun.

10.12 Uhr: Verdi kündigt für Freitag Warnstreiks in Thüringen an

Verdi hat in Thüringen für Freitag Warnstreiks im Groß- und Einzelhandel angekündigt. Die Gewerkschaft ruft Mitarbeiter von diesen zwei Betrieben dazu auf, die Arbeit niederzulegen.

8.44 Uhr: Thüringer Polizei hat erste E-Autos im Fuhrpark

Die Mobilitätswende erreicht nun auch die Thüringer Ordnungshüter. Doch bis die Beamten flächendeckend mit Elektro-Fahrzeugen zu Einsätzen fahren, werden noch Jahre vergehen. Die Umstellung auf elektrisch angetriebene Fahrzeuge soll in einem Stufenmodell erfolgen.

7.51 Uhr: Neuer Regionalplan: Reaktivierung von Schienenverbindungen im Saale-Orla-Kreis

Der neue Entwurf des Regionalplanes Ostthüringen sieht perspektivische Wiederinbetriebnahmen von Schienenverbindungen vor. Im Orlatal ist aber auch ein Lückenschluss zweier bislang getrennter Bahnverbindungen in den Planungen vorgesehen.

6.39 Uhr: Am Gericht in Gera: Streit um letzte Uran-Altlast in Thüringen

Seit Jahrzehnten steht die mittlerweile letzte Uran-Altlast in Thüringen in der Kritik von Bürgerbewegungen. Getan hat sich an der unsanierten Abraumhalde in Gauern am Rand des ehemaligen Uranerzbergbaugebiets in Ostthüringen im Landkreis Greiz nichts. Jetzt ist die radioaktive Zeitbombe zum Streitfall für das Verwaltungsgericht Gera geworden.

6 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt klagt gegen Förderverein

Im Streit mit dem Förderverein Fußballherz FC Rot-Weiß Erfurt hat der FC Rot-Weiß seine Drohung wahr gemacht. Warum der Fußball-Viertligist darauf drängt, einem Förderverein die Verwendung des Namens FC Rot-Weiß zu untersagen.

Donnerstag, 24. August

22.12 Uhr: AfD will mit 400 Gästen im Landtag unter sich bleiben

Der Thüringer Landtag ist ein offenes Haus und für Jedermann zugänglich. Präsidentin Birgit Pommer (Linke) hat sich das zum Leitwort gemacht, seit sie zu Beginn der Legislatur das Amt übernommen. Und dennoch: Nach Informationen dieser Zeitung gab es in den vergangenen Tagen Überlegungen, das Haus an diesem Freitag für einige Stunden zu schließen. Der Hintergrund ist ein großes Sommerfest, dass die AfD-Fraktion veranstaltet.

20.17 Uhr: Ramelow lässt Koalitionsaussage offen: „Ich habe nie eine Minderheitsregierung angestrebt"

Ministerpräsident Bodo Ramelow lässt eine Aussage zu möglichen Koalitionen nach der Landtagswahl unbeantwortet. „Ich habe nie eine Minderheitsregierung angestrebt. Letztlich haben die Umstände sie aber alternativlos werden lassen. Im Wahlkampf werde ich für eine eigene Mehrheit kämpfen. Es geht mir um den Auftrag, dass ich Thüringen weiter gestalten darf“, sagte der Linke-Politiker im Interview mit dieser Zeitung.

18.12 Uhr: Polizei nimmt verurteilten Holocaust-Leugner zweimal in Weimar fest

Der verurteilte Holocaust-Leugner Reza Begi ist innerhalb von nicht einmal 24 Stunden zweimal in Weimar von der Polizei festgenommen worden. Zunächst im Rahmen der Kunstfest-Eröffnung am Mittwochabend. Hier fiel er vor allem wegen Pöbeleien gegen Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) negativ auf.

17.22 Uhr: Iljuschin dreht 13 Runden über Thüringen

Eine Transportmaschine der Silk Way Arlines kreiste am Donnerstag zweieinhalb Stunden über Erfurt und Jena. Das war der Grund.

16.40 Uhr: Strahlenwerte an der Grenze zum Landkreis Nordhausen gemessen

Geringfügig erhöhte Strahlenwerte hat die örtliche Feuerwehr an der Bundesstraße 85 kurz vor dem Ortseingang von Berga am Donnerstag festgestellt. Wie Pressesprecherin Michaela Heilek vom Landkreis Mansfeld-Südharz mitteilt wurde der Fachdienst ABC (Atomar-Biologisch-Chemisch) der Kreisfeuerwehrbereitschaft alarmiert, um die Ursache herauszufinden.

15.54 Uhr: Meisterbonus jetzt auch in Industrie und Handel in Thüringen

In Thüringen bekommen ab diesem Jahr auch die Absolventen einer höheren beruflichen Weiterbildung in Industrie und Handel einen Meisterbonus. „Damit geht ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung“, sagte die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt, Cornelia Haase-Lerch, am Donnerstag bei der Vorstellung des Projektes in Erfurt. Die drei Kammern im Freistaat hätten lange darauf hingearbeitet.

13.01 Uhr: Sozialministerin Werner: "Unterhaltsreform nicht zu Lasten der Kinder"

Thüringens Sozialministerin Heike Werner (Linke) hat vor negativen Auswirkungen der von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) angekündigten Reform des Unterhaltsrechts gewarnt. Bei der vom Bund geplanten Änderung ist ihr die Situation der Kinder wichtig. Sie erwartet bei der Reform Transparenz.

12.12 Uhr: Auto brennt in Erfurt aus: Sind Serien-Brandstifter am Werk?

In Erfurt häufen sich in diesem Jahr ähnliche Fälle. Der ausgebrannte Caddy ist bereits der vierte Verdachtsfall im August. Weil das Schadensbild dem Augenschein nach auf Brandstiftung deutet, ermittelt die Kriminalpolizei.

11.53 Uhr: Polizei durchsucht Musikkino Blankenberg nach mutmaßlichem Mörder

Einsatzkräfte der thüringischen und bayerischen Polizei haben am Donnerstagvormittag das Musikkino in Blankenberg nach einem flüchtigen 23-Jährigen durchsucht, der im Verdacht steht, seine Mutter getötet zu haben. Das ist bisher bekannt.

11.35 Uhr: Clueso legt mit seinem Bruder in Gera auf

Das „Geht raus!“-Open-Air im Hofwiesenpark bietet am 2. und 3. September neun lokale wie international gefragte Künstler und Gruppen der elektronischen Musik auf. Das wird geboten.

10.40 Uhr: Denkers Krempel: „Nietzsche privat“ im Neuen Museum Weimar

„Nietzsche privat“ zeigt im Neuen Museum Objekte, die nicht zwingend ins Museum gehören. Und dahinter steht die Frage: Wohin damit? Nietzsches Schwester geistert auch umher.

9.41 Uhr: Rezession kommt in Thüringen an: Personalabbau in vielen Branchen befürchtet

Wissenschaftler aus Jena haben die Thüringer Wirtschaft befragt: Das Ergebnis ist negativ – mit einer großen Ausnahme.

8.32 Uhr: Unwetter, Stromausfall, kein Notruf: Erfurt bereitet sich vor

Wenn wegen einer Naturkatastrophe der Notruf ausfällt oder gar der gesamte Strom, bricht schnell Panik aus. Das soll vermieden werden. Wie die Stadt Erfurt sich darauf vorbereitet, erzählen wir hier.

7 Uhr: Bad Frankenhäuserin findet einen Schatz fürs Museum

Als eine Frau aus Bad Frankenhausen den Nachlass ihres Mannes sortiert, macht sie eine überraschende Entdeckung. Es ist ein richtiger Schatz fürs Museum.

Mittwoch, 23. August

22.15 Uhr: Robert Sesselmann als erster AfD-Landrat der Republik vereidigt

Der Kreistag Sonneberg hat eine besondere Sitzung erlebt: Noch nie hat es in Deutschland einen Landrat der AfD gegeben. Es herrschte großes Getümmel und Klärungsbedarf im Vorfeld.

21.29 Uhr: Schwerverletzte bei mehreren Unfällen auf A4 bei Magdala

Bei Unfällen auf der Autobahn 4 in Thüringen sind am Mittwoch nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt worden. Seit dem späten Nachmittag hatten sich nahe Magdala in Fahrtrichtung Dresden insgesamt drei Unfälle ereignet. Die Richtungsfahrbahn Dresden der A4 wurde voll gesperrt.

21 Uhr: Viel medialer Wind um Straßensperrung in einem Dorf im Saale-Orla-Kreis

In einem Ort im Saale-Orla-Kreis wundert man sich über die bundesweite Berichterstattung über „ein von Außenwelt abgeschnittenes Dorf“.

17.42 Uhr: Rauch über der Autobahn 4: Brennendes Güllefahrzeug entflammt Feld bei Erfurt

Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr rückten sowohl die Erfurter Berufsfeuerwehr als auch mehrere Freiwillige Wehren aus, um auf einem Feld zwischen Molsdorf und Waltersleben einen Brand zu löschen. Ein brennendes landwirtschaftliches Güllefahrzeug hatte ein etwa vier Hektar großes Stoppelfeld entzündet.

17.20 Uhr: Flughafen Erfurt-Weimar verzeichnet Plus an Fluggästen: Türkei-Flüge kräftig im Aufwind

Obwohl Mallorca in diesem Jahr nicht vom Flughafen Erfurt-Weimar angeflogen wird, hat dieser in den ersten sieben Monaten ein Plus von vier Prozent an Fluggästen gegenüber dem Vorjahr. „Bis Ende Juli sind 66.813 Passagiere ab bzw. nach Erfurt-Weimar geflogen“, so Geschäftsführer Gerd Stöwer. „Eine erfreuliche Entwicklung“. Allerdings ist die Wachstumsrate an Flughäfen in benachbarten Bundesländern, die von Thüringern ebenfalls oft genutzt werden, noch um ein Vielfaches höher.

17 Uhr: Er malte, dass die Schwarte kracht: Gerd Mackensen ist tot

Gerd Mackensen war einer der prägendsten bildenden Künstler thüringischer Couleur. Nun ist er völlig überraschend gestorben, mit 74. Ein Herzinfarkt ereilte ihn am vergangenen Sonntag, daheim in Sondershausen, wo er seit 2008 lebte.

16.25 Uhr: Polizei durchsucht Gebäude in Erfurt und Kreis Sömmerda

Polizeibeamte haben am Mittwoch mehrere Immobilien in Erfurt und in Kleinmölsen durchsucht. Die Ermittler suchten in Gebäuden in Erfurt sowie auf einem Grundstück in Kleinmölsen nach Datenträgern. Das ist bisher bekannt.

16 Uhr: Thüringer Mafia-Akten weiterhin als geheim eingestuft

Bisher war der Mafia-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags weitgehend entspannt mit seinen Akten und Zeugenbefragungen umgegangen. Die Öffentlichkeit konnte beteiligt werden und die Vernehmungen von Experten, Ermittlern oder Staatsanwälten vor dem Ausschuss mitverfolgen. Allerdings schwelt im Hintergrund ein Konflikt um Teile der vorliegenden Fido-Akten. Denn das Bundeskriminalamt (BKA) hat Dokumente zu Mafia-Ermittlungen um die Jahrtausendwende in Thüringen nachträglich und pauschal für geheim erklärt.

12 Uhr: Mutter tödlich verletzt: Polizei fahndet an Thüringer Landesgrenze nach 23-Jährigem

Ein 23-Jähriger ist in Oberfranken auf der Flucht. Die Polizei warnt vor dem gefährlichen Mann.

9.50 Uhr: Bewährung für Familienrichter wegen Corona-Masken-Urteil

Ein Familienrichter, der mit einer Entscheidung die Corona-Maskenpflicht an zwei Weimarer Schulen kippen wollte, ist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Erfurt sprach den Juristen am Mittwoch der Rechtsbeugung schuldig und verhängte gegen ihn eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren ausgesetzt zur Bewährung. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre Gefängnis und die Verteidigung einen Freispruch gefordert.

9.20 Uhr: Katastrophenschutz: Sechs Warnungen per Handy in Thüringen

Ein halbes Jahr nach seiner Einführung in Deutschland ist das Handy-Warnsystem Cell Broadcast in Thüringen sechs und in Sachsen fünf Mal eingesetzt worden. Dabei ging es in Thüringen in drei Fällen um konkrete Gefahren.

7.40 Uhr: Quartier Lingel in Erfurt ist Thüringens größtes Wohnbauprojekt

Da, wo zu DDR-Zeiten Eis und Kuchen hergestellt wurden und noch viel früher Schuhe, drehen derzeit fünf Turmdrehkräne ihre Runden. An industriehistorischer Stätte entsteht ein komplettes Wohngebiet. Das Quartier Lingel in Erfurt. Mitte 2025 sollen hier die ersten Mieter einziehen.

6 Uhr: Kunstfest Weimar startet mit Gedenk-Installation

Unter anderem mit einer Installation des berühmten Objektkünstlers Günther Uecker eröffnet am Mittwoch das diesjährige Kunstfest Weimar. Es werde die erste große Aktion des 93-jährigen Ueckers im öffentlichen Raum seit der Pandemie sein, hieß es seitens des Kunstfests. Uecker hatte 1999 im Kellerraum der Häftlingskantine des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald ein "Steinmal" in Gedenken an die KZ-Opfer errichtet. Die Installation soll zum Festival wieder entstehen. (dpa)

Dienstag, 22. August

19.06 Uhr: Thüringen tritt Halbleiter-Allianz bei

Thüringen will schneller und flexibler bei der Prüfung und Gewährung staatlicher Beihilfen für Produktionsstätten von Mikrochips werden. Aus diesem Grund tritt der Freistaat der Europäischen Allianz der Halbleiterregionen bei. Das hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen.

15.45 Uhr: Tierschützer von Peta kritisieren Mühlhäuser Bratwurstmuseum

Die Tierschutzorganisation Peta ruft dazu auf, das neu eröffnete Mühlhäuser Bratwurstmuseum zu meiden und äußert scharfe Kritik sowohl am Streichelzoo auf dem Gelände als auch an der gezeigten Ausstellung. Dort dreht sich alles um die Tradition der Thüringer Bratwurst.

15.37 Uhr: Ilm-Kreis mit den meisten neuen Industriejobs in Thüringen

Im Ilm-Kreis mit Thüringens größtem Gewerbegebiet "Erfurter Kreuz" sind im ersten Halbjahr im regionalen Vergleich die meisten neuen Industriearbeitsplätze entstanden. Die Zahl der Beschäftigten in der Industrie seien dort um mehr als 1200 oder 12,5 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Erfurt mit. Insgesamt kamen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres rund 2100 Industriearbeitsplätze im Freistaat dazu - ein Plus von 1,5 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum. Über dem Durchschnitt lag der Zuwachs unter anderem in der Stadt Jena mit 5,3 Prozent und im Saale-Holzland-Kreis mit 7,3 Prozent. (dpa)

14 Uhr: Jeder dritte Thüringer ist laut Barmer Herzkrank

In Thüringen ist etwa jeder dritte Einwohner von einer Herzerkrankung wie Bluthochdruck, Herzschwäche oder Herzrhythmusstörungen betroffen. Ab einem Alter von 50 Jahren seien im Freistaat sogar 62 Prozent der Bevölkerung herzkrank, teilte die Krankenkasse Barmer am Dienstag in Erfurt mit Blick auf ihren aktuellen Morbiditäts- und Sozialatlas mit. Nur in Sachsen-Anhalt sei die Rate mit 63 Prozent noch höher. Dabei berge die aktuelle Hitze das Risiko von Komplikationen der Krankheitsverläufe. Steigen die Temperaturen stark an, belaste dies den Kreislauf. Die Herzarbeit steige und damit auch das Risiko eines Infarkts. (epd)

13.30 Uhr: 30 Jahre Landesverfassung - Ausstellung tourt durch Thüringen

30 Jahre nach ihrer Verabschiedung geht die Thüringer Landesverfassung auf Tournee durch den Freistaat. Eine Ausstellung dazu macht Station in mehreren Thüringer Städten, wie der Landtag am Dienstag mitteilte. Den Auftakt bildet am kommenden Donnerstag Erfurt, wo die Schau auf dem Fischmarkt zu sehen ist. Abschlussstation ist am 25. Oktober Eisenach.

Auf der Eisenacher Wartburg war die Landesverfassung am 25. Oktober 1993 verabschiedet worden. Die Ausstellung solle zum Dialog über Demokratie beitragen - gerade in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung, sagte Landtagspräsidentin Birgit Pommer laut einer Mitteilung. „Wir suchen den Austausch und wollen darüber reden, dass eine starke Verfassung unsere Demokratie sichert.“ Weitere Stationen sind Leinefelde, Rudolstadt, Nordhausen, Schleiz, Meiningen und Altenburg. (dpa)

12.15 Uhr: Drei Verletzte: B7 zwischen Erfurt und Weimar nach Unfall gesperrt

Am Dienstagvormittag kam es auf der Bundesstraße 7 zwischen Weimar und Nohra zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mercedes fuhr die Bundesstraße aus Erfurt kommend in Richtung Weimar, als ein ihm entgegenkommender Skoda in eine Einfahrt biegen wollte. Dabei übersah der Skoda Fahrer vermutlich das entgegenkommende Fahrzeug.

Drei Verletzte bei Unfall auf B7 Drei Verletzte bei Unfall auf B7 Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Nohra und Weimar wurden am Dienstag drei Personen verletzt. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt. Foto: Johannes Krey

Drei Verletzte bei Unfall auf B7 Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Nohra und Weimar wurden am Dienstag drei Personen verletzt. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt. Foto: Johannes Krey

Drei Verletzte bei Unfall auf B7 Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Nohra und Weimar wurden am Dienstag drei Personen verletzt. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt. Foto: Johannes Krey

Drei Verletzte bei Unfall auf B7 Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Nohra und Weimar wurden am Dienstag drei Personen verletzt. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt. Foto: Johannes Krey

Drei Verletzte bei Unfall auf B7 Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Nohra und Weimar wurden am Dienstag drei Personen verletzt. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt. Foto: Johannes Krey

Drei Verletzte bei Unfall auf B7 Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Nohra und Weimar wurden am Dienstag drei Personen verletzt. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt. Foto: Johannes Krey

Drei Verletzte bei Unfall auf B7 Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Nohra und Weimar wurden am Dienstag drei Personen verletzt. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt. Foto: Johannes Krey

Drei Verletzte bei Unfall auf B7 Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Nohra und Weimar wurden am Dienstag drei Personen verletzt. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt. Foto: Johannes Krey

Drei Verletzte bei Unfall auf B7 Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Nohra und Weimar wurden am Dienstag drei Personen verletzt. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt. Foto: Johannes Krey

Drei Verletzte bei Unfall auf B7 Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Nohra und Weimar wurden am Dienstag drei Personen verletzt. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt. Foto: Johannes Krey

Drei Verletzte bei Unfall auf B7 Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Nohra und Weimar wurden am Dienstag drei Personen verletzt. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt. Foto: Johannes Krey

Drei Verletzte bei Unfall auf B7 Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Nohra und Weimar wurden am Dienstag drei Personen verletzt. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt. Foto: Johannes Krey

Drei Verletzte bei Unfall auf B7 Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Nohra und Weimar wurden am Dienstag drei Personen verletzt. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt. Foto: Johannes Krey

Drei Verletzte bei Unfall auf B7 Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Nohra und Weimar wurden am Dienstag drei Personen verletzt. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt. Foto: Johannes Krey

Drei Verletzte bei Unfall auf B7 Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Nohra und Weimar wurden am Dienstag drei Personen verletzt. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt. Foto: Johannes Krey

12.10 Uhr: Mängel an Thüringer Radwegen – bis zu 180 Online-Meldungen jährlich

Fehlende Schilder, Schlaglöcher oder Autos, die Fahrräder bedrängen – an Thüringens Radwegen gibt es Kritikpunkte. Für Mängelmeldungen steht seit sieben Jahren eine Online-Plattform zur Verfügung. Gemeldet werden können zum Beispiel Schäden am Wegebelag, falsche oder mangelhafte Beschilderungen oder Hindernisse, die zu Stürzen führen können. (dpa)

11.45 Uhr: Vierjähriger bei Badeunfall in Schleusingen schwer verletzt

Bei einem Badeunfall ist ein vierjähriges Kind am Montag schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, trieb der Junge leblos im Wasser und musste reanimiert werden. Er kam per Hubschrauber in ein Krankenhaus.

8 Uhr: Professor der TU Ilmenau: „Risiken von KI werden dramatisiert“

Übernehmen bald die Maschinen? Künstliche Intelligenz (KI) ist nach Industrialisierung, Globalisierung und Digitalisierung die nächste große Veränderung. Doch die neue Technologie birgt Risiken. Mehr als 1000 Experten aus Technologie und Forschung haben in einem offenen Brief eine Entwicklungspause für neue KI-Modelle gefordert. Doch an der TU Ilmenau wird KI als Chance, statt als Bedrohung gesehen.

6 Uhr: Studie zu Doping im DDR-Leistungssport wird vorgestellt

Mit Doping im DDR-Leistungssport beschäftigt sich eine von der Thüringer Staatskanzlei und dem Landessportbund in Auftrag gegebene neue Studie, deren Ergebnisse am Dienstag in Erfurt erstmals vorgestellt werden. Ein Historikerteam des Zentrums deutsche Sportgeschichte Berlin-Brandenburg hat dafür unter anderem die Akten von nach der Wiedervereinigung angestrengten Dopingprozessen ausgewertet. (dpa)

Montag, 21. August

17.30 Uhr: Höhere Schadstoffeinleitungen durch veraltete Klärgruben

Der Klimawandel stellt auch die Abwasserbehandlung vor Herausforderungen. Bei gleichbleibenden Abwassereinleitungen könne es durch die Reduzierung der Wassermenge in den Gewässern zu steigenden Konzentrationen an Nähr- und Schadstoffen im Gewässer kommen, teilte das Thüringer Umweltministerium am Montag auf Anfrage dem Evangelischen Pressediensts mit.

Zwar seien die Einleitungen von Abwasser in ein Gewässer in Deutschland stark reglementiert. So seien die Ablaufwerte der Kläranlagen rechtlich so festgelegt, dass die vorgegebenen Grenzwerte auch bei Niedrigwasser eingehalten werden. Dies gelte aber nicht für viele der etwa 19 Prozent der Haushalte mit teils veralteten Klärgruben, die in Thüringen noch nicht an das kommunale Abwassernetz angeschlossen sind. Ziel sei es daher, den Anschlussgrad weiter zu steigern und die Gewässer zu entlasten. (epd)

17.01 Uhr: Thüringer Wirtschaft spricht sich gegen weitere Belastungen aus

Die Unternehmer in Thüringen fordern von der Politik eine Atempause und warnen vor weiteren Belastungen. „Wenn wir uns entschieden haben, dass es oberstes Ziel sein muss, jetzt die Welt zu retten, dann muss alles andere dahinter zurückstehen“, erklärte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Südthüringen, Ralf Pieterwas, am Montag in Erfurt.

16.35 Uhr: Nach Brand in Mühlhausen: Gebäude sollte zwangsversteigert werden

Hoher Schaden entstand am Sonntagabend bei einem Feuer in der Nähe zur Winderberger Straße von Mühlhausen. Hier brannte die kleine Scheune hinter einem Wohnhaus nieder. Die Flammen fraßen sich durch das gesamte Gebäude. Übrig ist nur noch das Fundament. Das Gebäude stand eigentlich zum Verkauf.

15.44 Uhr: Mehr als 1000 Bäume bei Unwetter beschädigt - Stadt Erfurt prüft Entschädigung für Sturmopfer

Beim Unwetter am 15. August wurden mehr als 1000 Stadtbäume in Erfurt in Mitleidenschaft gezogen. Wer dadurch zu Schaden kam, könnte als Entschädigung Geld kriegen.

13.30 Uhr: Trotz feuchten Sommerwetters: Borkenkäfer nehmen weiter zu

Trotz eines bislang eher kühl-feuchten Sommerwetters verursachen Borkenkäfer weiter große Schäden in Thüringer Fichtenwäldern. In diesem Jahr seien bis einschließlich Juli knapp 3,3 Millionen Festmeter Schadholz angefallen, teilte die Landesforstanstalt am Montag mit. Trotz der Witterung zeichne sich keine Entspannung ab. Zwar fliege der Schädling bei Regen ungern und könnten gut wasserversorgte Fichten Käferangriffe besser abwehren. Aber es seien einfach zu viele Borkenkäfer, hieß es. "Der Fichtenborkenkäfer scheint in diesem Jahr den Höhepunkt der Massenvermehrung zu erreichen." Monatlich sei in diesem Jahr bislang so viel Schadholz hinzugekommen wie noch nie zuvor - im Juli waren es allein 1,2 Millionen Festmeter. (dpa)

12.15 Uhr: Angler zieht rostige Maschinenpistole aus Stausee

Statt des erhofften Fisches hatte ein Angler in Sambach bei Mühlhausen eine rostige Maschinenpistole am Haken. Die Polizei hat die Waffe für weitere Untersuchungen an die Waffenbehörde des Unstrut-Hainich-Kreises übergeben.

11.30 Uhr: Dehoga befürchtet bei Anhebung des Mehrwertsteuersatzes Schließungen in der Thüringer Gastronomie

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Thüringen warnt bei einer Rückkehr zur alten Mehrwertsteuer auf Speisen vor einem Restaurantsterben. „Das würde für viele Betriebe zur existenziellen Belastung werden, Schließungen wären unvermeidbar, vor allem auf dem Land“, so Hauptgeschäftsführer Dirk Ellinger.

10.40 Uhr: 74-Jährige stirbt bei Bootsunfall nahe Meiningen

Auf der Werra bei Meiningen kam am Sonntag eine 74-Jährige ums Leben, nachdem sie mit einem Boot kenterte. Wie die Polizei am Montag informierte, war die 74-Jährige gemeinsam mit einer 53-Jährigen mit einem aufblasbaren Kajak auf dem Fluss unterwegs. Die jüngere der Frauen konnte sich retten.

7 Uhr: Sonne-Wolken-Mix und Temperaturen bis 31 Grad in Thüringen

Mit einem Mix aus Sonne und Wolken startet die neue Woche in Thüringen. Hin und wieder sind vor allem im Bergland kurze Schauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu 31 Grad, im Bergland auf bis zu 28 Grad. Mit zunächst bewölktem Himmel sowie 25 bis 29 Grad, im Bergland 22 bis 25 Grad, geht es am Dienstag weiter. Am Morgen gibt es einzelne kurze Schauer. Dann bleibt es meist niederschlagsfrei. Für den Mittwoch bleibt es der Vorhersage zufolge bei einigen Quellwolken und viel Sonne sowie Temperaturen von 25 bis 29 Grad, im Bergland 21 bis 24 Grad. Es soll nur ein schwacher Wind wehen. (dpa)

6 Uhr: Schulstart für fast 263.000 Kinder in Thüringen

Nach den sechswöchigen Sommerferien beginnt an diesem Montag an den Thüringer Schulen wieder der Unterricht. Im neuen Schuljahr lernen nach Angaben des Bildungsministeriums knapp 263.000 Schülerinnen und Schüler an den landesweit 964 allgemein- und berufsbildenden Schulen. Damit hat sich die Zahl der Schüler im Vergleich zum vorangegangenen Schuljahr deutlich um 3,5 Prozent erhöht. Die Zahl der Schulen blieb hingegen relativ konstant. Im Kampf gegen den Lehrermangel setzt Thüringen auch weiter auf Seiteneinsteiger. Fast ein Viertel der im vergangenen Schuljahr neu eingestellten Lehrerkräfte waren Seiteneinsteiger (22,2 Prozent). Insgesamt wurden 1010 Lehrer eingestellt - davon 224 Seiteneinsteiger. (dpa)

Sonntag, 20. August

18.30 Uhr: Thüringer Justizministerin Denstädt: „Ich habe gedroht, keine Ruhestandsurkunden mehr zu unterschreiben“

Thüringens Justizministerin Doreen Denstädt musste erkennen, dass sich nicht alles so schnell umsetzen lässt, wie sie sich das erhofft hat. Im Interview spricht sie über die Schwierigkeiten und ihre persönlichen Pläne für die Landtagswahl 2024.

18 Uhr: Es grünt so grün das Thüringer Meer

Das Wasser im Bleilochstausee verwandelt sich in ein grünes Algenmeer. Warum es zur Bildung von Blaualgen kommt und was dagegen unternommen werden kann.

14 Uhr: Thüringer Polizei setzt auf bargeldloses Bezahlen

Die Polizei in Thüringen hat das Bezahlen mit Bargeld abgeschafft. Verkehrssünder, Schwarzfahrer oder Personen, denen eine Haftstrafe wegen offener Geldforderungen droht, können ihre Strafen, Verwarn- und Bußgelder oder auch Sicherheitsleistungen nur noch digital entrichten. Insgesamt 446 dafür vorgesehene Endgeräte seien seit Beginn des Vorjahres angeschafft worden, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion dieser Zeitung.

9 Uhr: Tausende verfolgen Drei(n)schlag über den Drei Gleichen

Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich tausende Zuschauer nicht entgehen.

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Dreinschlag 2023: Einer Sage nach soll ein Gewitter in einer lauen Mainacht des Jahres 1231 Wachsenburg, Mühlburg und die Burg Gleichen (im Ilm-Kreis und dem Landkreis Gotha gelegen) in Brand gesetzt haben. Wie Fackeln erleuchteten sie den Himmel, was ihnen den noch heute geläufigen Namen Drei Gleichen einbracht. Foto: Uwe-Jens Igel / Funke Medien Thüringen

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Foto: Alexander Prehn

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Hier zu sehen ist das Feuerwerk über der Wachsenburg. Foto: Alexander Prehn

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Die Vorfreude auf das Feuerwerk verübelte ein Regenschauer. Foto: Alexander Prehn

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Hier zu sehen ist das Feuerwerk über der Wachsenburg. Foto: Alexander Prehn

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause können Menschen im Drei-Gleichen-Gebiet wieder ein Höhenfeuerwerk bestaunen. Foto: Alexander Prehn

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Zeitgleich ging das Feuerwerk über den drei Gleichen-Burgen hoch. Foto: Alexander Prehn

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause können Menschen im Drei-Gleichen-Gebiet wieder ein Höhenfeuerwerk bestaunen. Foto: Alexander Prehn

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Aussichtspunkt bei Bittstädt Foto: Peter Riecke

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Foto: Daniel Vogl / dpa

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Aussichtspunkt bei Bittstädt Foto: Peter Riecke

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Aussichtspunkt bei Bittstädt Foto: Peter Riecke

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Aussichtspunkt bei Bittstädt Foto: Peter Riecke

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Aussichtspunkt bei Bittstädt Foto: Peter Riecke

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Aussichtspunkt bei Bittstädt Foto: Peter Riecke

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Aussichtspunkt bei Bittstädt Foto: Peter Riecke

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Aussichtspunkt bei Bittstädt Foto: Peter Riecke

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Aussichtspunkt bei Bittstädt Foto: Peter Riecke

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Aussichtspunkt bei Bittstädt Foto: Peter Riecke

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Aussichtspunkt bei Bittstädt Foto: Peter Riecke

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Aussichtspunkt bei Bittstädt Foto: Peter Riecke

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Aussichtspunkt bei Bittstädt Foto: Peter Riecke

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Aussichtspunkt bei Bittstädt Foto: Peter Riecke

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Aussichtspunkt bei Bittstädt Foto: Peter Riecke

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Aussichtspunkt bei Bittstädt Foto: Peter Riecke

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Aussichtspunkt bei Bittstädt Foto: Peter Riecke

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Aussichtspunkt bei Bittstädt Foto: Peter Riecke

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Aussichtspunkt bei Bittstädt Foto: Peter Riecke

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Foto: Daniel Vogl / dpa

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Foto: Daniel Vogl / dpa

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Foto: Daniel Vogl / dpa

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Foto: Daniel Vogl / dpa

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Nach sechs Jahren Pause kehrte am Samstag Thüringens größtes Burgenfeuerwerk zurück in den Nachthimmel über dem Drei-Gleichen-Gebiet. Das ließen sich etliche Zuschauer nicht entgehen, die sich schon frühzeitig mit Klappstuhl und Picknickkorb an verschiedenen Aussichtspunkten postiert hatten. Andere ließen sich mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf das Großereignis einstimmen. Foto: Daniel Vogl / dpa

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Von der Kevernburg aus hatte Sebastian Köhler nicht nur einen perfekten Blick auf den Dreinschlag. Ihm lag auch Arnstadt sprichwörtlich zu Füßen. Foto: Sebastian Koehler / Sebastian Köhler

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Der Dreinschlag 2023 mit leider unbeleuchtetem Neideckturm vom Ilm-Kreis-Center aus gesehen und bei Nieselregen. Doch pünktlich um 22.30 Uhr war es wieder trocken und in alle drei Burgen schlug endlich der Blitz ein, worauf diese weithin sichtbar und feuerrot in der Nacht brannten. Zum Abschluss dann wieder ein schönes Feuerwerk über allen Burgen. Foto: Uwe Heinemann

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Der Dreinschlag 2023 mit leider unbeleuchtetem Neideckturm vom Ilm-Kreis-Center aus gesehen und bei Nieselregen. Doch pünktlich um 22.30 Uhr war es wieder trocken und in alle drei Burgen schlug endlich der Blitz ein, worauf diese weithin sichtbar und feuerrot in der Nacht brannten. Zum Abschluss dann wieder ein schönes Feuerwerk über allen Burgen. Foto: Uwe Heinemann

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Frei blieb kein Sitzplatz beim Konzert der Thüringen-Philharmonie auf Gut Ringhofen. Foto: Victoria Augener / Funke Medien Thüringen

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Die Thüringen-Philharmonie spielte bekannte Filmmelodien, von "E.T." bis Hitchcocks "Psycho". Foto: Victoria Augener / Funke Medien Thüringen

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Alle Sitzplätze waren restlos belegt. So brachten einige Zuhörer Klappstühle und Picknickdecken mit zum Philharmoniekonzert. Foto: Victoria Augener / Funke Medien Thüringen

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Sopranistin Jana Marie Gropp aus Köln unterstützte die Thüringen-Philharmonie unter Leitung von Markus Huber. Foto: Victoria Augener / Funke Medien Thüringen

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Solistin des Abends war Jana Marie Gropp. Foto: Victoria Augener / Funke Medien Thüringen

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach stimmte mit einem Konzert auf Gut Ringhofen auf das Feuerwerk ein. Foto: Victoria Augener / Funke Medien Thüringen

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Dreinschlag 2023 rund um die Drei Gleichen im Landkreis Gotha und im Ilm-Kreis: Mit einem Konzert der Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach auf dem Gut Ringhofen wurde am 19. August 2023 der 6. Dreinschlag eingeläutet. Dazu wurde über Wachsenburg, Mühlburg und Burg Gleichen der Blitzeinschlag nachgebildet. Anschließend erfreute ein synchrones Höhenfeuerwerk die gut 2000 Besucher der Hauptveranstaltung. Foto: Erika Igel

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Dreinschlag 2023 rund um die Drei Gleichen im Landkreis Gotha und im Ilm-Kreis: Mit einem Konzert der Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach auf dem Gut Ringhofen wurde am 19. August 2023 der 6. Dreinschlag eingeläutet. Dazu wurde über Wachsenburg, Mühlburg und Burg Gleichen der Blitzeinschlag nachgebildet. Anschließend erfreute ein synchrones Höhenfeuerwerk die gut 2000 Besucher der Hauptveranstaltung. Im Bild die Ohrdrufer Blechbüchsenarmee. Foto: Erika Igel

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Dreinschlag 2023 rund um die Drei Gleichen im Landkreis Gotha und im Ilm-Kreis: Mit einem Konzert der Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach auf dem Gut Ringhofen wurde am 19. August 2023 der 6. Dreinschlag eingeläutet. Dazu wurde über Wachsenburg, Mühlburg und Burg Gleichen der Blitzeinschlag nachgebildet. Anschließend erfreute ein synchrones Höhenfeuerwerk die gut 2000 Besucher der Hauptveranstaltung. Foto: Erika Igel

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Dreinschlag 2023 rund um die Drei Gleichen im Landkreis Gotha und im Ilm-Kreis: Mit einem Konzert der Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach auf dem Gut Ringhofen wurde am 19. August 2023 der 6. Dreinschlag eingeläutet. Dazu wurde über Wachsenburg, Mühlburg und Burg Gleichen der Blitzeinschlag nachgebildet. Anschließend erfreute ein synchrones Höhenfeuerwerk die gut 2000 Besucher der Hauptveranstaltung. Foto: Erika Igel

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Dreinschlag 2023: Einer Sage nach soll ein Gewitter in einer lauen Mainacht des Jahres 1231 Wachsenburg, Mühlburg und die Burg Gleichen (im Ilm-Kreis und dem Landkreis Gotha gelegen) in Brand gesetzt haben. Wie Fackeln erleuchteten sie den Himmel, was ihnen den noch heute geläufigen Namen Drei Gleichen einbracht. Im Bild die Burg Gleichen bei Wandersleben Foto: Uwe-Jens Igel / Funke Medien Thüringen

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Dreinschlag 2023: Einer Sage nach soll ein Gewitter in einer lauen Mainacht des Jahres 1231 Wachsenburg, Mühlburg und die Burg Gleichen (im Ilm-Kreis und dem Landkreis Gotha gelegen) in Brand gesetzt haben. Wie Fackeln erleuchteten sie den Himmel, was ihnen den noch heute geläufigen Namen Drei Gleichen einbracht. Foto: Uwe-Jens Igel / Funke Medien Thüringen

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Dreinschlag 2023: Einer Sage nach soll ein Gewitter in einer lauen Mainacht des Jahres 1231 Wachsenburg, Mühlburg und die Burg Gleichen (im Ilm-Kreis und dem Landkreis Gotha gelegen) in Brand gesetzt haben. Wie Fackeln erleuchteten sie den Himmel, was ihnen den noch heute geläufigen Namen Drei Gleichen einbracht. Im Bild die Wachsenburg Foto: Uwe-Jens Igel / Funke Medien Thüringen

Spektakuläre Pyroshow zum Drei(n)schlag an den drei Gleichen Dreinschlag 2023: Einer Sage nach soll ein Gewitter in einer lauen Mainacht des Jahres 1231 Wachsenburg, Mühlburg und die Burg Gleichen (im Ilm-Kreis und dem Landkreis Gotha gelegen) in Brand gesetzt haben. Wie Fackeln erleuchteten sie den Himmel, was ihnen den noch heute geläufigen Namen Drei Gleichen einbracht. Im Bild die Burg Gleichen bei Wandersleben Foto: Uwe-Jens Igel / Funke Medien Thüringen

Samstag, 19. August

17.04 Uhr: Zwei Motorradfahrer sterben bei Unfall in Südthüringen

Bei einem schweren Unfall sind am Samstag zwei Motorradfahrer auf der Landstraße zwischen Zella-Mehlis und Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) tödlich verunglückt. Das ist bisher bekannt.

14.45 Uhr: Bemerkenswertes auf Eichsfelder Straßen: Kuriose Vehikel, fahrende Sofas und „verbesserte“ Mopeds

Die Eichsfelder Polizei hat schon so manches auf den hiesigen Straßen gesehen und aus dem Verkehr gezogen. Denn einiges, was die Beamten so erspähen, geht gar nicht, so lustig es auch sein mag.

12.30 Uhr: Schuleinführung für knapp 20.000 Kinder in Thüringen

Für fast 19 600 Erstklässler hat in Thüringen am Samstag ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Bei heißem Sommerwetter und strahlendem Sonnenschein feierten Familien und das Lehrpersonal Schuleinführung. Traditionell führten Kinder aus höheren Klassenstufen dazu kleine Programme für die Sechs- und Siebenjährigen auf. Höhepunkt für die Schulanfänger war traditionell die Übergabe der mit Süßigkeiten, Spielsachen und Malstiften gefüllten Zuckertüten in den Grundschulen.

10.30 Uhr: Zehntausende Schaulustige zum Drei(n)schlag erwartet

Nach sechsjähriger Pause setzen Pyrotechniker die Burgen im Gebiet der Drei Gleichen wieder leuchtend in Szene. Das Feuerwerksspektakel greift die mittelalterliche Legende auf, wonach ein Kugelblitz anno 1231 gleichzeitig in die Mühlburg, die Veste Wachsenburg und die Burg Gleichen eingeschlagen haben soll. Zum diesjährigen "Drei(n)schlag" werden in der Nacht zum Sonntag wieder Zehntausende Schaulustige im Städtedreieck von Gotha, Erfurt und Arnstadt erwartet. Welche Aussichtspunkte mit Versorgung es rund um die Drei Gleichen gibt und wo geparkt werden kann.

9 Uhr: Bis zu 36 Grad am Wochenende in Thüringen

Bei bis zu 36 Grad am Samstag müssen sich die Menschen in Thüringen auf eine starke Wärmebelastung einstellen. Der Tag startet sonnig, ab Mittag wird es zunehmend bewölkter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vereinzelte Gewitter sind im Bergland möglich. Im Südharz und Eichsfeld ist am Abend mit Schauern zu rechnen. Bis auf 17 Grad kühlt es in der Nacht auf Sonntag ab. Nach Angaben des DWD werden die Temperaturen in Stadtgebieten jedoch nicht auf unter 20 Grad fallen. Am Sonntag bleibt es bei maximal 31 Grad überwiegend trocken. In den Nachmittagsstunden ist vereinzelt mit Gewittern zu rechnen. Nachts sinken die Temperaturen bis auf 17 Grad. (dpa)

Freitag, 18. August

20 Uhr: Zuchtbulle stirbt nach Stromschlag - Niemand will für Schaden aufkommen

Ende Juli wütete ein Unwetter im Wartburgkreis. In Marksuhl fielen Bäume auf Bahnhof und Bahnstrecke, eine Stromleitung im Ort riss. Auf einer Weide an der Suhl brach die Krone einer großen Weide ab und riss eine 400-Volt-Niederspannungsleitung komplett ab. Dramatisch: Bevor die Sicherungen ansprachen, tötete der Stromschlag einen darunter stehenden Bullen. Der Besitzer versucht seitdem vergeblich, eine Entschädigung vom Netzbetreiber zu erhalten.

19 Uhr: So teuer ist die Schuleinführung in Thüringen

Die Kosten für eine Schuleinführung können durchaus üppig sein. Für Ranzen, Hefte, Stifte, Sportschuhe und natürlich die Feier kommt schnell ein Betrag von mehr als 1000 Euro zustande. Ein Erfahrungsbericht.

17.30 Uhr: Neue Züge bei Abellio für Thüringen in Sicht: Diese Linien sollen profitieren

Das Land Thüringen und der Bahnanbieter Abellio verhandeln darüber, die Kapazitäten in den Zügen auf der Saalbahn auszuweiten. Die Anschaffung von Fahrzeugen soll auch helfen, andere stark benutzte Strecken in Thüringen zu entlasten. Diese Strecken sollen profitieren.

17 Uhr: War es ein Tornado? Was Experten zur Superzelle von Erfurt sagen

War das ein Tornado? Diese Frage stellten sich viele Menschen am Dienstagabend in Erfurt. Die Debatte befeuert haben beeindruckende Fotos von Wolken, die während des Unwetters über der Landeshauptstadt zu sehen waren. Das sagen Wetterexperten zum dem Phänomen.

16 Uhr: Haftstrafe für Weimarer Familienrichter gefordert

Der Familienrichter, der 2021 die Corona-Maskenpflicht an zwei Weimarer Schulen kippen wollte, soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für drei Jahre ins Gefängnis. Der Jurist habe sich der Rechtsbeugung schuldig gemacht, indem er im Verborgenen und "mit hoher krimineller Energie" ein Kinderschutzverfahren aufgesetzt habe, sagte die Staatsanwältin am Freitag vor dem Landgericht Erfurt.

13.42 Uhr: Ramelow bedauert Wagenknechts Gedankenspiele zu einer Parteigründung

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) blickt mit Sorge auf die Bundesebene seiner Partei. Von der Tonart fühlt er sich irritiert. Zugleich stellte der 67-Jährige etwas klar.

13.18 Uhr: Sprachdefizite und Übergewicht bei zahlreichen Schulanfängern

Der Anteil der Schulanfänger in Thüringen mit Problemen wie Sprachdefiziten oder Übergewicht bleibt verhältnismäßig hoch. Bei den Einschulungsuntersuchungen der Schuljahre 2017/18 bis 2021/22 wiesen meist mehr als ein Viertel der Kinder Sprachstörungen auf, wie das Landesverwaltungsamt auf Anfrage mitteilte. Jungen sind häufiger betroffen als Mädchen. Übergewicht schleppten in diesem Zeitraum zwischen 12 und knapp 16 Prozent der Erstklässler mit sich herum. Der höchste Anteil wurde hier im Schuljahr 2020/21 erreicht, als die Schulen wegen der Corona-Pandemie teils monatelang geschlossen waren und Schulkinder zu Hause lernen mussten. (dpa)

12.45 Uhr: Mehrere Tausend Euro Schaden: 58-Jähriger legt Brand an Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen

In Mühlhausen hat ein 58-Jähriger einen Brand an der Divi-Blasii-Kirche gelegt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

11.24 Uhr: Kleinbus rammt Lkw auf der A4: Frau eingeklemmt und schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A4 ist im Landkreis Gotha eine Frau schwer verletzt worden. Die Autobahn musste vorübergehend gesperrt werden. Das ist passiert.

7.59 Uhr: Pyrotechniker bereiten Drei Gleichen für Drei(n)schlag vor

Am Donnerstag hat der Aufbau für das Spektakel am Samstagabend begonnen. Warum die Vorbereitung des Feuerwerks so aufwendig ist, drei Tage dauert und den Männern und der Frau von Pyrodreams alles abverlangt.

7.20 Uhr: Stadt Erfurt will rund um „Zeitfracht“ neue Großansiedlungen ermöglichen

Eine Bebauungsplanänderung soll wieder große Gewerbeflächen in Erfurt schaffen. Dadurch will die Stadt großflächige Gewerbeansiedlungen ermöglichen. Allerdings geht das auf Kosten einer traditionellen Nutzung.

6.42 Uhr: So will Thüringen gegen den Lehrermangel vorgehen

Zum Schuljahresstart in Thüringen scheint es nur ein Thema zu geben - den Personalmangel. Mit diesen Maßnahmen will das Bildungsministerium dagegen angehen.

6 Uhr: Das Eichsfeld wird zum Treffpunkt für die Reichsbürgerszene

Das Treffen der Reichsbürger in Worbis hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Journalistin Andrea Röpke legt die Verwurzelung von Reichsbürgern im Rechtsextremismus offen.

