Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 23. Juli bis 5. August 2023

Samstag, 5. August

21.40 Uhr: Auto brennt in Erfurt komplett aus – Polizei sucht Zeugen

In Erfurt brannte am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr ein Auto auf dem Wiesenhügel. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Fahrzeug auf noch unbekannte Weise im Heckbereich absichtlich in Brand gesteckt.

20.45 Uhr: Tuningtreffen Rims & Beats lockte PS-Freunde an – Die Bilder

Tuningtreffen Rims & Beats lockte PS-Freunde an – Die Bilder Tuningtreffen Rims & Beats lockte PS-Freunde an – Die Bilder Wenn Hannes Querengässer mal die Fahrschule besucht, braucht der heute Zwölfjährige nur einen knappen praktischen Ausbildungsteil. Foto: Peter Hagen / Funke Medien Thüringen

20.10 Uhr: 50Hertz will mehr Tempo bei Stromtrasse durch Ostthüringen

Der Netzbetreiber 50Hertz will das Projekt SuedOstLink durch Thüringen und Sachsen beschleunigen. Für durch die beiden Bundesländer führende Abschnitte seien erste Anträge auf vorzeitige Baumaßnahmen bei der Bundesnetzagentur gestellt worden, bestätigte das Unternehmen am Samstag. Die Umstellung der Stromerzeugung auf erneuerbare Energien komme voran, damit dränge der Aus- und Umbau der Übertragungsnetze, begründete 50Hertz den Schritt.

Erreicht werden solle, dass parallel zum Planfeststellungsverfahren mit einzelnen, abgrenzbaren, unstrittigen Bauprojekten begonnen werden könne. Die Bauarbeiten in der Breite würden erst nach Vorliegen eines rechtskräftigen Planfeststellungsbeschlusses aufgenommen, versicherte der Netzbetreiber. Zudem müssten die Grundstückseigentümer vorgezogenen Baumaßnahmen zustimmen. (dpa)

19.45 Uhr: Greizer Parksee zeigt blauen Teppich

Auf gut einem Meter und verstärkt an den Uferzonen zeigte sich am Samstag das Wasser des Parksees im Greizer Park in einen türkisenen bis hellblauen Film. Nachdem die Beamten der Polizeiinspektion Greiz diesen bereits seit den Vormittagsstunden beobachtet haben, wurde gegen 16.16 Uhr der Gefahrenzug des Landkreises Greiz alarmiert sowie die Ortsteilwehren und die Freiwillige Feuerwehr Greiz und die Polizei. Auch zwei tote Vögel wurden aus dem Gewässer geholt. Nun werden Proben im Labor untersucht, um die Ursache herauszufinden.

16.10 Uhr: Rot-Weiß Erfurt erkämpft sich Punkt gegen Energie Cottbus

Im ersten Auswärtsspiel der Saison hat der FC Rot-Weiß Erfurt beim Regionalliga-Meister FC Energie Cottbus ein 1:1 erkämpft. Vom schnellen Rückstand ließ sich die Mannschaft nicht beirren.

Rot-Weiß Erfurt erkämpft sich ein 1:1 bei Energie Cottbus - Die Bilder Rot-Weiß Erfurt erkämpft sich ein 1:1 bei Energie Cottbus - Die Bilder Romario Hajrulla schnappt sich die Kugel direkt nachdem Til Linus Schwarz (Hintergrund) das 1:1 für die Erfurter geschossen hat. Foto: Frank Steinhorst-Pressefoto - www.Pressefotosteinhorst.de / Frank Steinhorst-Pressefoto

15.30 Uhr: Staatssekretär: Erstmals in diesem Jahr Weidetier-Prämie

Nach Angaben von Thüringens Agrarstaatssekretär Torsten Weil können Schafhalter ohne eigene Flächen seit 2023 eine Weidetier-Prämie erhalten. Die Landesregierung habe sich angesichts der Probleme der traditionellen Schäferei dafür bei Bund und EU eingesetzt, sagte Weil nach Ministeriumsangaben anlässlich des Thüringer Schäfertags am Samstag in Hohenfelden (Kreis Weimarer Land).

„Schäfer leisten einen wichtigen Beitrag zur Landschaftspflege und für die Artenvielfalt“, sagte Weil demzufolge. Die Tierprämie unterstütze die oft prekäre Einkommenssituation der Schaf- und Ziegenhalter. „Wir werden uns weiter eng mit dem Verband austauschen, um die Bedingungen für die Schafhaltung weiter verbessern zu können“, kündigte der Staatssekretär an. (dpa)

15.15 Uhr: FC Carl Zeiss Jena spielt Unentschieden in letzter Minute gegen den Greifswalder FC

Eine anspruchsvolle Aufgabe erwartete den FC Carl Zeiss Jena gleich zum Auftakt der heißen Regionalliga-Saison. Der Greifswalder FC gehört wie die Thüringer zu den vielen Kandidaten auf den Titel. Doch trotz klarem Chancenplus brauchten die Jenaer vor 4364 Zuschauern die Nachspielzeit für das 1:1 (0:0) durch Verteidiger Maurice Hehne (90. +2).

FC Carl Zeiss Jena gegen Greifswalder FC - Die Bilder vom Heimspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Greifswalder FC - Die Bilder vom Heimspiel FC Carl Zeiss Jena - Greifswalder FC: Marcel Hoppe (FC Carl Zeiss Jena) beim Einlaufen. Foto: Tino Zippel

13.41 Uhr: Chancen für Pilzsammler gestiegen

Das feuchte Wetter der vergangenen Wochen hat den Pilzen in Thüringens Wäldern und auf Wiesen gutgetan. Die Saison könnte deutlich früher beginnen als im vergangenen Jahr, sagte die Südthüringer Pilzsachverständige Yvonne Gießler-Stumpf der Deutschen Presse-Agentur. "Es geht langsam los." Eine Reihe von Speisepilzen sei bereits gesichtete worden, darunter Goldröhrlinge, die in der Regel unter Lärchen zu finden sind, erste Steinpilze, Rotfußröhrlinge, aber auch Wiesenchampignons und verschiedene Täublinge.

12.21 Uhr: Erfurter Zoopark feiert Elefanten-Geburtstag

Ayoka, das erste im Thüringer Zoopark Erfurt geborene Elefantenjungtier, feiert 3. Geburtstag. Es wird der letzte Geburtstag als Einzelkind sein.

11.32 Uhr: Gute Chancen auf den Welterbe-Titel für Erfurt

Die Tempel Ramses II. in Abu Simbel, die historische Stätte von Machu Picchu, die Freiheitsstatue in New York – und die Alte Synagoge in Erfurt. In dieser herausragenden Reihe von Kulturdenkmälern könnten die steinernen Zeugen des mittelalterlichen jüdischen Lebens in Erfurt künftig stehen. Die Unesco entscheidet im September.

11.05 Uhr: E-Autos zunehmend Thema in kommunalen Fuhrparks

In den Fuhrparks von Thüringens Stadtverwaltungen sind inzwischen Elektroautos unterwegs - wenn auch nicht allzu viele. "Grundsätzlich haben wir gute Erfahrungen mit E-Autos, was den Einsatz auf Kurzstrecken in Jena und dem Umland angeht", sagte Martin Steglitz vom Kommunalservice in Jena. Ähnlich äußerten sich auch die Stadtverwaltungen in Erfurt, Sonneberg, Nordhausen, Gera und Eisenach. Auf absehbare Zeit könnten die elektrisch angetriebenen Fahrzeuge den Verbrenner jedoch noch nicht ersetzen, hieß es übereinstimmend.

10.30 Uhr: Stiftung unterstützt Sanierung von Oberschloss in Kranichfeld

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt finanziell weiter Sanierungsarbeiten am Oberen Schloss in Kranichfeld (Weimarer Land). Es gehe um Dachdeckarbeiten an einem der ältesten Wohnbauten in der Region, teilte die Stiftung mit. (dpa)

9.52 Uhr: Thüringer CDU-Chef Mario Voigt im Interview

Der Thüringer CDU-Chef Mario Voigt sprach über die Fehler der Ampel, Koalitionsoptionen in Thüringen und die Ermittlungen gegen ihn.

9.18 Uhr: Thüringer Polizei fliegt mit die ältesten Hubschrauber

Die Thüringer Polizei fliegt mit die ältesten Hubschrauber. Das Ministerium versichert die volle Einsatzbereitschaft. Schwierig gestaltet sich die Ersatzteilbeschaffung.

8.41 Uhr: Mann bei Auseinandersetzung in Erfurt schwer verletzt

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Schmidtstedter Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

8.16 Uhr: Regen und Gewitter zum Ende der Woche in Thüringen

Das Wetter in Thüringen bleibt zum Ende der Woche hin bewölkt. Der Samstag wird bewölkt, mit nachmittags einigen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Zum Abend hin kann es zu einzelnen Gewittern mit Starkregen und Windböen von 60 Kilometer pro Stunde kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 22 Grad, im Bergland bei 15 bis 20 Grad.

Die Nacht zum Sonntag startet bedeckt mit einzelnen Schauern. Ab Mitternacht verstärken sich die Niederschläge vom Westen her. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 10 Grad. Am Sonntag wird es dicht bewölkt. Der Regen aus der Nacht zieht nach Nordost ab. Zum Nachmittag und Abend hin kann es zu Schauern und einzelnen Gewittern mit Starkregen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 20 Grad, im Bergland bei 13 bis 18 Grad. (dpa)

8 Uhr: Zehn Verletzte bei Brand in Meuselwitz

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind in Meuselwitz zehn Personen verletzt worden. Derzeit laufen die Ermittlungen zur Ursache.

Freitag, 4. August

20.15 Uhr: Streit über schärfere Abschieberegeln in Thüringen

Ein Großteil der Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern wird abgebrochen. Jetzt will die Bundesinnenministerin gegensteuern. Wer dafür und dagegen ist.

19.05 Uhr: 150 Millionen Euro Fördergelder für den Industriepark Erfurter Kreuz

Bisher sind etwa 150 Millionen in die Entwicklung des Industrieparks Erfurter Kreuz geflossen. Mehr als 130 Unternehmen mit etwa 16.600 Beschäftigten, dazu noch einmal rund 750 Azubis, das ist nach 20 Jahren die Bilanz für den Industriepark „Erfurter Kreuz“. Allerdings stockt der weitere Ausbau.

17.19 Uhr Hagelkörner am Gardasee: Auto von Familien aus Arnstatd und Rudisleben zerstört

Zehntausende Hagelschäden an Autos und Campern sind die Folge der schweren Unwetter in Norditalien vor einer Woche. Dabei hat es mit Enrico Scherf aus Rudisleben und Oliver Lang aus Arnstadt auch Urlauber aus dem Ilm-Kreis getroffen.

17 Uhr: Zufallsfund nach Streit: Gewächshaus mit Cannabispflanzen entdeckt

Ein Gewächshaus mit Cannabispflanzen ist bei einem Polizeieinsatz in Gangloffsömmern (Landkreis Sömmerda) gefunden worden. Eigentlich waren die Beamten zu einem Streit zwischen mehreren Personen gerufen worden. Ein 36-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. (dpa)

16.23 Uhr: Unfall mit Polizeiauto

In Erfurt ist am Freitagvormittag ein Polizeiauto mit einem BMW zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls landete das Fahrzeug auf der Seite.

Unfall mit Polizeiauto in Erfurt Unfall mit Polizeiauto in Erfurt In Erfurt ist am Freitagvormittag ein Polizeiauto in einen Unfall verwickelt worden. Foto: MARCUS SCHEIDEL / Marcus Scheidel/MAS Bildagentur

16.15 Uhr: Staatssekretär: Jäger dämmen Verbissschäden in Thüringen ein

Von April 2022 bis Ende März 2023 sind deutlich mehr Rot-, Reh-, Dam- und Muffelwild gestorben als ein Jahr zuvor. Nach Angaben des Thüringer Forstministeriums sind 52.458 solcher Tiere getötet oder bei Unfällen oder auf natürliche Weise verendet. Das seien 2143 Tiere mehr als im Jagdjahr davor, teilte das Ministerium am Freitag mit. Auch mehr Wildschweine sind von Jägern geschossen worden.

15.50 Uhr: Mehr Studierende, aber weniger Schüler erhielten 2022 Bafög

Im vergangenen Jahr haben in Thüringen deutlich mehr Studierende über das Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) finanzielle Unterstützung vom Staat erhalten als ein Jahr zuvor. 2022 bekamen 18.338 Studierende die Sozialleistung, wie das Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. 2021 waren es 16.208 gewesen. Bei den Schülerinnen und Schülern nahm die Zahl innerhalb dieses Zeitraums dagegen ab und sank um 1058 auf 5767. (dpa)

15.42 Uhr: Thüringens Regierungschef meldet sich im Stausee-Banner-Streit zu Wort

Im Streit um das am Mittwoch von der Wasserschutzpolizei am Auflieger in Altenroth beschlagnahmte Banner mit der Aufschrift "Ohne diese Brücke ist die Nutzung dieser Talsperre als Hochwasserschutzanlage staatlicher Rechtsbruch" hat sich am Freitag Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zu Wort gemeldet. "Ich war und bin für eine Brücke, aber niemals mit den Auswirkungen, die jetzt leichtfertig in die Welt gesetzt werden", betont der Regierungschef, der am benachbarten Bleiloch-Stausee ein Wochenendgrundstück nutzt.

15.30 Uhr: Carl Zeiss Meditec aus Jena steigert den Umsatz, hat aber eine Hiobsbotschaft

Die Carl Zeiss Meditec AG hat am Freitag die Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022/23 vorgestellt. Einem Umsatzanstieg steht ein niedrigeres Ergebnis vor Zinsen und Steuern als im Vorjahreszeitraum gegenüber, teilte das Jenaer Unternehmen mit. Etwas jedoch belastet die Bilanz des Jenaer Unternehmens.

14.45 Uhr: Waldbrandgefahr in Thüringen so gering wie Anfang Mai

Wegen des ergiebigen Regens der vergangenen Tage ist die Waldbrandgefahr in Thüringen so gering wie zuletzt vor gut zweieinhalb Monaten: Nach Angaben der Landesforstanstalt Thüringen-Forst galt zuletzt am 11. Mai in ganz Thüringen die Waldbrandgefahrenstufe 1 (sehr geringe Waldbrandgefahr). Jetzt war es erst am 28. Juli wieder der Fall. Allerdings plagen die Bäume ein anderes Problem weiterhin.

12.43 Uhr: Wegen Umarmung auf Demo: Disziplinarverfahren gegen Polizisten

Nachdem ein Polizist eine Teilnehmerin einer Demonstration in Gera umarmt hat, ist ein Disziplinarverfahren gegen den Beamten eingeleitet worden. Es gebe für Polizisten im Einsatz eine Pflicht zur Unparteilichkeit und zur Neutralität, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion am Freitag. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Polizist eine Demonstrantin umarmt, die bei einem sogenannten Montagsspaziergang in Gera mitläuft. (dpa)

12 Uhr: Bahnunfall bei Hockeroda führt zu Zugausfall und Verspätungen

Ein Auto und eine Regionalbahn sind im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zusammengestoßen. Der Autofahrer, vermutet die Polizei, war nicht umsichtig genug.

10.28 Uhr: Auch "SonneMondSterne" in Saalburg hat schlammige Erlebnisse

Knietief im Schlamm, wie aktuell beim Metal-Festival in Wacken, das kennen auch Besucher des Techno-Festivals in Saalburg. Das Jahr 2010 bleibt als schlammigstes Festival am Thüringer Meer in Erinnerung. Die 14. Auflage wurde zu einem Gummistiefel-Event. Tagelanger Regen, der auch während des Festivals anhielt, weichte das gesamte Areal auf. Ob auf den Campingplätzen oder vor den Bühnen - überall das gleiche Bild von Morast und verschmutzten Besuchern.

9.16 Uhr: Schwer verletzt: Mann stürzt bei Bauarbeiten in Erfurt von eigenem Balkon

Bei Bauarbeiten ist ein Mann in Erfurt von seinem Balkon gestürzt. Mit schweren Verletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht. So kam es zu dem Unglück.

8.39 Uhr: 265.050 Euro an AfD: Wieso ein Mann so viel Geld spendete

Ein Weimarer sorgte im ersten Halbjahr für die größte Einzelspende an eine Partei. Der Großspender, der die AfD reich macht, weiß sehr genau, was er will. Laut Bundestagsverwaltung überwies er der in Teilen rechtsextremistischen AfD bereits im Januar die Summe von 265.050 Euro. Diese Gründe für sein spendables Verhalten nennt Hartmut Issmer (71) auf Nachfrage.

8.01 Uhr: Wieder Warnstreiks im Thüringer Einzelhandel

Im Tarifkonflikt im Einzelhandel hat die Gewerkschaft Verdi für Freitag erneut zu Warnstreiks in Thüringen aufgerufen. Vor allem in Südthüringen seien Beschäftigte von Kaufland- und Netto-Filialen aufgefordert worden, zeitweise die Arbeit niederzulegen. Eine Kundgebung kündigte Verdi für Freitagmorgen laut Mitteilung vor dem Kaufland in Suhl an.

Hintergrund ist der ergebnislose Verlauf einer Verhandlungsrunde für den Einzel- und Versandhandel. Bereits im Juli etwa waren deshalb Warnstreiks organisiert worden. Viele langjährige Handelsangestellte verließen die Branche, sagte Gewerkschaftssekretär Matthias Adorf. "Das Verhalten der Arbeitgeber wird diese Tendenz beschleunigen und die Attraktivität der Branche schwächen."

Verdi verlangt für die Beschäftigten unter anderem 2,50 Euro mehr Lohn und Gehalt pro Stunde. Das entspreche einer Anhebung des Eckgehalts um etwa 15 Prozent. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber hatten zuletzt unter anderem Einkommensverbesserungen von 8,4 Prozent in zwei Stufen angeboten – über einen Zeitraum von zwei Jahren. (dpa)

7.41 Uhr: Carl Zeiss Meditec aus Jena steigert den Umsatz, hat aber eine Hiobsbotschaft

Licht und Schatten beim Medizintechnikhersteller: Die Carl Zeiss Meditec AG hat am Freitag die Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022/23 vorgestellt. Was die Prognose des Jenaer Unternehmens belastet.

6.40 Uhr: Waffenkisten zu klein: Fast 1000 Polizeifahrzeuge in Thüringen müssen umgerüstet werden

Die Thüringer Polizei bekommt neue Maschinenpistolen. Allerdings gibt es aktuell noch ein Problem. Denn ein kleines Detail wurde nicht bedacht.

Donnerstag, 3. August

20.15 Uhr: Bob-Unfall in Oberhof: Auswertung vor dem Abschluss

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft rund um den Bob-Unfall in Oberhof richten sich nur noch gegen eine Person. Nach einer Anklage könnte zeitnah der Prozess folgen.

18.15 Uhr: Brandopfer berichtet: „Meine Haare und Arme sind abgebrannt“

Im Prozess nach einem möglichen Tötungsdelikt in Pottiga äußert sich die Mutter des Angeklagten, die von der Tat schwer gezeichnet ist. Der Prozess am Landgericht Gera arbeitet auf, ob der 36-Jährige das Haus seiner Eltern in Pottiga (Saale-Orla-Kreis) in Brand gesteckt hat.

18.07 Uhr: Angeklagter kommt in Erfurt mit Bewährung davon

Wie Nazi-Parolen, ein Kinderwagen und eine Kopfnuss zusammenhängen, darüber wurde jetzt am Amtsgericht Erfurt verhandelt.

17.45 Uhr: Carl Zeiss Meditec legt Geschäftszahlen vor

Der Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec legt am Freitag in Jena Zahlen für das dritte Quartal vor. Das Unternehmen peilt in diesem Jahr die Umsatzmarke von zwei Milliarden Euro an. Das Geschäftsjahr des im MDax notierten Konzerns läuft bis am 30. September.

Im ersten Halbjahr war ein Umsatz von 974,5 Millionen Euro erwirtschaftet worden. Zeiss Meditec beschäftigt im In- und Ausland rund 4600 Mitarbeiter. Die Tochterfirma des Optik- und Elektronik-Konzerns Carl Zeiss (Oberkochen) ist auf Ausrüstungen und Geräte für die Augenheilkunde spezialisiert. (dpa)

17.20 Uhr: Eichsfelder lassen sich in Wacken den Spaß nicht verderben

Die Eichsfelder Metal-Fans trotzen dem Regen beim großen Wacken Open Air. Sie erzählen, was sie erleben. Denn ihnen gelang es, sich durch die Schlammmassen zu wühlen und aufs Gelände zu kommen.

17.05 Uhr: Prozess um Kindesmissbrauch in Erfurt

Das Landgericht Erfurt war am Donnerstag Schauplatz einer Familientragödie: Nicht nur, weil Kinder in einem Missbrauchsprozess aussagen mussten, was ihnen in der Regel durch ein Geständnis des Angeklagten erspart wird. Die Mutter des mutmaßlichen Opfers ergriff auch trotz eindeutiger Tatspuren statt für ihre Tochter für den Angeklagten Partei. Er ist ihr Lebensgefährte.

16 Uhr: Dreibeinige Hündin Lore aus Keula ist seit Samstag verschwunden

In Keula ist die Sorge um Hündin Lore groß. Seit Samstagabend wird das sechs Jahre alte Tier vermisst und bislang fehlt jede Spur. „Wir machen uns große Sorgen, besonders Lores Besitzer ist sehr traurig über das Verschwinden“, sagt Jana Lindemann. Ihre Besitzer hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

15.42 Uhr: Einkommen Thüringer Schäfer ist gering

das Schäfer-Dasein, das am kommenden Samstag bei der 30. Landesmeisterschaft im Hüten wieder im Fokus steht, ist ein hartes Brot. Gerade auch in Thüringen. Der Grund: Das Einkommen der Schäfer ist gering, die Arbeitsbelastung dafür extrem hoch.

13.34 Uhr: Frau löst Polizeieinsatz in Erfurt aus

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Donnerstagvormittag in der Erfurter Bahnhofstraße. Eine Frau, bewaffnet mit Messer und Hammer, wurde von der Polizei überwältigt und ins Krankenhaus gebracht.

12.15 Uhr: Energie- und Heizkostenzuschüsse nun auch für Vereine möglich

Sozial-, Denkmalschutz- und Tierschutzvereine können nun wie viele andere gemeinnützige Thüringer Organisationen finanzielle Unterstützung für Energie- und Heizkosten erhalten. Insgesamt drei Millionen Euro stünden dafür zur Verfügung, teilte das Sozialministerium am Donnerstag mit. Möglich seien einmalige Hilfszahlungen. (dpa)

10.47 Uhr: Bereits 18. Lotto-Großgewinn 2023 in Thüringen: Glückspilz räumt über halbe Million Euro ab

Erneut darf sich ein Spieler aus Thüringen über einen Lotto-Großgewinn freuen. Bei 6 aus 49 sahnte ein Spieler aus dem Freistaat über eine halbe Million Euro ab. Diese Summe bescherten sechs richtige Tippzahlen dem Glückspilz.

10.18 Uhr: Polizei beschlagnahmt von Ex-Landrat angebrachtes Plakat am Hohenwarte-Stausee

Hartmut Holzhey, parteiloser Ex-Landrat des Lankreises Saalfeld-Rudolstadt, Stausee-Aktivist und nach dem Verkauf seiner Logistikfirma inzwischen Privatier, ist für seinen Ideenreichtum bekannt, wenn es darum geht, seine Vorhaben durchzusetzen. Im immer aussichtsloser werdenden Kampf um den Wiederaufbau der 1945 gesprengten Brücke an der Linkenmühle hat der Saalfelder jetzt die nächste Eskalationsstufe gezündet. Am Dienstag brachte er am Brückenauflieger in Altenroth ein großformatiges Banner an mit der Aufschrift "Ohne diese Brücke ist die Nutzung dieser Talsperre als Hochwasserschutzanlage staatlicher Rechtsbruch". Die Polizei regierte.

10 Uhr: Medizinische Ultraschallanwendungen aus Lederhose: PI Ceramic ist heimlicher Weltmarktführer

Die Landesentwicklungsgesellschaft zeichnet PI Ceramic in Lederhose als „Hidden Champion“ aus. Das Unternehmen hat ein neues Produkt eingeführt.

9.51 Uhr: DWD warnt vor stürmischen Böen in Thüringen

Der Deutsche Wetterdienst warnt bis zum Abend vor stürmischen Böen von bis zu 80 Kilometer pro Stunde. Erste Friedhöfe wurden bereits geschlossen. Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zu sturmbedingten Sperrungen und Schließungen.

9.36 Uhr: Brand im Katholischen Krankenhaus in Erfurt – Patienten evakuiert

Auf der psychiatrischen Station im Katholischen Krankenhaus im Erfurter Südosten ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Patienten mussten evakuiert werden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet.

8.07 Uhr: Lkw mit Motorschaden: A38 bei Heringen sieben Stunden gesperrt

Eine rund 300 Meter langen Ölspur hat zu einer siebenstündigen Sperrung der A38 in Richtung Leipzig geführt. Das Ganze ereignete sich ausgerechnet in einem einspurigen Baustellenbereich.

7.28 Uhr: Adelsfamilie will Wald an Schweizer Post verkaufen

Thüringens Forstministerium prüft rechtliche Aspekte eines möglichen Waldverkaufs durch den Adligen Michael-Benedikt Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach an die Schweizer Post. Das teilte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch auf Anfrage in Erfurt mit. Die Zeitung „Freies Wort“ sowie MDR Thüringen hatten über den Fall berichtete.

Es soll sich dabei um den Zillbacher Forst bei Schwallungen im Kreis Schmalkalden-Meiningen handeln, der eine Fläche von 2400 bis 2500 Hektar haben soll. Nach Ministeriumsangaben ist noch in dieser Woche ein Treffen eines Regierungsvertreters mit Prinz Michael geplant.

Der Adlige hatte nach der Wiedervereinigung von Thüringen Waldflächen erhalten quasi als Kompensation für Kulturgüter, die seiner Familie gehörten. Es handelte sich dabei um einen Ausgleich für sogenannte Restitutionsansprüche. Nach dem Bericht der Tageszeitung soll die Gemeinde Schwallungen auf das ihr zustehende Vorkaufsrecht für den Wald verzichtet haben. (dpa)

6 Uhr: Datenauswertung bei Polizei stockt: Landgericht Gera muss Prozess gegen Drogenbande aussetzen

Am Landgericht Gera ist ein Prozess geplatzt – mit drastischen Folgen: Drei mutmaßliche Drogendealer kommen auf freien Fuß.

Mittwoch, 2. August

22.49 Uhr: Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen in Thüringen

Am Mittwoch kam es im Landkreis Hildburghausen zu heftigen Regenfällen. In Gießübel und Waldau kämpfte die Feuerwehr gemeinsam mit Anwohnern gegen die Wassermassen.

18.25 Uhr: Landkreis ermittelt weiter gegen Nordhäuser Oberbürgermeister

Das Verwaltungsgericht Meiningen hat die Suspendierung des Nordhäuser Oberbürgermeisters Kai Buchmann aufgehoben. Das Disziplinarverfahren gegen ihn ist dennoch nicht vom Tisch.

18.16 Uhr: Thüringerin kämpft für Windeltonne

Diana Steinbrück aus Andisleben setzt sich für ein neues Konzept ein, um Familien und Einrichtungen zu entlasten. Dabei geht es ihr aber nicht nur ums Geld.

17.50 Uhr: Polizeischule in Meiningen: Acht Tatverdächtige im Fokus

Im Zusammenhang mit Mobbing, Frauenfeindlichkeit und möglichen Straftaten sexueller Natur an der Polizeischule in Meiningen stehen aktuell acht Tatverdächtige im Fokus der internen Ermittler der Thüringer Polizei. Das geht aus einer Berichterstattung des Innenministeriums an den Innen- und Kommunalausschuss des Thüringer Landtages hervor. Wie können die schweren Probleme gelöst werden?

17.28 Uhr: Weniger Steuerprüfungen in Thüringen

Die Thüringer Steuerfahndung hat 2022 mit 237 Verfahren die wenigsten der vergangenen zehn Jahre abgeschlossen. Mit jeweils mehr als 460 Verfahren hatten die Fahnder 2017 und 2018 deutlich mehr abgeschlossen. Unter 300 ist die Quote beendeter Verfahren seit 2013 nie gesunken, was auf komplexere Verfahren im Vorjahr hindeute.

17 Uhr: Super-Recogniser der Polizei erkennt Straftäter - Festnahme

Ein sogenannter Super-Recogniser der Bundespolizei hat am Erfurter Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Straftäter erkannt. Wie sich herausstellte, lag gegen den 37-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl vor.

16.04 Uhr: Fahrlehrer ist Spezialist für knifflige Fälle

Viele Menschen besitzen zwar einen Führerschein, trauen sich aber aus verschiedensten Gründen nicht, Auto zu fahren. Ein Fahrlehrer aus Erfurt nimmt sie an die Hand.

15.22 Uhr: Sattelschlepper zerstört Schalthaus in Elxleben

Am Bahnübergang in Elxleben ist derzeit besondere Aufmerksamkeit erforderlich. Die Halbschrankenanlage ist nach einem Unfall außer Betrieb.

14.44 Uhr: "Knockout 51": Rechtsextremisten müssen auf Anklagebank

Vier Rechtsextremisten sitzen seit April 2022 in Untersuchungshaft. Jetzt steht fest, wie es mit ihnen weitergeht.

14.29 Uhr: Kemmerich für Einschränkungen für Ukraine-Flüchtlinge

Thüringens FDP-Vorsitzender Thomas Kemmerich hat sich für Einschränkungen für Flüchtlinge aus der Ukraine ausgesprochen. Deutschland sollte nicht mehr aus dem gesamten Gebiet der Ukraine Kriegsflüchtlinge aufnehmen, sagte Kemmerich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

13.54 Uhr: Georg Maier im Panzer: Minister-Praktikum bei den Bad Salzunger Panzergrenadieren

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) erlebt in dieser Woche ein freiwilliges Déjà-vu: Für zwei Tage ist er wieder der Obergefreite Maier. Der Politiker absolviert Dienstag und Mittwoch ein Truppenpraktikum bei den Bad Salzunger Panzergrenadieren.

13.30 Uhr: Warum Wildvögel am Sömmerdaer Gondelteich verendet sind

In den vergangenen Wochen sind Enten und Schwäne am Gondelteich verendet. Nun liefern Untersuchungen den Grund dafür.

13.02 Uhr: Ländervotum zu Rundfunkbeitrag: Thüringen ist gegen Mehrheitsprinzip

Die Bundesländer sollten aus Sicht von Thüringen weiterhin nur einstimmig zum Thema Rundfunkbeitrag votieren können. Mit Blick auf den staatsvertraglichen Ansatz sei eine Mehrheitsentscheidung nicht der richtige Ansatz, teilte Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff mit. Der Linken-Politiker verwies auf die Tradition der Ministerpräsidentenkonferenz, dass Staatsverträge von allen 16 Ländern zu unterzeichnen sind. Unter den Bundesländern gibt es nach dpa-Informationen auch die Meinung, dass man aus der notwendigen Einstimmigkeit zu den staatsvertraglichen Vereinbarungen gerne ein Mehrheitsprinzip machen würde.

12.30 Uhr: Hermes-Fahrer vertraut auf Navi und fährt sich auf dem Feld fest

Ein 25-jähriger Hermes-Fahrer hat sich am Dienstagvormittag zu sehr auf sein Navigationsgerät verlassen. Er fuhr sich im Altenburger Land in einem Feld fest.

11.25 Uhr: 30,6 Millionen Euro Erbschaft- und Schenkungssteuern 2022 festgesetzt

Steuern auf Erbschaften und Schenkungen haben im vergangenen Jahr 30,6 Millionen Euro in die Thüringer Landeskasse gespült. Damit seien 0,2 Millionen Euro mehr an Erbschaft- und Schenkungssteuer als noch 2021 festgesetzt worden, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Erfurt mit. Das zuständige Finanzamt Gotha habe insgesamt 1916 relevante Steuerbescheide verschickt und damit über 300 weniger als im Vorjahr. Insgesamt ging es im vergangenen Jahr nach Berücksichtigung von Steuerbefreiungen und Freibeträgen um 145,0 Millionen Euro, die der Fiskus für die Steuerermittlung zugrunde legte. Davon entfielen 117,9 Millionen Euro auf Erbschaften und 27,1 Millionen Euro auf Schenkungen. (dpa)

10.50 Uhr: Fünf Hektar großes Feld im Erfurter Osten ist für einen Erlebnisbauernhof reserviert

Ein Feld zwischen Kerspleben und der Erfurter Ostumfahrung ist weiterhin für einen Erlebnisbauernhof reserviert. An einen Baustart denke man derzeit aber nicht, sagt Annemarie Stoye. Die Geschäftsführerin des in Erfurt sitzenden Vereins Landvolkbildung leitet seit 2016 das Projekt, das einen Bauernmarkt, Bildungsangebote, Gastronomie und Unterhaltung kombinieren und das Image der Thüringer Landwirtschaft verbessern will. „Das Projekt liegt in der Schublade“, sagt Stoye. „Aber abgesagt haben wir es nicht.“

10.13 Uhr: Unbekannter Mopedfahrer wirft Stein während der Fahrt in Autoscheibe

Ein Mopedfahrer soll am Dienstagnachmittag einen Stein in die Heckscheibe eines Autos geworfen haben. Der Autofahrer schilderte der Polizei, dass die Heckscheibe des Dacia geborsten sei, als das Moped an ihm vorbeigefahren sei. Im Fahrzeug habe der Autofahrer dann einen Stein gefunden, den der Mopedfahrer geworfen haben soll.

9.41 Uhr: Bettenzahl für Nature Resort Schwarzatal nach unten korrigiert

Mit Verwunderung reagierte Projektentwicklerin Krista Blassy auf die Zahl von über 800 Betten, die im Zusammenhang mit dem geplanten Nature Resort Schwarzatal genannt wurde. Das Resort, das unterhalb des Bahnhofs Schwarzburg entstehen soll, sei derzeit mit 175 Key-Units geplant (85 Suiten im Haupthaus plus 90 Chalets).

9 Uhr: Viele Wolken und Regen in Thüringen erwartet

In Thüringen wird das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft. Der Mittwoch startet locker bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Ab dem Vormittag wird die Bewölkung demnach dichter und es regnet. Zum Nachmittag hin lockert es etwas auf, wobei auch die Niederschläge nachlassen. Am Abend kann es zu einzelnen Gewittern mit Starkregen und Hagel kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 22 Grad, im Bergland bei 14 bis 19 Grad.

Die Nacht zum Donnerstag wird laut Vorhersage zunächst stark bewölkt mit Schauern und teils kräftigen Gewittern. Ab Mitternacht lässt der Regen nach. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 16 Grad, im Bergland auf 10 Grad. Am Donnerstag wird es wolkig bis stark bewölkt und bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad, im Bergland bei 15 bis 20 Grad.

Auch die Nacht zum Freitag bleibt laut den Meteorologen trocken. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 14 Grad. Am Freitag wird es stark bewölkt, mit etwas Regen. Im Süden kann es zu Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad, im Bergland bei 15 bis 20 Grad. (dpa)

8.45 Uhr: Drogen, Geldwäsche, Zwangsprostitution – darum geht es im Erfurter Turonen-Prozess

Der Mammutprozess gegen rechtsextreme mutmaßliche Drogendealer befindet sich auf der Zielgeraden. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Verfahren.

8.20 Uhr: Brotaufstrich auch in Thüringen zurückgerufen

Wegen einer möglichen Gefahr für Allergiker wird die bei Penny und Rewe verkaufte "Bio Erdnussbutter Creamy/Crunchy" im 250g Glas zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in Gläsern nicht deklarierte Cashews und/oder Mandeln enthalten seien, teilte der Hersteller HMF Food Production am Dienstag über das Portal lebensmittelwarnung.de mit.

7.52 Uhr: Ermittler prüfen Akten zur Personalpolitik der Landesregierung

Nicht nur ein Untersuchungsausschuss des Landtages, sondern auch die Staatsanwaltschaft Erfurt befasst sich mit der Personalpolitik der rot-rot-grünen Landesregierung. Ob auch Zeugen vernommen werden, ist noch unklar. Die Ermittler wühlen sich zunächst durch Akten.

7.16 Uhr: Kommunen und Bürger in Thüringen sollen stärker von Windrädern profitieren

Kommunen und Bürger sollen nach dem Willen mehrerer Landesregierungen künftig stärker finanziell profitieren, wenn sich in ihrem Umfeld neue Windräder drehen. Sie arbeiten an Gesetzen, die die Betreiber von Windkraftanlagen verpflichten sollen, Einnahmen oder Projektbeteiligungen abzugeben. Die Länder versprechen sich wie Thüringens Energieminister Bernhard Stengele (Grüne) davon mehr Akzeptanz und letztlich Tempo beim Windkraftausbau, der in einigen Regionen nur verhalten vorankommt.

Den Weg für Beteiligungsmodelle ebnete im vergangenen Jahr das Bundesverfassungsgericht. Die Richter urteilten im Fall von Mecklenburg-Vorpommern, dass eine "Pflicht zur Beteiligung von Anwohnern und standortnahen Gemeinden an Windparks im Grundsatz zulässig" ist. Gesetze mit unterschiedlichen Beteiligungsmodellen - von der Zahlung von Cent-Beträgen pro erzeugter Kilowattstunde bis zur einer Projektbeteiligung - planen neben Thüringen unter anderem Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen. Bremen prüft derzeit noch Regelungen zur verpflichtenden Beteiligung, ebenso Rheinland-Pfalz. (dpa)

7 Uhr: OB-Wahlkampf in Gera eröffnet: Dannenberg wirft seinen Hut in den Ring

Das Stühle rücken und Kräfte sondieren in Geras Kommunalpolitik hat begonnen. Im Stadtrat zum einen und zum anderen mit der Diskussion unter Geraer Bürgern, wer im nächsten Jahr im Oberzentrum an der Weißen Elster der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin werden könnte. Julian Vonarb (parteilos) ist als Kandidat gesetzt. Sein Stellvertreter, Bürgermeister Kurt Dannenberg (CDU) wirft jetzt als erster Herausforderer seinen Hut in den Ring.

6.30 Uhr: 17-jährige Motorradfahrerin wird bei Unfall nahe Sonneberg schwer verletzt

Eine 17-jährige Motorradfahrerin ist bei Sonneberg mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Sie wurde am Dienstag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Dienstag, 1. August

21.48 Uhr: IHK warnt Unternehmen vor Betrugsmasche im Namen der EU-Kommission

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen warnt Unternehmen vor einer Betrugsmasche, bei der angeblich im Namen der EU-Kommission Rechnungen verschickt werden. Was die IHK den Unternehmen rät.

21.23 Uhr: Auto kollidiert mit Hauswand - Fahrer stirbt an Unfallstelle

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag in Auleben. Nach den uns vorliegenden Informationen war hier ein 40-Jähriger in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit einer Hauswand kollidiert. Dabei wurde er tödlich verletzt.

21.07 Uhr: Gericht hebt Suspendierung von Nordhäuser Oberbürgermeister auf

Die vorläufige Dienstenthebung des Oberbürgermeisters von Nordhausen, Kai Buchmann (parteilos), ist vom Verwaltungsgericht Meiningen aufgehoben worden. Die gerichtliche Prüfung weiterer Vorwürfe habe sich als schwierig bis unmöglich erwiesen.

18.53 Uhr: Brand mit schwersten Folgen in Pottiga: Was der Angeklagte und seine Frau zum Feuer sagen

Die 29-jährige Ehefrau des Angeklagten kämpft im Landgericht Gera mit den Tränen. „Als mein Schwiegervater aus dem Haus lief, hat er gebrannt. Lichterloh!“ Die Staatsanwaltschaft legt die Tat in Pottiga (Saale-Orla-Kreis) einem 36-Jährigen zur Last. Er muss sich wegen Totschlags und besonders schwerer Brandstiftung verantworten.

17.29 Uhr: Zweiter Jenaer Schornsteinbesetzer identifiziert

Nach der Besetzung mehrerer Schornsteine eines Gasheizkraftwerkes in Jena Ende März sind mittlerweile zwei der fünf Besetzer identifiziert. Das bestätigte ein Sprecher des Thüringer Innenministeriums auf Anfrage. Demnach konnten die Personalien einer zweiten Person erst mittels einer „bundesweit gesteuerten Erkenntnisabfrage“ ausfindig gemacht werden. Drei der fünf Besetzer sind den Ermittlern demnach weiter unbekannt.

17 Uhr: Vollsperrung nach Lkw-Unfall auf der A4 aufgehoben

Am Dienstagmorgen ist ein Sattelschlepper auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Eisenach-Ost und Eisenach-West umgekippt und blockierte alle drei Fahrspuren. Die umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten sind nun abgeschlossen. Nach acht Stunden konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden.

16.10 Uhr: Experten tauschen sich über Sepsis aus

Von einer Sepsis haben zwar viele schon einmal gehört. Die wenigsten aber wissen, dass das eine lebensbedrohliche Erkrankung ist. Über neueste Therapien wollen nun in Weimar Spitzenforscher sprechen.

13.10 Uhr: Überraschung für Autofahrer: Anschlussstelle Gera-Langenberg auf A4 ist teilweise gesperrt

Böse Überraschung für Autofahrer auf der A4 bei Gera: Die Autobahngesellschaft hatte im Rahmen der Fahrbahnsanierung seit Montag, 31. Juli, die Ausfahrt der Anschlussstelle Gera-Langenberg in Fahrtrichtung Dresden gesperrt. Deshalb ist ein Umweg nötig, um nach Gera zu kommen. Die entsprechende Mitteilung traf aber erst am Dienstag in der Redaktion ein.

12 Uhr: Verregnete Woche in Thüringen erwartet

Die Natur freut's, für Schülerinnen und Schüler sind es eher trübe Aussichten: Die Sommerferien in Thüringen gehen auch in den kommenden Tagen verregnet weiter. Eines ist aber erstmal nicht zu befürchten. Das sind die Aussichten:

11.50 Uhr: Mehr Arbeitslose als vor einem Jahr in Thüringen

In Thüringen waren im Juli deutlich mehr Menschen ohne Arbeit als noch vor einem Jahr. Insgesamt waren 64 800 Menschen arbeitslos gemeldet und damit 6200 mehr als im Juli 2022, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte.

10.53 Uhr: Mehr Drogendelikte im vorigen Jahr durch Festival in Saalburg

Gab es im vorigen Jahr im Saale-Orla-Kreis Besonderheiten im Kriminalitätsgeschehen, die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen wären? Spiegelt sich der Zuzug von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in der Kriminalitätsstatistik wider? Und wo im Landkreis befinden sich die „besonderen Kriminalitäts-Hotspots“? Diese und weitere Fragen zur polizeilichen Kriminalitätsstatistik 2022 beantwortete das Thüringer Innenministerium aufgrund einer Kleinen Anfrage aus den Reihen der AfD-Landtagsfraktion.

10.17 Uhr: Tödlicher Brand am Silvesterabend: Auftakt bei Totschlag-Prozess

Am Landgericht Gera hat am Dienstag der Totschlagsprozess gegen einen 36-Jährigen begonnen. Er soll am Silvestertag 2022 das gemeinsam mit seinen Eltern bewohnte Haus im Saale-Orla-Kreis in Brand gesteckt haben. Sein Vater starb infolge der schweren Brandverletzungen. Der Prozessauftakt am Landgericht Gera verläuft holprig.

9.45 Uhr: A4 bei Eisenach: Sattelschlepper liegt quer auf der Fahrbahn

Am Dienstagmorgen ist ein Sattelschlepper bei Eisenach auf der A4 umgekippt und blockiert seitdem alle drei Fahrbahnen Richtung Frankfurt. Die Polizei geht von einem Sachschaden von etwa 200.000 Euro aus. Diese Umleitung wird empfohlen.

9.28 Uhr: Toter Radfahrer an Landstraße im Kyffhäuserkreis gefunden

Im Kyffhäuserkreis ist ein toter Fahrradfahrer entdeckt worden. Die Polizei schließt einen Unfall nicht aus und sucht Zeugen.

8.40 Uhr: SEK-Einsatz in Jena wegen Bedrohungslage

Am Montag hat es in Jena einen Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungslage gegeben, bei dem auch Spezialkräfte involviert waren. Das ist bisher bekannt.

7.49 Uhr: Mann stirbt bei Unfall auf der B85 im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Fahrer des Lkw wurde verletzt.

6.35 Uhr: Sicherheitskonzept bei der Kulturarena: Müllfahrzeug als Fahrzeug-Barriere

Die Dreiachser des Kommunalservice gehören zu den besonderen Gästen der Jenaer Kulturarena. An den Zufahrtsstraßen sperren sie bei besonders gefragten Konzerten die Zufahrtsstraßen ab. Zweifellos erfüllen die Fahrzeuge ihren Zweck, aber rein optisch sieht das ungewöhnlich aus.

Montag, 31. Juli

20.35 Uhr: SEK-Einsatz wegen Bedrohungslage in Jena

Am Montag hat es in Jena einen Polizeieinsatz gegeben, bei dem auch Spezialkräfte involviert waren. Der mutmaßliche Täter wurde vor Ort festgenommen.

18.45 Uhr: Brand in Triptiser Imbiss löst viele Fragen aus

Zu einem Brand in einem Imbiss Mitte Juni in Triptis (Saale-Orla-Kreis) ermittelt das Landeskriminalamt. Die Spezialisten, so viel steht nach Informationen dieser Zeitung fest, gehen von Brandstiftung aus. Allerdings: So klar, wie ein bekannter Geraer Rechtsextremist die Sache öffentlich darstellt, ist sie derzeit nicht.

18.30 Uhr: Ehepaar aus dem Kreis Sömmerda auf Rhodos evakuiert

Ihre Hochzeitsreise werden Nicole Prüfer und Steffen Markscheffel aus Orlishausen nicht vergessen. So erlebten sie die Brände auf der griechischen Insel.

17.23 Uhr: Mehr Drogendelikte im vorigen Jahr durch Festival in Saalburg

Was die polizeiliche Kriminalitätsstatistik aussagt zu den verschiedenen Delikten im Saale-Orla-Kreis, dem Anteil an Ausländern unter den Straftätern und den "Hotspots".

16.40 Uhr: 24-Stunden-Markt: Ettersburg will raus aus dem Vertrag

Pleiten, Pech und Pannen in Ettersburg. Dabei will die Gemeinde nichts mehr, als mit einem neuen Betreiber ihren Dorfladen wieder öffnen.

16:08 Uhr: Drogengeschäft und versuchter Mord - Prozessbeginn in Erfurt

Zum Prozessauftakt wegen eines versuchten Mords im Zusammenhang mit Drogengeschäften hat ein Angeklagter angekündigt, sich zu den Vorwürfen einlassen zu wollen und beim nächsten Termin Angaben machen zu wollen. Auch die Verteidigungen seiner mitangeklagten Ehefrau und eines weiteren der insgesamt vier Angeklagten stellten in Aussicht, dass sich ihre Mandanten möglicherweise äußern werden. Die Staatsanwaltschaft wirft drei Männern und einer 34-jährigen Frau unter anderem gemeinschaftlichen versuchten Mord und unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln - beziehungsweise Beihilfe zum Drogenhandel - vor. (dpa)

15.43 Uhr: Wenn Wohnen zur Schuldenfalle wird

Wegen steigender Wohnkosten wird es für viele Haushalte finanziell immer enger. Welche Erfahrungen Schuldnerberatungsstellen mit einem Hilfsfonds haben, der kaum genutzt wird.

15.05 Uhr: Entwurf der Schulordnung stößt auf Widerstand

Sommerferien hin, Sommerferien her: Fachlehrer diskutieren eifrig über den Entwurf der neuen Schulordnung und melden erhebliche Bedenken an.

14.30 Uhr: Haus brennt in Sonneberg - Mann im Krankenhaus

Ein 84-Jähriger ist wegen des Brandes eines Wohnhauses in Sonneberg mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei in Saalfeld am Montag mitteilte, war das Feuer im Obergeschoss einer Doppelhaushälfte aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen.

14.18 Uhr: Nach Tod von Taucher: Der Stand der Ermittlungen

Nach dem Tod eines Tauchers am Haselbacher See im Altenburger Land laufen die Ermittlungen weiter. Was die Kriminalpolizei über den aktuellen Stand bekanntgegeben hat.

13.28 Uhr: Domstufen-Festspiele in diesem Jahr nur zu zwei Drittel ausgelastet

Eine enttäuschend schwache Bilanz hat das Theater Erfurt für die am Sonntag zu Ende gegangenen Domstufen-Festspiele gezogen. Demnach erzielte man in den 20 Vorstellungen von Hector Berlioz’ Musikdrama „Fausts Verdammnis“ lediglich eine Platzauslastung von 65 Prozent. Bei Verdis „Nabucco“ waren es im Vorjahr noch nahezu 100 Prozent gewesen.

13 Uhr: Voigt: Grüne und AfD sind "Angstparteien"

Thüringens CDU-Chef Mario Voigt hat die Grünen und die AfD als "Angstparteien" bezeichnet. "Die wollen den Leuten immer einreden, dass wir jetzt kurz vor dem Weltuntergang sind", sagte der 46-Jährige am Montag im RTL/ntv-«Frühstart». Sowohl die Grünen als auch "in anderer Art und Weise die AfD" seien "Angstparteien".

12.07 Uhr: Neue Anhaltspunkte bei Ermittlungen nach Tod von Rentnerin in Arnstadt

Die Staatsanwalt Erfurt ermittelt nach dem Tod einer 88 Jahre alten Frau in Arnstadt. Noch könne ein Verbrechen aber nicht ausgeschlossen werden. Doch es gibt neue Anhaltspunkte.

11.28 Uhr: Thüringer im Lotto-Glück: Erneut geht Großgewinn in den Freistaat

Bei der Zusatzlotterie Super6 hatte ein Spieler aus Thüringen das Glück auf seiner Seite. Der Gewinner darf sich über eine sechsstellige Summe freuen.

10 Uhr: Von Staatsanwaltschaft Gera gesucht: Nach Ostsee-Kreuzfahrt drohte Passagier eine Woche Haft

Die Bundespolizei in Rostock hat einen 50-Jährigen nach einer Ostsee-Kreuzfahrt geschnappt. Nach dem Mann wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht. Er hatte zwei Bußgelder wegen Verkehrsverstößen nicht bezahlt und sollte deshalb nach dem Anlegen von der Ostseereise am Samstag für sieben Tage als Ersatzhaft in eine Gefängniszelle einrücken.

9.11 Uhr: „Motorisierte Gewalt“ ist Thema für Raddemo in Jena

Bei der Fahrraddemo am Dienstag, 1. August, die 18 Uhr auf dem Holzmarkt beginnt, will sich der Fahrradclub ADFC der „motorisierten Gewalt“ widmen. Trauriger Anlass ist der Angriff eines Autofahrers auf eine Radfahrerin auf der Kahlaischen Straße.

8.58 Uhr: Kaum noch sozialer Wohnungsbau in Thüringen

Für Menschen mit kleinem Einkommen fehlen in Deutschland Sozialwohnungen. Auch in Thüringen ist deren Zahl rückläufig – und es kamen im vergangenen Jahr kaum neue hinzu.

8.33 Uhr: BMW überschlägt sich mehrfach: Zwei Verletzte bei Unfall auf der A9 bei Bad Klosterlausnitz

Auf der A9 bei Bad Klosterlausnitz ist ein BMW von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Zwei Personen wurden verletzt. Es entstand Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

8 Uhr: Starkregen: 19-Jähriger bei Unfall auf der A71 im Ilm-Kreis schwer verletzt

Ein 19-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 71 schwer verletzt worden. Die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden.

7.19 Uhr: Regenwetter in Thüringen hält weiter an

Zum Start in die Woche herrscht Regenwetter in Thüringen. Am Montag wird es stark bewölkt und es regnet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Dabei weht teilweise stark böiger Wind aus Südwest. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 22 Grad, im Bergland bei 15 bis 18 Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es bedeckt, die Temperaturen sinken auf 16 bis 11 Grad. Der Dienstag startet ebenfalls bedeckt und regnerisch. Zum Mittag ziehen die Wolken ab, aber Schauer und Gewitter sind weiter möglich bei mäßigem bis stark böigen Wind aus Südwest, in den Kammlagen kann es auch stürmisch werden. Die Höchstwerte liegen bei 20 und 23 Grad, im Bergland bei 15 bis 20 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch nehmen die Niederschläge langsam ab, dabei bleibt es bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 10 Grad. Auch tagsüber wird es am Mittwoch bewölkt mit örtlich leichtem Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad, im Bergland bei 14 bis 19 Grad. (dpa)

6.37 Uhr: Noch kein Fall von Familiennachzug in Thüringen

Nach der Machtergreifung der Taliban sind viele Geflüchtete in großer Sorge um ihre Familien. Warum Flüchtlingshelfer mehr Unterstützung einfordern, damit Geflüchtete bedrohte Verwandte aus Afghanistan in Sicherheit holen können.

6 Uhr: Autos in Thüringen bundesweit mit am besten in Schuss

Die Autos auf den Straßen in Thüringen sind im Bundesvergleich mit am besten in Schuss. Darauf deuten aktuelle Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes zu den regelmäßigen Hauptuntersuchungen hin. Demnach fielen im Freistaat vergangenes Jahr 18,1 Prozent der Autos durch die Prüfung, weil sie entweder komplett verkehrsunsicher waren oder erhebliche oder gefährliche Mängel aufwiesen.

Das ist besser als der Bundesdurchschnitt von 20,7 Prozent und der zweite Platz im Vergleich aller Bundesländer hinter Sachsen mit 18 Prozent und vor Sachsen-Anhalt mit 18,3 Prozent.

Geringe Mängel wiesen in Thüringen 12,4 Prozent der Autos auf. Ohne erkennbare Mängel kamen 69,5 Prozent durch die Überprüfung. Komplett verkehrsunsicher waren im Freistaat nur 385 der mehr als 548.000 untersuchten Autos. 97.216 Autos hatten erhebliche, 1832 gefährliche Mängel.

Ihre Motorräder halten die Thüringer übrigens offenbar noch besser in Schuss als ihre Autos. Hier fielen nur 6,5 Prozent durch die Hauptuntersuchung. (dpa)

Sonntag, 30. Juli

17.33 Uhr: Mann stirbt nach Tauchgang in Ostthüringer See

Nach einem Tauchgang in einem See in Ostthüringen ist ein Mann gestorben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen an dem beliebten Badegewässer aufgenommen.

16.18 Uhr: Anfangsverdacht einer Straftat in Arnstadt – Ermittlungen zu Tod einer Frau

Die Mordkommission sowie die Kriminalpolizei Gotha haben in Arnstadt die Ermittlungen zu den Todesumständen einer Frau aufgenommen. Das ist bisher bekannt.

15.43 Uhr: Tödlicher Verkehrsunfall nahe Dornheim

Zwischen Dornheim und der Anschlußstelle der A71/Arnstadt Nord ereignete sich am Sonntag auf dem Kirchheimer Weg ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei war hier ein 83-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen und anschließend mit einem Baum kollidiert.

15.17 Uhr: Etliche Einsprüche gegen Grundsteuer-Feststellungen in Thüringen

Viele Thüringer haben den von den Finanzämtern verschickten Feststellungen zum Grundstückswert widersprochen. Bis Mitte dieses Jahres seien rund 87.000 Einsprüche von Grundstücksbesitzern im Freistaat eingegangen, teilte das Finanzministerium auf Anfrage in Erfurt mit.

12.14 Uhr: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf Landstraße nahe Marksuhl

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Landstraße zwischen Marksuhl und Lindigshof ein schwerer Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Laut Angaben der Polizei war hier eine 55 Jahre alte Autofahrerin aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Mehrere Personen, darunter auch Kinder, kamen anschließend ins Krankenhaus.

12.01 Uhr: Körperverletzung bei Streit in Gera

Am Samstag wurde die Polizei in Gera zu einer körperliche Auseinandersetzung in der Humboldtstraße geschickt. Wie sich herausstellte, waren hier ein 36-Jähriger und ein 20-Jähriger aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf soll der Jüngere den Älteren geschlagen haben. Der mutmaßliche Schläger muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. (red)

11.37 Uhr: Betrunken Fußgänger angefahren und geflüchtet

Am Samstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Brotterode. Nach Polizeiangaben hatte hier ein Autofahrer mit dem Außenspiegel den Arm eines Fußgängers gestriffen. Der Fahrer hielt demnach noch kurz an, entfernte sich dann aber vom Unfallort. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei informiert. Kurze Zeit später konnte der Autofahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest lag deutlich über dem Grenzwert. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt. (red)

10.50 Uhr: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall bei Simson-Treffen in Harzungen

Während der Ausfahrt im Rahmen des Simson-Treffens in Harzungen am gestrigen Samstag, kam es auf der Kreisstraße 37 zwischen den Ortslagen Steigerthal und Buchholz zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Mopedfahrer. Die Polizei sucht Zeugen.

10.29 Uhr: Ministerium rechnet mit höheren Kosten für Bodycams

Das Vorhaben, Thüringer Polizisten mit sogenannten Bodycams auszurüsten, wird nach Einschätzung des Innenministeriums teurer als bislang geplant. Ein Grund dafür sei die Vorgabe, dass diese kleinen Kameras automatisch mit einer Aufzeichnung beginnen sollen, wenn ein Polizist seine Dienstwaffe zieht, sagte ein Ministeriumssprecher.

10.03 Uhr: Frontal gegen Baum gefahren

Am Freitagmorgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße von Freienorla in Richtung Hummelshain. Hier kam bei nasser Fahrbahn ein Kleintransporter von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Wie durch ein Wunder wurde bei dem Unfall keiner der 4 Insassen verletzt. Das Fahrzeug wurde jedoch erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. (red)

9.12 Uhr: Auffahrunfall auf A38 unter Einfluss von Alkohol und Drogen - drei verletzte Personen

Zwischen den Anschlussstellen Großwechsungen und Nordhausen kam es Samstagmorgen auf der A38 zu einem Auffahrunfall. Laut Polizei war hier ein 45-jähriger Autofahrer auf einen mit einer Familie besetzten Pkw auf. Durch den Aufprall wurden zwei Kinder (ein und zwei Jahre alt), sowie eine 39-Jährige verletzt und anschließend zur Überwachung in ein Klinikum gebracht.

8.40 Uhr: Sechs Verletzte, darunter zwei Kinder, bei Auffahrunfall auf der A4

Sechs Menschen sind bei einem Unfall auf der A4 bei Apfelstädt (Landkreis Gotha) schwer verletzt worden. Unter den Verletzten waren auch zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Samstag, 29. Juli

20.21 Uhr: Zwei Männer finden Geldmappe mit mehr als 1000 Euro auf Supermarkt-Parkplatz

Kunden eines Supermarktes in Sonneberg haben auf dem Parkplatz eine Geldmappe gefunden. Als sie hineinschauten, sahen sie Bargeld im Wert von mehr als 1000 Euro und eine Bankkarte. Die beiden ehrlichen Finder haben sich genau richtig verhalten.

19.10 Uhr: Säckeweise Kleidung gestohlen: Bandenmäßig aufgezogener Diebstahl in Erfurt

Diebe haben aus mindestens zwei Modegeschäften in der Erfurter Innenstadt Kleidung gestohlen. Dann durchbrachen sie die Schranke eines Parkplatzes.

18.25 Uhr: Brände in Erfurt: So viel Wasser braucht die Feuerwehr

96 Kubikmeter Wasser pro Stunde muss die Feuerwehr bei einem Brand in der Erfurter Innenstadt zur Verfügung haben. In Industriegebieten ist es doppelt so viel. In Wohngebieten sind es „nur“ 48 Kubikmeter Wasser pro Stunde. Zum Vergleich: Jeder Mensch in Deutschland verbraucht im Jahr durchschnittlich 46 Kubikmeter Wasser. Im Extremfall benötigt die Feuerwehr also in 60 Minuten mehr Wasser als ein Mensch im Jahr – selbst wenn derjenige jeden Tag ein Vollbad nimmt. Es sind Zahlen wie diese, mit denen Feuerwehrsprecher Lars Angler jonglieren kann. Jedes Gebiet in der Stadt hat verschiedene Löschwasserbedarfe.

17.48 Uhr: Erstaufnahme des Landes im alten Globus von Erfurt: Das ist der aktuelle Stand

Eine im Dezember von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) angekündigte Erstaufnahmeeichrichtung für Flüchtlinge im früheren Globus-Baumarkt an der Weimarischen Straße in Erfurt wird immer weniger wahrscheinlich. Konkrete Anfragen beantwortet das Thüringer Migrationsministerium zwar nur vage. Doch scheint in einem aktuellen Markterkundungsverfahren der frühere Baumarkt, wenn überhaupt, nur noch eine Außenseiterrolle zu spielen.

17.20 Uhr: Bundesminister Özdemir zu Besuch in Creuzburg – Krawalldemo in Mihla

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) stattet auf seiner sechstägigen Sommertour auch den drei mitteldeutschen Bundesländern einen Besuch ab. Dass er dabei am Freitag das Stiftsgut Wilhelmsglücksbrunn bei Creuzburg und die Gemeinde Mihla besuchte, war ein kleiner Ritterschlag für die Kommune Amt Creuzburg. Özdemirs Ostbeauftragter in der Pressestelle sei Dank.

16.56 Uhr: Probefahrt mit 180.000 Euro teurem Porsche endet im Feld

Bei einem Unfall in Südthüringen ist hoher Sachschaden entstanden. Der Fahrer haute einfach ab.

16.15 Uhr: Thüringer René Aust auf Platz drei der AfD-Liste für die Europawahl

Der thüringische AfD-Landtagsabgeordnete René Aust will ins Europaparlament einziehen. Bei der Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg wählten die Delegierten Aust am Samstag mit 67,8 Prozent Zustimmung auf Listenplatz drei. Die europäische Zivilisation sei in Gefahr durch Masseneinwanderung, sagte er in seiner Bewerbungsrede. Aust setzte sich gegen Martina Böswald aus Baden-Württemberg durch, die auf 29 Prozent der Stimmen kam.

Auf den ersten Listenplatz für den Europawahlkampf 2024 hatten die Delegierten den sächsischen Europaabgeordneten Maximilian Krah gewählt. Auf Platz zwei landete der bayerische Bundestagsabgeordnete Petr Bystron.

Am Wochenende wollten die rund 600 Delegierten im Anschluss noch weitere Plätze auf der Liste besetzen. Aus Parteikreisen hieß es, es könne insgesamt bis zu 150 Bewerbungen geben. (dpa)

16.08 Uhr: FC Carl Zeiss Jena startet mit Remis gegen den Chemnitzer FC in die neue Saison

Im Traditionsduell beim Chemnitzer FC können die Thüringer ihr Potenzial nicht abrufen. Das Spiel im Schnellcheck finden Sie hier.

15.35 Uhr: Schäferhund stirbt bei brutalem Unfall in Neumühle

Eigentlich ist Neumühle ein lauschiges Plätzchen, so könnte man meinen. Besonders das enge Tal am Ortseingang von Neumühle mit den bewaldeten Hängen strahlt viel Ruhe aus, wäre da nicht die Straße, die über Nitschareuth zum Daßlitzer Kreuz führt. Viele Lastkraftwagen nutzen diese Straße, um nicht durch Greiz über die Weiße Elster fahren zu müssen. An einem heißen Sommertag vor drei Wochen passierte dann das große Unglück für die Familie von Enrico Machate, der direkt am Ortseingang sein Haus hat.

14.12 Uhr: Thüringens AfD-Chef Höcke für Abschaffung der EU

Thüringens AfD-Partei- und Fraktionschef Björn Höcke hat sich am Rande der Europawahlversammlung seiner Partei für die Abschaffung der Europäischen Union in ihrer jetzigen Form ausgesprochen. "Es gibt viele Gründe, die EU abzulehnen, sie bringt Europa nicht weiter", sagte der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch bezeichnete Politiker.

13.32 Uhr: Thüringen wird laut Ministerium von Wasserstoffnetz profitieren

Thüringen hat viele energieintensive Industriezweige wie Glas und Stahl. Einige Unternehmen könnten künftig von Wasserstoff profitieren. Noch gibt es aber nur Planungen.

10 Uhr: Halbes Kilo Marihuana im Gepäck - 53-Jähriger in U-Haft

Die Polizei hat einen 53 Jahre alten Mann im Erfurter Hauptbahnhof mit Drogen im Gepäck erwischt. Wie die Landeseinsatzzentrale Thüringen am Samstag mitteilte, fanden die Beamten verschiedene Drogen bei ihm, unter anderem ein halbes Kilo Marihuana.

9.05 Uhr: Neuer Hund bei Familie Ramelow

Jahrelang war Jack Russell Terrier Attila an der Seite von Thüringens Ministerpräsident Ramelow - manchmal sogar in der Staatskanzlei. Nun hat der Hundefreund eine neue vierbeinige Begleiterin - Lilo.

Freitag, 28. Juli

21 Uhr: Rot-Weiß Erfurt gewinnt Auftakt gegen Hansa Rostock II

Einen gelungenen Start in die neue Spielzeit feiert der FC Rot-Weiß Erfurt. Im Steigerwaldstadion spielten die Thüringer gegen die Zweitvertretung von Hansa Rostock 2:0. Torschützen waren der Neuzugang Pronichev und Seidemann, die innerhalb von zwei Minuten für die Entscheidung sorgten.

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

19.45 Uhr: SPD-Landeschef Georg Maier: „Das hat enorme Ängste produziert“

Der Sommer hat eine Pause eingelegt, der Wind auf dem Inselsberg bläst frisch. Georg Maier hat sich eine Jacke übers T-Shirt gezogen und schaut hinunter ins thüringische Land. „Schön hier!“, ruft er. Etwas anderes dürfte er auch gar nicht laut sagen. Der Inselsberg liegt in seinem Landtagswahlkreis. Im Interview spricht er über die Fehler der Ampel-Koalition, die Lage in Thüringen und den Wahltermin.

18.15 Uhr: Neue Details zum Insolvenzverfahren von JenaBatteries bekannt

JenaBatteries ist insolvent gegangen und wurde zwischenzeitlich von einer anderen Firma übernommen. Bei dem Käufer soll es sich um eine Briefkastenfirma gehandelt haben.

15.45 Uhr: Jiddische Texte aus dem Mittelalter in Kleiner Synagoge in Erfurt zu sehen

Ein Privatbrief aus dem 15. Jahrhundert aus Mühlhausen und die bislang einzige bekannte mittelalterliche jiddische Bauinschrift aus Erfurt: Diese zwei Funde gehören zu den mittelalterlichen Objekten mit jiddischen Texten, die ab dem 3. August in der Kleinen Synagoge in Erfurt zu sehen sein werden. Die neue Kabinettsausstellung zeige auch entsprechende Fundstücke aus dem ehemaligen jüdischen Viertel in Köln, teilte die Erfurter Stadtverwaltung am Freitag mit. (dpa)

15.37 Uhr: Mühlhausen stellt sich Vergangenheit: Dunkles Kapitel aufgearbeitet

Die Debatte um den Bratwurstmuseumsstandort auf dem Gelände des sogenannten B-Lagers löste große Empörung aus. Daher wurde eine historische Aufarbeitung in Auftrag gegeben. Das Buch über die beiden KZ-Außenlager Buchenwald in Mühlhausen wurde nun präsentiert.

14.12 Uhr: Erfurt: Prügelei mit Schlagstock auf dem Anger – Polizei ermittelt

Im Internet kursiert derzeit ein Video vom Erfurter Anger, auf dem sich drei Männer prügeln. Die etwa 30 Sekunden lange Szene spielt sich zwischen Anger-1-Kaufhaus und Sport-Scheck ab und setzt ein, als ein Streit zwischen den Beteiligten eskaliert.

12.40 Uhr: Verkehrsbehinderungen nach Lkw-Unfall auf A9

Nach einem Lkw-Unfall kommt es auf der A9 zwischen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz zu Behinderungen. Ein Lkw war auf regennasser Straße von der Fahrbahn abgekommen.

12.28 Uhr: Diebstahl auf Gelände der Domstufenfestspiele in Erfurt – Stromversorgung gekappt

Unbekannte haben ein Starkstromkabel auf dem Gelände der Domstufenfestspiele in Erfurt gestohlen. Dadurch wurde die Stromversorgung der Cateringzelte gekappt.

10 Uhr: "Lang wie ein Aal": Volle Paule aus Weimar veröffentlicht neuen Malle-Hit

Paul Strecker aus Weimar will Ballermann-Star werden. Als Volle Paule hatte er jetzt mit dem Song „Lang wie ein Aal“ seinen ersten Auftritt im Mega-Park in Palma. Mickie Krause-Produzent Mike Rötgens und Sänger „Samu“ halfen mit.

9.43 Uhr: Busfahrer in Mühlhausen angegriffen

In Mühlhausen ist ein Busfahrer angegriffen und verletzt worden. Mithilfe einer Täterbeschreibung konnte ein 25-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden.

9.13 Uhr: Grill- und BBQ-Meisterschaft: „Wir Thüringer können mehr als nur Bratwurst und Brätel“

Geburtstagsparty, Dorffest oder Schuleinführung – ein echter Thüringer lässt keine Gelegenheit aus, den Grill anzuschmeißen. Denn Gebratenes geht immer, egal, ob Sommer oder Winter. Dieser Meinung ist auch Maja Weigt aus Gehren: „Grillen ist mehr, als die Bratwurst von links nach rechts zu drehen“, sagt sie, während die letzten Vorbereitungen für ein besonderes Event auf Hochtouren laufen. Denn am Samstag, 29. Juli, und Sonntag, 30. Juli, tritt sie mit ihrem Team „Green Heart BBQ“ bei der Internationalen Deutschen Grill- und BBQ-Meisterschaft in Stuttgart an.

8.52 Uhr: 149.000 Grundsteuererklärungen fehlen noch in Thüringen

Eigentlich sollten sie bis Ende Januar vorliegen - doch viele Immobilienbesitzer in Thüringen ließen sich Zeit mit der Grundsteuererklärung. Jetzt drohen ihnen Schätzungen der Finanzämter.

6.34 Uhr: Mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kommen nach Thüringen

In Thüringen hat sich die Zahl der von den Jugendämtern betreuten unbegleiteten minderjährigen Ausländer (Uma) zuletzt deutlich erhöht: Wurden nach Angaben des zuständigen Bildungsministeriums Ende 2021 noch 251 von ihnen betreut, waren es Ende 2022 bereits 479 und Mitte Juli 522.

6.27 Uhr: Thüringer Polizei ermittelt wegen möglicher Minister-Bedrohung

Die Landespolizeiinspektion Gotha ermittelt zu möglichen Straftaten im Zusammenhang mit dem Thüringen-Besuch von Bundeslandwirtschaftsminister Czem Özdemir (Grüne). Der Politiker wird an diesem Freitag mehrere Stationen in Gotha und in Mihla (Wartburgkreis) absolvieren.

Donnerstag, 27. Juli

20.30 Uhr: Mord im Beetle: Nach 19 Jahren ist Anklage erhoben worden

Fast 20 Jahre nach einem möglichen Auftragsmord im Weimarer Land kommt Bewegung in den Fall. Ein heute 62-jähriger Mann soll 30.000 Euro gezahlt haben. Vier Männer sollen sich nun vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Erfurt wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes beziehungsweise wegen Anstiftung zum Mord verantworten. Seit März sitzen die Männer bereits in Untersuchungshaft.

19.15 Uhr: Erfurter Musiker Clueso veröffentlicht neue Single

Am Freitag erscheint die neue Single »Du und L.A.« von Clueso. Der Popstar aus Erfurt war auf Mallorca, als er den Song mit zwei Kollegen geschrieben hat. In Deutschland war es noch kalt, ein totaler Kontrast zum Traumwetter auf der spanischen Ferieninsel: „Die Sonne hat schon morgens durchs Fenster geballert«, erinnert sich Clueso.

18.30 Uhr: Behörde: Kündigung von behinderten Menschen verhindert

Im vergangenen Jahr konnte nach Angaben des Landesverwaltungsamts etwa ein Fünftel der geplanten Kündigungen von Menschen mit einer Behinderung verhindert werden. Insgesamt hätten dem Integrationsamt 511 Anträge auf Zustimmung zu einer Kündigung vorgelegen, teilte Thüringens größte Behörde am Donnerstag in Weimar mit. In 109 Fällen sei der Arbeitsplatz schließlich erhalten worden - und damit in 21 Prozent der abgeschlossenen Verfahren. Nach dem Integrationsbericht lebten Ende 2022 knapp 242 000 schwerbehinderte Menschen im Freistaat. Die Zahl der anerkannten Schwerbehinderungen sei damit so hoch wie nie in den vergangenen Jahren. (dpa)

16.45 Uhr: Zahl der Messerangriffe in Thüringen verdoppelt

Die Zahl der Messerangriffe hat in Thüringen binnen eines Jahres deutlich zugenommen. Das geht aus Daten des Innenministeriums hervor, die dieser Zeitung vorliegen. Der Linke-Abgeordnete Sascha Bilay hatte die Zahlen erfragt.

15 Uhr: Thüringens Innenminister auf Streife: Messerangriff auf Mädchen am Erfurter Anger

„Hallo, Sie da.“ Die junge Frau vor dem Schnellrestaurant auf dem Erfurter Anger macht nachdrücklich auf sich aufmerksam. Sie hat Innenminister Georg Maier (SPD) erkannt, der in Begleitung zweier Polizisten gerade über den Anger in Erfurt läuft. Der Minister und die beiden Beamten tragen Schutzwesten, denn der Politiker begleitet in der Nacht zu Donnerstag eine Polizeistreife der Inspektion Erfurt Nord. Was der SPD-Politiker erlebt hat.

14.23 Uhr: 31.000 Euro Bußgelder wegen Verstöße gegen Datenschutz verhängt

Wegen Verstößen gegen Datenschutzregeln sind in Thüringen im vergangenen Jahr Bußgelder in Höhe von insgesamt rund 31.000 Euro verhängt worden. Insgesamt wurden 55 Bußgeldbescheide erlassen - bei 112 eingeleiteten Bußgeldverfahren, wie der Landesdatenschutzbeauftragte Lutz Hasse am Donnerstag in seiner Jahresbilanz mitteilte. Die Zahl der Bußgeldbescheide sei etwas geringer als ein Jahr zuvor. Fällig wurden sie vor allem wegen unbefugter Videoüberwachung. Die Gesamtzahl der eingegangenen Fälle hat sich Hasse zufolge mit knapp 20.600 auf einem ähnlich hohen Niveau wie 2021 bewegt. (dpa)

13.37 Uhr: Kiffen im Verein: Erfurts erster Cannabis-Club bereitet Hanfanbau vor

Eine Lagerhalle steht bereits in Aussicht, um Genuss-Cannabis unter den nötigen Bedingungen anzubauen. An einer Ladenfläche, um das Cannabis verkaufen zu können, tüfteln Hermann Klatt und Dennis Gottschalk noch. Die beiden Erfurter bilden den Vorstand des neuen Cannabis Social Club Erfurt e.V., (CSC) der sich als Verein für den verantwortungsbewussten Konsum von Gras in der Landeshauptstadt einsetzen möchte.

13 Uhr: Kabeldieb legt legt Signaltechnik und Bahnverkehr lahm

Der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Neudietendorf und Ritschenhausen war am Mittwoch erheblich eingeschränkt. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, bekamen das insbesondere Fahrgäste im Raum Suhl und Grimmenthal zu spüren. So kamen die Ermittler auf die Spur des Mannes.

12.43 Uhr: Fensterscheibe von AfD-Büro in Altenburg beschädigt

Unbekannte haben die Schaufensterscheibe eines AfD-Büros in Altenburg am Mittwoch großflächig zerkratzt. Ermittelt werde nun wegen Sachbeschädigung, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Solche Angriffe auf Parteibüros kämen immer mal wieder vor, so die Sprecherin. Auch die Büros anderer Parteien seien davon betroffen. (dpa)

12.25 Uhr: Anbaufläche für Getreide verringert

Landwirtschaftsbetriebe haben ihre Anbaufläche für Getreide in diesem Jahr verringert. Das ist die wichtigste Getreideart in Thüringen und so viel wurde angebaut.

12.10 Uhr: 845 Euro pro Kopf für Medikamente auf Rezept in Thüringen

Kassenpatienten in Thüringen haben im vergangenen Jahr monatlich im Schnitt ein rezeptpflichtiges Medikament pro Kopf verordnet bekommen. Wie die Techniker Krankenkasse am Donnerstag mitteilte, entfielen 2022 auf jeden gesetzlich Krankenversicherten im Freistaat knapp 12 Arzneimittelverordnungen, deren Wert sich auf rund 845 Euro summierte.

11.33 Uhr: Kind prallt im Auto gegen Frontscheibe und wird verletzt

Ein sechsjähriger Junge ist bei einer scharfen Bremsung im Landkreis Eichsfeld vom Beifahrersitz eines Autos gegen die Innenseite der Windschutzscheibe des Wagens geschleudert worden. Das Kind war nicht angeschnallt.

11.20 Uhr: Ärztekammer-Präsident: Thüringen braucht ein Herzinfarktnetzwerk

In Thüringen muss die Versorgung von Herzinfarktpatienten nach Einschätzung der Landesärztekammer besser werden. Thüringen gehöre zu den Bundesländern mit der höchsten Herzinfarkt-Sterblichkeit, sagte Kammerpräsident Hans-Jörg Bittrich.

10 Uhr: Berührendes Schicksal: Sitzendorfer Feuerwehr überrascht schwerkranken Jungen

Beim Besuch des elfjährigen Elias im Schwarzatal war das eine oder andere Feuerwehrherz selbst zu Tränen gerührt.

9.47 Uhr: Hohe Schäden durch Starkregen in Thüringen

Starkregen hat in den vergangenen 20 Jahren an Wohngebäuden in Thüringen Schäden von rund 182 Millionen Euro verursacht. Welche Region besonders betroffen war.

8.02 Uhr: Ärzte drängen auf mehr ambulante Operationen

Weit über 5000 Eingriffe, die jetzt noch zu großen Teilen in Krankenhäusern stattfinden, könnten ambulant durchgeführt werden. Den niedergelassenen Ärzten geht die Ambulantisierung aber zu langsam.

7.38 Uhr: Museum soll bald in Thüringen Anlaufpunkt für Bratwurstfans sein

In knapp einem Monat soll das neue Bratwurstmuseum seine Türen für Besucherinnen und Besucher öffnen. Ein besonderer Wurstmampfer soll die Gäste dann in Mühlhausen begrüßen.

6.22 Uhr: Thüringen will Agrarbetriebe bei Versicherungen für klimabedingte Ernteausfälle unterstützen

Versicherungen gegen klimabedingte Ernteausfälle sind in der Regel sehr teuer. Nun greift das Land der Agrarbranche unter die Arme, damit nicht noch mehr Obst- und Gemüseproduzenten aufgeben.

Mittwoch, 26. Juli

21.30 Uhr: NOFV terminiert Thüringen-Derby

Der konkrete Termin für das Thüringen-Derby der Fußball-Regionalliga zwischen Rot-Weiß Erfurt und dem FC Carl Zeiss Jena steht fest. Anfang Oktober treffen die Kontrahenten im Erfurter Steigerwaldstadion aufeinander. Ein Verein prüft aktuell jedoch noch eine Verlegung.

20 Uhr: Nordhäuser Landrat Jendricke fordert mehr Arbeitsanreize für Ukrainer

Arbeit sei die beste Integration, sagt der Nordhäuser Landrat Jendricke (SPD) und fordert mehr Anreize für ukrainische Flüchtlinge. Im April waren 3800 in Beschäftigung. 7877 absolvierten einen Integrationskurs. Die Arbeitsagentur stehe vor der Herausforderung, die aus der Ukraine geflüchteten Menschen, überwiegend Frauen mit Kindern, bei ihren individuellen beruflichen Zielen zu unterstützen.

18 Uhr: Sozialtarifvertrag für Autozulieferer in Brotterode ausgehandelt

Für den von Stilllegung bedrohten Standort des Autozulieferers Marelli Automotive Lighting in Brotterode wurde nach Angaben der IG Metall ein Sozialtarifvertrag ausgehandelt. Die Produktion des Scheinwerfer-Herstellers solle nach den Plänen der Muttergesellschaft Ende März 2024 eingestellt werden, teilte die IG Metall am Mittwoch mit. „Diese unternehmerische Entscheidung konnten wir nicht abändern“, erklärte der Bevollmächtigte der IG Metall, Thomas Steinhäuser.

Nach wochenlanger Auseinandersetzung hätten Gewerkschaft und Betriebsrat jedoch den Abschluss eines Sozialtarifvertrags, Interessenausgleichs und Sozialplans erreicht. Darüber seien die Beschäftigten am Mittwoch in einer Betriebsversammlung informiert worden, berichtete der Betriebsrat. Allen Beschäftigten werde mit Ausscheiden bei Marelli der Übertritt in eine Transfergesellschaft für zwölf Monate angeboten. (dpa)

15.15 Uhr: Thüringer Wälder spüren den Klimawandel

Die Tier- und Pflanzenwelt in den Thüringer Hochmooren ist durch den Klimawandel akut gefährdet. Ansteigende Durchschnittstemperaturen, trockenere Sommer und Wetterextreme setzten den Arten, die auf feuchte und kühle Lebensräume angewiesen sind, spürbar zu, warnte der landeseigene Thüringen-Forst am Mittwoch in Erfurt. So werde etwa das Verbreitungsgebiet des noch in den Laubmischwäldern häufigen Feuersalamanders während der kommenden Jahre eingeengt.

Als Folge des Klimawandels reduziere das Moor seinen jahrtausendealten Moorkörper. Auf weitgehend unbeschatteten Hochmooren könnten an Hitzetagen Höchsttemperaturenvon bis 60 Grad Celsius auftreten. Dabei sinke nicht nur die Hochwasserschutzwirkung des Moores, es werde dabei auch klimaschädliches Kohlendioxid freigesetzt. (epd)

14.50 Uhr: Erfurter Künstler erlebt Rhodos-Feuer: Es geht um Existenzen

Seit Tagen brennt es auf der griechischen Urlaubsinsel Rhodos. Boden- und Luftstreitkräfte kämpfen seither unermüdlich gegen die Flammen an, Urlauber werden in Sicherheit gebracht, Anwohner aus ihren Häusern evakuiert. Auch der Erfurter Andreas Pflug vom Kabarett „Die Arche“ verbringt derzeit seinen Jahresurlaub auf der beliebten Insel. So erlebt der Künstler die Waldbrände, die in unmittelbarer Sichtweite zu seinem Urlaubsort Arhangelos lodern.

14.30 Uhr: Besonderes Sportevent zu Goethe-Jubiläum in Weimar geplant

250 Jahre nach der Ankunft des Dichters und Denkers Johann Wolfgang von Goethe in Weimar soll es in der Klassikstadt eine spezielle Sportveranstaltung geben. Bei dem für den 27. April 2025 geplanten „Goethe-Kultur-Lauf“ soll es feste Kulturauszeiten geben, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. „Während die Zeit stoppt, können die teilnehmenden Läuferinnen und Läufer die jeweiligen Kulturstationen genießen, bevor es dann mit neuer Kraft wieder auf die Strecke geht“, heißt es in der Mitteilung. Vorstellbar seien etwa Angebote für Malerei, Musik und Konzerte oder Performances. Im November 1775 kam Goethe (1749-1832) erstmal nach Weimar. (dpa)

13.13 Uhr: Schussgeräusche lösen nächtlichen Polizeieinsatz mit Luftunterstützung in Erfurt aus

Mit mehreren Streifenwagen und einem Helikopter war die Erfurter Polizei in der Nacht auf Mittwoch in der Johannesvorstadt im Einsatz. Eine Anwohnerin hatte gegen 1 Uhr den Notruf gewählt. Sie hatte nach eigenem Bekunden mehrere Schussgeräusche gehört, die aus Richtung der Kleingartenanlagen zwischen der Eugen-Richter-Straße und der Friedrich-Engels-Straße zu kommen schienen.

13.21 Uhr: Hoher Krankenstand wird in Thüringen zum Standortnachteil

Mehrere Krankenkassen hatten eine massive Zunahme der Krankschreibungen bei ihren Thüringer Versicherten registriert. Dies entwickelt sich immer mehr zum Nachteil für den Freistaat.

13.13 Uhr: Opel-Mutter Stellantis mit Rekordwerten

Die Opel-Mutter Stellantis hat wegen entspannter Lieferketten und gesenkter Kosten im ersten Halbjahr profitabler gewirtschaftet als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg das Nettoergebnis um 37 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro und erreichte damit einen Rekordwert, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Die bereinigte operative Marge kletterte auf 14,4 Prozent und übertraf damit die Erwartungen von Analysten. In dem Thüringer Opel-Werk in Eisenach baut Stellantis das Modell Grandland in verschiedenen Motorisierungsvarianten. In das Werk soll weiter investiert werden. (dpa)

13.09 Uhr: Regen lässt regional Pegelstände wieder etwas steigen

Fehlende Niederschläge führten zuletzt in Thüringen an vielen Flüssen zu Niedrigwasser. Aktuell hat sich die Situation verbessert, das grundsätzliche Problem ist noch nicht gelöst.

11.43 Uhr: Investitionszurückhaltung macht Intershop zu schaffen

Der Jenaer Softwareanbieter Intershop spürt eine Investitionszurückhaltung von Kunden und hat die Geschäftserwartungen nach einem schwachen ersten Halbjahr gesenkt. "Wir haben es mit viel Unsicherheit im Markt zu tun", sagte Vorstandschef Markus Klahn am Mittwoch in Jena. Im ersten Halbjahr erzielte das börsennotierte Unternehmen einen Umsatz von 19,4 Millionen Euro - ein Plus von fünf Prozent zum Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel negativ aus. Unter dem Strich verbuchte das auf Programme für den Handel im Internet spezialisierte Unternehmen einen Verlust von 1,1 Millionen Euro. (dpa)

11.38 Uhr: Immer mehr Promovierende an Thüringens Hochschulen

An Thüringens Hochschulen werden immer mehr Doktortitel angestrebt. Ende 2022 gab es 5873 Frauen und Männer, die dort an einer entsprechenden Dissertation arbeiteten, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Das sei ein Anstieg um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewesen und 3,6 Prozent mehr als 2020.

11.20 Uhr: Unbekannte stehlen Welpen aus Tierauffangstation in Meiningen

Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einer Tierauffangstation in Meiningen. Sie hatten es auf zwei Welpen der Rasse Akita-Inu abgesehen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der goldfarbenen Welpen geben können.

10.23 Uhr: Weimar erlässt Einschränkungen zur Wasserentnahme

Auch in Weimar ist es ab Donnerstag nur noch in Ausnahmefällen erlaubt, Wasser aus Bächen, Flüssen und Seen zu entnehmen. Über entsprechende Einschränkungen hat die Stadt am Mittwoch informiert. Mit Gießkannen und anderen Handgefäßen darf weiterhin Wasser geschöpft werden, auch Vieh zu tränken sei erlaubt. "Trotz jüngster Niederschläge sind die Pegel der Ilm und weiterer Gewässer weiterhin sehr niedrig", schrieb die Stadtverwaltung dazu als Erklärung bei Twitter. Andere Thüringer Kommunen haben ähnliche Einschränkungen zur Wasserentnahme erlassen. (dpa)

9 Uhr: Kälbchen „Viktoria“ liebevoll umsorgt vorm Einschläfern bewahrt

Viktoria ist gerettet. Gemeint ist nicht irgendeine Königin, sondern ein Kalb. Wegen einer Unterschenkelverletzung drohte das Aus. Es kam anders.

8.17 Uhr: Wegen Deutschlandticket: Einwohnermeldeämter erleben Ansturm von Eltern

Ohne Pause surrt im Servicecenter des IOV der Drucker. Unzählige 49-Euro-Tickets kommen zum Vorschein, die in den nächsten Tagen verschickt werden. Die meisten der Empfänger sind Kinder und Jugendliche, denn bereits im Mai hat sich der Ilm-Kreis von den bisherigen Schülertickets verabschiedet und gibt nun für den Nachwuchs die 49-Euro-Tickets aus. Allerdings gibt es noch ein Problem, um das sich derzeit die Eltern kümmern müssen. Denn egal, in welcher Form das 49-Euro-Ticket ausgegeben wird – gültig ist es nur mit einem Personaldokument.

7 Uhr: Halbzeit über das Spiel des BVB im Steigerwaldstadion: Wenn ein leerer Bus nach Erfurt rollt

Die Tatsache, dass der Bundesligist zum Freundschaftsspiel mit dem Flugzeug anreiste und der leere Bus aus Dortmund zum Erfurter Airport rollte, um dort die Profis einzusammeln und ins Stadion zu chauffieren, löste durchaus Kritik in den sozialen Medien aus.

6.33 Uhr: Ermittler knacken Handy von Thüringens CDU-Chef

Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt gegen Thüringens CDU-Vorsitzenden Mario Voigt. Bei der Auswertung von sichergestellten Dokumenten und Datenträgern sind die Ermittler nun vorangekommen.

Dienstag, 25. Juli

20.22 Uhr: „The Boss“ verschenkt seine Mundharmonika an Linda aus Jena

Die zehnjährige Linda T. aus Jena bekam beim Konzert am 15. Juli im Hamburger Volksparkstadion die Mundharmonika von Bruce Springsteen geschenkt.

20 Uhr: Pünktlichkeit im Zugverkehr hat nachgelassen

Im vergangenen Jahr hat die Pünktlichkeit im Thüringer Eisenbahn-Regionalverkehr leicht nachgelassen. Nahezu alle Anbieter hatten häufig Verspätungen. Die Grünen im Thüringer Landtag fordern eine kurzfristige Entlastung übervoller Züge.

19.10 Uhr: Soziologe über AfD-Debatte

Der Soziologe Raj Kollmorgen forscht seit Jahrzehnten zu Ostdeutschland. Für ihn ist die AfD nicht das aktuelle Kernproblem der deutschen Politik – sondern nur ihr Symptom.

18.35 Uhr: Umfrage: Erfurter mit Gastronomie in Innenstadt zufrieden

Der überwiegende Teil der Erfurter ist mit der Gastronomie in der Innenstadt zufrieden. Die Restaurants, Cafés und Bars treffen offenbar den Geschmack der meisten Gäste. Doch ein Experte sieht deutliches Verbesserungspotenzial.

18.20 Uhr: Tödliches Feuer am Silvesterabend - Prozess beginnt bald

Ein Mann, der in der Silvesternacht 2022 sein Familienhaus in Brand gesteckt haben soll, muss sich unter anderem wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Bei dem Feuer wurden sein 61 Jahre alter Vater und die 66-jährige Mutter lebensbedrohlich verletzt, wie die Polizei damals mitteilte. Der Vater starb etwa einen Monat später im Krankenhaus, die Mutter lag drei Monate im Koma.

18 Uhr: Männer zeigen Hitlergruß in Erfurter Straßenbahn

Für einen Polizisten endete ein Einsatz am Montag mit einer blutigen Bisswunde. Wie die Polizei mitteilte, waren mehrere Streifenwagen am Nachmittag ausgerückt, da zwei 35-jährige Männer in der Straßenbahn den Hitlergruß gezeigt und sich gegenseitig fotografiert haben sollen.

17.12 Uhr: Frau in Meiningen getötet - Mordermittlungen gegen Sohn

Eine tote Frau wurde in ihrer Wohnung in Meinigen gefunden. Einen Unfall schloss die Polizei schnell aus. Jetzt steht ihr Sohn als Täter in Verdacht.

16.20 Uhr: Schwerer Unfall im Weimarer Land

Bei einem Unfall auf der B 85 zwischen Bad Berka und Troistedt sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Eine Person erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Schwerer Unfall bei Bad Berka: Person lebensbedrohlich verletzt Schwerer Unfall bei Bad Berka: Person lebensbedrohlich verletzt Auf der Bundesstraße 85 zwischen Bad Berka und Troistedt kam es am Dienstag gegen 13.40 Uhr zu einem schweren Unfall. Foto: / Foto: Johannes Krey | JKFotografie&TV / Johannes Krey

Kathi Seefeld ist Thüringens neue Regierungssprecherin. Die Journalistin löst zum 1. August Falk Neubert ab, der seit längerer Zeit erkrankt ist, wie Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Dienstag in Erfurt mitteilte. Die Journalistin war während der Regierungsbeteiligung der Linken mehrere Jahre stellvertretende Sprecherin des Berliner Senats und zuvor viele Jahre Sprecherin der Linke-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. (dpa)

15.28 Uhr: Innenminister kritisiert Personalentscheidung im Kabinett

Der Innenminister hat Probleme mit der Lebenszeitverbeamtung eines Staatssekretärs. Zudem gibt es eine neue Regierungssprecherin. Das ist sie:

14.50 Uhr: Größerer Polizeieinsatz in Erfurt: Polizei muss Wohnung stürmen

In Erfurt löst ein 43-Jähriger einen Großeinsatz der Polizei aus. Als die Beamten seine Wohnung stürmen, machen sie einen überraschenden Fund.

13.09 Uhr: Hochschule steuert Titel für Forschungsportal zu jüdischer Kultur bei

Noten, Bücher und Musikstücke aus Weimar mit Bezug zur jüdischen Kultur sind jetzt auf einer speziellen internationalen Plattform zu finden. Die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar stellt 7130 Titel aus dem elektronischen Katalog ihrer Bibliothek für das Judaica-Portal des Selma Stern Zentrums für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg bereit. Damit sei die Hochschule die 30. Institution, die sich an dem Gesamtkatalog beteilige, wie sie am Dienstag mitteilte. "So können wir unsere Bestände einem weiteren Publikum nahebringen", sagte die Leiterin der Hochschulbibliothek, Katharina Hofmann. Mehr überregionale Leihanfragen könnten sich so ergeben. "Wir waren selbst erstaunt, wie viele Noten, Tonträger und Literatur mit jüdischem Hintergrund sich in unseren Regalen befinden", so Hofmann. (dpa)

13.04 Uhr: Thüringen ebnet Weg für Landarztquote

Die Thüringer Landesregierung hat den Entwurf eines Thüringer Hausärztesicherstellungsgesetzes beschlossen. Damit soll es Bewerbern für das Medizinstudium an der Uni Jena ermöglicht werden, über sogenannte Vorabquoten für das Hochschulstudium zugelassen zu werden.

12.45 Uhr: Weitere Thüringer Immobilien werden im Herbst versteigert

Auf dem Immobilienmarkt wirft bereits der Herbst seine Schatten voraus: Die Sächsische Grundstücksauktionen AG, die ausschließlich freiwillig eingelieferte Häuser und Grundstücke versteigert, hat den Katalog für ihre Herbst-Auktionen veröffentlicht.

12.11 Uhr: Geringere Lebenserwartung der Thüringer

Die Lebenserwartung der Thüringer ist auf das Niveau von vor zehn Jahren gesunken. Der rückläufige Trend betreffe sowohl Frauen als auch Männer, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Erfurt mit. Ein neugeborenes Mädchen werde nach Daten aus dem Zeitraum 2020/2022 statistisch gesehen 82,72 Jahre alt, das seien 0,28 Jahre weniger als im Vergleichszeitraum 2019/2021. Neugeborene Jungen können danach im Schnitt mit einem Lebensalter von 76,94 Jahren rechnen - ein Minus von 0,27 Jahren.

11.23 Uhr: Doppelt so viele Verkehrstote im Mai wie ein Jahr zuvor

Deutlich mehr Menschen sind in diesem Mai bei Unfällen auf Thüringens Straßen gestorben als ein Jahr zuvor. 13 Menschen verloren im Mai 2023 ihr Leben im Straßenverkehr.

10.10 Uhr: Bedenken zu Kielstein-Polyklinik im Erfurter Norden werden laut

Vom Bau einer „Polyklinik Nord“ an der Lissabonner Straße nahe des Thüringen-Parks durch die Dr. Kielstein & Fabig GbR befürchten mehrere Stadträte „städtebauliche Missstände“. Bedenken erzeugten die Nähe und potenzielle Konkurrenz zum Kowo-Ärztehaus am Moskauer Platz, aber auch die ärztliche Versorgungsdichte in Erfurt, heißt es in einer gemeinsamen Anfrage von Karola Stange (Linke), Frank Warnecke (SPD) und Michael Hose (CDU). „Es kann nicht im gesamtstädtischen Interesse sein, wenn es zu einer übermäßigen Konzentration der Versorgung zu Lasten bestehender Infrastrukturen kommt“, heißt es in der Anfrage.

9.43 Uhr: Aufgepäppelte Tiere sollen im Kyffhäuserkreis Menschen helfen

Unbeschwert zotteln, traben oder rennen acht Ponys und Reitpferde gemeinsam über die geräumige Koppel am Ortsrand von Bliederstedt. Manchmal rollen sie sich vor lauter fröhlichem Übermut durchs Gras. Die meisten der Tiere haben schreckliche Traumata, Krankheiten und schwere Verletzungen überwunden. Einige waren schon für den Schlachter bestimmt. Bald aber sollen die Pferde, die auf dem Gnadenhof von Familie Petri zusammen mit einer kleinen Herde Ziegen ihren Lebensabend verbringen, Menschen helfen, sich von psychischen Problemen und körperlichen Einschränkungen zu befreien.

7.21 Uhr: Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Hessen und Thüringen wieder aufgehoben

Am Montag knickten zahlreiche Bäume bei einem Unwetter in Thüringen um. Dadurch kam es auch zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr.

Montag, 24. Juli

21 Uhr: Baum fällt auf Oberleitung: Zugverkehr zwischen Hessen und Thüringen eingeschränkt

Bei einem Unwetter ist am Montag im Wartburgkreis ein Baum auf eine Oberleitung gestürzt. Aufgrund der Reparatur der Oberleitung zwischen Bebra und Eisenach komme es derzeit zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zwischen Hessen und Thüringen, heißt es von der Deutschen Bahn. Es komme zu Umleitungen, Verspätungen und Zugausfällen.

19.30 Uhr: Firma aus Asien plant Kauf des Triptiser Porzellanwerkes

Die Eschenbach Porzellan – Neue Porzellanfabrik Triptis GmbH hat wegen der erheblich gestiegenen Energiepreise kurz vor dem Jahreswechsel ihre Produktion dauerhaft eingestellt und die aus 104 Mitarbeitern bestehende Belegschaft entlassen. Stand jetzt werde die gesamte Produktion gegen Ende des Jahres nach Semarang auf die indonesische Insel Java verlagert.

16.21 Uhr: Nach Aussagen von Merz zur AfD: Das sagt Thüringens CDU-Chef

CDU-Chef Friedrich Merz hat für seine Aussagen zur Zusammenarbeit mit der AfD heftige Kritik aus den eigenen Reihen bekommen. Auch in der Thüringer Union hat man eine klare Position.

15.40 Uhr: "Pfefferminzbahn" mit Fahrgästen entgleist - Hoher Sachschaden

Ein mit einem Säugling, einem Kind und fünf weiteren Fahrgästen besetzter Zug ist am Wochenende zwischen Sömmerda und Buttstädt entgleist. Ob technisches oder menschliches Versagen zu dem Unfall geführt habe, sei bislang unklar. Die Polizei ermittle wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

12.17 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt verpflichtet Mittelfeldspieler Pronichev

Vier Tage vor dem Saisonstart hat der FC Rot-Weiß Erfurt einen weiteren neuen Spieler verpflichtet. Mit Maximilian Pronichev ist dem Regionalligisten ein Transfercoup gelungen.

11.38 Uhr: Thüringen-Rundfahrt der Frauen 2024 als Olympia-Generalprobe

Die Thüringen-Rundfahrt der Frauen 2024 wird zu einer Olympia-Generalprobe. Wie die Tour-Veranstalter am Montag bekannt gaben, habe man sich mit dem Radsport-Weltverband UCI auf die Zeit vom 25. bis 30. Juni verständigt. "Ich bin mit dem Termin sehr zufrieden und fest davon überzeugt, dass wir knapp vier Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris erneut den Großteil der Weltelite im Frauen-Straßenradsport bei uns im Freistaat Thüringen begrüßen können", sagte Tour-Direktorin Vera Hohlfeld. Auch im kommenden Jahr gehört die Rundfahrt zur UCI Women’s ProSeries. Der Weltverband hat für 2024 kein Rennen in die World Tour hochgestuft. (dpa)

11.22 Uhr: Zahl der Fahrgäste auf Abellio-Zugstrecken gestiegen

Auf den Strecken des Bahnunternehmens Abellio in Sachsen-Anhalt und Thüringen waren im ersten Halbjahr 2023 deutlich mehr Fahrgäste unterwegs als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt stieg die Zahl der Fahrgäste um 20 Prozent, wie das private Verkehrsunternehmen Abellio Rail Mitteldeutschland am Montag mitteilte. Konkret nutzten rund 10,5 Millionen Fahrgäste in den ersten sechs Monaten dieses Jahres die Linien von Abellio. Im ersten Halbjahr 2022 waren es rund 8,7 Millionen. Verantwortlich für den Anstieg sei unter anderem das Deutschlandticket gewesen, das seit Mai erhältlich ist, sagte Rolf Schafferath, Vorsitzender der Geschäftsführung der Abellio Rail Mitteldeutschland. (dpa)

11 Uhr: Frau seit 33 Jahren vermisst: Fall aus Thüringen bei ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY"

Eine Frau aus dem Saale-Holzland-Kreis wird seit mehr als drei Jahrzehnten vermisst. Die Kriminalpolizei geht von einem Verbrechen aus. Für Hinweise ist eine fünfstellige Belohnung ausgesetzt worden.

8.08 Uhr: Mann von umkippendem Traktor-Anhänger erfasst und schwer verletzt

Ein Mann wurde am frühen Sonntagabend im Wasungener Ortsteil Unterkatz (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) von einem umkippenden Traktor-Anhänger erfasst und dabei schwer verletzt.

6.58 Uhr: Zahlreiche Telefonüberwachungen in den vergangenen Jahren

Unter bestimmten Bedingungen darf die Polizei für Ermittlungen Telefone und sogar Wohnräume abhören. In den vergangenen drei Jahren haben die Ermittler immer wieder von einer dieser Möglichkeiten Gebrauch gemacht.

6.21 Uhr: Wohnhaus in Waltershausen steht in Flammen

Seit Montagmorgen brennt in Waltershausen ein Wohnhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Sonntag, 23. Juli

21.45 Uhr: Schützenfest nach BVB-Duell: Rot-Weiß Erfurt siegt in Riethnordhausen mit 19:1

Beim Kreisoberligisten Concordia Riethnordhausen siegte der Viertligist mit 19:1 (11:0). Trotz der deutlichen Niederlage durften auch die Gastgeber angesichts einer stattlichen Kulisse zufrieden sein.Zum Freundschaftskick hoffte man auf 500 Zuschauer, letztlich kamen gar 1138 Fans.

21 Uhr: Thüringer Wirtschaft diskutiert über Folgen der AfD

Dieter Bauhaus hat auf seiner diesjährigen Sommertour etwa 25 Unternehmen in Thüringen besucht. Und überall, sagt der Präsident der Erfurter Industrie- und Handelskammer (IHK), habe er eine „große Verunsicherung und eine tiefe Vertrauenskrise“ erlebt. Was er befürchtet.

19.36 Uhr: Ritter und Co. begeistern in Görsbach

Ritter, die, um die Gunst der Tochter zu erlangen, das Schwert schwingen, flüssiges Bronze, das zu messerscharfen Pfeilspitzen wird und Deftiges für ausgehungerte Kelten und Römer. Die 10. Auflage des Görsbacher Mittelalter-Hofmarktes ließ die Herzen der Fans, der alten wie neuen Zeit und besonders der dazwischen, höher schlagen.

18 Uhr: Verletzte nach Verkehrsunfall auf B4 bei Sondershausen

Bei einem Verkehrsunfall auf der B4 bei Sondershausen sind am Sonntagnachmittag fünf Menschen verletzt worden. Offenbar befuhr ein Dacia aus Richtung Nordhausen kommend die Straße Richtung Erfurt. Er kam in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem VW Polo zusammen.

16.30 Uhr: FC Carl Zeiss Jena gewinnt letztes Testspiel gegen FSV Frankfurt

Nach der Niederlage am vergangenen Mittwoch gegen Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue (1:2) hat der FC Carl Zeiss Jena im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart am 29. Juli in die Regionalliga Nordost zurück in die Erfolgsspur gefunden. So lief das Testspiel gegen Frankfurt.

FC Carl Zeiss Jena gegen FSV Frankfurt - die Bilder des gelungenen Testspiels FC Carl Zeiss Jena gegen FSV Frankfurt - die Bilder des gelungenen Testspiels Ken Gibson (Jena, links) im Zweikampf mit Jan-Erik Eichhorn (Frankfurt). Foto: Thomas Corbus

15 Uhr: Kommende Woche wird wechselhaft, kühl und regnerisch

Nach einem warmen, aber teils sehr windigen Sonntag müssen sich die Thüringer in der kommenden Woche auf fast herbstliche Zustände einstellen. Ab Dienstag wird ein Temperaturrückgang erwartet. Das sind die Aussichten.

13.22 Uhr: Verband: Skihalle Oberhof auch Ausflugsziel für Sommergäste

Die Skihalle in Oberhof hat sich nach Einschätzung des Zweckverbandes Thüringer Wintersportzentrum auch im Sommer zu einem Ausflugsziel entwickelt - gerade an heißen Tagen. "Ein Geheimtipp ist sie bei Hitze nicht mehr", sagte Ronny Knoll, Sprecher des Zweckverbandes, der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit kämen neben Leistungs- und Hobbysportlern auch Urlauber, die im Thüringer Wald Ferien machten. Sie könnten sich aktiv auf Langlauflaufskiern abkühlen, sich auf der Besuchertribüne aufhalten oder die Halle besichtigen. In der 2009 errichteten 400 Meter langen Halle herrschen Temperaturen von konstant drei bis vier Grad unter Null. (dpa)

12 Uhr: Wie teuer das Klimaanpassungsgesetz für Thüringen wird

Nach Plänen der Bundesregierung soll jede Gemeinde ein Konzept zur Klimaanpassung haben. Der Thüringer Umweltminister verrät, wie teuer es wird.

11.12 Uhr: Polizei löst rechte Veranstaltung in Tattoo-Studio in Zeulenroda-Triebes auf

In einem Tattoo-Studio in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag eine Veranstaltung aus dem rechten Spektrum aufgelöst. Mehrere Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte seien eingeleitet worden.

11.04 Uhr: Eichsfelder kocht bei ZDF-Küchenschlacht

Der Leinefelder Thomas Einberger tauscht seine Küche mit dem Fernsehstudio. Er serviert Zora Klipp sein Leibgericht und Johann Lafer ein Süppchen.

10.30 Uhr: Kaum "divers"-Eintragungen in Thüringen

Nur in sehr wenigen Fällen ist in den Thüringer Kommunen in den vergangenen Jahren im Personenstandsregister die dritte Geschlechtsoption "divers" eingetragen worden. Eine Sprecherin der Stadtverwaltung Eisenach beispielsweise sagte, die Option, die Geschlechtsangabe von männlich oder weiblich zu divers zu ändern werde "kaum bis gar nicht" genutzt: In der Vergangenheit habe es einmal eine Anfrage per Telefon zu dem entsprechenden Verwaltungsvorgang gegeben. (dpa)

9.15 Uhr: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Eine Motorradfahrerin hat sich bei einem Unfall im Landkreis Hildburghausen verletzt. Die 33-Jährige kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und krachte in die Böschung.

8.39 Uhr: Die Toten Hosen begeistern in ausverkaufter Kulturarena Jena

Mit ihrem Programm „Forever – eine kulturelle Zumutung“ gastierten Gerhard Polt, die Well-Brüder und Die Toten Hosen in der ausverkauften Jenaer Kulturarena. Die anfängliche Skepsis verflog indes im Handumdrehen – auch dank eines cleveren Kniffs.