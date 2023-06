Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 28. Mai bis 7. Juni 2023

Beim Run-Unternehmenslauf gingen am 7. Juni 2023 in Erfurt über 8000 Laüfer an den Start.

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 28.05. bis 07.06.2023.

(Hier geht es zum aktuellen Thüringen-Ticker)

Mittwoch, 7. Juni

22 Uhr: Über 8000 Starter bei Run-Unternehmenslauf

Beim 14. Run-Unternehmenslauf liefen am Mittwochabend über 8000 Teilnehmer von mehr als 400 Unternehmen durch die Erfurter Innenstadt.

Die Bilder vom Run-Unternehmenslauf in Erfurt Beim Run-Unternehmenslauf gingen am Mittwoch in Erfurt über 8000 Läufer an den Start. Foto: Marco Schmidt

21.40 Uhr: ThSV Eisenach steigt nach Drama in Coburg in Bundesliga auf

Mit dem 26:25 (11:14) in Coburg behauptete der ThSV Eisenach am letzten Spieltag in einem packenden Duell den zweiten Aufstiegsplatz hinter Zweitliga-Meister Balingen. Verfolger Dessau-Roßlau gewann zwar 32:29 (17:14) in Ludwigshafen, konnte die Thüringer jedoch nicht mehr einholen. Damit ist der ThSV nach sieben Jahren zurück in Deutschlands höchster Handballklasse.

21.30 Uhr: Leblose Person an Weißer Elster in Gera gefunden

In Gera ist am Mittwochabend eine leblose Person an der Zwötzener Brücke in der Weißen Elster gefunden worden. Ein Großaufgebot der Feuerwehr eilte zur Wasserrettung, da zunächst nicht klar war, ob die Person hilflos im Wasser trieb. Was bisher bekannt ist.

Leblose Person in Weißer Elster in Gera gefunden Am Mittwochabend meldeten Augenzeugen eine leblose Person an der Zwötzener Brücke in Gera am Rande der Weißen Elster. Foto: Björn Walther

21 Uhr: ThSV Eisenach steigt nach 26:25 in Coburg in die Handball-Bundesliga auf

Die Handballer des ThSV Eisenach spielen in der kommenden Saison in der Bundesliga. Die Thüringer haben am dramatischen letzten Zweitliga-Spieltag ihr Gastspiel beim HSC Coburg nach einer überragenden Vorstellung in der zweiten Halbzeit mit 26:25 (11:14) gewonnen und verteidigten damit im Fernduell um den Aufstieg ihren zweiten Platz hinter Mitaufsteiger HBW Balingen-Weilstetten.

19.10 Uhr: Junge Mutter aus Jena in Sorge um Alltag mit Kind

Die 25-jährige Charlette Engel aus Jena ist Mutter eines schwerbehinderten Kindes. Im Alltag stößt sie oft auf Unverständnis. Ace ist mit einer schweren Behinderung zur Welt gekommen. Charlette, damals 19 Jahre alt, befand sich im zweiten Ausbildungsjahr zur Krankenpflegerin. Zum Ende der Schwangerschaft hin sei es ihr nicht mehr gut gegangen. Immerzu habe sie Kreislaufbeschwerden bekommen und sei ohnmächtig geworden. Die Ärzte diagnostizierten erst vier Monate nach der Geburt eine Krankheit, die durch Sauerstoffmangel verursacht wird. Die junge Frau ist nun auf der Suche nach einem Auto für Rollstühle und hofft auf Spenden.

18 Uhr: Verdacht auf Tötung von Ex-Fußball-Manager in Weimar besteht weiterhin

Auch mehr als sieben Monate, nachdem der ehemalige Fußball-Manager Rolf Heller in seiner Wahlheimat Weimar verstorben ist, dauern die Ermittlungen zur Todesursache weiter an. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Erfurt auf Anfrage unserer Zeitung. Ein Verwandter brachte sie ins Rollen. Das ist bisher bekannt.

17.45 Uhr: Linke-Fraktion spricht sich für Nordhausen als Oberzentrum aus

In ihrer Fraktionssitzung am Mittwoch dieser Woche haben sich die Abgeordneten der Linke-Fraktion des Thüringer Landtags über eine inhaltliche Stellungnahme zur Diskussion der Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms verständigt. „Dabei hat sich die Fraktion auch einstimmig für die Ausweisung Nordhausens als Oberzentrum ausgesprochen“,

17 Uhr: Schwangerenberatung in Finanznöten - drohen Gebühren?

Wohlfahrtsverbände beklagen eine chronische Unterfinanzierung der Schwangerschaftsberatung in Thüringen. Die Landesmittel für diese Angebote seien seit 2011 nicht mehr erhöht worden, teilte der Paritätische am Mittwoch in Neudietendorf mit. Ohne zusätzliche Mittel müssten die Beratungsstellen von den Hilfe suchenden Frauen künftig Gebühren für ihre Leistungen verlangen. (epd)

16.50 Uhr: Mann klaut Bier in Suhl, uriniert ins Geschäft und schlägt Verkäuferin

In Suhl hat ein 45 Jahre alter Mann in ein Geschäft uriniert nachdem er ein Bier geklaut und einer Verkäuferin ins Gesicht geschlagen hatte. Am Ende musste die Polizei hart durchgreifen.

14.50 Uhr: Keine Flugausfälle: Flughafen Erfurt von Nato-Luftmanöver kaum betroffen

Der Flughafen Erfurt-Weimar ist in den kommenden beiden Wochen von der Nato-Übung „Air Defender 2023“ kaum betroffen. Eine Flughafensprecherin verneinte die Frage, ob während der Übung zwischen dem 12. und 23. Juni Einschränkungen für den Flugbetrieb erwartet werden. Auch zusätzliche Starts oder Landungen von Nato-Maschinen in der genannten Zeit gebe es „eher nicht“.

12.45 Uhr: Landesärztekammer-Chefin: Kosten im Medizinbereich werden steigen

Mit Blick auf die älter werdende Gesellschaft, Fachkräftemangel und Entwicklungen der modernen Medizin gehen Expertinnen im Thüringer Gesundheitswesen von steigenden Kosten aus. "Wir können nicht das gleiche Geld in Anspruch nehmen in der Versorgung, als wenn alles so wäre wie vor 50 Jahren. Das muss man einfach wissen, dass Medizin teurer wird", sagte Ellen Lundershausen, Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen und Vizepräsidentin der Bundesärztekammer am Mittwoch.

12.33 Uhr: Erste Flüchtlinge kehren nach Brand nach Apolda zurück

Nach einem Brand mit einer toten Person in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda kehren die ersten Geflüchteten in die Stadt zurück. Es handele sich um Flüchtlinge, die in einem vom Brand verschont gebliebenen Teil der Gemeinschaftsunterkunft untergebracht waren, wie das Landratsamt des Kreises Weimarer Land am Mittwoch mitteilte. Diese Räume könnten nun wieder bezogen werden.

12 Uhr: Weniger Falschgeld-Fälle in Thüringen

Immer wieder tauchen in Thüringen gefälschte Geldscheine oder Münzen vor allem beim Kassieren in Geschäften, Kiosken oder der Gastronomie auf. Im Vorjahr registrierte das Landeskriminalamt (LKA) 550 Fälle. Die Zahl hat aber im Vergleich der Vorjahre abgenommen. rotzdem hat das Landeskriminalamt im letzten Jahr fast hundert Tatverdächtige ermittelt.

11.04 Uhr: Mann bei Arbeiten an Stromleitung im Landkreis Greiz schwer verletzt

Im Bereich des Planetenwanderwegs in Auma-Weidetal (Landkreis Greiz) ist am Dienstag beim Verlegen einer Höhenstromleitung ein Arbeiter schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte der 27-Jährige in einer Gondel in zirka 20 Metern Höhe gearbeitet.

10.28 Uhr: 71.000 Euro Preisgelder für Gründer und Unternehmen

Thüringen zeichnet auch in diesem Jahr wieder pfiffige Gründungskonzepte aus. Existenzgründer und Unternehmer könnten sich bis zum 10. September für den diesjährigen Gründungspreis ThEx Award bewerben, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch zum Start des Wettbewerbs mit. In vier Kategorien werden Preisgelder in Höhe von 71.000 Euro vergeben. Mit der Auszeichnung sollen sowohl mutige Existenzgründungen, erfolgreiche Jungunternehmen sowie gelungene Unternehmensnachfolgen unterstützt und gewürdigt werden.

7.51 Uhr: Landtagspräsidentin ist unzufrieden mit Arbeitsweise im Thüringer Parlament

Die Abgeordneten des Thüringer Landtags unterlassen es aus Sicht seiner Präsidentin Birgit Pommer inzwischen allzu oft, in wichtigen Fragen zum Wohle des gesamten Landes zusammenzuarbeiten. "Das ist der Atmosphäre und der politischen Auseinandersetzung innerhalb des Parlaments geschuldet, die nicht mehr vom Versuch getrieben sind, Lösungen zu finden", sagte Pommer. Damit sei der Landtag ein Spiegel der Gesellschaft, was die Zustände dort aber nicht besser mache. "Die Gesellschaft wird auseinander getrieben und das Parlament macht das mit sich auch."

Dienstag, 6. Juni

21.50 Uhr: Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst in Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete

Ein Großaufgebot von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr ist zur Stunde auf dem Gelände der Gemeinschaftsunterkunft in Obermehler im Einsatz. Gegen 21 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden.

20.15 Uhr: Löcher in der Zahnarztversorgung im Kreis Gotha werden wachsen

Theoretisch gibt es mehr als genug Zahnärzte im Kreis Gotha, doch praktisch muss man für eine Behandlung immer weiter fahren. Die Zahl der Zahnmediziner liegt rund ein Viertel über dem festgelegten Bedarf in der Region. Und doch findet manch einer nicht mal mehr in der Kreisstadt einen Zahnarzt.

19.20 Uhr: Thüringer Mediziner kritisieren Lücken im Krebsregister

Führende Thüringer Krebsexperten haben die unvollständige Registrierung der Daten von Krebspatienten kritisiert. Grund dafür sei ein zum Jahresanfang ausgelaufener Staatsvertrag der ostdeutschen Länder über das Gemeinsame Krebsregister (GKR), über das bislang Krankheitsverläufe insgesamt erfasst und ausgewertet werden konnten. Anders als etwa in Berlin und Brandenburg gebe es in Thüringen noch keine Anschlussgesetzgebung.

19 Uhr: Fusionieren Freie Wähler und Bürger für Thüringen?

Freie Wähler und Bürger für Thüringen könnten es im kommenden Jahr schwer haben, den Sprung in den Landtag zu schaffen. Nun sprechen beide Parteien über eine mögliche Fusion. Sollten sie sich zusammentun, könnten die Chancen steigen, so die Überlegung. Einige Themen eint die politischen Kontrahenten sogar.

17.40 Uhr: Dach der Erfurter Thüringenhalle vorerst gesichert

Am 16. März wurde die Erfurter Thüringenhalle wegen Dach-Einsturzgefahr gesperrt. Nun ist die Notsicherung abgeschlossen - Wenn auch mit 14-tägigem Verzug, wie der Chef des Erfurter Sportbetriebes, Jens Batschkus, erklärte. Der Grund: ein bestimmte Spannstahl sei nicht verfügbar gewesen. Wie es mit der Veranstaltungshalle nun weiter geht.

16.30 Uhr: Vattenfall fährt mit Wasserkraft Rekordergebnis ein

Mit seinen auch in Thüringen beheimateten Pumpspeicherkraftwerken hat der Energiekonzern Vattenfall ein Rekordergebnis eingefahren. Demnach hat Vattenfalls deutsche Wasserkraft-Sparte ein Rekord-Jahresergebnis vor Steuern von knapp 104 Millionen Euro erzielt – und damit mehr als das Dreifache des Ergebnisses von 2020. Allerdings hatte der Konzern auch selbst an erhöhten Energiepreisen zu knabbern.

16 Uhr: Rot-Weiß Erfurt holt ehemaligen Nationalspieler von Liga-Konkurrent

Der Thüringer Regionalligist hat mit Michael Seaton einen neuen Stürmer verpflichtet. Der 27 Jahre alte Angreifer kommt ablösefrei vom Berliner AK und unterschrieb einen Vertrag bis 2025, wie der Verein auf Instagram mitteilte. Seaton debütierte bereits mit 17 Jahren in der A-Nationalmannschaft seines Heimatlandes Jamaika. 2020 kam er nach Deutschland und spielte zunächst für den BSV Schwarz-Weiß Rehden, ehe er in die Hauptstadt wechselte. Dort erzielte er in der abgelaufenen Saison vier Treffer in 20 Einsätzen. Wie Trainer Fabian Gerber den Neuzugang einschätzt.

15.20 Uhr: Ramelow: Thüringentag mit Bandbreite wie noch nie

Nach einer Corona-Pause hat Ministerpräsident Bodo Ramelow einen besonderen Thüringentag in Schmalkalden angekündigt. Das größte Landesfest verfüge dieses Mal über „eine Bandbreite, wie wir sie auf einem Thüringentag noch nie hatten“, sagte der Linken-Politiker am Dienstag in Schmalkalden. Von Freitag bis Sonntag richtet die südthüringer Fachwerkstadt den Thüringentag unter dem Motto „Thüringens grüner Tag“ aus. Fragen rund um die Themen Ernährung, Landwirtschaft, Klimawandel und Mobilität sollen aufgegriffen werden. (dpa)

13 Uhr: Thüringen verliert in den nächsten Jahren 200.000 Arbeitskräfte

Die Thüringer Wirtschaft steht in den kommenden Jahren vor einem massiven Mangel an Arbeitskräften. Laut Prognosen gebe es bis 2030 knapp 200.000 Arbeitskräfte weniger im Freistaat. So hofft man, die Lücke füllen zu können.

11.35 Uhr: Thüringen bei "Jugend musiziert" erfolgreich

Thüringens musikalischer Nachwuchs hat beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" viele Preise abgeräumt: 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten einen ersten Preis, 34 einen zweiten Preis und sieben einen dritten Preis. Das teilte die Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen am Dienstag mit. In diesem Jahr gab es bei den Solowertungen die Kategorien Klavier, Harfe, Gesang, Gitarre (Pop) und Drum-Set (Pop). Bei den Ensemblewertungen wurden Akkordeon-Kammermusik, Kammermusik für Streichinstrumente, Kammermusik für Blasinstrumente und Offene Kammermusik bewertet. (dpa)

11.29 Uhr: Technischer Defekt wohl Auslöser von Brand in Flüchtlingsunterkunft

Nach dem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda mit einem Todesopfer geht die Polizei bislang von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Allerdings müsse noch das abschließende Ergebnis des Gutachtens abgewartet werden.

11.10 Uhr: Rund 2900 Gigawattstunden Strom in drei Monaten eingespeist

Thüringens Stromerzeuger haben in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 2847,7 Gigawatt Strom ins Netz eingespeist. Dies sei ein Rückgang um 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Dienstag in Erfurt mitteilte. Der Anteil Erneuerbarer Energien betrug den Daten zufolge 62,3 Prozent. Demnach steuerten 910 Windkraftanlagen 1155 Gigawattstunden Strom bei. Die Stromeinspeisung aus Windenergie sank den Statistikern zufolge um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Strom aus Biomasse machte mit 363,1 Gigawattstunden einen Anteil an den Erneuerbaren von 20,5 Prozent aus. Etwa 44.340 Photovoltaikanlagen speisten 203 Gigawattstunden Strom ein und steuerten damit 11,4 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren Energien bei. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sank die Stromproduktion per Photovoltaik-Anlagen um 32,3 Prozent. (dpa)

10.41 Uhr: Waldbrandgefahr in Teilen Thüringens zurückgegangen

Vor allem in Ostthüringen hat sich die Lage mit Blick auf die Waldbrandgefahr entspannt. Eine entsprechende Lagekarte des Thüringenforst zeigte für weite Teile des östlichen Thüringens eine geringe, oder sehr geringe Waldbrandgefahr am Dienstagvormittag an. Für das restliche Thüringen galt überwiegend die Gefahrenstufe drei - diese bedeute allerdings noch keine Einschränkungen für Waldbesucher. Die Forstanstalt verstärkt dann aber ihre Informationsarbeit zur Waldbrandgefahr. In den vergangenen Tagen war in manchen Gebieten in Südthüringen auch vor einer hohen Waldbrandgefahr gewarnt worden. (dpa)

9.31 Uhr: Polizei rettet Bambi bei Nordhausen

Ein Rehkitz war ohne seine Mutter auf der A38 unterwegs, als die Polizei das geschwächte Tier fand. Das kleine Bambi war von der Situation überfordert und bereits geschwächt, sodass es schnell und unverletzt eingefangen werden konnte.

9.28 Uhr: Sieben Verletzte bei vier Unfällen innerhalb von 16 Stunden in Saalfeld-Rudolstadt

Alle Hände voll zu tun hatten die Beamten der Saalfelder Polizei in den vergangenen 24 Stunden. Bei gleich vier Unfällen mit verletzten Personen waren sie seit Montag im Einsatz.

8.45 Uhr: Zwei Verletzte nach Unfall auf der B7

Am Dienstagmorgen kam es auf der B7 zwischen Utzberg und Mönchenholzhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Das war passiert.

6.32 Uhr: Flaute beim Verkauf von E-Autos in Thüringen

Nachdem im vergangenen Jahr elektrisch betriebene Autos – vor allem wegen der hohen Umweltprämie – sehr begehrt waren, schwindet anscheinend das Interesse an ihnen. Der Abverkauf stockt jedenfalls.

Montag, 5. Juni

22.30 Uhr: Hoffnung für Erfurter West-Tribüne des Steigerwaldstadions

Seit dem Stadionumbau 2017 ist die Westtribüne im Erfurter Steigerwaldstadion gesperrt. Der Bestand der Westtribüne soll im Zuge der Werterhaltung so ertüchtigt werden, sodass sie wieder nutzbar ist. Dazu müsse separat auch eine Beschallungsanlage an Spieltagen eingebaut, eine Brandmeldeanlage nachgerüstet werden. Auf der Tribüne müsste einiges an Reparaturen erfolgen - und es würde einiges kosten.

20.50 Uhr: 200 Quadratmeter Wald brennen im Ilm-Kreis

Zu einem Brand in einem Waldstück im Landkreis Ilm-Kreis wurden die Kräfte der Feuerwehr heute nach Gehren bei Ilmenau alarmiert. Dort brannte aus bisher noch unbekannter Ursache ein Waldstück von etwa 200 Quadratmetern.

20.30 Uhr: Bund und Land besiegeln Finanzierung Thüringer Kindergärten

Das Land Thüringen will in den nächsten zwei Jahren über Hundert Millionen Euro für Kindergärten bereitstellen. Damit soll die Beitragsfreiheit und ein besserer Betreuungsschlüssel finanziert werden. Die Kabinettsvorlage wird am Dienstag im Kabinett abschließend beraten. Damit werde die Nachfolge des Gute-Kita-Gesetzes im Freistaat besiegelt. Den Löwenanteil von rund 98 Millionen Euro steuert der Bund bei, 30 Millionen Euro stammen aus Landesmitteln.

20.10 Uhr: Mysteriöser Koffer sorgt für Polizei-Einsatz in Eisenach

Ein verdächtiger Gegenstand vor dem Eisenacher Bahnhof hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nach kurzer Zeit konnte die Polizei aber Entwarnung geben: In dem verdächtigen Koffer fanden die Ermittler nichts gefährliches, wie ein Polizei-Sprecher am Montagabend auf Anfrage sagte. Ein Mann soll einen Trolley, „auf dem augenscheinlich ein unbekannter Gegenstand mit Pyrotechnik befestigt war“, vor dem Bahnhofsgebäude abgestellt und den Ort dann verlassen haben. Laut Polizei war zunächst unklar gewesen, ob von dem Koffer eine Gefahr ausgeht. (dpa)

20 Uhr: Bund und Land besiegeln Finanzierung von Beitragsfreiheit und Betreuungsschlüssel

In diesem und im kommenden Jahr werden knapp 128 Millionen Euro in Thüringer Kindergärten fließen. Das geht aus einer Kabinettsvorlage hervor, die dieser Zeitung vorliegt und die am Dienstag im Kabinett abschließend beraten werden soll. Damit wird die Nachfolge des Gute-Kita-Gesetzes im Freistaat besiegelt.

19.30 Uhr: Testfahrt der Erfurter Bahn mit Akku-Zug endet in Panne

Thüringen hat die geringste Dichte an elektrifizierten Bahnstrecken. Das Land will deshalb ab 2028 diesel- durch akkugetriebene Züge ersetzen. Bei einer Testfahrt der Thüringer Bahn ist es heute allerdings zu einer Panne gekommen. Eigentlich hätte der Zug von Neudietendorf bis nach Ilmenau mit seinem Akku fahren sollen. Doch es kam anders - was allerings nicht an seinem Antrieb lag.

18.30 Uhr: Tödlicher Motorradunfall auf B4 bei Erfurt

Am Montag ist es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 bei Erfurt gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 32-Jähriger gegen 12.30 Uhr stadtauswärts gefahren, als er bei einem Bremsvorgang zwischen den Anschlussstellen Gispersleben und A71 die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

16.30 Uhr: Staatsanwaltschaft klagt Björn Höcke an

Die Staatsanwaltschaft Halle hat Anklage gegen den Vorsitzenden der als gesichert rechtsextrem eingestuften Thüringer AfD, Björn Höcke, erhoben. Hintergrund ist eine Rede Höckes Ende Mai 2021 in Merseburg, bei der er die verbotene SA-Losung „Alles für Deutschland!“ verwendet haben soll. Höcke sei im Ergebnis der Ermittlungen hinreichend verdächtig.

16 Uhr: Tarifstreit bei Süßwarenherstellern: Warnstreik in Saalfeld und Kahla

Mehr als 200 Beschäftigte haben nach Gewerkschaftsangaben am Montag mit Warnstreiks in Kahla und Saalfeld ihrer Forderung nach höheren Entgelten in der Süßwarenindustrie Nachdruck verliehen. Im Kahler Werk von Griesson-de Beukelaer traten laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) rund 115 Arbeitnehmer in einen mehrstündigen Ausstand. „Die komplette Spätschicht hat sich beteiligt, die Produktion steht still“, sagte der NGG-Geschäftsführer für die Region Thüringen, Jens Löbel. Bei Stollwerck in Saalfeld hätten knapp 100 Mitarbeiter zeitweise die Arbeit niedergelegt. (dpa)

15.30 Uhr: Scharlach nach Covid-19 häufigste Infektionskrankheit in Thüringen

Die Corona-Pandemie gilt zwar als überwunden, dennoch ist die Krankheit nicht verschwunden. Allein in der 21. Kalenderwoche wurden den Thüringer Gesundheitsämtern nach Angaben des Gesundheitsministeriums 124 neue Fälle übermittelt – seit Jahresbeginn waren es insgesamt fast 18.600. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es allerdings knapp 428.000. Covid-19 war in der 21. Meldewoche aber nicht die Infektionskrankheit mit den meisten neuen Fällen. Übertrumpft wurde sie von Scharlach mit 134 Neuerkrankungen.

15 Uhr: Nordhäuser Tierheim-Hund geht nicht in den Polizeidienst

Der einjährige Apollo wird nun doch kein Polizeihund. Die Hoffnung auf ein neues Leben fern des Tierheims war groß. Am Ende hat all das Daumendrücken der Mitarbeiter nicht geholfen. Der einjährige Malinois-Rüde Apollo ist noch vor dem Ende der vierwöchigen Probezeit bei der Polizeihundestaffel zurück.

14.45 Uhr: 18-Jähriger durch Stiche in Erfurt schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in Erfurt wurden am Sonntagmorgen mehrere Personen verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, habe zunächst ein 34-jähriger Mann in einer Bar am frühen Sonntagmorgen einer Frau ins Gesicht geschlagen und ein Bierglas nach einem weiteren Gast geworfen. Danach sei es vor dem Lokal zu einer Auseinandersetzung gekommen.

14.30 Uhr: Mysteriöse Leuchte aus Heiligenstadt ist keine jüdische Menora

Im April wurde ein Leuchter an das Eichsfeldmuseum in Heiligenstadt übergeben. Er wurde dem jüdischen Glauben zu geschrieben. Ein Dachbodenfund, der ideal zur Ausstellung „Jüdisches Erbe in Heiligenstadt“ im Alten Rathaus gepasst hätte. Doch jetzt kam heraus, wem der Leuchter wirklich gehörte.

13.54 Uhr: Bombendrohung am Erfurter Hauptbahnhof

Am Montagmittag ist am Bahnhof in Erfurt eine Bombendrohung eingegangen. Reisende mussten das Gebäude verlassen, Geschäfte mussten geschlossen werden. Die Bundespolizei konnte nach einer Stunde Einsatzdauer wieder Entwarnung geben.

13.32 Uhr: Inflationsrate sinkt in Thüringen auf 6,2 Prozent

Die Jahresteuerungsrate ist in Thüringen weiter rückläufig. Das liegt unter anderem an gesunkenen Energie- und Nahrungsmittelpreisen, wie das Thüringer Landesamt für Statistik in Erfurt am Montag mitteilte.

13 Uhr: Thüringen hat Quantenverschlüsselung in realer IT-Infrastruktur erfolgreich getestet

In Thüringen ist im Mai offenbar ein wichtiger Schritt zur Absicherung hochsensibler Datennetze gelungen. Laut Finanzministerium konnte in einem mehrtägigen Testlauf der sichere Austausch von sogenannten Quantenschlüsseln zwischen dem Landesrechenzentrum in Erfurt und einem Rechenzentrum im Thüringer Wald erfolgreich durchgeführt werden. Was das jetzt für die Thüringer Behörden bedeutet.

11.01 Uhr: Nach Brand in Apolda: Aktuell keine Hinweise auf Fremdverschulden

Nach dem zerstörerischen Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft in Apolda, bei der ein Mensch ums Leben kam, gibt es derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden.

10.10 Uhr: Zehnter Lotto-Großgewinn für Thüringen

Der Juni geht gut los: Die Thüringer Staatslotterie kann den zehnten Großgewinn und bereits den vierten Großgewinn bei der Zusatzlotterie Super 6 vermelden. Über diese Gewinnsumme kann sich der Gewinner freuen.

8.34 Uhr: Zwei Frauen bei Brand in Jena leicht verletzt

Zwei Frauen sind nach einem Brand in Jena mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Zeugen sahen am Sonntagnachmittag Flammen über eine Balkonbrüstung schlagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Brandwohnung war den Angaben zufolge unbewohnt, der Inhaber war nicht da. Es ist unklar, wo der Brand ausbrach. Auch Ursache und Schaden seien noch nicht bekannt. Die 22 und 57 Jahre alten Hausbewohnerinnen wurden leicht verletzt. (dpa)

7.53 Uhr: Mann rettet Dackeldame auf A9 - Polizei sucht Herrchen

Foto: Autobahnpolizeiinspektion

Eine herrenlose Dackeldame ist am Sonntagabend von einem Mann auf einem Parkplatz auf der A9 gerettet worden. Die verängstigte Hündin ist zunächst von einem Tierheim in Obhut genommen worden. Die Thüringer Autobahnpolizei sucht nun den Halter des Tiers.

7.09 Uhr: Grüne wollen Atommüll-Endlager in Thüringen nicht ausschließen

Die Grünen im Landtag können sich unter bestimmten, wissenschaftlich definierten Bedingungen vorstellen, dass Thüringen Standort für das deutsche Atommüll-Endlager wird. "Das Ziel muss sein, für das Endlager den sichersten Standort in Deutschland zu finden", sagte die energiepolitische Sprecherin der Fraktion, Laura Wahl.

6.53 Uhr: Mit Melonen beladener Lkw brennt auf der A4

Ein mit Melonen beladener Lastwagen hat in der Abfahrt der Anschlussstelle Ronneburg auf der A4 im Landkreis Greiz gebrannt. Der Schaden beträgt rund 75.000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 45-jährige Fahrer rettete sich aus dem Fahrzeug und kam zur Untersuchung in ein Klinikum.

Sonntag, 4. Juni

21.06 Uhr: Zwei Einzelbewerber gehen in Bürgermeister-Stichwahl in Hildburghausen

Bei der Bürgermeisterwahl in Hildburghausen hat kein Kandidat die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten. Es gibt deshalb eine Stichwahl zwischen den Einzelkandidaten Patrick Hammerschmidt und Florian Kirner. Sie hatten die meisten Stimmen. Die Wahl sei auf den 18. Juni angesetzt, sagte der Wahlleiter Andreas Schulz am Sonntagabend. Hammerschmidt erhielt 45,1 Prozent. Kirner lag bei 37,2 Prozent.

Die Wahl wurde nötig, weil der frühere Bürgermeister Tilo Kummer (Linke) in einem Bürgerentscheid im Februar abgewählt worden war. Die Entscheidung wurde über die Stadtgrenzen hinaus und vor allem innerhalb der Thüringer SPD diskutiert: Stadträte der SPD hatten gemeinsam mit Stadträten der AfD und einer rechtsextremen Wählervereinigung das Abwahlverfahren in Gang gebracht. In der Kreisstadt gibt es 9300 Wahlberechtigte. (dpa)

20.08 Uhr: Alles ist anders mit Kalkbrenner auf dem Domplatz Erfurt

Ein DJ-Set mit Paul Kalkbrenner unterhalb des Dombergs? Es ist einiges anders im Vergleich zu früheren Open Airs in Erfurt. Erst einmal überrascht die sehr spartanische Absperrung, die die Veranstalter gewählt haben. Gut hüfthohe Gitter ziehen sich auf Seiten der Marktstraße entlang. Und noch etwas ist so ganz anders an diesem Rave.

19.32 Uhr: Rot-Rot-Grün legt Härtefallfonds für Straßenausbaubeiträge vor

Im jahrelangen Streit um einen Härtefallfonds für Straßenausbaubeiträge in Thüringen ist eine Einigung greifbar nahe. Die rot-rot-grüne Minderheitskoalition hat dazu jetzt einen Gesetzentwurf erarbeitet. Demnach soll das Land für Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, die stark belastet werden, „eine anteilige Kompensation für bereits gezahlte oder noch zu zahlende Straßenausbaubeiträge“ gewähren. Entsprechende Leistungen sind in zwei Fällen vorgesehen.

19 Uhr: Kind stirbt bei Brand in Unterkunft für Geflüchtete

Bestürzung und Beileidsbekundungen in Apolda: Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen, mehrere weitere wurden verletzt. Ein neun Jahre alter Junge wird seit dem Brand vermisst. Ob es sich bei dem Toten um den Jungen handelt, könne mit abschließender Sicherheit erst nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung festgestellt werden, betonte die Polizei. Der Leichnam soll noch am Abend in die Gerichtsmedizin gebracht werden.

Junge stirbt bei Brand in Gemeinschaftsunterkunft in Apolda Am Sonntagmorgen wurde ein Feuer in der Gemeinschaftsunterkunft "Auf dem Angespanne" gemeldet. Foto: Johannes Krey | JKFotografie&TV / Johannes Krey

18.45 Uhr: Zusammenarbeit ja oder nein?: Thüringer CDU ist uneins über Koalition mit der Linken

Innerhalb der Thüringer CDU-Führung gibt es unterschiedliche Auffassungen zum Umgang mit der Linken nach der Landtagswahl 2024. Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann, der auch Mitglied im Landesvorstand ist, fordert, den Unvereinbarkeitsbeschluss seiner Partei in diesem Punkt zu überdenken. „Eine Regierungsmehrheit in Thüringen wird ab Herbst nächsten Jahres nur durch eine Koalition zwischen CDU und Linke herstellbar sein“, so Neumann. Mit einer anderen Partei schließt er eine Zusammenarbeit aber aus.

18.27 Uhr: Tausende Besucher bei Rassehunde- und Rassekatzen-Schau in Erfurt

Mehrere Tausend Gäste sind zu den Internationalen Rassehunde- und Rassekatzen-Ausstellungen in Erfurt gekommen. "Wir gehen von rund 9000 Besuchern aus", sagte eine Sprecherin der Messe am Sonntag. Die zweitägigen Ausstellungen wurden am Samstag eröffnet. Schon vor Beginn gab es Diskussionen wegen der Schauen - dabei ging es um die Frage, ob einige der Tiere eventuell ein qualvolles Leben haben.

Fotos von der Rassehunde- und Rassekatzen-Ausstellung in Erfurt Die Rassehundeschau und die Rassekatzen-Ausstellung auf der Messe Erfurt sind auch in diesem Jahr die Klassentreffen der schönsten Vierbeiner. Die Resonanz bei Ausstellern und Zuschauern fiel aber deutlich geringer aus. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

17.40 Uhr: In Remptendorf sorgen Wahlplakate eines Kandidaten für Irritationen

Ein Bewerber um das Amt des Bürgermeisters verwendet auf seinen Plakaten das Logo der Gemeinde Remptendorf. Das sei eine Irreführung der Wählerinnen und Wähler, sagt die Gemeinde. So erklärt der Kandidat, wie das Logo auf die Plakate kam.

16.50 Uhr: Schulverwaltungsassistenten sollen Lehrer entlasten: Thüringer Testlauf wird ausgewertet

Das Bildungsministerium will im Sommer eine erste Bilanz des Modellprojekts zum Einsatz von Schulverwaltungsassistenten ziehen. Der Testlauf im Kyffhäuserkreis und im Landkreis Schmalkalden-Meiningen wurde Ende vergangenen Jahres zwischen den Landrätinnen und Bildungsminister Helmut Holter (Linke) besiegelt, seit April sind alle dafür ausgeschriebenen und vom Land geförderten zehn Stellen besetzt. Warum Lehrervertreter dennoch von Aktionismus sprechen.

15.11 Uhr: Ministerin lehnt Spekulationen zu Brand in Flüchtlingsunterkunft ab

Thüringens Migrationsministerin Doreen Denstädt hat nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft mit einem Todesopfer in Apolda Spekulationen zur Brandursachen abgelehnt. Es sei zu früh für weitere Aussagen zum Hergang, betonte die Grünen-Politikerin am Sonntag.

14.24 Uhr: Innenministerin Faeser zu Brand in Apolda: Ermittlungen laufen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat den Betroffenen nach dem Brand in einer Geflüchtetenunterkunft in Apolda ihr Mitgefühl ausgedrückt. "Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Die Sicherheitsbehörden des Bundes stehen mit der Thüringer Polizei in ständigem Austausch und jederzeit zur Unterstützung bereit", schrieb sie zudem am Sonntagmittag auf Twitter. (dpa)

13.46 Uhr: Geflüchteter Motorradfahrer überholte trotz Verbot: Schwerer Unfall zwischen Gera-Leumnitz und Ronneburg

Am Samstagvormittag ereignete sich gegen auf der L1362, zwischen Gera-Leumnitz und Ronneburg ein schwerer Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei hatte hier ein noch unbekannter Motorradfahrer trotz Gegenverkehrs überholt. Bei einem anschließenden Bremsmanöver verletzte sich ein anderer Motorradfahrer schwer.

12.37 Uhr: 15-jähriger Mopedfahrer bei Unfall auf B7 schwer verletzt

Auf der B7 zwischen Hammerstedt und Frankendorf ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Laut Polizeiangaben vom Sonntag waren hier ein 15-jähriger Mopedfahrer und eine 44-jährige Autofahrerin zusammengestoßen. Der Jugendliche kam zu Fall und verletzte sich dabei schwer.

11.50 Uhr: Verspätung bei der Bahn - Fahrstuhl auf Erfurter Hauptbahnhof erst ab Mitte Juni frei

Mitte Juni ist der Aufzug zu den Bahnsteigen 9 und 10 auf dem Hauptbahnhof einsatzbereit. Und somit zwei Wochen nach dem zuletzt durch die Deutsche Bahn genannten Termin. Einschränkung bei der Barrierefreiheit des Bahnhofs wird es aber bis Mitte September geben, da auch der Aufzug am Bahnsteig 3 bis 8 getauscht werden soll.

Samstag, 3. Juni

21.15 Uhr: Ermittlungen gegen Sozialverein Talisa: Staatsanwaltschaft leitet neue Verfahren ein

Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat die Ermittlungen gegen den Thüringer Arbeitslosenhilfeverein Talisa ausgeweitet. Die Behörde teilte mit, das weitere Verfahren gegen Verantwortliche des Vereins eingeleitet worden seien. Dabei gehe es weiterhin um den Vorwurf des Betruges bei der Verwendung von Fördermitteln.

20.20 Uhr: Gewalttaten von Gruppe junger Männer in Ilmenau: Drei Haftbefehle

Nach mehreren Gewalttaten einer Gruppe junger Männer in Ilmenau sitzen drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Zwei von ihnen - 19 und 22 Jahre alt - seien bereits am Donnerstag festgenommen worden, der dritte habe sich in einer der Polizei zunächst unbekannten Wohnung versteckt, teilte diese am Samstagabend mit. Die Fahndung nach ihm sei schließlich erfolgreich gewesen, am Samstag sei der 22-Jährige festgenommen worden. Die drei Männer gelten als Hauptbeschuldigte einer Tätergruppe, die im Stadtgebiet in der jüngsten Vergangenheit verschiedene Delikte verübt haben soll - einige auf dem Campus der TU Ilmenau.

19.45 Uhr: Bauen am Fluss nach dem Hochwasser 2013: Sonderfall „Heinrichsquartier“ in Gera

Dem Fluss Raum geben, statt bis ans Ufer zu bauen – das sollte eine Lehre aus dem Hochwasser 2013 sein. Nur wenig später wird auf einer Brachfläche an der Weißen Elster in Gera-Heinrichsgrün ein komplettes Wohnviertel aus dem Boden gestampft: das Heinrichsquartier. Doch wie passt das zusammen? Wie die Geraer Stadtverwaltung grundsätzlich erklärt, ist das Bauen im Überschwemmungsgebiet wasserrechtlich im Paragraf 78 Wasserhaushaltsgesetz geregelt – und grundsätzlich untersagt. Das Heinrichsquartier stellt laut Stadtverwaltung einen Sonderfall dar.

19.17 Uhr: Zwei Großbrände im Kyffhäuserkreis

In Hemleben im Kyffhäuserkreis brennen ein Wohnhaus und eine Scheune. Auch in Esperstedt war die Feuerwehr im Einsatz.

Zwei Großbrände im Kyffhäuserkreis: Fotos der Einsätze Samstagnachmittag kam es bei Esperstedt (Kyffhäuserkreis) zu einem großen Brand von mehreren gelagerten Bahnschwellen und Stroh. Foto: Johannes Krey, Feuerwehr/Silvio Dietzel

18.12 Uhr: Auch Polizisten aus Thüringen bei Einsatz in Leipzig dabei

Die sächsische Polizei wird bei ihrem Einsatz am Samstag in Leipzig nach eigenen Angaben von Kräften aus elf anderen Bundesländern sowie der Bundespolizei unterstützt. Dabei handelt es sich nach Angaben der Polizei um Beamte aus Bayern, Brandenburg, Thüringen, Berlin, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Bundesweit war in linken Kreisen zu Solidaritätsdemonstrationen in Leipzig mobilisiert worden. Anlass ist das Urteil gegen die Linksextremistin Lina E. und drei Mitangeklagte wegen Überfällen auf vermeintliche oder tatsächliche Neonazis.

17.45 Uhr: Voigt sieht auch in "linker Gesellschaftspolitik" Grund für AfD-Hoch

Thüringens CDU-Landtagsfraktionschef Mario Voigt sieht in "linker Gesellschaftspolitik" einen Hauptgrund für die gestiegene Zustimmung zur AfD in Umfragen. "Das, was wir momentan erleben, das ist Protest gegen schlechtes Regierungshandwerk in Berlin und linke Gesellschaftspolitik der Ampel, aber es ist auch gleichzeitig ein Hilfeschrei der normalen Menschen, sich den Problemen des Landes anzunehmen", sagte Voigt am Samstag im Deutschlandfunk. Nach dem ARD-"Deutschlandtrend" käme die AfD aktuell auf 18 Prozent der Stimmen und damit genauso viel wie die SPD, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre.

16.51 Uhr: Thüringer Familien wandern mit Ministerpräsidenten und Ministerin

Bei viel Sonnenschein sind am Samstag Thüringer Familien durch den Schlosspark Belvedere in Weimar gewandert: Zum Landesfamilienwandertag waren etwa 200 Menschen gekommen. Mit dabei waren auch Ministerpräsident Bodo Ramelow und Gesundheits- und Familienministerin Heike Werner (beide Linke), wie eine Sprecherin Werners sagte. Zu Beginn des Wandertags hatte Ministerin Werner erklärt, dass in Thüringen alle Familienformen willkommen seien. Bei einem Familienfest im Anschluss gab es unter anderem Spiele und Theaterstücke. In Thüringen leben laut Daten des Landesamts für Statistik etwa 285.000 Familien mit 931.000 Mitgliedern. Im Durchschnitt besteht jede Familie aus 3,26 Menschen. (dpa)

16.20 Uhr: Neues Institut an Erfurter Uni: Klimaverhalten verstehen, um es zu verändern

An der Uni Erfurt wurde ein Institut für klimagesundes Verhalten eröffnet. Die Chefin ist in der Welt der Wissenschaft schon länger keine Unbekannte mehr.

15.55 Uhr: Frontalzusammenstoß bei hoher Geschwindigkeit: Mann lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall bei Zella-Mehlis ist ein 21-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Die Feuerwehr brauchte über eine Stunde, um ihn aus einem alten Mercedes zu retten. Eine Frau wurde schwer verletzt.

15.07 Uhr: Festnahme bei Reichsbürger-Treffen in Thüringen

Die Polizei hat am Samstag weiter ein Treffen der sogenannten Reichsbürger-Szene im thüringischen Eichsfeld im Blick gehabt. Bislang sei es dort aber zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmittag. Die Teilnehmerzahl liege bei etwa 150.

14.23 Uhr: Der FC Carl Zeiss Jena gewinnt den Thüringer Landespokal

Nach einer souveränen ersten Halbzeit der Zeiss-Elf macht es Endspielgegner Wacker Nordhausen noch einmal spannend, am Ende gewinnen die Jenaer aber standesgemäß.

12.11 Uhr: Schwerer Unfall durch Wendemanöver in Erfurt

Ein unüberlegtes Wendemanöver führte in Erfurt zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem ein Kleintransporter und ein Motorrad beteiligt waren.

11.37 Uhr: Geschätzt 350.000 Euro Schaden bei Brand an einer Gaststätte in Tautenhain

Ein Mann wurde bei dem Brand verletzt. Die Feuerwehren kamen aus mehreren Orten des Landkreises, um bei den Löscharbeiten zu helfen.

Freitag, 2. Juni

19.55 Uhr: Feuerwehr-Kameraden retten Hotel „Zur Kanone“ in Tautenhain

Nachdem vermutlich in einem Nebengebäude Feuer ausgebrochen war, hat das Hotel „Zur Kanone“ in Tautenhain (Saale-Holzland-Kreis) die Feuerwehr alarmiert. Mit einem Großeinsatz haben Kameraden mehrerer Feuerwehren am Freitagnachmittag gerade noch ein Drama verhindert.

19.22 Uhr: Sicherheitslücke in AOK-Software: Zugriffe auf Sozialdaten von Versicherten werden geprüft

Mehrere Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) sind von einer Sicherheitslücke in einer Software betroffen. Nicht autorisierte Zugriffe auf Sozialdaten von Versicherten werden geprüft. Auch Thüringen ist betroffen.

18.40 Uhr: Kassenärzte warnen vor Überforderung bei Reform der Notversorgung

Die Notaufnahmen sind überlastet. Änderungen werden seit langem gefordert. Warum es in Thüringen jetzt dennoch Streit gibt.

18.07 Uhr: Techniker als Täter: Landgericht spricht Urteil nach größtem Drogenfund im Landkreis Greiz

Nach dem größten Drogenfund der vergangenen Jahre im Landkreis Greiz hat das Landgericht Gera am Freitag das Urteil gegen den Täter gesprochen. So lautet der Richterspruch.

17.45 Uhr: Totes Baby in Pößneck: Wie der Ermittlungsstand nach neun Monaten ist

Ein zehn Monate altes Kind war an den Folgen großflächiger Verbrühungen gestorben. Ermittelt wird gegen die Eltern.