Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 4. bis 20. Mai 2023

Ein 17-Jähriger hat in Kölleda am Wochenende offenbar seine Ex-Freundin mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. (Symbolbild)

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 4. bis 20.05.2023.

(Hier geht es zum aktuellen Thüringen-Ticker)

Samstag, 20. Mai

19.23 Uhr: Haftbefehl gegen Jugendlichen nach Messerattacke in Kölleda

Nach einem Gewaltverbrechen in Kölleda (Kreis Sömmerda) hat die Kriminalpolizei in Erfurt Ermittlungen aufgenommen. Gegen den 17-jährigen Tatverdächtigen wurde am späten Samstagnachmittag Haftbefehl erlassen. Das ist bisher bekannt.

17.54 Uhr: Weniger Rauschgiftkriminalität in Erfurt: Warum das keine gute Nachricht ist

Die Kriminalstatistik sagt mehr über die Kontrollen als über die Lage aus, sagt Erfurts Polizeichefin – und will die Kontrollen intensivieren. Im auffälligen Rückgang der Rauschgiftkriminalität sieht sie keine positive Entwicklung.

17.25 Uhr: Facharztmangel im Kyffhäuserkreis: Warum eine Frau fast verzweifelt

Das Sehvermögen einer Sondershäuserin verschlechterte sich über Wochen. Auf Behandlungsanfragen bekommt sie ungezählte Absagen. Für sie krankt das System.

16.38 Uhr: Mehrere Verletzte bei Unfällen im Wartburgkreis

Bei drei Verkehrsunfällen sind im Wartburgkreis mehrere Personen verletzt worden, eine davon schwer. Das war passiert.

16.01 Uhr: Carport mit Traktor im Landkreis Greiz abgebrannt

Am Donnerstag, gegen 21.45 Uhr, sind Feuerwehr und Polizei zu einem Garten in Großdraxdorf gerufen worden, da es dort unter einem Carport brannte. Obwohl sofort mit den Löschmaßnahmen begonnen wurde, sind das Carport sowie ein Traktor mit Anhänger, Holz und ein Holzspalter laut Landespolizeiinspektion Gera komplett zerstört.

15.42 Uhr: Große Nachfrage nach Fördergeldern für Junglandwirte

Das neu aufgelegte Förderprogramm für Junglandwirte in Thüringen hat nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums großen Zuspruch gefunden. Für die Zuschüsse bei der Übernahme von Höfen gingen 25 Anträge ein, wie das Ministerium nach Ende der Antragsfrist Mitte Mai mitteilte. Es seien Hilfen in Höhe von mehr als 1,6 Millionen Euro beantragt worden. Damit übersteige das beantragte Volumen die Höhe des Förderprogramms aus EU- und Landesgeldern von 700.000 Euro in diesem Jahr. (dpa)

14.16 Uhr: Land unterstützt Waldbesitzer mit knapp 23 Millionen Euro

Die Waldschäden durch Borkenkäfer haben in Thüringen laut dem Forstministerium erneut drastisch zugenommen. Deswegen stützt die Landesregierung die Waldbesitzer in diesem Jahr nach eigenen Angaben mit knapp 23 Millionen Euro bei der Beseitigung von klimabedingten Schäden und dem Waldumbau. Bereits von Januar bis April seien 700.000 Festmeter Schadholz, das durch die Käfer verursacht wurde, angefallen. Das sei ein historischer Höchstwert, teilte das Ministerium heute in Erfurt mit. Die betroffenen Bäume waren noch im vergangenen Herbst befallen worden. Mit den wärmeren Temperaturen seit Monatsbeginn hat der Schwarmflug der Borkenkäfer wieder begonnen.

14.12 Uhr: Das Erfurter Dreienbrunnenbad wird zum Ganzjahres-Café

Der Erfurter Event-Manager Ronny Lessau übernimmt die Gastronomie im Dreienbrunnenbad. Er setzte sich in der Ausschreibung der Stadtwerke Bäder GmbH durch, die auch eine Gastronomie nach außen sowie Kulturangebote beinhaltete. "Wir wollen uns einbringen und diesen tollen Ort im Grünen nicht nur während der Freibadsaison bespielen", sagt Lessau. Das neue Café soll die Aufenthaltsqualität im idyllischen Freibad an der Gera weiter steigern. Dazu sollen etwa Wlan oder eine Möblierung beitragen, die gemeinsam mit Ikea gestaltet wird.

13.39 Uhr: Wieder Kulissenschieber fürs Ekhof-Theater gesucht

Im Sommer findet das Ekhof-Festival auf Schloss Friedenstein statt. Für die Aufführungen im historischen Ekhof-Theater sucht die Stiftung Schloss Friedenstein wieder Interessierte, die als Kulissenschieber mitwirken wollen. Sie werden beteiligt sein an der Inszenierung des diesjährigen Schauspiels "Maria Stuart" nach Friedrich Schiller.

13.37 Uhr: Lkw-Fahrer in Gotha mit 2,6 Promille erwischt

Am Mittwochnachmittag ist ein Lkw-Fahrer in Gotha kontrolliert worden. Wie sich herausstellte, hatte der 45-Jährige Alkohol getrunken. Ein Test ergab einen Wert von rund 2,6 Promille.

12.12 Uhr: Bislang mehr als 70 Anmeldungen für Familienwandertag

Für den ersten Landesfamilienwandertag Anfang Juni in Weimar gibt es bislang 73 Anmeldungen. Noch bis kommenden Mittwoch können sich Familien zum gemeinsamen Wandern mit dem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und der Familienministerin Heike Werner (beide Linke) anmelden, teilte das Ministerium mit. Die Thüringer können sich dabei am 3. Juni im Schlosspark Belvedere bei einem gemeinsamen Fußmarsch mit den Politikern austauschen. (dpa)

12.09 Uhr: "Tag in der Praxis": Berufsorientierung mit neuem Konzept in Bleicherode

Neu scheint das Projekt auf den ersten Blick nicht. "Die Zukunft entsteht heute" steht am Anfang einer Präsentation, mit der Karsten Froböse über den "Tag in der Praxis“ informiert. Im kleinen Konferenzraum der Firma Liebram Elektrotechnologien sitzen Arthur Erhardt (14) und Finn-Magnus Kahl (13). Beide nehmen gerade an dem Projekt TiP teil und lernen bei dem Traditionsunternehmen den Beruf des Elektronikers kennen. Einmal in der Woche arbeiten sie in der Firma mit, die 1926 gegründet wurde. Aber dabei bleibt es nicht.

11.12 Uhr: Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall am Hohenwartestausee schwer

Nach dem tragischen Geschehen zu Himmelfahrt im Schwarzatal, bei dem ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß starb und zwei Mopedfahrer schwer verletzt wurden, gab es gut 24 Stunden später gleich den nächsten schweren Motorradunfall im Bereich der Landespolizeiinspektion Saalfeld: Gestern, gegen 16.45 Uhr, wurde ein 68-jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße zwischen den Ortschaften Liebschütz und Ziegenrück schwer verletzt.

11.10 Uhr: Professor Michael Dreyer: "Im Krisenjahr 1923 wurde auch viel gefeiert"

Ruhrbesetzung, Hyperinflation, Deutscher Oktober – im Krisenjahr 1923 wankt die Weimarer Republik. Gleichzeitig setzt das Bauhaus in Weimar mit seiner ersten großen Ausstellung ein kreatives Zeichen. Gesprochen haben wir darüber mit dem Politikwissenschaftler und Vorsitzenden des Vereins Weimarer Republik, Prof. Michael Dreyer.

11.09 Uhr: Defibrillatoren in Behörden und Einkaufszentren zu finden

Sie stehen in Einkaufszentren, Behörden und öffentlichen Gebäuden: In Thüringen haben inzwischen mehrere Kommunen Defibrillatoren angeschafft, die im Notfall auch von Laien bedient werden können. So gibt es etwa in Gebäuden der Stadtverwaltung Weimar derzeit fünf solcher Geräte, wie eine Stadtsprecherin sagte. (dpa)

11.08 Uhr: Im Park ausgeraubt: Bewaffneter Überfall auf junge Männer in Erfurt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es gegen 1.10 Uhr zu einem schweren Raubdelikt im Brühler Garten gekommen. Zwei junge Männer waren laut Landespolizeiinspektion Erfurt auf dem Nachhauseweg, als sie von drei Unbekannten plötzlich umzingelt wurden. Alle drei zückten daraufhin Messer und zwangen die jungen Männer, ihre Taschen auszuleeren und ihre Wertsachen herauszugeben. Dabei schlugen sie einen der Männer, den anderen verletzten sie leicht mit einem Messer.

10.17 Uhr: Chorverband: Traditionsvereine immer weniger gefragt

Die Thüringer Laienchorszene steht nach Verbandseinschätzung vor einem strukturellen Wandel. "Das Bedürfnis zum gemeinsamen Singen ist nach wie vor stark ausgeprägt, allerdings sind die Traditionsvereine immer weniger gefragt", sagte die Geschäftsführerin des Chorverbandes Thüringen, Josephin Heurtel vor der heutigen Mitgliederversammlung in Erfurt. (dpa)

10.05 Uhr: Thüringer Imker in Sorge wegen asiatischer Hornisse

Zum heutigen Weltbienentag zuerst die gute Nachricht: Thüringens Honigbienen sind gut über den Winter gekommen, lässt Ralf Kunz vom Landesverband der Imker wissen. Der Bestand der knapp 24.000 Bienenvölker ist so stabil wie das Interesse an ihnen. Etwa 3200 Imker gebe es derzeit, mindestens 1000 mehr als noch vor einem Jahrzehnt. Das sei natürlich zu begrüßen, bemerkt Kunz. Er warnt jedoch davor, einfach einen Bienenkasten aufzustellen, und dann nichts zu tun. So können gefährliche Hotspots entstehen und Infektionen im Flug verbreiten.

Freitag, 19. Mai

19.05 Uhr: Gesperrte Thüringenhalle: Dachschaden reißt Lücke in Erfurts Veranstaltungskalender

Geht die Erfurter Thüringenhalle nicht bald wieder ans Netz, droht ein Kulturverlust für Erfurt. Veranstalter Michael Appel schlägt Alarm.

18.30 Uhr: Schicksal berührt über Stadtgrenzen von Zeulenroda-Triebes hinaus

Der Brand am Dienstagmorgen hat für sieben Familien aus Zeulenroda-Triebes alles verändert. Ihre Wohnungen sind zerstört. Bürger der Stadt helfen.

17.48 Uhr: Weimar, Frankfurt und Bonn bilden Netzwerk zur Demokratiegeschichte

Die drei Kommunen Frankfurt am Main, Weimar und Bonn haben das Netzwerk "Verfassungsstädte" gegründet. Alle drei seien Orte der deutschen Demokratiegeschichte, an denen die Verfassungen von 1849, 1919 und 1949 entstanden seien, teilte die Stadt Frankfurt am Freitag mit. Eine gemeinsame Erklärung zu dem Netzwerk sei im Rahmen der Festveranstaltung zu 175 Jahren Paulskirche in Frankfurt am Main von Vertreterinnen und Vertretern der drei Städte unterzeichnet worden. Ziel seien gemeinsame Veranstaltungen und die Entwicklung von Projekten der historisch-politischen Bildung. (dpa)

17.01 Uhr: Extreme Hitze in Erfurt erwartet: Forscher erklären, was jetzt zu tun ist

Die Fachhochschule Erfurt sucht seit Jahren Strategien für den Umgang mit dem nächsten heißen Sommer. Das wirksamste Mittel ist eigentlich simpel.

16.35 Uhr: Widerstand gegen geplante Kürzungen beim Sozialkunde-Unterricht in Thüringen – das sind die Reaktionen

Der politischen Bildung an Thüringer Schulen droht offenbar ein Kahlschlag. Kritik an solchen Plänen kommt von CDU, Paritätischem und Jungen Liberalen.

15.52 Uhr: Adel Tawil im Interview: „Thüringen ist definitiv einen Ausflug wert“

Adel Tawil, einer der erfolgreichsten deutschen Popsänger, kommt in diesem Jahr mit seiner „Spiegelbild Tour“ gleich zweimal nach Thüringen. Wir sprachen mit dem 44-Jährigen, der vor Kurzem sein mittlerweile viertes Studioalbum veröffentlicht hat. Lesen Sie hier das ganze Interview.

14.39 Uhr: Kind nach Zusammenstoß mit E-Bike-Fahrer in Krankenhaus

Ein neun Jahre alter Junge ist bei einer Wanderung bei Zella-Mehlis mit einem E-Bike-Fahrer zusammengestoßen und in der Folge ins Krankenhaus gekommen. Bei dem 34-jährigen Radfahrer seien 1,5 Promille gemessen worden, teilte die Polizei heute mit. Der Junge sei Teil einer Wandergruppe gewesen. Zur Kollision sei es gekommen, als er gestern Abend aus der Gruppe heraustreten und der Radfahrer gleichzeitig die Gruppe rechts überholen wollte. Beide stürzten. Zum Gesundheitszustand der Beteiligten machte die Polizei keine Angaben. (dpa)

14.34 Uhr: Mit 1,79 Promille im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gegen Hauswand gefahren

Gestern, gegen 19.50 Uhr, war ein 31-jähriger BMW-Fahrer in Katzhütte in Richtung Sportplatz unterwegs. Nach einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hauswand.

14.19 Uhr: Gericht: Stadt hat Erfurter Züchterin Hunde rechtmäßig weggenommen

Die Beschlagnahmung von Rassehunden bei einer Erfurter Züchterin im vergangenen Herbst ist nach Ansicht des Oberverwaltungsgerichts (OVG) gerechtfertigt gewesen. Im vorliegenden Fall spreche vieles dafür, dass die Wegnahme auf der tierärztlichen Expertise beruhe, hieß es heute dazu in einer Mitteilung des Thüringer Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Weimar. (dpa)

14.18 Uhr: Wetter in Thüringen: Viel Sonne und steigende Temperaturen

Sonne und steigende Temperaturen bestimmen am Wochenende in Thüringen zunehmend mehr das Wettergeschehen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, bleibt es bei einem Wechsel von Sonne und Wolken heute zunächst noch bei maximal 16 bis 18 Grad, im Bergland je nach Höhenlage bei 11 bis 16 Grad. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung von Süden her zwar zu, aber es bleibt trocken.

12.50 Uhr: Verband: Brustkrebsfrüherkennung wird von weniger Frauen genutzt

In Thüringen sinkt die Zahl der Frauen, die sich am Röntgenprogramm zur Brustkrebs-Früherkennung beteiligen. Im ersten Quartal dieses Jahres erhielten im Freistaat knapp 50.000 Frauen eine Einladung zum Mammographie-Screening, aber nur 27.542 nahmen die Untersuchung wahr, wie der Verband der Ersatzkassen (vdek) in Thüringen heute mitteilte. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum wurden rund 49.000 Frauen für die kostenlose Vorsorgeleistung angeschrieben, die dann 28.155 davon in Anspruch nahmen. (dpa)

12.48 Uhr: Bad Tabarz kauft 7300 Quadratmeter großes Grundstück und Immobilie auf dem Inselsberg

Die Neugestaltung des Plateaus auf dem Inselsberg könnte etwas leichter werden. Die Gemeinde Bad Tabarz hat nach Angabe von Bürgermeister David Ortmann ein zentrales Grundstück gekauft. Dabei handelt es sich um eine rund 7300 Quadratmeter große Fläche samt Immobilie des ehemaligen Restaurants "Stadt Gotha".

12.12 Uhr: Betrunkener verursacht Einsatz der Polizei

Ein betrunkener 55-Jähriger hat in Ronneburg im Landkreis Greiz einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Der Mann soll zunächst eine 22-jährige Frau beim Entladen ihres Autos beleidigt haben, wie die Polizei heute mitteilte. Als ein 37 Jahre alter Zeuge ihn gestern Abend aufgefordert habe, sich zu beruhigen, soll der 55-Jährige ihn mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Dem 37-Jährigen sei es gelungen, den 55-Jährigen zu entwaffnen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Verletzt worden sei niemand. (dpa)

12.05 Uhr: Rentner in Erfurt beim Müllrausbringen ausgeraubt

Ein bislang unbekannter Mann hat in Erfurt einen Senior angegriffen. Der 77-Jährige hatte gestern am frühen Morgen Hausmüll nach draußen gebracht. Hierbei passte ihn der Täter ab und sprach ihn unter einem Vorwand an.

11.54 Uhr: Statistik: Deutlich weniger Wohnungsneubauten genehmigt

Der Markt für Neubauwohnungen hat in Thüringen eine merkliche Delle bekommen: Die Zahl der Genehmigungen im Wohnungsbau ist von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 43 Prozent zurückgegangen, wie das Landesamt für Statistik heute mitteilte. Demnach gaben die Ämter im ersten Quartal dieses Jahres grünes Licht für 656 Neubauwohnungen und 174 Wohnungen, die durch

bauliche Veränderung entstehen sollen. (dpa)

11.50 Uhr: Studie: Mehrheit der Thüringer fühlt sich von der Landespolitik abgehängt

Die knappe Mehrheit der Thüringer fühlt sich von der Landespolitik vernachlässigt. So sind 53 Prozent der Ansicht, dass diese sich nicht ausreichend für die wirtschaftliche Entwicklung in ihrer Region eingesetzt hat. 41 Prozent denken, dass sich die Thüringer Politik nicht ausreichend für ihre Region interessiert. Das geht aus dem Thüringen-Monitor 2022 hervor, der unserer Zeitung vorliegt. Die repräsentative Studie zu den politischen Einstellungen der Thüringerinnen und Thüringer wird jährlich von einem Forscherteam der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Auftrag der Thüringer Staatskanzlei erhoben.

11.05 Uhr: Ein Leben auf der "Abbrecherstation" - Affären im Maßregelvollzug in Thüringen

S. ist wahrlich kein unbeschriebenes Blatt. Der Mann verbüßt eine mehrjährige Haftstrafe. Drogen. Im großen Stil. Am Landgericht München wird er schuldig gesprochen. Die Richter sind davon überzeugt, dass er bandenmäßig Handel getrieben und Drogen in großer Menge nach Deutschland gebracht hat. Mittlerweile hat S. (vollständiger Name ist der Redaktion bekannt) fast die Hälfte von acht Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verbüßt. Seit 2019 sitzt er im Gefängnis, im Jahr darauf erlangt auch das Urteil Rechtskraft. Vier Jahre Reststrafe bleiben noch. Sie hoffe, dass er in dieser Zeit eine neutrale Behandlung erfahren wird. Das sagt seine Frau. Denn: Die Haft-Laufbahn ihres Mannes erhält vor etwa einem Jahr, als er aus einem Thüringer Gefängnis in den gerichtlich beschlossenen Maßregelvollzug verlegt wird, einen Knick.

10.04 Uhr: Haus nach Brand in Niederdorla unbewohnbar

Am frühen Morgen haben Bewohner eines Hauses in Niederdorla im Unstrut-Hainich-Kreis Brandgeruch bemerkt. Auch die Brandmelder schlugen gegen 2.20 Uhr an, teilte die Polizei mit. Feuerwehr und Polizei kamen zum Einsatz. Nach ersten Information soll möglicherweise ein Defekt der Heizungsanlage ein Feuer im Erdgeschoss ausgelöst haben. Die vier Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

10.02 Uhr: Wohngeld-Bewilligung dauert in Thüringen Monate

Wer in Thüringen Wohngeld beantragt, muss fast vier Monate auf eine Entscheidung warten. Das geht aus der Antwort des Infrastrukturministeriums auf eine FDP-Anfrage hervor. Demnach dauert es bis zu fünf Wochen, bevor ein Antrag überhaupt erstmals eingesehen und die Aufforderung zur Vervollständigung der Unterlagen an den Antragssteller übermittelt wird. Sind die Unterlagen dann komplett, vergehen im Schnitt noch einmal zehn Wochen bis zur Zustellung eines Bewilligungsbescheides. In seiner Antwort, die unserer Zeitung vorliegt, macht das Ministerium deutlich, dass die Bearbeitungszeiten in den verschiedenen Wohngeldbehörden variieren – es kann also durchaus noch länger bis zu einer Entscheidung dauern.

9.43 Uhr: Linksfraktion kritisiert Einschränkungen bei Heizkosten-Hilfen

Aus Sicht der Linksfraktion im Thüringer Landtag sind die seit rund zwei Wochen möglichen Heizkosten-Zuschläge mit zu vielen Hindernissen verbunden. Die Hürden für die Unterstützung innerhalb der sogenannten Härtehilfen seien viel zu hoch, kritisierte Karola Stange, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Soziales. Sie ergänzte heute in einer Mitteilung: "Nur die wenigsten privaten Haushalte im ländlich geprägten Thüringen werden wohl über diesen Härtefonds einen Zuschuss zu ihren extrem gestiegenen Heizölkosten erhalten." Referenzpreise seien viel zu hoch. Zudem würde der Zuschuss erst ausgezahlt, wenn der Erstattungsbetrag 100 Euro überschreite. (dpa)

9.39 Uhr: Elektro-Lastwagen mit 660 PS in Thüringen unterwegs

Sie haben mit einer Batteriekapazität von 540 KW im Powermodus 660 PS, ihre Reichweite beträgt damit rund 330 Kilometer – dann ist ein zweistündiger Ladevorgang notwendig. Thüringen Recycling besitzt 30 Lastwagen, nun hat das Unternehmen mit seinen 108 Mitarbeitern zwei serienmäßig gefertigte, vollelektrische Volvo-LKW in seine Flotte übernommen. Eine Besonderheit im Freistaat. Ausgeliefert wurden die beiden Fahrzeuge, die 2,4 Tonnen mehr als konventionelle wiegen und damit bei Beladung auch ein Gesamtgewicht von 42 Tonnen haben können, von der Firma Popp Fahrzeugbau in Nohra. Die Anschaffung wurde gefördert durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr.

Foto: Isabelle Bube

9.12 Uhr: Thüringer Ärztin bleibt Vize der Bundesärztekammer

Ellen Lundershausen bleibt Vize-Präsidentin der Bundesärztekammer (BÄK). Die Erfurterin, die vor wenigen Tagen 72 Jahre alt wurde, erhielt beim 127. Deutschen Ärztetag in Essen 168 von 168 gültigen Stimmen. Insgesamt waren 248 Stimmen abgegeben worden, 35 davon ungültig, 45 enthielten sich.

9.11 Uhr: Überlegungen zu GEMA-Gebührenübernahme für Vereine umstritten

Nach bayerischem Vorbild möchte die CDU-Fraktion Thüringer Vereine bei Musik-Gebühren für Veranstaltungen entlasten. "Ehrenamtlich geführte, gemeinnützige Thüringer Organisationen, Vereine und Einrichtungen sollen künftig für ihre nicht-kommerziellen Veranstaltungen keine GEMA-Gebühren mehr bezahlen", sagte dazu der Fraktionsvorsitzende Mario Voigt. (dpa)

9.09 Uhr: Quad kippt um und fällt auf Fahrer: Mann bei Unfall in Nordhausen schwer verletzt

Ein 47- jähriger Mann verletzte sich gestern Abend bei einem Unfall mit seinem Quad in Nordhausen schwer. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der "augenscheinlich alkoholisierte Fahrer" gegen 19 Uhr mit seinem Quad ein Wendemanöver im Bereich Himmelgarten. Hierbei kippte das Fahrzeug und fiel dann auf den Fahrer.

7.50 Uhr: CDU-Fraktion will Leistungen für Migranten überprüfen

Die CDU-Landtagsfraktion will Korrekturen in der Thüringer Flüchtlingspolitik mit verschärften Regeln. Wenige Tage nach dem Flüchtlingsgipfel der Landesregierung mit den Kommunen verlangte die größte Oppositionsfraktion im Landtag unter anderem, "die Art und Höhe von Leistungen für Migranten aus Drittstaaten auf den Prüfstand zu stellen". Dazu gehöre aus ihrer Sicht auch eine mögliche weitgehende Umstellung von Geld- auf Sachleistungen. (dpa)

7.47 Uhr: Drei tödliche Unfälle am Männertag - Thüringer Polizei zieht Bilanz

Am Himmelfahrtstag hat es in Thüringen gut 60 Verkehrsunfälle gegeben - und damit etwas weniger als im vergangenen Jahr. Diesmal seien drei Menschen ums Leben gekommen, teilte die Polizei heute Morgen mit.

6.51 Uhr: Fusion aus Film und Poesie - "Nischen-Festival" in Weimar

Ein Gedicht als Ausgangspunkt für einen Kurzfilm - das ist in der Regel die Grundlage für sogenannte Poesiefilme. Diesen ist mit den Poetry Film-Tagen in Weimar ein Festival gewidmet. "Es ist schon ein Nischen-Festival", sagte Guido Naschert von der Festivalleitung. Es sei aber eine wichtige Plattform, um solchen Filmen einen Ort zu geben, die anderswo keinen Platz finden. Diesen haben sie nun heute und morgen in Weimar - aber auch noch einige Zeit danach, denn das Festival bietet bis Ende des Monats einige Filme auch über eine Mediathek online an. (dpa)

6.45 Uhr: Neue Musik und Konzerte von Schlagerkönigin Katharina Herz aus Ilmenau

In ihren Liedern erzählt Katharina Herz kleine Geschichten, die sie erlebt oder erzählt bekommen hat. Meist geht es um das große Thema Liebe, aber die Texte sind so authentisch wie sie selbst, deshalb – und wegen ihrer charmanten und unkomplizierten Art – ist die Schlagerkönigin aus Ilmenau so beliebt. "Wenn die Sterne fallen" heißt die neue Single, die heute veröffentlicht wird. "Es ist ein Ohrwurm aus meinem Album 'Schritt für Schritt'", verrät die Sängerin. Es geht um unerwartete Gefühle: "Manchmal trifft uns die Liebe völlig unerwartet für einen Menschen, den man nicht lieben sollte." Aber was dann – darf man das Glück anderer für das eigene zerstören? Katharina Herz will darauf eine musikalische Antwort geben.

Grußbotschaft von Katharina Herz

Donnerstag, 18. Mai

20.10 Uhr: Radfahrer kommt bei Unfall im Wartburgkreis ums Leben

Bei einem Unfall im Bad Liebensteiner Ortsteil Schweina (Wartburgkreis) ist am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer ums Leben gekommen. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

19 Uhr: Gefährdet die EU Thüringer Planungsbüros?

Kammern und Verbände sehen durch eine von der Europäischen Union (EU) geforderte Novelle der deutschen Vergabeverordnung die Existenz vieler Architekten- und Planungsbüros in Thüringen bedroht. Insbesondere Kommunen als größte öffentliche Auftraggeber wären überfordert.

17.32 Uhr: Himmelfahrt in Jena: Polizei zieht erste Bilanz

Der Himmelfahrtstag gilt in Thüringen als der Tag mit dem höchsten Notrufaufkommen im Jahr. So hat die Jenaer Polizei den Tag erlebt.

17 Uhr: Jenaer ist Deutschlands bester Bodybuilder

Der Vorhang zur deutschen Natural-Bodybuilding-Meisterschaft 2023 fällt. Die Scheinwerfer strahlen auf die Männer, die gebräunt und mit knappen Höschen vor dem Publikum und der Jury posieren. Sie alle führen eine Art der Performance auf. Es geht alles um die Show und die will perfekt inszeniert sein, sagt Christian Köhler. Er hat an der Natural Bodybuilding Meisterschaft in der Kategorie „Mens Athletic Klasse“ teilgenommen. Natural Bodybuilding ist ein Sport, bei dem der Fokus auf dem Muskelaufbau gelegt wird. Damit ähnelt er dem herkömmlichen Bodybuilding. Jedoch verfolgen Natural Bodybuilder ihr Ziel des perfekten Körpers auf natürlichem Weg.

15.32 Uhr: Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Bad Blankenburg

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) tödlich verunglückt. Er war mit zwei entgegenkommenden Mopeds zusammengestoßen.

15 Uhr: Herrenberg-Prozess: Revision gegen Urteil

Vor wenigen Tagen hat das Landgericht Erfurt vier Männer wegen eines rechtsmotivierten Angriffs verurteilt. Drei weitere Angeklagten wurden freigesprochen. Diese Entscheidung soll nun überprüft werden.

14.08 Uhr: Auto in Flammen: Mutter und Kinder können sich in Sicherheit bringen

Plötzlich stieg Rauch aus dem Motorraum: In Bad Tennstedt konnten sich eine Mutter und ihre drei Kinder rechtzeitig aus einem brennenden Auto retten.

13.15 Uhr: Bischof warnt bei Wallfahrt vor Ausgrenzung und Extremismus

Der katholische Bischof Ulrich Neymeyr hat bei der traditionellen Männerwallfahrt zum Klüschen Hagis dazu aufgerufen, gegen die Ausgrenzung von Menschen einzutreten. Bei einem Gottesdienst am Donnerstag im Eichsfeld sagte Neymeyr, die emotionalen Reflexe gegen aus der Ukraine gekommene Sinti und Roma zeigten, "dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit noch lange nicht überwunden ist". (dpa)

12.06 Uhr: Baugerüst stürzt ein: Arbeiter in Mühlhausen schwer verletzt

Nach dem Einsturz eines Baugerüstes am Mittwoch in Mühlhausen hat die Polizei weitere Informationen veröffentlicht. Laut den Angaben stürzte der Arbeiter aus einer Höhe von etwa sechs Metern und wurde dabei schwer verletzt.

11.25 Uhr: "Sprach-Kitas": Sorgen um Fachpersonal in Thüringen

Als vor zwei Monaten Bildungsminister Helmut Holter (Linke) die Weiterführung der „Sprach-Kitas“ in Landesregie verkündete, war in den betroffenen Einrichtungen und ihren Trägern die Erleichterung groß. Doch jetzt bereiten Trägern die immer noch ausstehenden Regelungen für diese Fortführung Sorgen.

10.30 Uhr: CDU für Kopplung von Europa- und Kommunalwahl in Thüringen

Die CDU plädiert dafür, die Thüringer Kommunalwahl im kommenden Jahr auf den Termin der Europawahl Anfang Juni zu legen. Nach der Terminierung der Europawahl auf den Zeitraum vom 6. bis 9. Juni 2024 sollte die Landesregierung nun zügig den Termin für die Wahlen in den Kommunen festlegen, erklärte CDU-Generalsekretär Christian Herrgott am Donnerstag in Erfurt. (dpa)

10.06 Uhr: Wenig Zulauf zu grünen Berufen in Thüringen

Trotz einer langen Tradition vor allem im Gartenbau können sich in Thüringen nur wenige junge Leute eine Zukunft in den grünen Berufen vorstellen. Die Zahl der Azubis, die jährlich starten, hat sich seit etwa fünf Jahren auf einem recht niedrigen Niveau zwischen 484 und 519 eingepegelt - verteilt auf mehr als ein Dutzend Berufe vom Gärtner über Winzer bis zum Land-, Forst- oder Pferdewirt. Das geht aus Zahlen des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum in Jena hervor. (dpa)

9.40 Uhr: Brand in Schönstedt: Löscharbeiten dauern an

In Schönstedt im Unstrut-Hainich-Kreis ist die Feuerwehr seit gegen 3.30 Uhr bei einem Scheunenbrand im Einsatz. Drei der vier Flügel des Gebäudekomplexes sind abgebrannt, der gesamte Scheunenbereich. Gegen 9.30 Uhr laufen nach wie vor die Löscharbeiten.

9.06 Uhr Kein Deutschlandticket mit Schufa-Eintrag: Thüringerin steht vor Problem

Eine junge Frau aus Niederpöllnitz (Landkreis Greiz) fährt mit der Eisenbahn zur Arbeit nach Gera und will von den Vorzügen des Deutschlandtickets profitieren. Doch auf ihre Bestellung erhielt sie eine Absage von der Deutschen Bahn unter Verweis auf einen negativen Schufa-Eintrag. Stattdessen empfiehlt ihr die Bahn, lieber eine Monatskarte zu kaufen.

8.30 Uhr: Großbrand in Schönstedt

Am Donnerstagmorgen hat die Leitstelle im Unstrut-Hainich Kreis einen Großbrand in Schönstedt gemeldet. Laut ersten Erkenntnissen brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in einer Scheune aus. Es entstand großer Schaden.

Mittwoch, 17. Mai

21.37 Uhr: Toiletten-Vandalismus in Erfurter Park

Der anhaltende Vandalismus in den beiden Toilettenanlagen im Nordpark zwingt die Stadtverwaltung zum Handeln. Jetzt wird geprüft, ob die Toilettenhäuschen entgegen der ursprünglichen Pläne doch kostenpflichtig werden. Auch eine Schließung in den Nachtstunden werde erwogen, heißt es auf eine Anfrage.

20.41 Uhr: Schwerer Unfall auf Parkplatz in Weimar

Auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in Weimar kam es am frühen Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Vermutlich hatte ein Autofahrer Gas und Bremse verwechselt und war daraufhin frontal gegen einen Baum geprallt. Er und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt.

20 Uhr: Studie: Geburtenziffer 2022 abrupt gesunken

Eine deutsch-schwedische Studie hat den Rückgang der Geburtenzahlen im vergangenen Jahr untersucht. Gibt es einen ursächlichen Zusammenhang mit der Impfkampagne? Das sagen Thüringer Experten.

19.15 Uhr: Thüringens erstes Bio-Bier in Weimar vorgestellt

6000 Liter sind abgefüllt: Thüringens erstes Bio-Bier heißt „Fink“ und steht künftig in den Regalen ausgewählter Thüringer Bio- und Supermärkte. Am Mittwoch wurde das ungefilterte Pils in Weimar vorgestellt.

18.25 Uhr: Baugerüst stürzt auf Straße in Mühlhausen

Ein Baugerüst ist am Mittwochnachmittag in der Wanfrieder Straße umgestürzt und blockiert derzeit die Fahrbahn. Eine Person wurde verletzt. Wegen der Sicherungs- und Räumungsarbeiten muss die Straße voraussichtlich bis Donnerstag, 18. Mai, voll gesperrt bleiben.

Foto: Landespolizeiinspektion Nordhausen

17.23 Uhr: Gera will Otto Dix-Werke in besseres Licht rücken

Nach Kritik an der Präsentation von Otto Dix-Werken in dessen Geburtsstadt Gera soll die Situation auch mit Landesmitteln verbessert werden. Die gesamten Dix-Werke der Stadt Gera und die Leihgaben sollen ab Herbst 2024 in beiden Flügeln der Orangerie präsentiert werden.

16.47 Uhr: Schwanenfamilie löst Unfall auf Autobahn aus

Zu einem Unfall mit drei beteiligen Fahrzeugen ist es auf der A71 bei Erfurt gekommen. Schuld war eine Schwanenfamilie auf der Autobahn.

Foto: Polizei

16 Uhr: RWE hat neuen Hauptsponsor

Sportlich befindet sich der FC Rot-Weiß auf den letzten Metern einer sehr erfolgreichen Regionalliga-Saison. Finanziell hat der Verein bereits ein wichtiges Ziel erreicht und mit der Deutschen GigaNetz GmbH einen Haupt- und Trikotsponsor für das kommende Spieljahr gefunden.

15.50 Uhr: Nabu: Weniger Mähen schützt die gefährdeten Wildbienen

Angesichts des Rückgangs an Wildbienen hat der Naturschutzbund (Nabu) mehr Anstrengungen zum Schutz dieser Insekten gefordert. Eine Maßnahme sei es, weniger zu mähen. Laut Roter Liste gibt es in Thüringen derzeit 416 Wildbienenarten, wie der Nabu am Mittwoch vor dem Weltbienentag am 20. Mai mitteilte. Davon gelten 43 als ausgestorben oder verschollen, 72 Arten werden «als vom Aussterben bedroht» geführt und 61 gelten als "stark gefährdet". (dpa)

14.58 Uhr: Motorradfahrer schwer verletzt in Klinik geflogen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochmittag auf der L1034 zwischen Sondershausen und Bendeleben. Nach ersten Informationen war eine schwedische Bikergruppe von Sondershausen in Richtung Bad Frankenhausen unterwegs, als ein 79-Jähriger mit seiner Harley-Davidson aus bisher ungeklärter Ursache in einer scharfen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden Betonmischer zusammenstieß. Der Biker wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt.

14.30 Uhr: Autofahrer prallt auf A9 in Lkw

Nach einem Unfall kommt es auf der A9 aktuell zu Verkehrsbehinderungen. Aus noch ungeklärter Ursache war ein 71-Jähriger mit seinem VW ungebremst auf einen Lkw aufgefahren.

12.18 Uhr: Erdrutsch auf der Eisenbahnstrecke zum Brocken

Auf der Eisenbahnstrecke der Harzer Schmalspurbahnen hat es einen Erdrutsch gegeben. Das ist der aktuelle Stand.

11.49 Uhr: Eine Viertelmillion Euro bei Saalburg fast nutzlos ins Wasser gesetzt

Es sollte eine schöne Einlassstelle für Boote am Bleilochstausee werden. Entstanden ist aber ein Meisterstück für die Kategorie "Irrsinn", wie der Alltag immer wieder zeigt.

10.20 Uhr: Versicherer: Zehn Millionen Euro Schäden durch Unwetter in Thüringen

Unwetter haben in Thüringen im vergangenen Jahr allein an Kraftfahrzeugen rund zehn Millionen Euro an Schäden verursacht. Diesen Platz belegt der Freistaat damit in der bundesweiten Kfz-Naturgefahrenbilanz.

9.06 Uhr: Audi fährt ungebremst unter Lkw: Autofahrer wird bei Unfall auf A4 schwer verletzt

Zwei Menschen sind am frühen Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der A4 bei Rüdersdorf schwer verletzt worden. Die Autobahn war gesperrt.

8.15 Uhr: Eichsfelder Betrieb profitiert von Elektro-Boom und baut Produktion aus

Vom weltweit starken Trend zur Elektrifizierung profitiert ein Betrieb im Eichsfeld besonders. Der Bickenrieder Standort der Doepke Schaltgeräte GmbH wird deshalb nun erweitert. Investiert wird in den Bau einer neuen Produktionshalle und die Modernisierung des Maschinenparks. Die Mitarbeiterzahl soll deutlich steigen.

7.17 Uhr: Thüringer Corona-Aufholprogramm an Schulen gefloppt

An frühzeitigen Warnungen, hatte es nicht gefehlt. Trotzdem ist das Kind nun in den Brunnen gefallen: Von den rund 53 Millionen Euro, die Bund und Land zu gleichen Teilen für das Corona-Aufholprogramm an Schulen bereitgestellt haben, bleiben wohl viele Millionen liegen. „Das Programm ist völlig gegen die Wand gefahren worden“, sagt CDU-Politiker Christian Tischner. Er kritisiert das Land für falsche Schwerpunktsetzung und umständliche Mittelbeantragung.

6 Uhr: Verräterisches Knistern rettet Bewohner: Schwerer Brand in Zeulenroda verursacht halbe Million Euro Sachschaden

Ein lautes Knistern hat Bewohner der vier von einem Brand betroffenen Häuser in der Schleizer Straße in Zeulenroda-Triebes in den frühen Morgenstunden aufgeschreckt. 120 Einsatzkräfte waren am Großeinsatz beteilgt. Es entstand ein Schaden von mindestens einer halben Millionen Euro. Das könnte die Ursache gewesen sein.

Dienstag, 16. Mai

22.45 Uhr: Das sind die ältesten Tiere im Erfurter Zoopark: Spezielle Seniorenteller und CBD-Öl

Wilson hat’s in den Gelenken. Das ist für ein Känguru ungünstig, denn mit Arthritis lassen sich keine großen Sprünge mehr machen. Dass es ihn zwickt, ist im Alter von 16 Jahren kein Wunder. Bennet-Kängurus werden im Zoo durchschnittlich 15. Zur Linderung seiner Zipperlein bekommt der Senior CBD-Öl mit dem Wirkstoff aus der Hanfpflanze. Einige Bewohner im Thüringer Zoopark Erfurt sind steinalt. Diese anderen Tiere genießen deshalb so manche Sonderbehandlung.

20.30 Uhr: Thüringer Abgeordneter als Wahlbeobachter in der Türkei: Warum den Kurden die Parlamentswahl so wichtig ist

Dort, wo Sascha Bilay (Linke) jüngst unterwegs war, kommt kaum ein Türkei-Urlauber hin: Er besuchte von Freitag bis Montag eine Region „im tiefsten Kurdistan“, wie der Thüringer selbst sagt. Bilay ist Landtagsabgeordneter und begab sich als Wahlbeobachter in einer Dreiergruppe fast an die irakische Grenze. Angefragt worden war die Linke in Deutschland von Seiten der linksgerichteten HDP, die selbst nicht mit eigenen Listen an der Parlamentswahl antreten durfte.

19.26 Uhr: Versorgung von Flüchtlingen: Zusätzliches Geld für Kommunen

Die Thüringer Landesregierung will die angekündigten zusätzlichen Gelder zur Versorgung von Flüchtlingen komplett an die Kommunen weiterreichen. Das geht aus einem Positionspapier hervor, das im Vorfeld des Flüchtlingsgipfels am Dienstag verbreitet wurde. Demnach soll der Anteil des Freistaates aus der versprochenen einen Milliarde Euro, die zusätzlich vom Bund kommen soll, den Kommunen vollständig zur Verfügung gestellt werden. Es gehe um rund 24,4 Millionen Euro.

19 Uhr: RWE-Logo an Südtribüne im Steigerwaldstadion

Seit Jahren bemühte sich der FC Rot-Weiß Erfurt darum, dass am Steigerwaldstadion das Logo des Clubs von der Spielstätte des Vereins kündet. Nun wird das Projekt vollendet.

18.35 Uhr: Carl Zeiss plant 2000 Neueinstellungen

Der Hochtechnologie-Konzern erzielt ein sehr gutes Geschäftsergebnis und hat große Pläne, nicht nur am Gründungsstandort Jena.

18.28 Uhr: Suche nach Stammzellenspender für krebskranken Feuerwehrmann

Als Feuerwehrmann half er bei der Rettung von Menschenleben. Nun ist ein 60-Jähriger aus Pferdingsleben selbst auf Rettung angewiesen. „Gemeinsam für Rolf“ ist das Motto einer Typisierungsaktion, bei der ein Stammzellenspender für den an Blutkrebs Erkrankten gefunden werden soll.

18.10 Uhr: Mitglieder von Drogenbande zu hohen Haftstrafen verurteilt

Fünf Mitglieder einer Drogenbande sind am Dienstag vom Erfurter Landgericht zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Demnach müssen die Männer zwischen 7 und 14 Jahren ins Gefängnis, wie ein Gerichtssprecher sagte. Sie wurden in mehreren Fällen des unerlaubten bandenmäßigen Drogenhandels im großen Stil für schuldig gesprochen.

18.02 Uhr: Akten zum Mafia-Untersuchungsausschuss plötzlich vertraulich - Kritik

Die Grünen-Abgeordnete Madeleine Henfling hat die kurzfristige Sperrung von Akten für den Mafia-Untersuchungsausschuss kritisiert. Die Ausschussmitglieder seien am Morgen der Ausschusssitzung darüber informiert worden, sagte Henfling am Dienstag in Erfurt. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet. Durch die Einstufung als Verschlusssache könne beispielsweise bei der Befragung von Zeugen nicht aus den Unterlagen zitiert werden. In den Dokumenten gehe es vor allem um die Einstellung des sogenannten Fido-Verfahrens. "Das ist ja nun Kern unseres Untersuchungsauftrages", sagte Henfling. (dpa)

17.30 Uhr: Spannungsvolle Nachnutzung für Megatech-Werksobjekt in Ebersdorf

Wo einst Innenverkleidungen für Autos hergestellt wurden und im vorigen Sommer die Lichter der Produktionshallen ausgingen, soll es nun einen Neustart geben. Das ist geplant.

17.08 Uhr: Ölkäfer in Thüringen: Der aktuelle Stand zur Ausbreitung

Daumengroß und schwarzblau glänzend – Ölkäfer sorgen derzeit in ganz Thüringen für große Aufregung. Denn die großen, prinzipiell giftigen Käfer sind ziemlich respekteinflößend, zudem wurden sie häufig auf Spielplätzen entdeckt. So ist der aktuelle Stand zur Ausbreitung.

16.50 Uhr: Nur noch 5000 Tiere - Bestand der Feldhamster bedroht

Erfurt ist Deutschlands Hamsterhauptstadt. Nach Schätzungen leben auf Feldern und in Gartenbaubetrieben rings um die Thüringer Landeshauptstadt noch etwa 600 bis 1000 der 25 bis 40 Zentimeter großen Nager, die vom Aussterben bedroht sind, sagte René Sollmann von der Stiftung Lebensraum am Dienstag in Erfurt. Nach Angaben der Thüringer Stiftung Naturschutz ist Erfurt neben Wien und Moskau die einzige europäische Großstadt, in der Feldhamster vorkommen.

16 Uhr: Reaktionen aus Thüringen auf IGLU-Studie

Jeder vierte Viertklässler in Deutschland kann einer Studie zufolge nicht richtig lesen. Für den Thüringer Lehrerverband (TLV) kommen die Ergebnisse der internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu) nicht überraschend.

15.37 Uhr: Mit Auto im Straßengraben gelandet: 63-Jähriger bei Unfall im Unstrut-Hainich-Kreis schwer verletzt

Ein 63-Jähriger ist bei einem Unfall auf der L1016 zwischen Nazza und dem Ortsteil Langula in Vogtei (Unstrut-Hainich-Kreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei heute mitteilte, alarmierten Zeugen gestern Abend zunächst die Polizei, weil der augenscheinlich nicht fahrtüchtige Mann durch seine unsichere Fahrweise - er fuhr Schlangenlinien und kam mehrfach von der Straße ab - auffiel. Kurz darauf kam der Mann mit dem Auto von der Straße ab. Es landete im Straßengraben und blieb dort auf der Seite liegen.

15.26 Uhr: Warnstreik bei Thüringer Waldquell

Rund 70 Mitarbeiter des Getränkeherstellers Waldquell in Schmalkalden haben sich nach Gewerkschaftsangaben am Dienstag an einem Warnstreik für höhere Löhne und Gehälter beteiligt. Seit dem Mittag habe die Produktion komplett stillgestanden, sagte Jens Löbel von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

15.15 Uhr: Autos aus Thüringen, die ihrer Zeit voraus waren

Vor 150 Jahren wurde der Arnstädter Automobilbau-Pionier Alfred Ley geboren. Seine Stromlinienautos waren in Großbritannien stark gefragt. Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es in Deutschland hunderte Automobilbau-Firmen. Lay war eines der namhaftesten Unternehmen. Besodners beliebt waren ihren "Loreley“-Motorwagen". Zwischen 1905 und Anfang der 1930er verkauft die Firma schätzungsweise zwischen 5000 und 10.000 Fahrzeuge weltweit. Doch der Tod des Gründers gibt bis heute Rätsel auf.

15 Uhr: Steuerschätzung: 170 Millionen Euro mehr in zwei Jahren

Thüringen kann nach der Mai-Steuerschätzung in diesem Jahr mit Mehreinnahmen von 98 Millionen Euro rechnen. Im kommenden Jahr fließen 70 Millionen Euro mehr in die Landeskasse als bisher angenommen, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag in Erfurt.

14.01 Uhr: Niedlicher Nachwuchs im Erfurter Zoo: Sikakalb und drei Trampeltiere geboren

Ein kleines Sikakalb ist am 9. Mai geboren worden. Wer sich vorsichtig im Hirschwald bewegt und genau hinschaut, kann das Jungtier zurückgezogen in einem der zahlreichen geschützten Verstecke oder mit seiner Mutter beobachten, teilte der Thüringer Zoopark Erfurt mit. Und auch der Trampeltierkindergarten ist nun komplett. Das lebhafte Trio hält Muttertiere sowie Pfleger auf Trab und erfreut die Besucher.

Foto: Thüringer Zoopark Erfurt

13.19 Uhr: Autofahrt endet im Rapsfeld - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall im Landkreis Greiz

Die Autofahrt eines 26-Jährigen endete am Sonntag gegen 5.50 Uhr alles andere als geplant. Er war mit seinem VW in Crimla unterwegs, als er plötzlich gegen einen geparkten Toyota. Anschließend landete er mit seinem Fahrzeug in einem Rapsfeld. Er blieb glücklicherweise unverletzt, es entstand dennoch massiver Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

10.50 Uhr: Großeinsatz bei Brand in Zeulenroda – Feuer gelöscht

Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, ist das Feuer inzwischen gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Am Morgen war ein Feuer in einem Wohnhaus in Zeulenroda ausgebrochen und griff auf die benachbarten Häuser über.

10.26 Uhr: Auf Anlagebetrüger hereingefallen: 46-Jähriger verliert 14.000 Euro

Ein 46-Jähriger ist im Landkreis Sömmerda auf Anlagebetrüger hereingefallen. Unbekannte Täter hatten den Mann im Zeitraum von Mitte März bis Anfang Mai angerufen. Diese gaukelten ihm vor, gewinnbringend in sogenannte Bitcoins zu investieren. Durch mehrere Überweisungen verlor der 46-Jährige so über 14.000 Euro an die unbekannten Betrüger.

9.15 Uhr: Mit Auto im Straßengraben gelandet: 63-Jähriger bei Unfall im Unstrut-Hainich-Kreis schwer verletzt

Bei einem Unfall auf einer Landstraße ist im Unstrut-Hainich-Kreis ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann musste von Feuerwehrleuten aus dem Auto befreit werden.

8.25 Uhr: Eichsfelder und Thüringer Jäger wehren sich weiter vehement gegen Windkraft im Wald

Der Thüringer Landesjagdverband tagt im Eichsfeld und spricht über aktuelle Themen und Herausforderungen in Sachen Biodiversität. Vor allem Windenergie im Wald liegt den Weidmännern schwer im Magen.

7.56 Uhr: Sechs Unfälle in kurzer Zeit: Das ist der gefährlichste Radweg Südostthüringens

Unfälle sind keine Seltenheit auf den vielleicht gefährlichsten 500 Metern Radweg in ganz Südostthüringen. Verletzte Fahrradfahrer pflastern den Randstreifen der B 88 in Bad Blankenburg – die Polizei hat das Problem erkannt.

7.23 Uhr: Polizei stellt sich auf viele Einsätze zum Himmelfahrtstag ein

Schlägereien, Unfälle wegen Fahrens unter Alkohol, Lärm und Vandalismus: Der Himmelfahrtstag ist in Thüringen der Tag mit dem höchsten Notrufaufkommen im Jahr. Die Polizei stellt sich auf viele Einsätze ein.

6.40 Uhr: Nur noch eine Stunde in der 9. Klasse: In Thüringen droht Kahlschlag im Fach Sozialkunde

Der politischen Bildung an Thüringer Schulen, die schon jetzt eher stiefmütterlich behandelt wird, droht offenbar ein weiterer Kahlschlag: Wird bislang in der 9. und 10. Klasse des Gymnasiums jeweils eine Stunde Sozialkunde unterrichtet, soll davon nur die Stunde in Klasse 9 erhalten bleiben. Lehrerverbände befürchten eine Marginalisierung der politischen Bildung. Das zuständige Ministerium indes hält sich bedeckt.

6 Uhr: Überraschung für Hans Meyer: FC Carl Zeiss Jena zeichnet Trainerlegende als Ehrenmitglied aus

Hans Meyer hat einst Jena ins Europapokal-Finale geführt. Jetzt kritisiert er Carl Zeiss und beantwortet, was Jena braucht, um in die Bundesliga zu kommen.

Montag, 15. Mai

21 Uhr: Pokalfinale zwischen FCC und Wacker Nordhausen: Ticketverkauf startet

Der Kartenvorverkauf fürs Finale im Thüringer Landespokal hat begonnen: Am Sonnabend, 3. Juni, treffen der FC Carl Zeiss Jena und der FSV Wacker 90 Nordhausen im Ernst-Abbe-Sportfeld aufeinander. So viel sollen die Eintrittskarten kosten.

20.38 Uhr: Überraschende Spritpreise in Weimar

Schöne Überraschung für Pendler aus Weimar zum Feierabend. Sie wurden Montagnachmittag an der Stadtgrenze mit Kraftstoffpreisen empfangen, die es schon lange nicht mehr gab.

20.05 Uhr: Mit der Katze um die halbe Welt: Martin und Mogli kommen nach Jena

Martin Klauka seine Begleiterin Mogli bereisten mit dem Motorrad 16 Länder. Ihr Reisetagebuch stellen sie in der Jenaer Thalia Buchhandlung vor.

19.30 Uhr: Frau bei Unfall im Landkreis Nordhausen schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B4 im Landkreis Nordhausen ist am Montagnachmittag eine Frau schwer verletzt worden. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz .Die .

18.31 Uhr: „Reichsbürger – Die unterschätzte Gefahr“ im Neuen Schloss von Bad Lobenstein

Im Dezember vorigen Jahres war die Region Bad Lobenstein ein Schwerpunkt bei den bundesweiten Razzien im Reichsbürgermilieu. Jetzt kommt ein Buchautor in die Kurstadt, der schon 2017 den Sammelband „Reichsbürger – Die unterschätzte Gefahr“ veröffentlicht hatte.

18.25 Uhr: WM-Gastgeber Oberhof erhält Bestnote

Als Gastgeber der Doppel-Weltmeisterschaft 2023 im Rennrodeln und Biathlon hat Oberhof von Gästen die Note 1,6 in der Rubrik Gesamtzufriedenheit erhalten. Das ist das Ergebnis einer Befragung von 1300 Personen durch den Regionalverbund Thüringer Wald.

18.12 Uhr: Neue Wohnungen in Gera: Bauträger aus Dresden geht in die Vermarktung

Eine Dresdener Gesellschaft plant im Quartier „Am Reuss“ in Gera 36 Wohnungen in drei Blöcken. Das Quartier „Am Reuß“ werde sich als attraktive städtebauliche Adresse optimal in die bauliche Umgebung nahe des Reußparks einfügen, teilt der Bauträger mit. Sobald ein ausreichender Teil der Wohnungen verkauft seien, würden die Bauarbeiten beginnen.

18 Uhr: Schulen, Kitas, Park: Das sind die Pläne für die Erfurter Krämpfervorstadt

Im Osten Erfurts werden Wohnungen, Schulen, Kitas und ein Park aus dem Boden gestampft. Die Pläne lesen sich wie eine Utopie – selbst fahrende Taxis inklusive. So soll die Krämpfervorstadt der Zukunft aussehen.

17.30 Uhr: Hoher Haftantrag gestellt: Rentnerin und Berufspendlerin in Gera überfallen

Ein Kfz-Elektriker leistet sich binnen kurzer Zeit zwei brutale Delikte – mit schlimmen Folgen.

17.08 Uhr: Mann zeigt in Erfurter Innenstadt Hitlergruß

Ein betrunkener Mann hat in der Erfurter Innenstadt den Hitlergruß gezeigt. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung erstattet.

16.37 Uhr: Feuchtes Frühjahr gut für Waldboden

Nach den trockenen Jahren hat das feuchte Frühjahr mit ergiebigen Niederschlägen den Waldboden in Thüringen gut mit Wasser versorgt. Die Waldböden seien mit Wasser gesättigt. Das sei gut für den Austrieb des Laubes, teilte die Landesforstanstalt am Montag in Erfurt mit. Das gelte für alle Regionen, wie die Ergebnisse von insgesamt 15 Waldmessstationen zeigten. (dpa)

15.25 Uhr: Bundesbeste Auszubildende in Berlin geehrt

Am Montag trafen sich in Berlin wieder die Auszubildenden mit den bundesweit besten Abschlusszeugnissen. Im Bezirk der IHK Ostthüringen gelang es zwei jungen Frauen und einem jungen Mann aus der Region der IHK Erfurt den bundesweit besten Abschluss zu erringen.

15 Uhr: Bauarbeiten an der B7 zwischen Gotha und Erfurt gestartet

Wegen umfangreicher Bauarbeiten ist seit Montag, 15. Mai, die Bundesstraße 7 ab Ortsausgang Gotha-Siebleben bis zum Ortseingang Gamstädt voll gesperrt. Der Verkehr aus Erfurt in Richtung Gotha wird an der Baustelle vorbeigeführt. Pendler in Richtung Erfurt müssen einen Umweg in Kauf nehmen.

14.42 Uhr: Wenn Grundsteuererklärungen fehlen: So steht Thüringen zum Thema Strafgebühren

Thüringen plant derzeit keine Versäumniszuschläge für fehlende Grundsteuererklärungen, teilte das Finanzministerium in Erfurt auf Anfrage dieser Zeitung mit. Es "noch keine abschließende Entscheidung getroffen worden", versicherte eine Sprecherin. Dagegen will Niedersachsen für ausbleibende Grundsteuererklärungen nun ein Bußgeld erheben – rückwirkend ab 1. Februar 2023, dem regulären Fristende.

14.21 Uhr: Urteil im Herrenberg-Prozess gefallen

Nach dem Überfall auf drei Männer aus Guinea in der Landeshauptstadt vor inzwischen fast drei Jahren ist nun ein Urteil gefallen. Sechs Monate lang dauerte die Verhandlung in Erfurt. Nun endete der Herrenberg-Prozess.

13.49 Uhr: Gespräch zur Aufarbeitung des Polizeieinsatzes in Gera geplatzt

Am 1. Mai waren in Gera Hunderte Menschen, die gegen einen rechten Aufmarsch demonstrieren wollten, von der Polizei eingekesselt und stundenlang festgehalten worden. Ein geplantes Gespräch zur Aufarbeitung des Einsatzes ist nun geplatzt. Das ist der Grund.

12.34 Uhr: Bundesanwalt klagt mutmaßliche Eisenacher Terrorgruppe an

Ihnen wird die Gründung einer kriminellen Vereinigung mit dem Namen „Knockout 51“ vorgeworfen. Jetzt steht fest, die Bundesanwaltschaft erhebt gegen diese vier Männer Anklage.

12.10 Uhr: Landrat drängt auf Arbeit für arbeitsfähige Flüchtlinge

Vor dem Flüchtlingsgipfel an diesem Dienstag in Waltershausen drängt der Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU) darauf, dass Geflüchtete verstärkt dazu angehalten werden, zu arbeiten. Das steckt hinter seiner Forderung.

11.42 Uhr: Rekordzahl an Neugründungen: Fast 400 Stiftungen in Thüringen

Im Freistaat wächst die Stiftungslandschaft bundesweit am stärksten. Dennoch ist im bundesweiten Vergleich der Abstand zum Westen nach wie vor groß.

11.06 Uhr: Kaum noch klassische Postämter in Thüringen

Etwa 840 Verkaufsstellen gibt es im Freistaat. Häufig ist es bei der angespannten Lage am Arbeitsmarkt schwer, Personal dafür zu finden. Das soll eine bundesweite Kampagne ändern.

10.21 Uhr: Anzahl muslimischer Bestattungen nimmt in Thüringen zu

In den vergangenen zehn Jahren hat die Nachfrage nach muslimischen Bestattungen in Thüringen Fahrt aufgenommen. In einigen Regionen sind die Kapazitäten bereits ausgeschöpft, in anderen werden neue Grabfelder geplant.

9 Uhr: Polizei speichert vor allem Daten von Thüringer Rechtsextremisten

Behörden haben nicht nur die Daten von rechtskräftig verurteilten Straftätern – sondern auch von Menschen, die im Verdacht stehen, in Zukunft eine schwerere Straftat begehen zu können. Was das bedeutet, zeigen Zahlen aus dem Informationssystem der Landespolizei.

7.51 Uhr: Motorradfahrer bei Überholmanöver auf Landstraße schwer verletzt

Bei einem Unfall ist ein Motorradfahrer im Ilm-Kreis schwer verletzt worden. Das Unglück ereignete sich während eines Überholmanövers auf einer Landstraße.

7.20 Uhr: Neuer Plan für neues Thüringer Migrationsamt

Das Landesamt für Migration wird frühestens am 1. Januar 2024 seine Arbeit aufnehmen. Das geht aus einem Gesetzentwurf des Migrationsministeriums hervor. Es gibt offenbar einen neuen Plan.

6.37 Uhr: Nach Streikabsage: Züge rollen in Thüringen nahezu normal

Nach der Streikabsage bei der DB rollen bei der Erfurter Bahn und der Südthüringen Bahn die Züge nach Plan. Lediglich beim Anbieter Abellio ist die Lage noch ungewiss. Ein Überblick.

6 Uhr: Urteile im Erfurter Herrenberg-Prozess werden erwartet

Drei Jahre liegt der Angriff zurück. An diesem Montag wird ein Urteil gesprochen. Am Landgericht Erfurt müssen sich sieben Angeklagte für eine brutale Attacke auf drei Männer aus Guinea verantworten.

Sonntag, 14. Mai

21.23 Uhr: Thüringer HC wird vierter beim Final Four

Großer Einsatz, kaum Ertrag lautete das Fazit für die Thüringer Bundesligahandballerinnen. Die THC-Frauen erleben im kleinen Finale der European League eine Enttäuschung. „Mit 23 Toren kannst du im modernen Handball keinen Blumentopf gewinnen“, sagte THC-Trainer Herbert Müller tief enttäuscht. Dabei war der Wille groß gewesen.

18.40 Uhr: Thüringer erhalten wenig Rente

In Thüringen erhält ein großer Teil der Altersrentner, die auf mindestens 40 Versicherungsjahre zurückblicken, weniger als 1200 Euro Rente im Monat. 2021 waren das rund 252.600 Menschen, wie aus einer Antwort des Thüringer Sozialministeriums auf eine Landtagsanfrage der Linke-Fraktion hervorgeht. Diese Gruppe ist besonders betroffen.

14.45 Uhr: Tierfilmer Andreas Kieling von Bär angegriffen

Thüringens bekanntester Abenteurer und Tierfilmer, der aus Gotha stammende Andreas Kieling, ist bei Dreharbeiten in den Karpaten von einem Bären angegriffen und übel zugerichtet worden. Kieling postete ein Bild auf seinem Facebook-Account, dass ihn blutüberströmt im Gras zeigt. Was Kieling über den Angriff und den Bären sagt.

13.45 Uhr: 50 Akkus geraten in Garage in Brand

Foto: Robert Börmel

In einer Garage im Gewerbegebiet an der B 87 in Apolda sind 50 Lithium-Akkus in Brand geraten. Die freistehende Garage war als Batteriespeicher einer Photovoltaik-Anlage genutzt worden. Der Besitzer musste ins Krankenhaus, nachdem er versucht hatte, das Feuer selbst zu löschen. Der Schaden ist immens.

13.30 Uhr: US-Investor will Thüringer Marelli-Standort schließen

Beim Autozulieferer Marelli Automotive Lighting in Brotterode droht nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall die Schließung des Standorts im März 2024. Dies habe der Arbeitgeber in den laufenden Verhandlungen zu einem Sozialtarifvertrag in der vergangenen Woche angekündigt, teilte die IG Metall mit. Bislang sei von einem Abbau der 900 Stellen auf 125 in mehreren Schritten bis zum Jahr 2025 die Rede gewesen, weshalb die Gewerkschaft mit dem Unternehmen über den Sozialtarifvertrag verhandle.

12 Uhr: Abellio rechnet mit normalem Regionalverkehr

Das Bahn-Unternehmen Abellio geht nach der kurzfristigen Absage des Warnstreiks bei der Deutschen Bahn von einem weitgehend regulären Regionalverkehr in Thüringen. "Wir rechnen damit, dass wir normal fahren", sagte ein Sprecher des Bahn-Konkurrenten am Sonntag. Bislang herrsche allerdings noch Ungewissheit, ob die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) an ihrem Streikaufruf für Abellio festhalte. Die EVG hatte betont, dass der Streikaufruf für einige Bahn-Unternehmen weiterhin gelte. Lediglich der Arbeitskampf bei der Deutschen Bahn war nach einem gerichtlichen Vergleich am Samstag abgesagt worden. Die EVG verhandelt seit Ende Februar auch mit rund 50 Konkurrenten der Deutschen Bahn über neue Tarifverträge. Darunter ist auch Abellio.

10 Uhr: Erfurter Bahn bleibt beim Schienenersatzverkehr

Nach der kurzfristigen Absage des geplanten 50-Stunden-Warnstreiks bei der Deutschen Bahn soll der Regionalverkehr des privaten Unternehmens Erfurter Bahn in Thüringen zu Wochenbeginn weiterlaufen. Es könne allerdings trotzdem weiterhin zu Ausfällen und Behinderungen kommen, teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Der wegen der Streikankündigung eingerichtete Schienenersatzverkehr mit Bussen solle deshalb zunächst aufrechterhalten bleiben. Diese Strecken sind betroffen.

8.30 Uhr: Nachbarn bemerken Dachgeschossbrand

Aufmerksame Nachbarn haben im Kyffhäuserkreis offenbar Schlimmeres verhindert. Sie bemerkten am frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr Brandgeruch und ein Knistern vom Grundstück nebenan. Dort war ein Nebengebäude im Bereich des Daches in Brand geraten.

8 Uhr: Mehr leerstehende Wohnungen werden für Geflüchtete saniert

Thüringens Wohnungswirtschaft will in diesem Jahr mehrere Hundert bisher leerstehende und unvermietete Wohnungen für Geflüchtete sanieren. Helfen soll dabei ein Förderprogramm des Landes, das in diesem Jahr gestartet sei, sagte der Direktor des Verbandes der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, Frank Emrich. Das Landesprogramm habe ein Volumen von 12,5 Millionen Euro. Daraus würden die im vergangenen Jahr nach langer Diskussion vereinbarten 5000 Euro pro Wohnung finanziert. Rein rechnerisch würde der Fördertopf des Landes für das Herrichten von bis zu 2500 leerstehenden Wohnungen ausreichen.

7.30 Uhr: Zimmer im Erdgeschoss in Vollbrand

In Rudolstadt wurde am Samstagabend Großalarm ausgelöst. In einem Haus in der Neuen Schulstraße stand ein Zimmer beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Dank des schnellen Eingreifens konnte der Brand auf ein Zimmer begrenzt werden. Verletzt wurde niemand, das Feuer hinterließ jedoch deutlich sichtbare Spuren an der Fassade.

Samstag, 13. Mai

18 Uhr: Thüringerin Hempel feiert Heimsieg beim Jubiläums-Rennsteiglauf

Mehr kann sich ein Läuferherz zum Jubiläum nicht wünschen: Bei frischer Luft und herrlichem Sonnenschein starteten zum 50. GutsMuths-Rennsteiglauf rund 17.000 Läufer und Wanderer in Eisenach, Oberhof und Neuhaus nach Schmiedefeld. Darunter war auch Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), der den Halbmarathon über 21 Kilometer lief und dafür nach eigenen Angaben "deutlich über zwei Stunden" benötigte. Ein neuer Teilnehmerrekord beim Kult-Lauf durch den Thüringer Wald.

17.30 Uhr: Polizei stuft diese Gebiete in Thüringen als "dauerhaft gefährliche Orte" ein

Die Polizei hat inzwischen vier Gebiete in Thüringen dauerhaft zu sogenannten gefährlichen Orten erklärt. Die Einstufung als "kriminogener Ort" - so die Bezeichnung durch die Polizei - erlaubt der Polizei Personenkontrollen ohne weiteren Anlass.

17 Uhr: Thüringer HC verpasst Finale der European League

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben das Finale in der European League verpasst. Das Team von Trainer Herbert Müller verlor am Samstagnachmittag im Halbfinale gegen Ikast Handbold mit 26:31(10:17). Beste Werferin der Thüringerinnen war Nathalie Hendrikse mit zehn Treffern. Im Sportpark Graz erwischte der THC vor rund 1100 Zuschauern zwar den besseren Start, musste gegen die favorisierten Däninnen aber zunehmend abreißen lassen. Am Sonntag treffen die Thüringerinnen im Spiel um Platz drei nun auf die Verliererinnen des Abendduells Borussia Dortmund gegen Nykøbing Falster.

16.30 Uhr: Thüringer Regionalligisten spielen unentschieden

Im Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga Nordost zwischen Energie Cottbus und Rot-Weiß Erfurt gab es keinen Sieger. Der Tabellenführer und der Aufsteiger aus Erfurt trennten sich 1:1. Auch der FC Carl Zeiss Jena spielte unentschieden. Am 120. Gebursttag des Vereins reichte es zu Hause nur für ein 0:0 gegen Babelsberg.