Thüringen verschärft Corona-Regeln – Lockdown verlängert

In Thüringen wird das Kontaktverbot für Kinder leicht gelockert. Laut der Verordnung, die am morgigen Dienstag in Kraft tritt, darf sich eine zahlenmäßig nicht begrenzte Anzahl von Kindern unter sechs Jahren aus zwei Haushalten treffen. Dabei sollte es sich aber möglichst um den Nachwuchs aus festen Gemeinschaften wie Verwandtschaft oder Nachbarschaft handeln. Aktuelles zum Coronavirus lesen Sie in unserem Blog

Ansonsten bleibt es bei der bisher geltenden Regelung, dass sich ein Haushalt nur mit einer einzigen anderen Person treffen darf. Zusätzlich wurde der Appell aufgenommen, dass die Kontaktpersonen möglichst nicht wechseln sollten.

Nur geringer Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Thüringen

Das Alkoholverbot im öffentlichen Raum wird marginal aufgeweicht. Ab sofort darf jetzt wieder Alkohol überall dort konsumiert werden, wo dies nicht ausdrücklich mit Schildern oder Bodenmarkierungen untersagt wird. Der Ausschank bleibt hingegen verboten.

Wie von Bund und Ländern vereinbart, muss ab sofort medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden: entweder eine vergleichsweise preiswerte OP-Maske oder eine drei bis fünf Euro teure FFP2-Maske.

Stoffmasken oder Tücher sind in Geschäften, im öffentlichen Nahverkehr oder Arztpraxen nicht mehr erlaubt. Kinder unter sechs Jahren müssen keine Maske tragen. Bis 15 Jahre reicht eine Stoffmaske. Die Landespolitik plant, etwa Hartz-IV-Empfängern kostenlos Masken zur Verfügung zu stellen. Die Finanzierung ist aber noch unklar.

In Pflegeheimen muss das Personal ab sofort mindestens dreimal in der Woche getestet werden. In Behindertenwerkstätten gilt diese Pflicht jetzt zweimal die Woche. Das Land will die Tests bezahlen. Dafür sollen im Thüringer Corona-Sonderfonds Gelder umgeschichtet werden. Pro Monat werden sieben Millionen Euro bereitstehen. Der Wirtschaftsplan von Finanzministerin Heike Taubert (SPD), mit dem der milliardenschwere Fonds nachjustiert wird, steht an diesem Dienstag erneut auf der Tagesordnung des Kabinetts.

Mit der Verordnung schränkt die Landesregierung wichtige Grundrechte zusätzlich ein. Die Begrenzung der Teilnehmerzahl von Demonstrationen wird auf 500 halbiert. In geschlossenen Räumen dürfen sich nur noch 50 statt 100 Menschen zu Versammlungen treffen, dasselbe gilt für Gottesdienste. Die Landkrei- se können bei einer verschärften Pandemielage die Versammlungen noch strenger regulieren. Die Corona-Inzidenz in Thüringen – also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche – war zuletzt rückläufig. Sie lag am Montag bei rund 204.

Maskenpflicht ab der 7. Klasse

Schulen, Kindergärten und Kindertagespflegeeinrichtungen bleiben geschlossen. Die Schließungen gelten nicht für unaufschiebbare Leistungsnachweise von Schülern der Abschlussklassen, den Unterricht für Schüler, die im laufenden Schuljahr eine Abschlussprüfung ablegen, den Unterricht für Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf, wobei der Lese- und Schriftspracherwerb in der Schuleingangsphase besonders zu berücksichtigen ist, sowie den Betrieb der Internate.

Schüler ab Klassenstufe 7 sowie das Personal der Schulen sind verpflichtet, im Gebäude bei jedem Kontakt mit anderen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu verwenden; dies gilt auch im Unterricht und in der Notbetreuung. Über Ausnahmen entscheidet die Schulleitung. In regelmäßigen Abständen ist eine Pause sicherzustellen.

Die neue Verordnung soll bis 14. Februar gelten.

Das sind die neuen Thüringer Corona-Regeln im Überblick:

- Weiterhin gilt, Kontakte zu minimieren und konstant zu halten. Erlaubt ist jedoch die Betreuung von Kindern unter sechs Jahren "in fest organisierten privaten Gruppen" aus maximal zwei Haushalten.

- Medizinische Masken müssen in Geschäften von Kunden, im öffentlichen Nahverkehr, bei Veranstaltungen und Zusammenkünften von Kirchen und Parteien sowie in medizinischen, physio- und psychotherapeutischen Praxen von Personal und Patienten getragen werden. Es gehe um OP-Masken, FFP2- und FFP3-Masken sowie Masken des Standards KN95 und N95 ohne Ausatemventil.

- Arbeitnehmer müssen am Arbeitsplatz eine Mund-Nasen-Bedeckung – nicht zwingend eine medizinische Maske – tragen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Das gilt auch, wenn in einem geschlossenen Raum eine Mindestfläche von 10 Quadratmetern pro Person unterschritten wird.

- Nichtöffentliche Betriebskantinen sollen in der Regel geschlossen werden; die Lieferung und die Abholung mitnahmefähiger Speisen und Getränke bleiben aber möglich.

- In Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen müssen Besucher sowie alle Beschäftigten verpflichtend FFP2-Masken tragen. Das gelte auch für Beschäftigte ambulanter Pflegedienste. Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen müssen verpflichtend mindestens dreimal pro Woche getestet werden; die in Behinderteneinrichtungen und bei Pflegediensten zweimal pro Woche.

- Die Teilnehmerzahl bei politischen Versammlungen wird halbiert auf 500 Teilnehmer unter freiem Himmel und 50 in geschlossenen Räumen. Bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von 200 in einer Region seien nur 100 beziehungsweise 25 Teilnehmer möglich.

- Wer bei einem Schnelltest ein positives Ergebnis hat, muss sich bis zu einer behördlichen Entscheidung zu Hause aufhalten und Kontakte vermeiden.

- Alkoholkonsum ist nicht mehr im gesamten öffentlichen Raum untersagt, sondern nur noch an gekennzeichneten Orten sowie vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen.