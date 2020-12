Thüringens Bauern fürchten um Anbau von Qualitätsweizen

Das Thüringer Kabinett will heute die konkrete Umsetzung der neuen Düngeverordnung für den Freistaat beraten, die Landwirte warnen vor negativen Folgen. Im Bundesrat hatte die rot-rot-grüne Landesregierung der neuen gesetzlichen Regelung zugestimmt. Sie sieht längere Sperrfristen und einen deutlich verringerten Einsatz von nitrathaltigen Düngemitteln vor.

Der Thüringer Bauernverband bezweifelt, dass auf diese Weise eine spürbare Verbesserung der Nitratwerte erreicht werden kann. In den nächsten Jahren werde sich zeigen, wie sich die Maßnahmen insbesondere im Hinblick auf die Trockenheit auswirken, erklärte Pflanzenbaureferent Andre Rathgeber. Als besonders problematisch bewerten die Landwirte die Verringerung der Düngung in den ausgewiesenen roten Gebieten um ein Fünftel. Damit sei schlichtweg keine bedarfsgerechte Düngung mehr möglich, was die Gefahr des Humusabbau berge und den Anbau von Qualitätsweizen nahezu unmöglich mache.

Gerade angesichts des angestrebten Klimaschutzes sei diese Regelung zu kurz gedacht, moniert der Verband. Schließlich gelte der Aufbau und Erhalt von Humus als wichtiger Kohlendioxid-Senker. Zwar sei es nach langem Ringen mit den zuständigen Stellen gelungen, die Fläche der roten Gebiete von ursprünglich geplanten 155.000 Hektar Ackerland in Thüringen zu verringern, allerdings lediglich um 43.000 Hektar. Somit seien noch immer weit über 100.000 Hektar Ackerflächen von den gravierenden Einschnitten betroffen. Man werde durch die Errichtung zusätzlicher Messstellen versuchen, eine weitere Differenzierung und eine Verkleinerung der roten Gebiete zu erreichen, kündigte der Bauernverband an. Auch die Erweiterung der Sperrfristen werde zu Arbeitsspitzen bei der Dünger-Ausbringung führen, so Andre Rathgeber. Laut Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum ist die Novellierung der Thüringer Düngeverordnung bis zum Ende diesen Jahres vorgeschrieben.