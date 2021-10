Thüringer CDU-Chef auf Landesparteitag : "CDU wurde abgewählt" - Dank an Maaßen

Suhl. Zu spät, der falsche Kandidat, keine Ost-Themen: Thüringens CDU-Chef Christian Hirte hat den Bundestagswahlkampf scharf kritisiert. Unterdessen gibt es Dank für die Bundestagskandidatur von Maaßen.

Zu spät, der falsche Kandidat, keine Ost-Themen: Der Thüringer CDU-Chef Christian Hirte hat den Wahlkampf seiner eigenen Partei für die Bundestagswahl scharf kritisiert. «Die CDU wurde abgewählt», sagte Hirte am Samstag vor rund 150 Delegierten bei einem Landesparteitag der Thüringer CDU in Suhl. Man könne sich wohl darauf einstellen, dass es noch vor Weihnachten einen neuen Kanzler Olaf Scholz (SPD) gebe.

Hirte machte klar, dass man auf den falschen Kandidaten gesetzt hat: «Unsere eigene Unionsfamilie - und da nehme ich uns in Thüringen nicht aus - hat gefremdelt mit unserem Spitzenkandidaten», sagte Hirte. Er habe früh gewarnt, dass mit Armin Laschet jemand als Kandidaten vorgeschlagen werden könnte, den große Teile der Partei nicht unterstützten, sagte Hirte.

Der Wahlkampf sei auch sehr schwierig gewesen, «weil wir extrem spät dran waren.» Alle hätten geglaubt, dass es einen polarisierenden Wahlkampf CDU gegen Grüne geben werde. Dies sei aber nicht eingetreten.

Gekrankt habe der Wahlkampf der CDU aber auch an den Themen, betonte Hirte. Dies sei in den ostdeutschen Bundesländern besonders deutlich geworden. Man habe es dort nicht geschafft, die besondere Situation in den neuen Bundesländern ausreichend zu thematisieren.

Das Ergebnis der CDU in Thüringen nannte Hirte nicht nur schlecht, sondern «desaströs». Die Christdemokraten hatten bei der Bundestagswahl in Thüringen 16,9 Prozent erreicht - ihr bisher schlechtestes Ergebnis im Freistaat bei einer Bundestagswahl.

Die CDU landete erstmals auf Platz drei - hinter AfD und SPD. Die Bundestagswahl 2017 hatte die CDU in Thüringen noch gewonnen. Damals holte sie auch alle acht Direktmandate in den Wahlkreisen. Sieben davon musste sie nun nach der Wahl am 26. September wieder abgeben.

Voigt schließt weiteren Stabilitätsmechanismus in Thüringen aus

Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Voigt hat einen weiteren Stabilitätspakt mit Linke, SPD und Grünen ausgeschlossen. «Es gibt keinen Stabilitätsmechanismus mehr, den wird's auch nicht mehr geben, dem werden wir nicht mehr zustimmen», rief Voigt am Samstag rund 150 Delegierten bei einem CDU-Landesparteitag in Suhl zu.

Christian Hirte, Vorsitzender der CDU Thüringen, spricht beim Landesparteitag der CDU Thüringen im Congress Centrum Suhl (CCS) Foto: Bodo Schackow / dpa

Mit Blick auf die derzeit laufenden Haushaltsverhandlungen sagte Voigt: Wenn die Union überhaupt erwäge, dem Haushalt zuzustimmen - was absolut nicht klar sei - dann nur, wenn die Kommunen nicht «kaputtgespart» würden. «Wir brauchen keine Lastenfahrräder, und wir brauchen keine Demokratieprogramme, die irgendwelche Linken versorgen», sagte Voigt.

Der Haushaltsentwurf soll kommende Woche erstmals im Landtag beraten werden. Das Kabinett hatte ihn vor fast zwei Wochen vorgelegt. Demnach muss Thüringen alle Finanzreserven des Landes auflösen - trotz erwarteter Steuermehreinnahmen von rund 200 Millionen Euro. Nur so sei der Etat ohne neue Kredite zu finanzieren, hatte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) erläutert. Der Regierungsentwurf hat ein Volumen von 12,03 Milliarden Euro.

Suhls Oberbürgermeister dankt Maaßen für Engagement

Hans-Georg Maaßen, (CDU) und Ex-Verfassungsschutz-Chef, sitzt im Tagungssaal beim Landesparteitag der CDU Thüringen im Congress Centrum Suhl (CCS). Foto: Bodo Schackow / dpa

Suhls Oberbürgermeister André Knapp hat dem umstrittenen Ex-Bundesverfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen (beide CDU) für sein Engagement bei seiner Kandidatur für den Bundestag gedankt. «Meine anfängliche Skepsis musste ich zurücknehmen», sagte Knapp in einem Grußwort am Samstag beim Landesparteitag der Thüringer CDU in Suhl. Maaßen habe keine Mühe und Zeit gescheut, sich in der Region bekannt zu machen. Es sei klar gewesen, dass eine Person wie Maaßen polarisiere. Er wünsche sich für die Partei, die Flügel «weit aufzuspreizen» - von den konservativen bis zu den sozialliberalen Strömungen.

Maaßen hatte im Südthüringer Wahlkreis 196 bei der Bundestagswahl für die CDU kandidiert, jedoch deutlich gegen den Biathlon-Olympiasieger und SPD-Politiker Frank Ullrich verloren. Anschließend kündigte er an, sich gern weiter politisch in Südthüringen für die CDU einbringen zu wollen.

