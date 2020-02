Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer CDU-Nachwuchs fordert Sonderparteitag

CDU-Landeschef Mike Mohring will in einer Basiskonferenz die Union in Thüringen wieder einen. Das hat er am Montag bei Twitter angekündigt, nachdem wenige Stunden zuvor die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug angekündigt hatte.

Dem Thüringer CDU-Nachwuchs geht das aber nicht weit genug. Er beschloss am Montagabend in einer Vorstandssitzung einstimmig die Forderung nach einem Sonderparteitag und verbindet diese mit der Forderung nach einer Neuwahl des Landesvorstandes zu der „neue Gesichter“ gefragt seien. Nach der Vorstandssitzung der Jungen Union (JU) wurde ein „Offener Brief“ unter dem Titel „Zeit für einen Neuanfang in der CDU Thüringen“ veröffentlicht, der vom Landesvorsitzenden Cornelius Golombiewski unterzeichnet ist. Ein Statement, dem sich bereits die erste Kreisgliederung der JU einstimmig angeschlossen hat; die Junge Union Eichsfeld. In dem Brief erinnert die JU daran, bereits bei ihrem Landestag im November eine Beteiligung der Basis zur Aufarbeitung der Wahlergebnisse gefordert zu haben. Deshalb freue man sich über den Vorstoß Mohrings von Montag. „Das reicht uns aber nicht aus“, wird der Nachwuchs deutlich. Bei einem Sonderparteitag müsse „selbstkritische und demütige Analyse“ im Fokus stehen – und der Austausch „respektvoller gepflegt werden“. Die JU beschreibt außerdem eine „Welle von Parteiaustritten“, durch die ihre Forderung bestärkt werde. Nach Informationen dieser Zeitung sind seit der Wahl von FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich mit CDU und AfD-Stimmen zum Regierungschef zahlreiche Mitglieder ausgetreten. In einem Kreisverband sollen Mitglieder auf die Kreisgeschäftsstelle gekommen sein und vor den Augen des Kreisgeschäftsführers ihre Austrittserklärung handschriftlich geschrieben und wütend auf den Tisch geworfen haben. Liveblog zur Regierungskrise