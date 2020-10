CDU will zentrale Beschaffungsstelle für Feuerwehrfahrzeuge

Die Einrichtung einer zentralen Beschaffungsstelle für Feuerwehrfahrzeuge, die Anpassung der Fördersätze für die Fahrzeuganschaffung und mehr Personal für die Feuerwehrschule in Bad Köstritz – diese drei Punkte will die CDU-Fraktion im Haushalt für das Jahr 2021 verankert sehen. Die drei Punkte sind Teil eines Positionspapiers, das die Unionsfraktion in ihrer Sitzung am Mittwoch auf den Weg gebracht hat.

Würden die meisten der dort beschriebenen Maßnahmen umgesetzt, dann dürften sich die Gesamtkosten für das Programm auf bis zu zehn Millionen Euro belaufen. Raymond Walk, innenpolitischer Sprecher der Fraktion, nannte das Papier indes einen ersten Entwurf, der Anstoß für Diskussionen geben soll. Zu den konkreten Kosten wollte er sich deshalb nicht äußern. Im November wollen die Christdemokraten - drei der 21 Abgeordneten sind aktive Feuerwehrleute - mit den Wehren in einem digitalen Forum über ihre Agenda ins Gespräch kommen. Am 25. November soll es einen Feuerwehrgipfel im Thüringer Landtag geben. Mehr Personal für die Feuerwehrschule „Wir glauben, dass der Brand- und Katastrophenschutz nicht mehr zu gewährleisten wird, wenn wir jetzt nicht umsteuern“, sagte CDU-Fraktionschef Mario Voigt unserer Zeitung. „Diese Einschätzung bildet ab, was vor Ort in den Feuerwehren passiert. Wenn wir das nicht ernst nehmen, dann verstehen wir unseren Job in diesem Land nicht“, sagte Voigt auf Nachfrage. Neben der Beschaffungsstelle, den angepassten Fördersätzen und mehr Personal für die Feuerwehrschule planen die Christdemokraten auch mit einer Erhöhung der Führerscheinförderung von bisher 1500 Euro auf dann 2500 Euro ein. Überdies sollen junge Feuerwehrangehörige eine Förderung für den Pkw-Führerschein erhalten können - als Anreiz, sich bei der Feuerwehr zu engagieren. Auch eine landesweite Dank-, Respekt-, Anerkennung-Kampagne ist Teil der Unionsagenda für die Feuerwehren. Das könnte Sie auch interessieren: Jugendfeuerwehr distanziert sich von Höcke-Rede

