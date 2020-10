Thüringer Corona-Strategie wirft Fragen auf

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) fühlt sich über die Corona-Politik des Landes schlecht in Kenntnis gesetzt. „Die steigenden Infektionszahlen lassen eine vertiefte und regelmäßige Diskussion ratsam erscheinen“, sagte Maier als Reaktion darauf, dass Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) jüngst einen Thüringer Sonderweg medial verkündet hat. Inhaltlich, so der Sozialdemokrat, „liegen wir nicht auseinander“ bei der Frage, auf ein generelles Beherbergungsverbot zu verzichten. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Minister beklagen mangelnde Informationen

Seiner Forderung verlieh Maier mit einer Mail an die Staatskanzlei Nachdruck. Die steigenden Coronazahlen bereiten ihm Sorge. „Erst, wenn wir alle Informationen haben, können wir entscheiden, wann es möglicherweise einen Krisenstab des Landes wieder braucht“, sagte Maier. Unter der Führung seines Hauses hatte der Corona-Krisenstab in der ersten Hochphase der Pandemie gearbeitet.

Ähnlich sieht das seine Kabinettskollegin Anja Siegesmund (Grüne). Die stellvertretende Ministerpräsidentin sagte auf Anfrage: „Wir dürfen Entscheidungen nicht zu spät treffen.“ Sie gehe davon aus, dass das Thema Corona am Dienstag bei der nächsten Kabinettssitzung einen eigenen Tagesordnungspunkt erhalte.

Diskussionsbedarf zum Thüringer Sonderweg

Auch vor dem Hintergrund, dass Thüringen in den vergangenen Tagen einen Sonderweg bei den Beherbergungen eingeschlagen hat, gibt es offenbar Diskussionsbedarf. Ein solches Verbot wäre, sagt der SPD-Gesundheitspolitiker Thomas Hartung, nur sinnvoll, wenn man es „postleitzahlenscharf“ umsetzen kann. Die entsprechenden Informationen könne das RKI aber derzeit nicht liefern.

Hartung kritisierte überdies die lange Dauer, bis in Thüringen Corona-Testergebnisse vorliegen. „Ich sehe hier keine erfolgreiche Strategie der Gesundheitsministerin“, sagte er dieser Zeitung. Das Ministerium sei aus seiner Sicht dafür verantwortlich, zu eruieren, wo entsprechende Testkapazitäten verfügbar sind. In Weimar dauerte es nach Informationen dieser Zeitung von der Testung einer Gruppe in einem Kindergarten – hier hatte sich ein Kind mit Sars-CoV-2 infiziert – bis zum Vorliegen aller Ergebnisse insgesamt vier Tage.

Saale-Orla-Kreis und Eichsfeld mit den meisten Corona-Neuinfektionen

Das könnte Sie auch interessieren: