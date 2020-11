Thüringer Haushaltsloch ist etwas kleiner

Die Einnahmen des Landes sinken in der Corona-Krise nicht ganz so dramatisch wie befürchtet. Laut aktuellen Schätzungen wird Thüringen dieses Jahr 124 Millionen Euro mehr einnehmen als noch im September vorhergesagt. Gleichzeitig bleibt das Defizit hoch. Die neue Prognose liegt immer noch 728 Millionen Euro unter den im Haushalt geplanten Einnahmen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Experten sagen auch für das kommende Jahr eine leichte Entspannung voraus

Dies ist nach Informationen dieser Zeitung ein Ergebnis der auf Thüringen heruntergerechneten Steuerschätzung von dieser Woche. Das Finanzministerium wollte die Zahlen noch nicht kommentieren und verwies auf eine Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung am Dienstag.

Auch für das kommende Jahr sagen die Experten eine leichte Entspannung voraus. Gleichzeitig sollen die Einnahmen immer noch mit 53 Millionen unter dem Regierungsentwurf des Haushaltsplanes für 2021 liegen, der gerade im Landtag beraten wird.

CDU drängt auf weniger neue Kredite

Dennoch stellt sich die Frage, ob das Land – so wie bisher geplant – 1,82 Milliarden Euro an Schulden aufnehmen muss, um unter anderem die Einnahmeverluste in diesem Jahr und 2021 auszugleichen. Die Prognose würde es ermöglichen, diesen Betrag auf rund 1,6 Milliarden Euro zu senken.

Unter anderem die CDU, deren Zustimmung die rot-rot-grüne Minderheitskoalition im Landtag benötigt, drängt seit Längerem auf weniger neue Kredite. Ähnlich hatte sich der Rechnungshof geäußert. Hingegen plädiert vor allem die Linke dafür, mögliche Mehreinnahmen für Investitionen auszugeben.

Erholung soll in den nächsten Jahren etwas schneller verlaufen

Ein leicht positiveres Bild zeichnet die Schätzung auch für die Kommunen, die in diesem Jahr mit 40 Millionen Euro mehr rechnen können als noch vor zwei Monaten befürchtet. Zudem soll die Erholung in den nächsten Jahren etwas schneller verlaufen. Dies ändert jedoch nur wenig daran, dass die Städte und Gemeinden gerade so wie Land und Bund historische Einnahmeausfälle erleiden.

