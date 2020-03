Die Thüringer Regierung will über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. (Symbolbild)

Erfurt. Am Dienstag berät die Thüringer Regierung über die Einrichtung eines Krisenstabes. Unklar ist noch, ob der Katastrophenfall ausgerufen werden soll.

Thüringer Kabinett berät über Krisenstab

Das Kabinett in Thüringen berät an diesem Dienstag über die Einrichtung eines Krisenstabs. Der sogenannte Interministerielle Arbeitsstab (IMAS) soll im Innenministerium eingerichtet werden, die Leitung wird Innenstaatssekretär Udo Götze (SPD) übernehmen. Ob damit gleichzeitig offiziell der Katastrophenfall ausgerufen werden soll, war am Vormittag noch unklar. Für 13 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt.

Zuvor hatte es nach Informationen dieser Zeitung Kompetenzstreitigkeiten zwischen der Staatskanzlei und dem Innenministerium gegeben. Am Wochenende erklärte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) noch, dass Staatskanzleichef Benjamin Hoff (Linke) die Leitung eines größeren Krisenstabs übernehmen solle. Götze würde sein Stellvertreter sein. Auf Druck der SPD wurde dies nun abgeändert. Die „etablierte Arbeitsstruktur“ sei „der aktuellen Lage angemessen“, hatte Götze intern erklärt. Der Kompromiss: Hoff leitet als Parallelgremium weiterhin die sowieso wöchentlich tagende Runde der Staatssekretäre, die nun sich fast ausschließlich um die Corona-Krise kümmern soll. Die sogenannte „StK COVID19“ soll jetzt mindestens zweimal die Woche in den Räumlichkeiten des IMAS im Innenministerium tagen.