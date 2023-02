Thüringer Landrätinnen starten gemeinsame Friedensinitiative

Erfurt Die Landrätinnen von Greiz und Schmalkalden-Meinigen haben eine gemeinsame Friedensinitiative gestartet. Das ist der Hintergrund.

Die Landrätinnen von Greiz und Schmalkalden-Meiningen haben mit Blick auf den ersten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine eine gemeinsame Friedensinitiative gestartet.

Der Krieg, so die Überzeugung von Martina Schweinsburg (CDU) und Peggy Greiser (pl), müsse endlich enden – aber nicht durch rein militärische Maßnahmen, sondern durch Verhandlungen. „Wir wissen aus zahlreichen Gesprächen, dass wir mit dieser Forderung nicht allein sind“, betonen Schweinsburg und Greiser.

Welche konkreten Forderungen sie an die Bundesregierung stellen und was sie im Einzelnen zu diesem Schritt bewegt, wollen sie am Freitag bei einer Pressekonferenz in Erfurt näher erläutern.