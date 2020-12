Thüringer Landtag beschließt Etat mit CDU-Segen

Thüringen soll im neuen Jahr so viel Geld ausgeben wie noch nie in der Geschichte des Landes. Der Landtag beriet am Montag abschließend den Haushalt 2021, der während der parlamentarischen Verhandlungen von 11,4 auf knapp 12 Milliarden Euro angewachsen war.

Die CDU-Fraktion hatte sich auf eine Zustimmung zum Haushalt festgelegt

Für den Etat stimmte am Abend eine Mehrheit der Abgeordneten gegen die Stimmen von FDP und AfD. Neben der rot-rot-grünen Minderheitskoalition hatte sich die CDU-Fraktion auf eine Zustimmung festgelegt.

Mit dem Haushalt sollte auch der Nachtragsetat für das kommende Jahr beschlossen werden. Insgesamt will das Land damit 1,56 Milliarden Euro an neuen Schulden aufnehmen – die ersten seit dem Jahr 2011. Zuvor hatte das Parlament bereits die gesetzliche Schuldenbremse in der Landeshaushaltsordnung gelockert: Das aufgenommene Geld muss jetzt erst binnen acht Jahren und nicht in fünf Jahren zurückgezahlt sein.

Rechnungshof-Präsident übte Kritik

Der Thüringer Rechnungshof übte Kritik. „Es zeigt sich, wie schnell eine gesetzliche Regelung ausgehebelt werden kann“, sagte Präsident Sebastian Dette dieser Zeitung. „Wir haben nicht umsonst immer gefordert, die Schuldenbremse in der Verfassung zu verankern.“

Dette kündigte an, den Haushaltsplan sorgfältig zu prüfen. „Dann werden wir sehen, ob die Höhe der geplanten Kredite tatsächlich wie behauptet durch die Corona-Krise gerechtfertigt ist.“ Ansonsten sei er angesichts der gewachsenen Ausgaben „in großer Sorge, ob das Land noch in Zukunft seine Aufgaben nachhaltig finanzieren“ könne.

Rücklage in Höhe von 1,2 Milliarden Euro wird vollständig verplant

Über finanzielle Reserven verfügt das Land nach den Beschlüssen des Landtags auch nicht mehr. Die Rücklage in Höhe von 1,2 Milliarden Euro wird vollständig verplant.

AfD und FDP kritisierten den Haushalt als überzogen und bemängelten die Höhe der Neuverschuldung. Die Koalitionsfraktionen und die CDU äußerten sich überwiegend zufrieden.