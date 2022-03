Thüringer Lehrer sollen Laptops bis Ende Juni bekommen

Erfurt. In Thüringen sollen bis Ende Juni alle Lehrer mit Laptops versorgt sein. Viele von ihnen hätten bereits ein Gerät erhalten, erklärte das Bildungsministerium.

Demnach sind von den rund 14,7 Millionen Euro aus dem Digitalpakt für die Anschaffung von Leihgeräten für Lehrkräfte bisher rund 9,4 Millionen Euro abgeflossen. Bis Ende September sollen dann auch alle Mittel vom Bund abgerufen sein, hieß es auf Nachfrage.

Bund und Länder hatten vor etwa drei Jahren ein Programm gestartet, um die Digitalisierung an den Schulen in Deutschland voranzubringen. In Laufe der Jahre wurde der Digitalpakt Schule immer weiter ausgebaut und mit immer mehr Geld ausgestattet. Grund dafür war auch die Corona-Pandemie, die teils über Wochen und Monate hinweg Unterricht im digitalen Raum notwendig machte. Inzwischen stehen über den Digitalpakt rund 6,5 Milliarden Euro bereit, die bis 2024 an die Länder fließen sollen.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

>> Tablets bleiben im Schrank: Thüringer Lehrerin über Probleme bei Digitalisierung <<

Flächendeckende Einführung von Thüringer Schulkonten stockt

Streit um kostenfreie Schullaptops in Thüringen