Linke, SPD und Grüne einigen sich auf gemeinsamen Vertrag

Ein kommunales Investitionsprogramm, Prämien für Meister, höhere Eigenständigkeit für Schulen: Nach mehr als zehnstündigen Verhandlungen haben sich Linke, SPD und Grüne am Freitag auf ein gemeinsames Programm für eine Minderheitsregierung geeinigt.

Es müssten nur noch kleinere Details besprochen werden, erklärte SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee am späten Abend in Erfurt. Das abschließende Gespräch soll am Mittwoch stattfinden. Danach müssen sich die Partner noch auf die Ressortverteilung einigen. Hier haben die Grünen Forderungen gestellt, die bislang die Linke ablehnt.

Sonderaufnahmeprogramm für Flüchtlinge

Die drei Parteien einigten sich am Freitag auch darauf, das Landesamt für Verfassungsschutz in seiner aktuellen Form bestehen zu lassen. Eine weitere Prüfung oder Evaluation sei nicht vorgesehen, sagte Tiefensee. Zudem habe man vereinbart, dass Personal und Ausstattung ausgebaut würden, falls sich dafür akuter Bedarf ergebe.

Auch verständigt wurde sich auf ein Sonderaufnahmeprogramm für Flüchtlinge. Linke-Landesvize Steffen Dittes bestritt, dass es an dieser Stelle Auseinandersetzungen mit der SPD gegeben habe.

Der grüne Fraktionschef Dirk Adams kündigte eine Reform der Förderpolitik in der Landwirtschaft an. Es gehe darum, „Einkommenssicherheit für Bauern“ zu garantieren, sagte er. Auch die freiwillige Gemeindegebietsreform soll fortgesetzt werden.

Am Montag Treffen mit CDU und FDP

Die drei Parteien verständigten sich zudem darauf, im Landtag immer gemeinsam abzustimmen. Allerdings sollten als Neuerung einzelne Regierungsfraktionen Anträge stellen dürfen, die zuvor mit den Partnern abgestimmt sind.

Am Montag treffen sich die Linke, SPD und Grüne erstmals gemeinsam mit CDU und FDP. Rot-Rot-Grün fehlen im neuen Landtag vier Stimmen zur Mehrheit. Damit ist die Koalition künftig stets auf die Zustimmung auf mindestens einer der beiden Oppositionsfraktion angewiesen.

