Thüringer Regierung mit Rekordausgaben für Eigenwerbung

Erfurt. Corona-Effekt: Staatskanzlei und Ministerien im Freistaat steigern Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen im Vergleich zu 2020 um mehr als 50 Prozent.

Die rot-rot-grüne Landesregierung plant in diesem Jahr, Rekordausgaben für Eigenwerbung. Insgesamt 2,9 Millionen Euro seien für 2021 vorgesehen, teilt Regierungssprecher Falk Neubert auf Anfrage dieser Zeitung mit. Das sind über 50 Prozent mehr als im Vorjahr, als rund 1,8 Millionen von Staatskanzlei und Ministerien verausgabt wurden. Kostentreiber ist vor allem die Pandemie.

Den mit Abstand größten Batzen weist mit 1,2 Millionen Euro das Bildungsministerium auf, das aber auch die Verantwortung für das meiste Personal trägt. Damit werden die Ausgaben zu 2020 mehr als verdoppelt. Allein die Lehrergewinnungskampagne schlägt den Angaben zu Folge mit einer Million Euro zu Buche schlägt. Zudem nennt das Ministerium Corona als weiteren Posten.

Das Infrastrukturressort lässt sich die Eigenwerbung in diesem Jahr 620.000 Euro kosten (plus 190.128 Euro zu 2020). Das Geld fließt unter anderem in die Fachkräftegewinnung der Straßenausbauverwaltung. Mit 340.000 Euro mehr als doppelt so viel gibt auch das Umweltministerium auf.

Mit Abstand an wenigsten (32.466 Euro) lässt sich das Justizministerium Kampagnen und Co. kosten, gefolgt vom Finanz- und dem Wirtschaftsressort mit 56.000 Euro beziehungsweise 85.000 Euro.

Der Planung für dieses Jahr nach werden im Innenministerium 250.000 Euro fällig – das wäre eine Steigerung zu 2020 um über 160 Prozent –, in der Staatskanzlei will man 170.000 Euro ausgeben und im Sozialministerium 100.000 Euro.

2016 lagen die Ausgaben der Landesregierung noch bei 1,2 Millionen Euro. Eine Summe, die sich bis 2018 etwa in 100.000er-Schritten steigerte. Vor fünf Jahren lag der Löwenanteil im Innenministerium, das 304.074 Euro abrechnete. Grund war vor allem die Öffentlichkeitsarbeit für die geplante Gebietsreform, die jedoch am Ende scheiterte. Einen Ausreißer weist die Statistik 2019 mit knapp 2,5 Millionen Euro auf – im Jahr der Landtagswahl.

„In den Zahlen nicht enthalten sind die Mittel für das Landesmarketing“, so Regierungssprecher Neubert.