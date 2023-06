Thüringer Schüler gewinnen Preise bei Bundesrunde der Mathematik-Olympiade

Rasmus Zenker, einer der Gewinner in Berlin, hier beim Tag der offenen Tür seiner Schule in Bad Frankenhausen.

Berlin. Gleich fünf Thüringer Schüler waren beim Wettbewerb in Berlin erfolgreich. Preise und Anerkennungen gehen nach Jena, Bad Frankenhausen und Erfurt.

Drei Thüringer Schüler haben zweite Preise bei der Bundesrunde der Mathematik-Olympiade gewonnen. Sie erhielten ihre Preise am Mittwoch bei der Ehrung in der Humboldt-Universität Berlin. In zwei viereinhalbstündigen Klausuren mussten sie zuvor ihr Können unter Beweis stellen. Jeweils drei Aufgaben, bei denen maximal 40 Punkte erzielt werden konnten, galt es zu lösen.

Rasmus Zenker und Lennart Zenker (beide Kyffhäuser-Gymnasium Bad Frankenhausen) waren in den Klassenstufen acht beziehungsweise elf erfolgreich. Vladislav Maiorov vom Carl-Zeiss-Gymnasium bekam ebenfalls in der achten Klasse einen zweiten Preis. Mit Anerkennungsurkunden kehren Elina Grüning (Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfurt) und Ida Zuckschwerdt (Zeiss-Gymnasium Jena) nach Hause zurück.

Bundesweit 160.000 Teilnehmer am Schülerwettbewerb

Die 79 Preisträgerinnen und Preisträger der Bundesrunde der 62. Mathematik-Olympiade wurden am Mittwoch im Emil-Fischer-Hörsaal der Humboldt-Universität geehrt. Die Jury verlieh insgesamt 15 erste, 22 zweite und 42 dritte Preise. Die 196 Teilnehmenden der Bundesrunde hatten sich zuvor in mehreren Runden in ihren Bundesländern beziehungsweise an deutschen Auslandsschulen gegen rund 160.000 Nachwuchsmathematikerinnen und -mathematiker durchgesetzt und für das Finale qualifiziert.

Unter Klausurbedingungen müssen die Nachwuchsmathematiker logisches Denken, Kombinationsfähigkeit und den kreativen Umgang mit mathematischen Methoden unter Beweis stellen. Nur wer auf Schul-, Regional- und Länderebene überzeugt, schafft den Sprung in die Bundesrunde, die jedes Jahr in einem anderen Bundesland stattfindet. Die erfolgreichsten Olympioniken qualifizieren sich zudem für den Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematik-Olympiade (IMO).

