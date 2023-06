Thüringer SPD-Fraktion für Erhalt des Erdgas-Leitungsnetzes

Erfurt. Das Erdgasnetz solle so weiterentwickelt werden, dass es Systeme versorgen kann, die auf Wasserstoff oder andere gasförmige Energieträger ausgelegt sind.

Die Thüringer SPD-Landtagsfraktion setzt auf erneuerbare Energien, will aber trotz der Abkehr von fossilen Brennstoffen das Erdgas-Leitungsnetz erhalten. Das bestehende Erdgasnetz müsste so weiterentwickelt werden, dass es auch Heizsysteme versorgen könne, die auf Wasserstoff oder andere gasförmige Energieträger ausgelegt sind, heißt es in einem Papier zur Energiepolitik, das die SPD-Fraktion am Donnerstag in Erfurt vorlegte.

Bei den regionalen Stromnetzen ist Thüringen nach Einschätzung der SPD-Fraktion in einer guten Position, weil sie größtenteils in der öffentlichen Hand lägen. Die Thüringer Energie AG als größte Versorgerin im Freistaat war vor Jahren von den Kommunen übernommen worden, die Hauptgesellschafter des Unternehmens sind. Die öffentlichen Versorgungsunternehmen brauchten in den kommenden Jahren Finanzmittel, um den Netzausbau voranzutreiben. Zudem plädierte die SPD-Fraktion dafür, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und Regularien anzupassen, wo es nötig und möglich sei. dpa

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das unfertige Heizungsgesetz - noch viele Knackpunkte

Preis von Gasheizung bleibt weiter hoch - Experte mahnt

Heizungsgesetz: Mietern drohen deutlich höhere Kosten

Kommunale Wärmeplanung: Wo es sie gibt und was sie regelt