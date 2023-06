Thüringer SPD will mehr Tempo bei Energiewende

Erfurt. Der Umweltminister soll schnell ein Windbeteiligungsgesetz und ein Solarausbaugesetz vorgelegen, fordert die SPD-Fraktion im Thüringer Landtag.

Die SPD-Landtagsfraktion will die Energiewende in Thüringen vorantreiben. „Wir wollen eine sozial gerechte Erzeugung und Nutzung von Erneuerbaren Energien, eine Stärkung regionaler Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit sowie eine deutliche Reduzierung negativer Auswirkungen der Energieversorgung auf die Umwelt“, heißt es in einem von den Abgeordneten erarbeiteten Positionspapier, das dieser Zeitung vorliegt.

Zentrale Forderungen sind unter anderem die zügige Vorlage des von Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) angekündigten Windbeteiligungsgesetzes. Dadurch sollen Bürger finanziell an den Erlösen der in ihrer Gemeinde gebauten Windräder partizipieren. Betreiber sollen ihnen etwa verbilligten Strom anbieten oder eine andere spürbare Entlastung. Zudem wird Stengele aufgefordert, bald ein Solarausbaugesetz vorzulegen, mit dem „eine technologieoffene Grundlage für den vielschichtigen und breiten Einsatz der Solarenergie im Freistaat“ geschaffen werden soll.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

CDU sieht Fokussierung auf Wind- und Sonnenenergie als Fehler

„Wir brauchen insgesamt ein höheres Tempo. Ansonsten geben wir selbst das Heft aus der Hand. Dann regelt es nicht mehr die Regierung, sondern der Markt. Und Gemeinden, lokale Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger haben das Nachsehen“, sagte der SPD-Energiepolitiker Denny Möller im Gespräch mit dieser Zeitung. Ohne die Energiewende werde die Wirtschaft Schaden nehmen. „Damit sind am Ende Lieferketten und Arbeitsplätze gefährdet“, sagte Möller.

Aus Sicht der CDU ist es ein Fehler, bei der Energieerzeugung in erster Linie auf Wind und Sonne zu setzen. Fraktionschef Mario Voigt sprach sich für deutlich mehr Biogasanlagen aus.

Sozialdemokraten wollen Freistaat zum „Stromspeicherland“ machen

Die Sozialdemokraten plädieren dafür, ein flexibles und tragfähiges Netz aus Strom-, Wärme- und Energieträgerleitungen auszubauen. „Versorgungspartner vor Ort“ sollen dabei unterstützt werden, Fachkräfte zu gewinnen und mit attraktiven Arbeitsbedingungen zu halten. Thüringen soll der SPD zufolge zum „Stromspeicherland“ werden. Durch die Konzentration von Forschungseinrichtungen und Produktion entstünden derzeit Batterieverbünde im Umfeld von Gewerbegebieten. Die „zweite Säule der stillen Reserve“, wie es in dem Papier heißt, stellen Wärmespeicher dar. Hier gebe es erhebliche Einspar- und Optimierungsmöglichkeiten.

Die umstrittenen Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für einen staatlich subventionierten Industriestrompreis, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Firmen zu stärken, werden von den Thüringer SPD-Abgeordneten begrüßt. „Der Industriestrompreis seitens Berlin muss kommen und er muss schnell kommen. Das darf nicht auf die lange Bank geschoben werden“, sagte SPD-Fraktionschef Matthias Hey dieser Zeitung.