Thüringer Stasi-Aktenstandort sucht neue Rolle

Unter den vielen Dingen, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drei Jahrzehnte nach der Erstürmung der Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg sagt, ist auch die Mahnung, die Akten nicht zu schließen. Also: All die Dokumente auch in Zukunft für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, aus denen sich detailliert herauslesen lässt, mit welcher Akribie und welcher Härte das Ministerium für Staatssicherheit und seine Mitarbeiter gegen echte, mutmaßliche oder gefühlte Feinde der DDR vor allem im Inneren vorgingen.

Der Sturm auf die Stasi-Zentrale in Berlin war zwar nicht das erste derartige Ereignis im ersten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden während der Friedlichen Revolution 1989/90. Schon am 4. Dezember 1989 war – als erste Stasi-Bezirksverwaltung überhaupt – die MfS-Zentrale in Erfurt gestürmt worden, kurz darauf dann unter anderem auch das Stasi-Hauptquartier in Suhl. Und doch war die Eroberung der großen Stasi-Zentrale in der DDR-Hauptstadt – dem Zentrum der Repression – für all die Menschen, die gegen die DDR aufbegehrt hatten, ein ganz besonderer Moment. Nicht zufällig würdigt Steinmeier ausgerechnet an diesem Ort, drei Jahrzehnte nach dem Sturm, den Mut nicht nur der Stasi-Besetzer von Berlin, sondern auch von jenen, die es ihnen in Erfurt, in Suhl, in Rostock und anderen ostdeutschen Städten gleichgetan hatten. Dem Mut solcher Menschen sei es zu verdanken, dass die Dokumente der Staatssicherheit erhalten geblieben seien „und Teil unseres gemeinsamen Erbes wurden“, sagt Steinmeier.

Machbarkeitsstudie fürKonzentration der Akten in Erfurt

In der seit Monaten schwelenden Debatte darum, was aus den in Thüringen liegenden Stasi-Akten und damit auch aus den hiesigen drei Außenstellen der Stasi-Unterlagenbehörden – heute auch Jahn-Behörde genannt – wird, können diese Worte Steinmeiers kaum anders denn als Mahnung verstanden werden. Als Mahnung, bei all diesen Überlegungen am Ende nicht nur dafür zu sorgen, dass die Akten für alle Menschen offen bleiben, die sich professionell mit der Vergangenheit beschäftigen oder die zum Opfer von Stasi-Machenschaften wurden. Sondern auch, diese Akten für das zu nutzen, was historisch-politische Bildungsarbeit heißt.

Wie genau diese Bildungsarbeit aussehen kann und was dafür in Suhl, aber auch in Gera gebraucht wird, das ist die zentrale Frage, mit der sich Thüringer Landespolitiker, aber zum Beispiel auch der Thüringer Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Peter Wurschi, gerade beschäftigen. Denn auf Landesebene scheint eines inzwischen klar: Die Stasi-Akten aus den drei ehemaligen DDR-Bezirken Suhl, Erfurt und Gera werden mittelfristig sehr wahrscheinlich in der Landeshauptstadt konzentriert werden. In Suhl und Gera werden dann wohl demnächst – jedenfalls sofern es die Zuständigkeit des Bundes betrifft – „nur“ noch Auskunfts-, Beratungs- und Informationsstellen zu finden sein.

Hintergrund dafür ist ein Bundestagsbeschluss aus dem vergangenen Jahr, nachdem die Unterlagen bis Mitte 2021 ins Bundesarchiv überführt werden sollen. In Folge dessen soll es pro Bundesland nur noch einen Aktenstandort geben; im Thüringer Fall eben wohl Erfurt.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erstellt derzeit nach Angaben eines Sprechers entsprechend der Vorgaben der Jahn-Behörde eine Machbarkeitsstudie für eine Konzentration der Akten in der Landeshauptstadt. Und nur für dort. Eine Konzentration in Suhl oder Gera wird den Angaben nach gar nicht erst auf eine mögliche Umsetzbarkeit hin geprüft.

Glücklich darüber sind freilich längst nicht alle im Freistaat. Thüringens Kulturstaatssekretärin Babette Winter (SPD), die sich mit der DDR-Aufarbeitung beschäftigt, macht zum Beispiel keinen Hehl daraus, dass sie eine Konzentration der Akten in Suhl besser finden würde – mit ganz ähnlichen Argumenten, die auch die Grüne-Landtagsabgeordnete Astrid Rothe-Beinlich vorgebracht hat, um für Suhl als zentralen Aktenstandort zu werben: Erstens sei mit der einstigen Stasi-Bezirksverwaltung in der Hölderlinstraße in Suhl noch immer ein Objekt vorhanden, das als historischer Ort hervorragend für Bildungsarbeit geeignet sei. Zum zweiten könne ein solcher Ort wegen der geografischen Lage Suhls als einziger Standort einer ehemaligen Stasi-Bezirksverwaltung eine gewisse Anziehungskraft in die angrenzenden alten Bundesländer entfalten. Drittens würde das von der Demografie und dem Nachgang der Wende gebeutelte Suhl als Aktenstandort in der Verantwortung des Bundesarchivs aufgewertet.

Landesebene will StandorteSuhl und Gera weiterentwickeln

Doch dass sich an den Zentralplänen für Erfurt noch etwas ändern wird, daran glaubt so wirklich niemand mehr im politischen Erfurt. Auch Wurschi sagt, er gehe davon aus, dass die Machbarkeitsstudie der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zu dem Ergebnis kommen werde, dass in Erfurt ein neues Archiv aufgebaut werden könne.

Umso mehr drängt man auf Landesebene nun also darauf, die heutigen Aktenstandorte in Gera und vor allem in Suhl so weiterzuentwickeln, dass dort demnächst mehr als ein Schild des Bundesarchivs an der Tür hängt.

Winter, Wurschi und Rothe-Beinlich sprechen sich alle samt dafür aus, in beiden Städten Erinnerungsorte im besten Sinne des Wortes zu schaffen, an denen auch ohne die riesigen Aktenregale im Hintergrund an die DDR-Geschichte erinnert werden kann. Dort könnten dann Zeitzeugengespräche stattfinden, Workshops oder Seminare mit Schülern, Ausstellungen, sagt Rothe-Beinlich, die auch im Beirat der Jahn-Behörde sitzt.

In Suhl erscheint ein solcher Erinnerungsort fast noch wichtiger als in Erfurt oder Gera, weil es dort mit den Gedenkstätten Andreasstraße oder Amthordurchgang bereits Orte gibt, an denen sich Menschen mit der DDR-Geschichte auseinandersetzen können. Wurschi hat bereits ein Konzept dazu vorlegt, wie aus den bald ehemaligen Stasi-Aktenstandorten in Suhl und Gera „regionale Zentren der Erinnerungsarbeit und Demokratiebildung“ werden könnten. Danach sollen in Suhl in dem Objekt in der Hölderlinstraße neben den Mitarbeitern des Bundesarchives und Mitarbeiter von Wurschis Behörde noch weitere Menschen ihren beruflichen Sitz bekommen, die als Pädagogen DDR-Geschichte und ihre Bedeutung vermitteln können – bezahlt vor allem vom Land.

Wichtig ist für Wurschis Konzept in diesem Zusammenhang auch, die ehemalige Stasi-Bezirksverwaltung nicht als isoliertes Objekt zu sehen, sondern sie etwa mit der Gedenkstätte Point Alpha in Geisa oder auch dem Nationalen Naturmonument „Grünes Band“ zu verknüpfen. Was Sinn macht, weil DDR-Geschichte mehr ist als die Geschichte der Stasi. Aber so viele Teile der DDR-Geschichte doch auch mit dem MfS zu tun haben. Wenn die Akten von Suhl nach Erfurt gehen sollten, sagt Wurschi, „sehe ich das wirklich auch als große Chance, in die Fläche zu gehen“. Diesen organisatorischen Umbau, der auch bauliche Arbeiten an den einstigen MfS-Räumlichkeiten nach sich ziehen wird, will Wurschi lieber heute als morgen anfangen. „Das ist ein Prozess der jetzt beginnen muss“, sagt er. Rothe-Beinlich stimmt dem zu. Auch, weil sie wie Wurschi dafür plädiert, die Stadt Suhl in alle derartigen Überlegungen ganz eng mit einzubeziehen; was Zeit brauchen wird. Wurschi sagt: Immerhin gehe es bei der Geschichte der Stasi-Bezirksverwaltung in Suhl ja immer auch um die Geschichte der Region.

Winter wiederum will in Gesprächen mit dem Bund dafür sorgen, dass sich neben dem Land auch der Bund an der Finanzierung der nötigen organisatorischen und baulichen Umbauten und Umorganisationen beteiligt. „Ich gehe mit der Forderung da rein, dass der Bund auch Dinge kompensieren muss, wenn er schon aus Standorten raus geht“, sagt sie.

Nach der jüngsten Rede Steinmeiers hat sie nun eine weitere Argumentationshilfe an der Hand.