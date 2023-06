Thüringer Talsperren werden ständig überwacht

Erfurt. Thüringens Talsperren sind sicher. Auch auf den Katastrophenfall ist man laut Talsperrenverwaltung vorbereitet. Auch wenn solche Szenarien kaum vorhersehbar seien.

„Die Thüringer Talsperren sind grundsätzlich sehr sicher“, erklärt Michael Sabrowski von der Thüringer Fernwasserversorgung, die sechs Trinkwassertalsperren und rund 60 weitere Stauanlagen betreibt. „Wir haben ein sehr hochwertiges Regelwerk, sowohl für Planung und Bau als auch für Betrieb und Unterhaltung der Anlagen“, versichert der Leiter des Arbeitsbereichs Stauanlagen vor dem Hintergrund der aktuellen Staudamm-Katastrophe in der Ukraine.

Zudem überwache die zuständige Aufsichtsbehörde die Arbeit der Talsperrenverwaltung sehr genau. „Wir sind grundsätzlich auf alle Szenarien, die naturbedingt auftreten können, sehr gut vorbereitet“, sagt Sabrowski. „Das betrifft etwa Starkregen und die damit einhergehende Hochwassergefahr. Wir prüfen regelmäßig die klimabedingten Einwirkungen und leiten bei Bedarf entsprechende Maßnahmen in den Entlastungsanlagen ein.“

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Meldeketten und Notfallpläne

Auf Geschehnisse, die nicht vorhersehbar seien und für die es keine Vorwarnzeit gebe, etwa Unfälle oder Anschläge, könne man sich nur schwer detailliert vorbereiten. „Aber es gibt natürlich entsprechende Meldeketten und Notfallpläne, an denen wir auch permanent arbeiten. So sind wir auch in solchen Fällen handlungsfähig und wissen, was zu tun ist.“

Auch für den Extremfall, einen Dammbruch, gebe es gute Modelle. „Es käme im Unterlauf der Talsperre zu einer Flutwelle, deren Verlauf man berechnen kann. So weiß man ziemlich genau, wie viel Zeit an unterschiedlichen Orten bleibt, Vorkehrungen zu treffen, Menschen über die Fluchtwege zu evakuieren.“ Der Zeitraum schwanke zwischen wenigen Minuten und mehreren Stunden, das sei je nach Besiedlung und Geografie sehr unterschiedlich. An einen Dammbruch in Thüringen kann sich der Talsperren-Experte aber nicht erinnern.

Verpflichtende Erste-Hilfe-Kurse gefordert

DRK-Landesarzt Reinhard Fünfstück. Foto: Sophien- und Hufeland- Klinikum gGmbH

Dennoch sorgt sich DRK-Landesarzt Reinhard Fünfstück um die medizinische Versorgung der Bevölkerung in einem Katastrophenfall, „etwa einem Flugzeugabsturz, einem klimabedingten Hochwasser oder einem Unglück im ICE-Tunnel“. Sich darauf zu verlassen, dass so etwas durch die technische Überwachung nicht passiere, sei falsch und gefährlich, so der Chefarzt und langjährige Klinikleiter.

Es reiche auch nicht, wenn sich die Bürger auf die Politik verließen. „Ich muss mich auch selbst fragen, was ich in einem solchen Fall für die Gesellschaft tun kann“, fordert der Mediziner. „Viele Gesundheits- und Rettungsdienste bieten Erste-Hilfe-Kurse an, die man für die Fahrschule besuchen muss. Aber das liegt oft schon Jahrzehnte zurück, vieles ist längst vergessen oder überholt. Verpflichtende Auffrischungskurse wären eine einfache Möglichkeit, den Katastrophenschutz in der Bevölkerung spürbar zu verbessern.“

Bei einem Sy mposium im Herbst in Erfurt wollen Mediziner über die medizinische Versorgung im Katastrophenfall diskutieren.