Thüringer Werteunion will Neustart: Chef Sitter geht – Frühere DDR-Bürgerrechtlerin gilt als Nachfolge-Favoritin

Es gebe unüberbrückbare Differenzen im Landesvorstand der Werteunion, sagte Sitter am Montag der dpa. Seiner Einschätzung nach solle die frühere DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld (CDU) zur neuen Vorsitzenden der Thüringer Werteunion gemacht werden. „Als Konsequenz bin ich aus der Werteunion ausgetreten“, sagte Sitter. Zuvor hatte t-online.de darüber berichtet.

Am Wochenende wurde eine Mitteilung der Werteunion verbreitet, nach der fünf ihrer Mitglieder einen „Neustart des Landesverbandes“ fordern und sich als Vorstand zur Wahl stellen. Zu ihnen gehört der Mitteilung zufolge auch Vera Lengsfeld. Die 68-Jährige saß einst für die Grünen im Bundestag und wechselte später zur CDU. Zuletzt trat sie vor allem als Kritikerin der deutschen Zuwanderungspolitik in Erscheinung.

Im vergangenen Jahr gehörte Lengsfeld zu den Autoren einer Gratis-Publikation, die während des Thüringer Wahlkampfes an Haushalte verteilt wurde. Der Deutsche Journalistenverband kritisierte das Blatt damals als Wahlpropaganda und monierte den unkritischen Umgang in der Publikation mit der AfD, die darin als Problemlöser dargestellt worden sei.

Sitter sagte, er befürchte, dass sich die Thüringer Werteunion unter Lengsfeld stärker für eine Zusammenarbeit mit der AfD öffnen könnte. „Da wird es eine große Verbrüderung geben. Damit ist unsere Geschäftsgrundlage zerstört“, sagte Sitter, der weiterhin Mitglied der CDU bleiben will. Lengsfeld übte daran in einer Stellungnahme scharfe Kritik. Sie distanzierte sich von einer AfD um Björn Höcke und erklärte: "So lange die AfD Höcke in ihren Reihen hat, wird sie sich den Vorwurf, nationalen Sozialisten eine Heimstatt zu bieten, gefallen lassen müssen." Es sei für die Wählbarkeit dieser Partei entscheidend, ob sie sich "von Höcke und seinem Flügel" trennen könne.