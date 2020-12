Thüringer Automobil-Zulieferer beklagen fehlende Planungssicherheit

Die Automobilzuliefer-Unternehmen zeigen sich trotz der Corona-Krise überwiegend optimistisch für die Zukunft. Allerdings fehle es gegenwärtig an der nötigen Planungssicherheit, beklagt der Vorstandschef des Branchenverbandes Automotive Thüringen, Mathias Hasecke. Rund drei Viertel der Firmeninhaber sehen darin eine enorme Herausforderung. Da sich die großen Automobilhersteller mit Investitionen zurückhielten, blieben Aufträge für die mittelständischen Zulieferer aus. Eine stockende Vergabe von Neuprojekten betrifft die Hälfte der Firmen.

„Hinzu kommt der enorme Preisdruck durch die Konzerne“, so Hasecke. Fast zwei Drittel der kleinen und mittelständischen Zulieferer in Thüringen berichten davon, dass dieser Druck in der aktuellen Krise noch einmal angestiegen ist. Da nehme man offenkundig sogar in Kauf, dass Lieferanten in Zahlungsschwierigkeiten oder Existenznot geraten, kritisierte der Verbandschef. Das sei allerdings von den Konzernchefs sehr kurzsichtig gedacht, denn „ohne Teile von Thüringer Zulieferern läuft kein neuer Golf vom Band“.

Trotz aller wirtschaftlichen Herausforderungen durch die Corona-Krise und den Stillstand der Werke im Frühjahr blicken viele Firmenchefs zuversichtlich auf ihre mittelfristigen Perspektiven. Das belegt die jüngste Umfrage des Verbandes. „Mehr als 30 Prozent der befragten Unternehmen erwarten mittelfristig ein Wachstum und über die Hälfte sieht eine Bestandssicherung an ihren Standorten“, berichtet Automotive-Geschäftsführer Rico Chmelik. Lediglich 15 Prozent der befragten Unternehmen erwarten eine Reduzierung in ihren Werken. Chmelik bewertet es als besonders erfreulich, dass die Investitionsbereitschaft der Unternehmer gegenüber dem Vorjahr leicht zugenommen hat. „Immerhin drei Viertel der Firmenchefs planen mittelfristig in ihre Thüringer Standorte zu investieren“, sagte Chmelik.

70 Prozent der befragten Unternehmer fertigen Teile oder Komponenten für Elektroautos

Dem Strukturwandel in der Autoindustrie stellt sich die Zulieferbranche offenkundig. Zwar sehen noch immer 37 Prozent der Firmen neue Produkte und rund ein Viertel die Elektromobilität als große Herausforderung. Allerdings geben gleichzeitig 70 Prozent der befragten Unternehmer an, dass sie bereits Teile oder Komponenten für Elektroautos fertigen und liefern.

Die steigende Zahl der Produktion, des Absatzes und der Zulassung von E-Autos in Deutschland spiegelt sich in der Fertigung der Zulieferer im Freistaat wider. Allerdings gebe es für die Kunden inzwischen längere Wartezeiten auf ein neues Elektroauto, teilweise dauere es bis zu sieben Monate von der Bestellung bis zur Auslieferung.

Sorgen mache die Suche nach qualifiziertem Personal

Sorgen bereitet den Firmen unverändert die Suche nach qualifiziertem Personal. Mehr als jeder vierte befragte Unternehmer nannte die Personalverfügbarkeit als aktuell größte Herausforderung für die Perspektive ihrer Betriebe. Hasecke mahnt mehr Mobilität von Arbeitnehmern an. Wenn große Konzerne ihre Thüringer Standorte schließen, um die Fertigung aus Kostengründen nach Osteuropa zu verlagern, fänden Beschäftigte in anderen Regionen wie dem Erfurter Kreuz sofort neue Arbeitsplätze, ist der Verbandschef überzeugt.