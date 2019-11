SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee hat sein bei der Landtagswahl am 27. Oktober über die Parteiliste erworbenes Mandat niedergelegt. Das teilte am Mittwoch der Landesverband der Partei mit.

Damit folgt Tiefensee einem Vorstandsbeschluss der Partei vom Juni 2019, der die Trennung von Amt und Mandat vorsieht, noch vor einer möglichen Fortsetzung der rot-rot-grünen Koalition. Derzeit ist Tiefensee als Wirtschaftsminister geschäftsführend im Amt.

Thomas Hartung aus Weimar rückt nach

Der 64-jährige Sozialdemokrat begründet seinen Schritt damit, die Landtagsfraktion stärken zu wollen. Seiner Heimat Ostthüringen will er als „Gera-Minister“ – wie er in der Mitteilung der Partei bezeichnet wird – und im SPD-Kreisverband Gera auch ohne Landtagsmandat weiterhin dienen. Er wolle oft in Gera präsent sein und dort den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern aufbauen.

„Das ist für mich selbstverständlich“, sagt der SPD-Chef. Er hatte sich in Gera um ein Direktmandat beworben, das aber mit nur 15 Prozent der Erststimmen deutlich verfehlt. Themen, die Tiefensee trotzdem für Gera voranbringen wolle, seien zum Beispiel ein Konzept für Geras „Neue Mitte“ und die Zukunft des Hertie-Kaufhauses, sagt Landesgeschäftsführerin Anja Zachow auf Anfrage.

Tiefensees Rückzug aus dem Landtag wirft die Frage auf, wie es bei den anderen beiden Sozialdemokraten im geschäftsführenden Kabinett weitergeht. Heike Taubert führt das Finanzministerium, Georg Maier ist geschäftsführend als Innenminister im Amt. „Beide planen nach unserer Kenntnis gegenwärtig nicht, ihr Landtagsmandat zurückzugeben“, sagt Zachow. Sie verweist darauf, dass das auch noch nicht notwendig ist, um einem Beschluss des Parteivorstandes Rechnung zu tragen. Man sei schließlich nicht an dem Punkt einer neuen Regierungsbeteiligung der SPD. Trete dieser ein, gelte der Vorstandsbeschluss, der die Rückgabe des Mandats vorsieht.

Von dem frühen Rückzug von Wolfgang Tiefensee profitiert nun ein Weimarer. Thomas Hartung rückt für den Landesvorsitzenden in den Landtag nach.