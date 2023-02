TLZ lädt zur exklusiven Führung in den Landtag ein

Einblick in die Thüringer Landespolitik gibt es für Leser im TLZ-Klub am Dienstag, 21. Februar, und am Samstag, 4. März. Bewerben Sie sich jetzt um die kostenfreie Teilnahme.

Erfurt. Der TLZ-Klub macht’s möglich: Wir öffnen Türen und ermöglichen Einblicke. Erleben Sie, wo in Thüringen Politik entschieden wird.

Waren Sie schon einmal im Plenarsaal? Wissen Sie, welche Schritte im Landtag nötig sind, damit aus einem Vorhaben ein Gesetz wird? Kennen Sie die Aufgaben des Landtagspräsidiums? Wenn Sie gerne mehr über die Arbeit der Landtagsabgeordneten und der Landtagsverwaltung erfahren wollen, dann bieten sich diese beiden Termine für Sie an: Die TLZ lädt über den TLZ-Klub Leserinnen und Leser am Dienstag, 21. Februar, von 17 bis 18.30 Uhr sowie am Samstag, 4. März, von 10 bis 11.30 Uhr in den Landtag ein.

Für die Anreise müssen Sie selbst sorgen. Die Seite für die Anmeldungen zu den beiden Terminen ist jetzt freigeschaltet. Sie können sich ab sofort eintragen.

Der Plenarsaal ist das politische Herz Thüringens. Am Dienstag, 21. Februar, und am Samstag, 4. März, besteht die Möglichkeit einer exklusiven Führung durch den Landtag in Erfurt. Landtagspräsidentin Birgit Pommer und TLZ-Chefredakteurin Gerlinde Sommer werden Sie, liebe Leserinnen und Leser, als Gäste in Empfang nehmen. Wer dabei sein will, kann sich ab sofort bewerben.

„Der Dialog sichert die Vielfalt in unserer Gesellschaft. Indem wir einander zuhören und mit Respekt begegnen, können wir die Zukunft unseres Landes gestalten“, sagte Birgit Pommer bei einer Veranstaltung im Dezember 2022. Das gilt auch bei den Terminen für die TLZ-Leserschaft. Pommer liegt der Austausch mit den Thüringerinnen und Thüringern besonders am Herzen; sie hat neue Austauschformate ins Leben gerufen und freut sich auf die Leser. TLZ-Chefredakteurin Gerlinde Sommer freut sich, den Leserinnen und Lesern jene Orte zeigen zu können, wo im Verlauf der Jahre Geschichte geschrieben wurde. Wenn die TLZ-Leser am Landtag angekommen sind – 30 dürfen jeweils dabei sein –, werden sie ins Besucherzentrum geführt und dort von der Gastgeberin begrüßt. Anschließend beginnt eine Tour durch Plenarsaal, Abgeordnetenhaus und Haftzelle, bevor die Besucher zu einem Imbiss gebeten werden. „Wem Dienstag, 21. Februar, um 17 Uhr nicht passt, kann sich für Samstag, 4. März, um 10 Uhr anmelden“ , hofft Sommer auf großes Interesse bei der Klub-Aktion der TLZ im Thüringer Landtag. Anmeldungen für beide Termine sind bereits möglich.

www.tlz.de/landtag