Tosca Kniese brüstet sich mit Strache und Panzer

Vier Abgeordnete hat die AfD im Bundestag bereits für das Amt eines Vizepräsidenten zur Wahl gestellt; zuletzt Paul Viktor Podolay. Gewählt worden ist keine und keiner von ihnen. Wenn am heutigen Dienstag bei der Konstituierung des Landtages die Ämter der Landtagsspitze vergeben werden, stellt die AfD-Landtagsfraktion Tosca Kniese zur Wahl, 1978 im hessischen Marburg geboren und beruflich bei Eisenach zu Hause. In Thüringen könnte sich nun Ähnliches wie im Bundestag wiederholen.

Linke-Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow hatte zuletzt kaum verklausuliert erklärt, dass ihre Fraktion grundsätzlich keinen AfD-Kandidaten in dieses Amt wählen wird. Am Freitag hatte auch die FDP abgewunken – mit einem ähnlichen Argument wie die Linken. Bei Kniese verbiete sich eine Wahl zur Landtagsvizepräsidentin schon aufgrund ihrer „inhaltlichen Nähe zu rechtsextremen, intoleranten und illiberalen Parteifreunden“, hatte Fraktionschef Thomas L. Kemmerich erklärt.

Wahlentscheidung von Person abhängig

Dass viele der anderen Abgeordneten besonders von Sozialdemokraten und Grünen der AfD-Frau bei der anstehenden Abstimmung ihre Stimme geben werden, darf beim Blick auf das, was Kniese in den sozialen Netzwerken postet, durchaus bezweifelt werden; selbst bei solchen Parlamentariern, die versprochen haben, ihre letztlich immer freie Wahlentscheidung nicht alleine von der Parteizugehörigkeit, sondern von der Person abhängig zu machen.

SPD-Fraktionschef Matthias Hey sprach davon, dass mehrere Abgeordnete angekündigt hätten, genau diese personengebundene Abwägung vollziehen zu wollen. Denn wie viele AfD-Leute präsentiert sich Kniese zwar einerseits ziemlich unaufgeregt, auch im Netz. So heißt es auf einer AfD-Webseite, auf der sie vorgestellt wird: „Als Unternehmerin wird mein Augenmerk vor allem auf der Wirtschaftspolitik liegen.“ Sie wolle kleinen und mittelgroßen Unternehmen „eine starke Stimme“ geben.

Facebook- und Twitterposts Knieses umstritten

Doch bei Facebook und Twitter verbreitet Kniese andere Botschaften und begibt sich in die Nähe von mindestens einer besonders umstrittenen, inzwischen Ex-Führungsfigur der neurechten Szene in Europa. So taucht auf Knieses Twitter-Profil im Januar 2018 zum Beispiel ein Bild auf, dass sie – vermutlich beim Wiener Akademikerball – mit dem österreichischen FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache zeigt; jener Mann, über den schon damals bekannt war, dass er in seiner Jugend tief ins rechtsextreme Milieu verstrickt war und an paramilitärischen Übungen mit deutschen Neonazis teilnahm. 2019 verlor er über die Ibiza-Affäre sein Amt als österreichischer Vizekanzler. Inzwischen besteht der Vorwurf, er habe FPÖ-Vermögen veruntreut.

Ausgerechnet am 57. Jahrestag des Mauerbaus wird 2018 auf einem Facebook-Profil Knieses zudem ein Foto veröffentlicht, das sie posierend vor einem Panzer sowjetischer Bauart zeigt. Über dem Panzer weht eine AfD-Flagge. Ob die Flagge dort tatsächlich gehisst worden oder ins Foto hineinmontiert worden war, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.

Immer wieder wird auf dem Twitter-Profil von Kniese zudem der Islam angegriffen. Ende 2017 taucht auf diesem Kanal zum Beispiel das Foto einer Frau auf, die – bis auf die Augen – völlig verhüllt ist.

Daneben steht: „Miss Germany 2020“. Die Hände hat die Frau zu einer „Merkel-Raute“ gefaltet. 2018 wurde dieses Motiv erneut auf dem Twitter-Profil online gestellt; wenig später folgte ein Foto, auf dem „links“ erneut eine vollverschleierte Frau und „rechts“ Kniese zu sehen ist.

Wie viele ihrer Parteifreunde lebt Kniese online mehrere Leben.